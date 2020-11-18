На новых выборах мэра Броваров от "ЕС" будет баллотироваться Олег Иваненко вместо отца, который болеет COVID-19
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Олег Иваненко решил баллотироваться на пост председателя Броварской ОТГ, что под Киевом.
Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Ранее в выборах участвовал Валерий Иваненко.
"Как вы знаете, мой отец баллотировался на должность городского головы Броваров от партии "Европейская Солидарность". Но решением суда октябрьские выборы были признаны недействительными. И теперь повторное волеизъявление граждан должно состоятся ориентировочно во второй половине января 2021 года. Однако сейчас папа находится в больнице и борется с COVID-19. К сожалению, состояние его тяжелое. И в такой ситуации он уже не сможет участвовать в выборах. Поэтому я принял решение сам баллотироваться от партии "Европейская Солидарность" на должность председателя Броварской ОТГ. Я уверен, что с папой все будет хорошо! Как и убежден, что Бровары точно ждут изменения!" - заявил Иваненко.
Напомним, Киевский окружной административный суд из-за нарушения тайны голосования обязал Броварскую городскую Территориальную избирательную комиссию повторно провести местные выборы главы и депутатов Броварской объединенной территориальной громады.
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ты вродє читать умеешь
Цей видавався розумнішим бо хоч вміє читати.
Як в скаженої тварини на світло.
Він балотується. Тобто люди вирішують.
Це по закону Савченко його випустили.
До того ж, депутани можуть вписати в закон заборону балотуватись особам з судимістю.
А законом Батьківщина опікувалась.
В Зелі було безліч можливостей закон скасувати.
Децентралізація це навпаки корисна реформа, якщо у вмілих руках.
Он баллотируется, а не стал мером автоматом.
Не удивительно шо вы за зеленского голосовали
Тем более, что от партии "Европейская Солидарность", а это так по-европейски, скажу я вам....)))
Чем так отличился сын,что его вместо отца продвигают?
Да хрен с ним,пусть броварчане решают и выбирают.Им с ним жить.
Я очень хочу что бы "ЕС" выиграла в Броварах,а не какаято опзж или партия петушария.
Но вот этот семейный подряд плохо пахнет.Имхо.
Только расскажи где тут коррупция? - Его назначили мером?
Или он получил 700 штук компенсации за липовое увольнение?
Решили что сын нормально продолжит дело отца и предложили решение людям. Поддержат его на выборах - хорошо. Нет то нет.
Но где здесь, ...ять, ко-ко-ррупция о которой вы квакаете?
Или бот москальский, который просто должен слать хамские комментарии.
Я не уверен, что это как-то добавит рейтиг вашему заказчику.