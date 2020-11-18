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На новых выборах мэра Броваров от "ЕС" будет баллотироваться Олег Иваненко вместо отца, который болеет COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

На новых выборах мэра Броваров от

Олег Иваненко решил баллотироваться на пост председателя Броварской ОТГ, что под Киевом.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Ранее в выборах участвовал Валерий Иваненко.

"Как вы знаете, мой отец баллотировался на должность городского головы Броваров от партии "Европейская Солидарность". Но решением суда октябрьские выборы были признаны недействительными. И теперь повторное волеизъявление граждан должно состоятся ориентировочно во второй половине января 2021 года. Однако сейчас папа находится в больнице и борется с COVID-19. К сожалению, состояние его тяжелое. И в такой ситуации он уже не сможет участвовать в выборах. Поэтому я принял решение сам баллотироваться от партии "Европейская Солидарность" на должность председателя Броварской ОТГ. Я уверен, что с папой все будет хорошо! Как и убежден, что Бровары точно ждут изменения!" - заявил Иваненко.

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На новых выборах мэра Броваров от ЕС будет баллотироваться Олег Иваненко вместо отца, который болеет COVID-19 01

Напомним, Киевский окружной административный суд из-за нарушения тайны голосования обязал Броварскую городскую Территориальную избирательную комиссию повторно провести местные выборы главы и депутатов Броварской объединенной территориальной громады.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+8
Ну на крайняк жена или любовница.Ну самые близкие люди,которым можно доверять. На новых выборах мэра Броваров от "ЕС" будет баллотироваться Олег Иваненко вместо отца, который болеет COVID-19 - Цензор.НЕТ 7446
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18.11.2020 19:23
+5
а что там с гепой-уже копию на 3д-принтере сделали? На новых выборах мэра Броваров от "ЕС" будет баллотироваться Олег Иваненко вместо отца, который болеет COVID-19 - Цензор.НЕТ 4592
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18.11.2020 19:14
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Не корупція.
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18.11.2020 19:21 Ответить
а ну роскажи шо тут за коррупция?
ты вродє читать умеешь На новых выборах мэра Броваров от "ЕС" будет баллотироваться Олег Иваненко вместо отца, который болеет COVID-19 - Цензор.НЕТ 2621
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18.11.2020 19:27 Ответить
думать він не вміє.
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18.11.2020 19:31 Ответить
Думать ніхто з них не вміє.
Цей видавався розумнішим бо хоч вміє читати.
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18.11.2020 19:35 Ответить
Та в них така реакція на ЄС і Порошенка.
Як в скаженої тварини на світло.
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18.11.2020 19:40 Ответить
Нічого подібного.
Він балотується. Тобто люди вирішують.
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18.11.2020 19:31 Ответить
А до чого тут децентралізація ?
Це по закону Савченко його випустили.
До того ж, депутани можуть вписати в закон заборону балотуватись особам з судимістю.
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18.11.2020 19:37 Ответить
Хто ж знав, що її фуйло купив..
А законом Батьківщина опікувалась.
В Зелі було безліч можливостей закон скасувати.
Децентралізація це навпаки корисна реформа, якщо у вмілих руках.
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18.11.2020 19:55 Ответить
Какая наследственность, баран?
Он баллотируется, а не стал мером автоматом.

Не удивительно шо вы за зеленского голосовали На новых выборах мэра Броваров от "ЕС" будет баллотироваться Олег Иваненко вместо отца, который болеет COVID-19 - Цензор.НЕТ 429
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18.11.2020 19:33 Ответить
Что происходит вообще? Разве это правильно?
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18.11.2020 19:13 Ответить
А почему нет? Украина же...

