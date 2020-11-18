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Препарат "Биовен" рассматривается для включения в протокол лечения коронавирусной болезни, - рабочая группа Минздрава

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Препарат

Рабочая группа Министерства здравоохранения Украины обсуждает включение препарата "Биовен" в протокол лечения COVID-19.

"После заключения Государственного экспертного центра (ГЭЦ) об эффективности препарата мы, в основном, одобрили внесение его в протокол. В настоящее время обсуждаем формулировку, для каких пациентов мы будем рекомендовать применение "Биовена", - сказал член рабочей группы, профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии НМУ им. Богомольца Сергей Дубров на пресс-конференции в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

"Я склоняюсь к тому, чтобы применять препарат только для тяжелых и критичных пациентов", - сказал он.

Дубров отметил, что решение будет принято по итогам голосования 30 экспертов, входящих в рабочую группу по разработке протоколов лечения COVID-19.

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Вместе с тем, он подчеркнул, что лично выступает против включения в протокол препаратов с недоказанной эффективностью. "Я один из тех, кто был против внесения "Биовена" в протокол до тех пор, пока мы не получим результаты исследований. Были недоразумения с другими коллегами, но я уверен, что если нет качественного протокола клинических испытаний, мы не можем рекомендовать препарат. Сейчас мы уже имеем (позитивные - ИФ) результаты и можем включать его в протокол", - сказал он.

Дубров отметил, что в его личной практике препарат показал высокую эффективность для пациентов с COVID-19 в тяжелом и критическом состоянии. В частности, "Биовен" применялся у шести пациентов как "препарат отчаяния". Двое из этих пациентов уже выписаны из больницы домой, еще четверо проходят лечение.

"Мы имеем выраженную позитивную динамику, все пациенты были крайне тяжелые", - сказал он.

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Как сообщалось, биофармацевтическая компания "Биофарма Плазма" (Белая Церковь Киевской обл.) завершила клинические испытания препарата от COVID-19 "Биовен" (иммуноглобулин) на основе плазмы.

Клинические испытания этого препарата были начаты в мае, в них приняли участие 76 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 10 из которых были отсеяны в результате скрининга.

Исследования проводились на девяти клинических база в больницах Киева, Белой Церкви, Львова, Одессы, Винницы, Тернополя, Ивано-Франковска, Луцка.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+7
Пролобировали очередной фуфломицин, типо помогает
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18.11.2020 19:20
+5
Пока что Ковид не лечится, а некоторые препараты облегчают течение болезни. Это антикоагулянты (разжижение крови) и иммунодепрессанты (снижение иммунного шторма).
Если "Биовен" не является ни одним, ни другим, то какое может быть обоснование его применения, кроме шарлатанства? Тем более, что трудно доказать, что пациент выздоровел от препарата, а не благодаря своей иммунной системе или малому количеству вируса, попавшего в организм.
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18.11.2020 19:16
+5
Биовен моно р-р д/ин 50мл ціна 2 613.20грн.

75 мл за ціною 1 пенсії.
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18.11.2020 19:18
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"Я один из тех, кто был против внесения "Биовена" в протокол до тех пор, пока мне не занесли. Но теперь мне занесли и я совсем не против. А даже - за" - добавил Дубров.
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18.11.2020 19:04 Ответить
Нихэра не понял, нада хряпнуть сотачку для прояснения. Препарат "Биовен" рассматривается для включения в протокол лечения коронавирусной болезни, - рабочая группа Минздрава - Цензор.НЕТ 9065 Препарат "Биовен" рассматривается для включения в протокол лечения коронавирусной болезни, - рабочая группа Минздрава - Цензор.НЕТ 4670
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18.11.2020 19:13 Ответить
Если вы профессорор вирусолог, то можно высрать что-то, чтобы потом стать не дебилом, а нормальным Министром здравозахоронения. Стебанов, уходи! И так депутатом же стал. Стебанов то. "печется" так о больных шо аж поПутину ему - секратарша высерает "статистику" и пох.
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18.11.2020 19:06 Ответить
Какому олигарху принадлежит "Биовен"?
В зависимости от объема капитала этого олигарха, могу предсказать- успех или неуспех ждёт этого олигарха, в борьбе за включения в протокол? Обращайтесь..
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18.11.2020 19:11 Ответить
Пока что Ковид не лечится, а некоторые препараты облегчают течение болезни. Это антикоагулянты (разжижение крови) и иммунодепрессанты (снижение иммунного шторма).
Если "Биовен" не является ни одним, ни другим, то какое может быть обоснование его применения, кроме шарлатанства? Тем более, что трудно доказать, что пациент выздоровел от препарата, а не благодаря своей иммунной системе или малому количеству вируса, попавшего в организм.
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18.11.2020 19:16 Ответить
он как раз иммунодепрессант.
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18.11.2020 21:37 Ответить
Биовен моно р-р д/ин 50мл ціна 2 613.20грн.

75 мл за ціною 1 пенсії.
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18.11.2020 19:18 Ответить
Хорошо знаю этот препарат. 50мл это как мертвому припарки, толку никакого так мало колоть.

