2 174 19
Найденные в школе в Харькове колбы с боевым отравляющим веществом оказались муляжом, - ГСЧС
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Колбы с якобы боевым отравляющим веществом, которые 16 ноября были обнаружены в харьковской школе №30, оказались муляжом.
Как передает Цензор.НЕТТ, об этом говорится в сюжете ТСН, показанном 18 ноября.
Помощник начальника управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Харьковской области Игорь Лупандин объяснил, что там была "имитация какого-то вещества, которая была когда-то в макетах во время проведения некоторых учебных занятий".
По его словам, место, где нашли колбы, исследовали специалисты отделения радиационно-химической защиты.
"Был проведен замер воздуха. Никаких опасных химических веществ не было найдено", – объяснил Лупандин.
Топ комментарии
+5 Шрек Баблокат
показать весь комментарий18.11.2020 18:27
+4 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий18.11.2020 18:43
+4 RR
показать весь комментарий18.11.2020 18:55
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
+14 RR
Потерянная, колбочка учебной материально-технической базы из кружка ГО.
Всё остальное по адамситу, желающие могут найти в специальной познавательной литературе Воениздата)))))
МЧС, сейчас на утилизацию этого пузырька, запросит десятую часть ковидного фонда)))))
16.11.2020 19:45
В бытность .......... всякой гадости, в учебной материально-технической базе было ПРЕДОСТАТОЧНО)))
Один из самых значимых, был макет из лично охолощённой МОН-50.
Стоит себе такая игрушка на мебели, с надписью "НА ПРОТИВНИКА", а в ней заначка денежная))))
Страшно в руки брать)
10 лет никто не знал, пока случайно, не смахнули с полки)))
Боевая и учебная МОН-50, изготавливались, на одних и тех же предприятиях.
Вот только в учебную партию, не закладывался пластид.
Осколочное наполнение было одинаковым.
Потом, на учебную партию наносилась белая полоса и трафарет чёрным цветом "УЧЕБНАЯ".
Вся, учебная мишура стиралась ацетоном. Если было желание. Точно так и остатки ВВ убираются.
Основание в Рифмастеру - "элемент, имеет остаточные признаки ВВ".
Те, кто писал подобное заключение, не имел (по своей тупости) знаний, о производстве учебных боеприпасов.
В своё время, за неимением плакатного варианта гранаты ПГ-7ВР "Резюме" (а боевые и инертные гранаты на вооружении были), я практиковал стрельбу такой гранатой (инертной) из окопа, настилом по высокой траве.
Потом, шёл в поле, находил гранату (на ней слегка краска стиралась, без всяких вмятин) и в подразделении распиливал её вдоль. Слегка и красиво рихтовали-подкрашивали)))
В результате получали изумительный образец УМ-ТБ для обучения гранатомётчиков)))
И это, только один из вариантов.
дети в школе в "шайтанов" играли,
случайно муляж (? ) с ОВ потеряли...
...
мне то побоку, т.к. не верб в бред, а вот как гражданам то?
Понятное дело, вещество-то изолировано в колбе.
Странные ребята эти "специалисты". А в голову им не пришло, а что будет в воздухе, если эту колбу разбить?
Всё больше таких дебильных новостей. То делают выводы о непригодности бронежилета на том основании, что он оказался пробитым при том, что не известно, с какого расстояния враг выпустил в него пулю. (На малых расстояниях пулю от АК-47 не держит ни один броник).