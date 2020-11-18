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отравление (1572) Харьков (6510) ГСЧС (4481)

Найденные в школе в Харькове колбы с боевым отравляющим веществом оказались муляжом, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Найденные в школе в Харькове колбы с боевым отравляющим веществом оказались муляжом, - ГСЧС

Колбы с якобы боевым отравляющим веществом, которые 16 ноября были обнаружены в харьковской школе №30, оказались муляжом.

Как передает Цензор.НЕТТ, об этом говорится в сюжете ТСН, показанном 18 ноября.

Помощник начальника управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Харьковской области Игорь Лупандин объяснил, что там была "имитация какого-то вещества, которая была когда-то в макетах во время проведения некоторых учебных занятий".

По его словам, место, где нашли колбы, исследовали специалисты отделения радиационно-химической защиты.

"Был проведен замер воздуха. Никаких опасных химических веществ не было найдено", – объяснил Лупандин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В дымоходе школы в Харькове при ремонте обнаружили боевое отравляющее вещество, - полиция. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+5
провидческий коммент уважаемого RR, оказался в масть..

+14Найденные в школе в Харькове колбы с боевым отравляющим веществом оказались муляжом, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4480 RR
Потерянная, колбочка учебной материально-технической базы из кружка ГО.
Всё остальное по адамситу, желающие могут найти в специальной познавательной литературе Воениздата)))))
МЧС, сейчас на утилизацию этого пузырька, запросит десятую часть ковидного фонда)))))
16.11.2020 19:45
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18.11.2020 18:27
+4
Найденные в школе в Харькове колбы с боевым отравляющим веществом оказались муляжом, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7093

...
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18.11.2020 18:43
+4
Спасибо))))
В бытность .......... всякой гадости, в учебной материально-технической базе было ПРЕДОСТАТОЧНО)))
Один из самых значимых, был макет из лично охолощённой МОН-50.
Стоит себе такая игрушка на мебели, с надписью "НА ПРОТИВНИКА", а в ней заначка денежная))))
Страшно в руки брать)
10 лет никто не знал, пока случайно, не смахнули с полки)))
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18.11.2020 18:55
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провидческий коммент уважаемого RR, оказался в масть..

+14Найденные в школе в Харькове колбы с боевым отравляющим веществом оказались муляжом, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4480 RR
Потерянная, колбочка учебной материально-технической базы из кружка ГО.
Всё остальное по адамситу, желающие могут найти в специальной познавательной литературе Воениздата)))))
МЧС, сейчас на утилизацию этого пузырька, запросит десятую часть ковидного фонда)))))
16.11.2020 19:45
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18.11.2020 18:27 Ответить
Спасибо))))
В бытность .......... всякой гадости, в учебной материально-технической базе было ПРЕДОСТАТОЧНО)))
Один из самых значимых, был макет из лично охолощённой МОН-50.
Стоит себе такая игрушка на мебели, с надписью "НА ПРОТИВНИКА", а в ней заначка денежная))))
Страшно в руки брать)
10 лет никто не знал, пока случайно, не смахнули с полки)))
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18.11.2020 18:55 Ответить
Знайдені в школі у Харкові колби з бойовою отруйною речовиною виявилися муляжем, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2527
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18.11.2020 19:27 Ответить
Ага, у Рифмастера вот такая же и стояла себе. И казалось, что никому не мешала...
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18.11.2020 21:28 Ответить
Самое интересное в таких экспонатах, их происхождение.
Боевая и учебная МОН-50, изготавливались, на одних и тех же предприятиях.
Вот только в учебную партию, не закладывался пластид.
Осколочное наполнение было одинаковым.
Потом, на учебную партию наносилась белая полоса и трафарет чёрным цветом "УЧЕБНАЯ".
Вся, учебная мишура стиралась ацетоном. Если было желание. Точно так и остатки ВВ убираются.
Основание в Рифмастеру - "элемент, имеет остаточные признаки ВВ".
Те, кто писал подобное заключение, не имел (по своей тупости) знаний, о производстве учебных боеприпасов.
В своё время, за неимением плакатного варианта гранаты ПГ-7ВР "Резюме" (а боевые и инертные гранаты на вооружении были), я практиковал стрельбу такой гранатой (инертной) из окопа, настилом по высокой траве.
Потом, шёл в поле, находил гранату (на ней слегка краска стиралась, без всяких вмятин) и в подразделении распиливал её вдоль. Слегка и красиво рихтовали-подкрашивали)))
В результате получали изумительный образец УМ-ТБ для обучения гранатомётчиков)))
И это, только один из вариантов.
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18.11.2020 21:49 Ответить
Кто-то сразу предположил, что это- учебное пособие для предмета "гражданская оборона" Найденные в школе в Харькове колбы с боевым отравляющим веществом оказались муляжом, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8156
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18.11.2020 18:31 Ответить
таки да:

