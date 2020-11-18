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Госдума РФ одобрила закон об уголовной ответственности и штрафах за призывы к отчуждению территорий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Госдума РФ одобрила закон об уголовной ответственности и штрафах за призывы к отчуждению территорий

Госдума Российской Федерации приняла в трех чтениях поправки в Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и Уголовно-процессуальный кодекс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента РФ.

Документ подготовили во исполнение принятых летом поправок к Конституции.

Согласно закону, отмечает Настоящее время, если публичные призывы совершены впервые, то лицу будет грозить административная ответственность в виде штрафа:

для граждан – от 30 до 60 тысяч рублей,

для должностных лиц – от 60 до 100 тысяч рублей,

для юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей.

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При повторном нарушении последует уголовная ответственность (по статье 280.1 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации"). При этом штрафы повышаются от 200 до 400 тысяч рублей, свободы по этой статье могут лишить на срок до четырех лет.

Повышенные размеры штрафов предусмотрены для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ, интернета либо иных информационно-телекоммуникационных или электронных сетей:

для граждан – от 70 до 100 тысяч рублей,

для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей,

для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.

В Уголовный кодекс также вводится новая статья 280.2 ("Нарушение территориальной целостности Российской Федерации"). В ней предусматривается уголовная ответственность за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности (за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами). Наказание по этой статье – лишение свободы на срок от шести до 10 лет.

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Издание напоминает, что в июле Госдума одобрила в трех чтениях поправки к закону, по которым отчуждение территории России приравнивается к экстремизму (например, возврат аннексированного Крыма Украине). Этот закон также принят во исполнение принятых летом поправок к Конституции РФ, где появился новый пункт 2.1. В нем сказано, что "действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются".

Напомним, 4 июля в России вступила в силу обновленная Конституция с поправками, одобренными на общероссийском голосовании.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+21
А вот эту иннициативу я бы у кацапов перенял.
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18.11.2020 18:56
+20
т.е ворованное называть ворованным - грех, а вот воровать по соседям - так то нормально как бы
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18.11.2020 18:57
+17
да капец сюрреализм полный.. воры устанавливают ответственность за наварованное...
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18.11.2020 18:58
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Теперь всех крымчан и бамбасят посадят?)
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18.11.2020 18:50 Ответить
Актуально !
Важлива петиція про заборону проросійських партій та організацій через ЗУ "Про колабораціонізм". https://petition.president.gov.ua/petition/105082
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18.11.2020 19:16 Ответить
Своих, или чужих?? Или лапти разницы не понимают??
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18.11.2020 18:53 Ответить
да капец сюрреализм полный.. воры устанавливают ответственность за наварованное...
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18.11.2020 18:58 Ответить
Хтось із кацапських рупорів (точно не пам'ятаю, якийсь довбослав а-ля задорнов-фоменко-чудінов) на повному серйозі висолопив заяву, що "вся планета это россия, а все континенты и страны - это временно оккупированные русские земли".
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18.11.2020 19:00 Ответить
Путін колись сказав, що Росія не має кордонів... Мабуть хотів сказати, що росіяни - це, начебто, безмежна цивілізація. Питання у тому, чи то цивілізація, чи збіговисько.
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18.11.2020 19:40 Ответить
Тупин заявлением о границах обосра...ся. Нет границ, значит нет и государства.
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18.11.2020 20:56 Ответить
Тварюки себе поважають, а інші народи зневажають. Ганьба.
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18.11.2020 18:55 Ответить
А вот эту иннициативу я бы у кацапов перенял.
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18.11.2020 18:56 Ответить
Совершенно правильно! Почему же у нас, в Украине нет такого закона? Почему у нас функционируют антиукраинские каналы (Интер, ЗИК,,112) прославляющие агрессора-оккупанта Россию и унижающие Украину и все украинское, готовящие фактически отчуждение наших территорий?
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18.11.2020 19:53 Ответить
Потому что Украина тем кто у власти не нужна. Им нужны исключительно только их карманы. И так было все столетия, карма какая-то.
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18.11.2020 21:15 Ответить
т.е ворованное называть ворованным - грех, а вот воровать по соседям - так то нормально как бы
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18.11.2020 18:57 Ответить
"злые люди не разумеют справедливости" (с)
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19.11.2020 00:57 Ответить
Їм ще потрібно прийняти закон, що путін - не ху№ло
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18.11.2020 20:13 Ответить
Дык, этот закон шо, не приняли до сих пор?... Пыня же его начал проталкивать еще в 2014, когда отяпал Крым , сразу же спохватился и насчет украинской Кубани , и ямало-ненецкого округа. и иже....
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18.11.2020 18:57 Ответить
психушка госдура в своем репертуаре Госдума РФ одобрила закон об уголовной ответственности и штрафах за призывы к отчуждению территорий - Цензор.НЕТ 2193
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18.11.2020 18:58 Ответить
пусть всех лугандоновцев на зону в магаданскую область отправят они ведь типа рашкиным законам подчиняются!
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18.11.2020 18:59 Ответить
Ти диви кацапі у всій своїй щурячій двоморальній красі - від України і інших країн можна відривати частини, а від Мосоквії не можна, мабуть це показник здихання Московії.

