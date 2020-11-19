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COVAX подтвердил выделение Украине бесплатной вакцины от COVID-19 для 20% населения, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

COVAX подтвердил выделение Украине бесплатной вакцины от COVID-19 для 20% населения, - Ляшко

COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе для 20% населения.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня стало известно, что Украина, как одна из стран, которая включена в работу глобального механизма COVAX имеет возможность получить вакцины от коронавирусной болезни в количестве доз, равной 20% населения бесплатно. Это означает, что около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться в первой половине 2021 года за счет финансовой поддержки со стороны международных партнеров и правительств других стран", - написал чиновник.

Ляшко подтвердил, что в глобальный механизм COVAX включен кандидат в вакцины от производителя Moderna (США), предварительные результаты исследования которой показали 95% эффективности предупреждения развития коронавирусной болезни COVID-19.

Также смотрите: Первые партии вакцины против коронавируса Украина получит во втором квартале 2021, - Шмыгаль. ВИДЕО

"Ставим пред собой задачу обеспечить иммунизацию как можно большего количества населения проверенными, качественными и безопасными вакцинами в 2021 году, как за счет глобальных инициатив, так и за счет государственного бюджета Украины", - добавил главсанврач.

COVAX подтвердил выделение Украине бесплатной вакцины от COVID-19 для 20% населения, - Ляшко 01

