COVAX подтвердил выделение Украине бесплатной вакцины от COVID-19 для 20% населения, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе для 20% населения.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня стало известно, что Украина, как одна из стран, которая включена в работу глобального механизма COVAX имеет возможность получить вакцины от коронавирусной болезни в количестве доз, равной 20% населения бесплатно. Это означает, что около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться в первой половине 2021 года за счет финансовой поддержки со стороны международных партнеров и правительств других стран", - написал чиновник.
Ляшко подтвердил, что в глобальный механизм COVAX включен кандидат в вакцины от производителя Moderna (США), предварительные результаты исследования которой показали 95% эффективности предупреждения развития коронавирусной болезни COVID-19.
"Ставим пред собой задачу обеспечить иммунизацию как можно большего количества населения проверенными, качественными и безопасными вакцинами в 2021 году, как за счет глобальных инициатив, так и за счет государственного бюджета Украины", - добавил главсанврач.
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Степанов или Бутусов уже не первый раз допускают ляпы в мелочах и получается ,что появляются совсем нехорошие мысли. Тщательнее надо быть тщательнее, как говорил Жванецкий.
Я и вдоль и поперёк и задом наперёд пробовал прочитать. Получается только один вариант толкования этого текста, означающего, что 4 млн=20%. Это пятая часть населения. А остальные где? Где те которые позже или раньше или вообще никогда? Мне интересен не вопрос вакцинации, а вопрос численности. Я ещё помню генерального секретаря СССРа с бровями, он зачитывал результаты переписи населения СССРа в в 1989м году. У него тогда в УССР проживало 49 млн. А позднее 89го стало даже больше, но сколько точно я не знаю. Вот мне и интересно реальная цифра на сегодня.
Не переживай, винторогий, на твой век украинцев точно хватит.
1) Украина имеет возможность бесплатно получить вакцины в количестве доз, равной 20% населения бесплатно. 2) Украина не одна такая, желающий много и всех моментально обеспечить вакцинами невозможно, ведь их нужно еще произвести. 3) Следовательно все страны имеющие право на получение вакцин, будут получать их постепенно или частями. 4) В частности Украина, конкретно в первой половине 2021, получит вакцин на 4 млн. человек, остальные судя по всему получит позже, например (кто бы мог подумать?) во второй половине 2021.
Вроде бы простейшая и очевидная логическая цепочка. Но видимо слишком сложная для лаптеголового старпера с ватой вместо мозгов.
Хотя уверен, знай этот Ляшко, что его пост будут читать тупые ватные имбецилы, он бы высказался более подробно и развернуто.
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Ждем "чуда" от Епицентра с бегающим по нему Зеленским!