Тем более, что от партии "Европейская Солидарность", а это так по-европейски, скажу я вам....)))
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18.11.2020 19:16 Ответить
Вот это одна из причин,из за которых порох и пролетел на выборах.Ничего не меняется. На новых выборах мэра Броваров от "ЕС" будет баллотироваться Олег Иваненко вместо отца, который болеет COVID-19 - Цензор.НЕТ 2720
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18.11.2020 19:20 Ответить
бобєкі, ви можете толком пояснить шо вас порвало в тряпки? Крім абревіатури ЕС? На новых выборах мэра Броваров от "ЕС" будет баллотироваться Олег Иваненко вместо отца, который болеет COVID-19 - Цензор.НЕТ 3430
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18.11.2020 19:26 Ответить
Преемственность власти,зедебил.)
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18.11.2020 19:28 Ответить
Ты дурачок? Он еще не получил никакой власти он только баллотируется. На новых выборах мэра Броваров от "ЕС" будет баллотироваться Олег Иваненко вместо отца, который болеет COVID-19 - Цензор.НЕТ 9153
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18.11.2020 19:31 Ответить
Не задавай глупых вопросов и не будешь получать глупых ответов. На новых выборах мэра Броваров от "ЕС" будет баллотироваться Олег Иваненко вместо отца, который болеет COVID-19 - Цензор.НЕТ 4802
Чем так отличился сын,что его вместо отца продвигают?
Да хрен с ним,пусть броварчане решают и выбирают.Им с ним жить.
Я очень хочу что бы "ЕС" выиграла в Броварах,а не какаято опзж или партия петушария.
Но вот этот семейный подряд плохо пахнет.Имхо.
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18.11.2020 19:50 Ответить
Именно. Пусть решают.
Только расскажи где тут коррупция? - Его назначили мером?
Или он получил 700 штук компенсации за липовое увольнение?
Решили что сын нормально продолжит дело отца и предложили решение людям. Поддержат его на выборах - хорошо. Нет то нет.
Но где здесь, ...ять, ко-ко-ррупция о которой вы квакаете?
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18.11.2020 19:58 Ответить
Покажи мне,где я о коррупции писал?
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18.11.2020 20:07 Ответить
то есть лайк под первым постом идиота не твой? На новых выборах мэра Броваров от "ЕС" будет баллотироваться Олег Иваненко вместо отца, который болеет COVID-19 - Цензор.НЕТ 1595
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18.11.2020 20:09 Ответить
Я лайкнул за "семейный подряд".А его"не,не коррупция" скорее всего сарказм. На новых выборах мэра Броваров от "ЕС" будет баллотироваться Олег Иваненко вместо отца, который болеет COVID-19 - Цензор.НЕТ 6351
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18.11.2020 20:13 Ответить
На новых выборах мэра Броваров от "ЕС" будет баллотироваться Олег Иваненко вместо отца, который болеет COVID-19 - Цензор.НЕТ 5622 отмазался
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18.11.2020 21:45 Ответить
На нових виборах мера Броварів від "ЄС" балотуватиметься Олег Іваненко замість батька, який хворіє на COVID-19 - Цензор.НЕТ 5832
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19.11.2020 08:10 Ответить
а что там с гепой-уже копию на 3д-принтере сделали? На новых выборах мэра Броваров от "ЕС" будет баллотироваться Олег Иваненко вместо отца, который болеет COVID-19 - Цензор.НЕТ 4592
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18.11.2020 19:14 Ответить
єто ти переживай) Вдруг и правда вернется На новых выборах мэра Броваров от "ЕС" будет баллотироваться Олег Иваненко вместо отца, который болеет COVID-19 - Цензор.НЕТ 3566
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18.11.2020 19:29 Ответить
Ну на крайняк жена или любовница.Ну самые близкие люди,которым можно доверять. На новых выборах мэра Броваров от "ЕС" будет баллотироваться Олег Иваненко вместо отца, который болеет COVID-19 - Цензор.НЕТ 7446
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18.11.2020 19:23 Ответить
.....доверять бабло логичней писать На новых выборах мэра Броваров от "ЕС" будет баллотироваться Олег Иваненко вместо отца, который болеет COVID-19 - Цензор.НЕТ 2928
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18.11.2020 20:07 Ответить
Ну от нахіба? Поразка Порошенка нічому не навчила...
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18.11.2020 20:19 Ответить
Двумя руками жри "хуже не будет".
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18.11.2020 21:46 Ответить
Если судить по стилю, то Вы - поклонник Пети. Угадал?
Или бот москальский, который просто должен слать хамские комментарии.
Я не уверен, что это как-то добавит рейтиг вашему заказчику.
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18.11.2020 22:42 Ответить
Говорю же двумя руками запихивай в себя "хуже не будет".
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18.11.2020 22:44 Ответить
Алєжка - баласт.
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18.11.2020 22:40 Ответить
 
 