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+19
COVAX подтвердил выделение Украине бесплатной вакцины от COVID-19 для 20% населения, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3985
COVAX подтвердил выделение Украине бесплатной вакцины от COVID-19 для 20% населения, - Ляшко - Цензор.НЕТ 750
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18.11.2020 19:06
+14
А бідні прокурори, судді, полісмени. Так і набереться 20 відсодків слуг.
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18.11.2020 19:20
+13
ага, роздавать, за гроші будуть, але "бескоштовно", як от зараз в лікарнях лікують
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18.11.2020 19:01
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ага, роздавать, за гроші будуть, але "бескоштовно", як от зараз в лікарнях лікують
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18.11.2020 19:01 Ответить
Ну як гуманітаркою торгують так і з вакцинами буде. У наших же падлів там де була совість ялда виросла COVAX підтвердив виділення Україні безкоштовної вакцини проти COVID-19 для 20% населення, - Ляшко - Цензор.НЕТ 963
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18.11.2020 19:54 Ответить
Как с выделенными повязками с Китая отправившееся в Эпицентр на продажу.
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19.11.2020 00:43 Ответить
Как по мне то это должно быть для врачей и кто на фронте военных но у зелени другие приоритеты.
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19.11.2020 07:17 Ответить
Робити безкоштовні тести на антитіла і в кого немає антитіл робити прививки . десь читала в інеті що імунітет тримається півроку .авзагалі згідна
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19.11.2020 08:49 Ответить
а родичі, а куми, а свати-брати...
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18.11.2020 19:19 Ответить
А бідні прокурори, судді, полісмени. Так і набереться 20 відсодків слуг.
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18.11.2020 19:20 Ответить
Я розумію ваше обурення, але у мене є питання: ті ж самі патрульні полісмени мають справу із не самими благонадійними верствами населення. А тепер уявіть, що полісмен пів-години тому спілкувався з безхатьком, а зараз приїхав до вас на виклик (нагадаю, що поліція приїжджає навіть якщо в домі хтось помер некримінальною смертю). Ви розумієте, що неприщеплений поліцейський - це суперрозносник вірусу? Чи для вас головне "У самих хата горить, зате приємно, що у сусіда корова здохла"?
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19.11.2020 08:21 Ответить
це мабуть для депутатів та інших віпів вона буде бескоштовна, бо вони себе самих вважають державою і без них ну ніяк
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18.11.2020 19:00 Ответить
Лучше-б баблом дали, зебилы еще-б псевдодорог понастроили....
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18.11.2020 19:00 Ответить
Ищите в аптеках и частных медцентрах начиная со 2-го квартала...
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18.11.2020 19:01 Ответить
В "Эпицентр" быстрее завезут. COVAX подтвердил выделение Украине бесплатной вакцины от COVID-19 для 20% населения, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2099
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18.11.2020 19:15 Ответить
дармоеды из ЗРАДЫ по 3 штуки ляпнут
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18.11.2020 19:01 Ответить
і як 73% баранів будуть ділити цих 20%? чи на тварин ця вакцина не діє?
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18.11.2020 19:01 Ответить
Их поделят 27 % не баранов.
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19.11.2020 11:58 Ответить
Це стільки населення залишиться в Україні на той момент, коли надійде вакцина? COVAX подтвердил выделение Украине бесплатной вакцины от COVID-19 для 20% населения, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8727
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18.11.2020 19:02 Ответить
Ещё и вакцины нету, и неизвестно когда будет - зато вся планета ею уже барыгует...
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18.11.2020 19:03 Ответить
Зеленский всё украдёт.
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18.11.2020 19:06 Ответить
COVAX подтвердил выделение Украине бесплатной вакцины от COVID-19 для 20% населения, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3985
COVAX подтвердил выделение Украине бесплатной вакцины от COVID-19 для 20% населения, - Ляшко - Цензор.НЕТ 750
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18.11.2020 19:06 Ответить