Сибір Китаю, Курили Японії, Карелію Фінляндії, Кубань і Чорнозім'я Україні Госдума РФ одобрила закон об уголовной ответственности и штрафах за призывы к отчуждению территорий - Цензор.НЕТ 1208

Госдума РФ одобрила закон об уголовной ответственности и штрафах за призывы к отчуждению территорий - Цензор.НЕТ 3291



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18.11.2020 19:00 Ответить
А де Московія?
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18.11.2020 23:13 Ответить
Скоро ії не буде...
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19.11.2020 15:47 Ответить
ну, сцуки, от спробуйте мене оштрафувати, бо я кажу "Крим - український"!
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18.11.2020 19:03 Ответить
а що? ти натякаєш, що Крим не український? То чий тоді?
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18.11.2020 20:02 Ответить
Чий Крим?
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18.11.2020 21:12 Ответить
Закон хороший---ясное дело. Но просился он там после 1 чеченской войны. Ну вот спустя почти 23 года как решили принять. Долбодятлов там тоже валом.
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18.11.2020 19:05 Ответить
Госдума РФ одобрила закон об уголовной ответственности и штрафах за призывы к отчуждению территорий - Цензор.НЕТ 8154
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18.11.2020 19:06 Ответить
Ханства и эмираты Средней Азии (Бухара, Хива, Самарканд, Коканд), Туркмения, Памир, Мангышлак были присоединены после продажи Аляски в 1867 г и не могли одновременно принадлежать России. Раздутое "вяличие".
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19.11.2020 00:13 Ответить
Шта, блет???
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19.11.2020 08:10 Ответить
Русский калька с мардовского "рускань", т.е. принадлежащий к "руске", самоназвание мардвы., т.е "русский" = "мардва". Держдума РФ схвалила закон про кримінальну відповідальність і штрафи за заклики до відчуження територій - Цензор.НЕТ 9492 Держдума РФ схвалила закон про кримінальну відповідальність і штрафи за заклики до відчуження територій - Цензор.НЕТ 9492 Держдума РФ схвалила закон про кримінальну відповідальність і штрафи за заклики до відчуження територій - Цензор.НЕТ 9492
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19.11.2020 11:49 Ответить
за призывы к отчуждению территорий

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печенеги-репоеды что-то начали подозревать Госдума РФ одобрила закон об уголовной ответственности и штрафах за призывы к отчуждению территорий - Цензор.НЕТ 7844
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18.11.2020 19:07 Ответить
2465-й день окупації свинособаками.
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18.11.2020 19:08 Ответить
Вот нам такой зкон точно нужен. Кто только заикнется про "руський мир"- уголовная ответственность. А че, им можна , а нам низя! Они уже давно, что хотят, то творят, а мы все чего-то стесняемся.
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18.11.2020 19:10 Ответить
Сколько ни говори "халва", а выплюнуть дерьмо придётся.
Сколько законов ни прими, а отдавать Крым жизнь всё же заставит.
У путина действительно Паркинсон, если он этого не понимает.
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18.11.2020 19:11 Ответить
А это значит - что шкурка подгорает... И они ждут начала развала свой РФ...
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18.11.2020 19:47 Ответить
Ну всё таки по божески .во время второй мировой войны попробуй скажи что Украина это СССР немцы тебя и расстреляли бы ,а тут только четыре года
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18.11.2020 19:51 Ответить
Шо б ні один кацап не откривав рота на тему харош карміть мААЦкву... Держдума РФ схвалила закон про кримінальну відповідальність і штрафи за заклики до відчуження територій - Цензор.НЕТ 7705
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18.11.2020 20:03 Ответить
МОВА: в українській мові, як і в мовах інших розвинутих цивілізованих народів, немає скорочень на кшалт московських "Держдума", "Держдеп", "Кабмін", "Мінюст", "нардеп" та подібних сурогатів. ЖУРНАЛІСТИ! Поважайте мову країни, в якій ви живете, а також і державні інституції та називайте їх справжніми іменами, а не по комуно-кацапськи, як вчили головні комуноїди минулого. Стосовно сталінського "відчуження територій" - то воно має суто український відповідник - вивласнення земель.
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18.11.2020 23:19 Ответить
Бояться, що холопи від голоду почнуть кричати Крим не наш.
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19.11.2020 03:01 Ответить
Держдума РФ схвалила закон про кримінальну відповідальність і штрафи за заклики до відчуження територій - Цензор.НЕТ 4205
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19.11.2020 10:17 Ответить
На Кубани таких мноха. Держдума РФ схвалила закон про кримінальну відповідальність і штрафи за заклики до відчуження територій - Цензор.НЕТ 3356 Держдума РФ схвалила закон про кримінальну відповідальність і штрафи за заклики до відчуження територій - Цензор.НЕТ 3356 Держдума РФ схвалила закон про кримінальну відповідальність і штрафи за заклики до відчуження територій - Цензор.НЕТ 3356
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19.11.2020 11:53 Ответить
От тільки чомусь про них в еРеФії не чутно нічого так нібито там нема українців взагалі,
про українські школи вже мовчу
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19.11.2020 15:49 Ответить
 
 