дети в школе в "шайтанов" играли,
случайно муляж (? Найденные в школе в Харькове колбы с боевым отравляющим веществом оказались муляжом, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 504 ) с ОВ потеряли...
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18.11.2020 18:41 Ответить
На заборе х.й написано, а там дрова лежат.
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18.11.2020 18:41 Ответить
ЛУЧШЕ РАЗОЙТИСЬ ПО ВСЕМУ МИРУ И УБИВАТЬ ПРОПУТИНСКИЙ !)
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18.11.2020 18:41 Ответить
Найденные в школе в Харькове колбы с боевым отравляющим веществом оказались муляжом, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7093

...
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18.11.2020 18:43 Ответить
это уровень 1. А вот когда Вольнов пранканул Магнитогорск - даже Киселев обосрался...... Калдыров вроде тоже тогда пообещал награду за пранкера, на что Вольно ответили шо Калдырова мама была.... ну и Вольнов потом сходил в душ))))) Крутой Жека ведь. В сто раз лучше чем МинстецЪ
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18.11.2020 18:48 Ответить
Помощник зама по землетрясам, высветил слова помощника по "второму" миру За.Лупаненко что всем стоять, ибо колбочки были .... против вампиров. ххррр..., кто не верит = оборотень Знайдені в школі у Харкові колби з бойовою отруйною речовиною виявилися муляжем, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7383

мне то побоку, т.к. не верб в бред, а вот как гражданам то? Знайдені в школі у Харкові колби з бойовою отруйною речовиною виявилися муляжем, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3392
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18.11.2020 18:45 Ответить
На будущее, чтобы не было этих образовательных муляжей опасных веществ с последующим привлечением соответствующих служб, в эпоху развития НТР и научно-технического прогресса можно и видео материалами учить.
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18.11.2020 18:48 Ответить
"Был проведен замер воздуха. Никаких опасных химических веществ не было найдено".

Понятное дело, вещество-то изолировано в колбе.
Странные ребята эти "специалисты". А в голову им не пришло, а что будет в воздухе, если эту колбу разбить?
Всё больше таких дебильных новостей. То делают выводы о непригодности бронежилета на том основании, что он оказался пробитым при том, что не известно, с какого расстояния враг выпустил в него пулю. (На малых расстояниях пулю от АК-47 не держит ни один броник).
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18.11.2020 19:01 Ответить
Уроки ЗОМП
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18.11.2020 19:31 Ответить
это было сразу ясно, учебная колба, которой лет 60.
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18.11.2020 21:08 Ответить
В учебном центре в Чугуеве в 80-х годах был макет гриба ядерного взрыва. Жаль, что не в натуральную величину. Знайдені в школі у Харкові колби з бойовою отруйною речовиною виявилися муляжем, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8102
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18.11.2020 21:35 Ответить
Тут недавно макет преЗедента в Украине избрали, причем живой.
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18.11.2020 23:32 Ответить
Хорошо что не "сахар в мешках"...
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18.11.2020 21:58 Ответить
 
 