Препарат "Биовен" рассматривается для включения в протокол лечения коронавирусной болезни, - рабочая группа Минздрава

Рабочая группа Министерства здравоохранения Украины обсуждает включение препарата "Биовен" в протокол лечения COVID-19.

"После заключения Государственного экспертного центра (ГЭЦ) об эффективности препарата мы, в основном, одобрили внесение его в протокол. В настоящее время обсуждаем формулировку, для каких пациентов мы будем рекомендовать применение "Биовена", - сказал член рабочей группы, профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии НМУ им. Богомольца Сергей Дубров на пресс-конференции в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я склоняюсь к тому, чтобы применять препарат только для тяжелых и критичных пациентов", - сказал он.

Дубров отметил, что решение будет принято по итогам голосования 30 экспертов, входящих в рабочую группу по разработке протоколов лечения COVID-19.

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Вместе с тем, он подчеркнул, что лично выступает против включения в протокол препаратов с недоказанной эффективностью. "Я один из тех, кто был против внесения "Биовена" в протокол до тех пор, пока мы не получим результаты исследований. Были недоразумения с другими коллегами, но я уверен, что если нет качественного протокола клинических испытаний, мы не можем рекомендовать препарат. Сейчас мы уже имеем (позитивные - ИФ) результаты и можем включать его в протокол", - сказал он.

Дубров отметил, что в его личной практике препарат показал высокую эффективность для пациентов с COVID-19 в тяжелом и критическом состоянии. В частности, "Биовен" применялся у шести пациентов как "препарат отчаяния". Двое из этих пациентов уже выписаны из больницы домой, еще четверо проходят лечение.

"Мы имеем выраженную позитивную динамику, все пациенты были крайне тяжелые", - сказал он.

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Как сообщалось, биофармацевтическая компания "Биофарма Плазма" (Белая Церковь Киевской обл.) завершила клинические испытания препарата от COVID-19 "Биовен" (иммуноглобулин) на основе плазмы.

Клинические испытания этого препарата были начаты в мае, в них приняли участие 76 пациентов, находящихся на стационарном лечении, 10 из которых были отсеяны в результате скрининга.

Исследования проводились на девяти клинических база в больницах Киева, Белой Церкви, Львова, Одессы, Винницы, Тернополя, Ивано-Франковска, Луцка.

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