Его надо вводить минимум 300-400мл в сутки. Иногда в течении нескольких дней, чтобы был ощутимый эффект.
Сумму думаю сможете прикинуть...
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19.11.2020 03:54 Ответить
10 000 флакончик.
Таким можна лікувати.
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18.11.2020 19:19 Ответить
Пролобировали очередной фуфломицин, типо помогает
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18.11.2020 19:20 Ответить
У кого больше денег, того "препарат" и занесут в протокол.
Я так понимаю что Биовен за 2160 грн. это обычный интерферон который раньше стоил 10 грн.
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18.11.2020 19:23 Ответить
Я ничего не понял от этого профффессора , но очень интересно 🤣🤣🤣
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18.11.2020 19:23 Ответить
Интересно откуда в лекарстве "Биовен" антитела от COVID -19, если плазму для его изготовления берут из крови различных доноров, не выбирая переболел тот ковидом или нет? Внаглую лохотронят тупой пипл
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18.11.2020 19:25 Ответить
А их там и нет. Там антитела от гриппа, гепатита и прочей муйни. Как это должно помогать? А никак. Это просто шарлатанство, которое еще и спонсируется государством. Очень жаль, что Супрун не додавила эту погань. Очень хочется, чтобы все эти 30 икспердов, которые ставили подписи, сели. Исследование на 76 пациентах... без контрольной группы... без группы плацебо. До такого дна даже паРаша не докатилась.
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18.11.2020 20:38 Ответить
Лучше бы разрешили временно на период эпидемии два запрещенных препарата: оксибутират натрия ( насыщает кислородом ткани внутернних органов) и эфедрин ( шоп не задыхаться) и спасли бы сотни жизней. Но это точно невозможно, бо это ж типа наркотики...Хотя эффедрин это не накротик из него их просто делают, а оксибутират вообще чудо препарат без побочек, но из за того что он сексуальную активность повышает его запретили. Понима, что мало кто поймет о чем я здесь пишу, но если врачи продвинутые прочтут может вспомнят об этих отличных препаратах, их можно достать медикам.
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18.11.2020 19:25 Ответить
Биовен - это противобактериальные средства, а не лекарство против ковида Препарат "Біовен" розглядається для включення в протокол лікування коронавірусної хвороби, - робоча група МОЗ - Цензор.НЕТ 291
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18.11.2020 20:06 Ответить
Не совсем. Это "сборник" антител. Просто тупо всех, что нашли. Но ковида там нет, так как разрабатывали довольно давно. Помогать само собой оно не может никак.
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18.11.2020 20:44 Ответить
Сейчас надо не биовен,хотя и он возможно нужен,а доступные портативные кислородные баллоны и портативные концентраторы кислорода.
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18.11.2020 20:13 Ответить
Он не нужен от слова "совсем". Антитела от гриппа и прочих болячек никак не могут помогать от ковида - это во-первых. Во-вторых, если бы там были чисто антитела к ковиду (но их там нет), то они бы могли помогать на начальной стадии. При этом так же, как и Ремдесивир, не влияли на частоту госпитализаций и летальность. Биовен - чистое шарлатанство.
Исследование без контрольной и плацебо группы на 76 пациентах? Это вообще как? А так можно было? Этого достаточно, чтобы включить в протокол?
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18.11.2020 20:42 Ответить
Показания препарата Иммуноглобулин человека нормальный
профилактика гепатита А, кори, коклюша, менингококковой инфекции, полиомиелита, гриппа;лечение гипо- и агаммаглобулинемии;для повышения резистентности организма в период реконвалесценции инфекционных заболеваний.



РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ОРГАНИЗМА (от лат. resisto - противостою, сопротивляюсь), устойчивость организма к действию физич., химич. и биол. агентов, вызывающих патол. состояние. В отличие от иммунитета Р. о. охватывает более широкий круг явлений сопротивляемости.

"Я склоняюсь к тому, чтобы применять препарат только для тяжелых и критичных пациентов", - сказал он.
Дубров отметил, что решение будет принято по итогам голосования 30 экспертов, входящих в рабочую группу по разработке протоколов лечения COVID-
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18.11.2020 21:10 Ответить
Не нужно мне кидать ссылки на словари. И мне глубоко плевать, к чему склоняется этот идиот. Я про этот препарат, который пропихивали эти уроды, писал еще летом. Они даже статью заказали в медицинском журнале. Правда никто ее не рецензировал, да и вряд ли читал.
США до сих пор проводит исследования с моноклональными антителами. Тысячи пациентов, но никак не могут определиться, помогают или нет. А здесь все просто. Колют иммуноглобулин, который раньше копейки стоил, но при этом с какой-то радости он должен помогать. При этом сразу от всех вирусных - красота! И протестировали аж на 76 добровольцах. Этот препарат вообще никак не может работать.
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18.11.2020 21:38 Ответить
Клінічні випробування розпочалися в ТРАВНІ. Взяли участь 76 (!!!) пацієнтів. Нікого ніщо не бентежить?
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18.11.2020 23:26 Ответить
Там еще круче. 76 пациентов, из них 10 отсеяли, потом половине дали препарат а половине не дали. Давали два дня. При этом стоимость препарата на одного пациента составляла что-то до 15-20 тыс грн. Ни группы плацебо, ни прозрачного отбора пациентов - ничего. Кроме того исследования спонсировал та же компания, которая препарат "разработала". Здесь даже кацапы локти кусают. Они хоть свою вакцину перед регистрацией более, чем на сотне человек протестировали (что в принципе тоже смешно). А про мировые компании, которые проводят исследования не один год на десятках тысяч пациентов я вообще молчу. Но у нас можно все. И вишенка на торте: Биовен уже включили в протоколы лечения ковида.
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04.12.2020 16:43 Ответить
 
 