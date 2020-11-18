На новых выборах мэра Броваров от "ЕС" будет баллотироваться Олег Иваненко вместо отца, который болеет COVID-19

Олег Иваненко решил баллотироваться на пост председателя Броварской ОТГ, что под Киевом.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Ранее в выборах участвовал Валерий Иваненко.

"Как вы знаете, мой отец баллотировался на должность городского головы Броваров от партии "Европейская Солидарность". Но решением суда октябрьские выборы были признаны недействительными. И теперь повторное волеизъявление граждан должно состоятся ориентировочно во второй половине января 2021 года. Однако сейчас папа находится в больнице и борется с COVID-19. К сожалению, состояние его тяжелое. И в такой ситуации он уже не сможет участвовать в выборах. Поэтому я принял решение сам баллотироваться от партии "Европейская Солидарность" на должность председателя Броварской ОТГ. Я уверен, что с папой все будет хорошо! Как и убежден, что Бровары точно ждут изменения!" - заявил Иваненко.

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Напомним, Киевский окружной административный суд из-за нарушения тайны голосования обязал Броварскую городскую Территориальную избирательную комиссию повторно провести местные выборы главы и депутатов Броварской объединенной территориальной громады.