Впевнений, що зелений гівнокомандувач в цій ситуації також обісреться, або вакцину зіпсують, або на митниці заарештують, або ціна буде кілька кілобаксів за одну дозу. Тому що не існує ситуацій, з якої Зеля не зміг би вийти з ганьбою.
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18.11.2020 19:07 Ответить
20% от населения это примерно 8 млн а не 4 млн.
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18.11.2020 19:11 Ответить
Сколько у нас пенсов всех видов?
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18.11.2020 19:12 Ответить
11 млн примерно.
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18.11.2020 19:13 Ответить
Наверное, для них эта вакцина.
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18.11.2020 19:36 Ответить
Не.. пенсионерам они у росии закупят. ( от ящура), что б побыстрее вымерли..
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18.11.2020 21:08 Ответить
В сообщении о закупке вакцины Канадой прозвучала такая информация: на 38 млн жителей Канады подписаны договоры на закупку 414 млн вакцин.На каждого по 5 штук. Сейчас спохватились и излишки решили передавать бедным странам. Что ценного в этой информации, то что они(канадцы) предполагают вакцинироваться этой вакциной дважды. ДВЕ ВАКЦИНЫ НА ЧЕЛОВЕКА.
Степанов или Бутусов уже не первый раз допускают ляпы в мелочах и получается ,что появляются совсем нехорошие мысли. Тщательнее надо быть тщательнее, как говорил Жванецкий.
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19.11.2020 15:52 Ответить
Для избранных и их семей.
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18.11.2020 19:17 Ответить
А это точно вакцина от коронавируса? COVAX підтвердив виділення Україні безкоштовної вакцини проти COVID-19 для 20% населення, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3256
COVAX підтвердив виділення Україні безкоштовної вакцини проти COVID-19 для 20% населення, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4276
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18.11.2020 19:20 Ответить
Если вакцина не подействует, скажут, что на момент вакцинации вы уже были больны. Хорошая отмазка при обнаружении её не эффективности.
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18.11.2020 19:23 Ответить
Дадим бесплатно только уколитесь. Интересная постановка вопроса.
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18.11.2020 19:39 Ответить
Ну скот в чистом виде - глядя на комменты COVAX підтвердив виділення Україні безкоштовної вакцини проти COVID-19 для 20% населення, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2907 еще и обижается этот скот (население), что его скотом называют COVAX підтвердив виділення Україні безкоштовної вакцини проти COVID-19 для 20% населення, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2907! Как же легко манимулировать массами (необразованных, загнанных, алчных, озлобленных индивидуумов), на самом деле COVAX підтвердив виділення Україні безкоштовної вакцини проти COVID-19 для 20% населення, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2907.
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18.11.2020 19:46 Ответить
А в твоём посте одна доброта, душевный ты наш..
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18.11.2020 21:10 Ответить
!!
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18.11.2020 21:52 Ответить
При Зе ее кацапам продадут к бабке не ходи. После привития ВИП персон ну и может частично медиков: инфеционитстов, анастезиологов, максимум семейных в Киеве - остальное продадут негласно в Кацапстан, там достаточно желающих и платежеспособных.
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18.11.2020 19:51 Ответить
Так наші шовкопёрі придумають як цю вакцину продавати COVAX підтвердив виділення Україні безкоштовної вакцини проти COVID-19 для 20% населення, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6876
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18.11.2020 19:52 Ответить
Это означает, что около 4 млн человек составляет 20% населения Украины. Что то тут не так.
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18.11.2020 20:13 Ответить
Ты читаешь по диагонали? Там написано, что 4 млн. это те кто сможет вакцинироваться уже в первой половине 2021, остальные позже.
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18.11.2020 21:53 Ответить
"Сегодня стало известно, что Украина, как одна из стран, которая включена в работу глобального механизма COVAX имеет возможность получить вакцины от коронавирусной болезни в количестве доз, равной 20% населения бесплатно. Это означает, что около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться в первой половине 2021 года."

