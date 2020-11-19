COVAX подтвердил выделение Украине бесплатной вакцины от COVID-19 для 20% населения, - Ляшко

COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе для 20% населения.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня стало известно, что Украина, как одна из стран, которая включена в работу глобального механизма COVAX имеет возможность получить вакцины от коронавирусной болезни в количестве доз, равной 20% населения бесплатно. Это означает, что около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться в первой половине 2021 года за счет финансовой поддержки со стороны международных партнеров и правительств других стран", - написал чиновник.

Ляшко подтвердил, что в глобальный механизм COVAX включен кандидат в вакцины от производителя Moderna (США), предварительные результаты исследования которой показали 95% эффективности предупреждения развития коронавирусной болезни COVID-19.

Также смотрите: Первые партии вакцины против коронавируса Украина получит во втором квартале 2021, - Шмыгаль. ВИДЕО

"Ставим пред собой задачу обеспечить иммунизацию как можно большего количества населения проверенными, качественными и безопасными вакцинами в 2021 году, как за счет глобальных инициатив, так и за счет государственного бюджета Украины", - добавил главсанврач.