Тестирование медиков и учителей на антиген к коронавирусу началось во Львове

Во Львове начинают проверять на заражение коронавирусом тестами на антиген медиков и работников образования. Стоимость одного теста - 240 грн, это тесты американского производителя Abbott.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил городской председатель Андрей Садовый.

"С начала ноября вели переговоры о закупке тестов на антиген. Сегодня получили первую партию - 10 000 наборов. К концу месяца рассчитываем иметь 50 000", - написал он

По словам Садового, этого хватит, чтобы провести как минимум две волны тестирования медиков и педагогов. Он добавил, что во Львове работает 15 000 учителей и воспитателей и 10 000 медицинских работников.

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Ранее глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что профильный комитет парламента по вопросам бюджета поддержал решение Кабмина приобрести 6 млн экспресс-тестов на коронавирус. На это выделено миллиард гривен. Какие тесты собираются закупить, Шмыгаль не сообщил.

Напомним, вчера в парламенте Шмыгаль заявил, Кабинет Министров пока не рассматривает возможности общенационального тестирования на коронавирус, как в Словакии, так как это требует чрезвычайного положения.

При этом премьер заверил, что Украина сделала некоторые выводы из словацкого тестирования и увеличит проверки среди определенных групп населения.

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