Я и вдоль и поперёк и задом наперёд пробовал прочитать. Получается только один вариант толкования этого текста, означающего, что 4 млн=20%. Это пятая часть населения. А остальные где? Где те которые позже или раньше или вообще никогда? Мне интересен не вопрос вакцинации, а вопрос численности. Я ещё помню генерального секретаря СССРа с бровями, он зачитывал результаты переписи населения СССРа в в 1989м году. У него тогда в УССР проживало 49 млн. А позднее 89го стало даже больше, но сколько точно я не знаю. Вот мне и интересно реальная цифра на сегодня.
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19.11.2020 05:23 Ответить
Получается только два варианта толкования твоих высеров, ты либо нереально туп, либо намеренно пытаешься вбрасывать. Хотя одно другого не исключает.

Не переживай, винторогий, на твой век украинцев точно хватит.
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19.11.2020 09:13 Ответить
Если ты такой умный, то объясни как подогнать эти цифры, что бы получилось хотя бы 35-37 или 42 миллиона. Если тут кто и вбрасывает, то это не я, а COVAX.
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19.11.2020 10:26 Ответить
Страны, которые включены в работу глобального механизма COVAX имеет возможность получать вакцины от коронавирусной болезни в количестве доз, равной 20% населения бесплатно. Похоже COVAX переполовинил вашу бесплатную долю вакцины. А, ты тут кобызишься и где то даже кочевряжишся по недоумию.
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19.11.2020 11:00 Ответить
Постараюсь объяснить на пальцах, для лишнехромосомных.
1) Украина имеет возможность бесплатно получить вакцины в количестве доз, равной 20% населения бесплатно. 2) Украина не одна такая, желающий много и всех моментально обеспечить вакцинами невозможно, ведь их нужно еще произвести. 3) Следовательно все страны имеющие право на получение вакцин, будут получать их постепенно или частями. 4) В частности Украина, конкретно в первой половине 2021, получит вакцин на 4 млн. человек, остальные судя по всему получит позже, например (кто бы мог подумать?) во второй половине 2021.
Вроде бы простейшая и очевидная логическая цепочка. Но видимо слишком сложная для лаптеголового старпера с ватой вместо мозгов.
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19.11.2020 14:31 Ответить
Это задача по арифметике за четвёртый класс. В условиях задачи сказано, что не все страны, а только некоторые, а именно те которые включены в механизм COVAX, получат по 20% вакцины бесплатно. И количество этих пузырёчков составит 4 млн. А про остальную вакцину и про временные отрезки, там ничего не сказано. Оставшиеся 80% вакцины, поступит или не поступит, или платно или бесплатно или рано или поздно, это для решение задачи значения не имеет.
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19.11.2020 15:57 Ответить
Овощ, в "условиях задачи" ничего не сказано о том, что это якобы вся вакцина которую Украина получит, как ты тут пытаешься кукарекать. Написано просто - имеет возможность получить на 20% населения, в первой половине 2021 получит 4 млн. Любой человек продвинувшийся дальше 4го класса поймет, что 4 млн. это явно не 20% населения Украины, а 10% максимум. Следовательно, чтобы вышло вакцин на 20% Украина должна будет получить их еще как минимум на 4 млн. человек. Это настолько очевидно, что не требует разъяснений.
Хотя уверен, знай этот Ляшко, что его пост будут читать тупые ватные имбецилы, он бы высказался более подробно и развернуто.
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19.11.2020 16:38 Ответить
НЕ надо нам сказок!! ГДЕ КИСЛОРОД !!ИДИОТЫ !!
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18.11.2020 20:28 Ответить
++++++++++++
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18.11.2020 20:37 Ответить
Под новыми дорогами
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19.11.2020 10:42 Ответить
Это для тех 20% о которых я подумал, самые незащищенные чиновники?
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18.11.2020 20:29 Ответить
мда? вони мають вакцину? https://www.gavi.org/ якось сумнівно... хіба китайську...
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18.11.2020 20:50 Ответить
ця країна невиліковна, і COVID тут не в перших рядах
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18.11.2020 20:57 Ответить
хорошо.
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18.11.2020 21:07 Ответить
хм...то як протестуємось , разом з африкою? хорошо???
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18.11.2020 21:19 Ответить
Я даже знаю кто будет первыми в очереди)))
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18.11.2020 21:53 Ответить
Бубочка уже занял очередь в Феофании с Ермаком.
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19.11.2020 10:40 Ответить
https://giphy.com/stickers/Adpodcast-mrsmith-brian-smith-jr-iammrsmith-g0Tgv1ByN23rTSozJW
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18.11.2020 22:49 Ответить
https://media.giphy.com/media/lry7HItkApLBGMTPvr/giphy.mp4
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18.11.2020 22:50 Ответить
Прибыль заложенная в цену как минимум больше в два с половиной раза (чем пятая доля цены), поэтому даже, если бы никто и не спонсировал бы проект, то все равно в итоге фармацептический бизнес будет в очень большом плюсе +!
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19.11.2020 06:14 Ответить
Похоже, что теперь будет модно у себя в особняке обустраивать маленькую больничку с ШВЛами, , аптечками, и медперсоналом. В Шарите уже не все помещаются. Да, и чем ближе положишь, тем скорее возьмешь.
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19.11.2020 07:50 Ответить
бесплатно????)))))) беня с рудницким под чутким руководством малоПИД,,,роского нарко-Дегенерата найдут способ их продажи..........
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19.11.2020 08:12 Ответить
зачем нам 20%???, депутатов 450+ АП+Кабмин= 1000 штук хватит Украине!))))
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19.11.2020 08:48 Ответить
А их родственники и любовницы?
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19.11.2020 10:39 Ответить
очередная брехня от зедебилов?
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19.11.2020 09:00 Ответить
Любителям русскага мира НЕ ВЫДЕЛЯТЬ !!!! для них есть Спутник российский
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19.11.2020 09:19 Ответить
"Мели Емеля, твоя неделя."
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19.11.2020 09:32 Ответить
все пишут о украдут/не украдут.... а никто не задумался, что это могут быть полевые испытания вакцины на жителях банановой республики? кто-то может гарантировать, что от нее через 5-10 лет не вырастут рога или хвост? или что дети потом будут рождаться нормальные???
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19.11.2020 10:13 Ответить
Мають отримати усі лікарі і військові. Решта, по ступеню ризику.
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19.11.2020 10:21 Ответить
COVAX подтвердил выделение Украине бесплатной вакцины от COVID-19 для 20% населения, - Ляшко

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Ждем "чуда" от Епицентра с бегающим по нему Зеленским!
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19.11.2020 10:38 Ответить
Цю вакцину найбільше чекає Медведчук, треба терміново ширнути щось нормальне, а то соромно буде після реклами російського "спутніка" захворіти на ковід.
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19.11.2020 11:12 Ответить
Вы говорите так, будто на самом деле считаете, что таким упырям хоть когда-то бывает за что-то стыдно.
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19.11.2020 11:16 Ответить
Ви праві, скоріше не соромно, а страшно перед кумом. Він же за антирекламу "спутніка" може новачком "пригостити".
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19.11.2020 11:23 Ответить
 
 