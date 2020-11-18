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Львов (4430) Садовый (644) тестирование (491)

Тестирование медиков и учителей на антиген к коронавирусу началось во Львове

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Тестирование медиков и учителей на антиген к коронавирусу началось во Львове

Во Львове начинают проверять на заражение коронавирусом тестами на антиген медиков и работников образования. Стоимость одного теста - 240 грн, это тесты американского производителя Abbott.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил городской председатель Андрей Садовый.

"С начала ноября вели переговоры о закупке тестов на антиген. Сегодня получили первую партию - 10 000 наборов. К концу месяца рассчитываем иметь 50 000", - написал он

По словам Садового, этого хватит, чтобы провести как минимум две волны тестирования медиков и педагогов. Он добавил, что во Львове работает 15 000 учителей и воспитателей и 10 000 медицинских работников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина закупит 6 млн экспресс-тестов на COVID-19, - Шмыгаль

Ранее глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что профильный комитет парламента по вопросам бюджета поддержал решение Кабмина приобрести 6 млн экспресс-тестов на коронавирус. На это выделено миллиард гривен. Какие тесты собираются закупить, Шмыгаль не сообщил.

Напомним, вчера в парламенте Шмыгаль заявил, Кабинет Министров пока не рассматривает возможности общенационального тестирования на коронавирус, как в Словакии, так как это требует чрезвычайного положения.

При этом премьер заверил, что Украина сделала некоторые выводы из словацкого тестирования и увеличит проверки среди определенных групп населения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массовое тестирование на COVID-19 планируют запустить в "красных зонах" Украины, - Немчинов

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+3
І що толку з того..
Крапля в морі.
Лише Садовому до піару.
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18.11.2020 19:35
+3
А сколько таких тестов можно было купить за деньги из ковидного фонда которые зеленое стадо закатало в асфальт???
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18.11.2020 19:44
+1
Тести просто покажуть тих хто вже перехворів.
Який з того толк?
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18.11.2020 19:48
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а львовяне будут голосовать за зеленого синютку ..Бог в помощь, придурки.
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18.11.2020 19:31 Ответить
😁 це Садовий так бали собі заробляє. А колись просився до Зеленського у команду😁
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18.11.2020 19:49 Ответить
а коли це сенютка став зеленим?
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18.11.2020 23:26 Ответить
это нормально ... правда Садовому
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18.11.2020 19:32 Ответить
І що толку з того..
Крапля в морі.
Лише Садовому до піару.
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18.11.2020 19:35 Ответить
А сколько таких тестов можно было купить за деньги из ковидного фонда которые зеленое стадо закатало в асфальт???
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18.11.2020 19:44 Ответить
Тести просто покажуть тих хто вже перехворів.
Який з того толк?
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18.11.2020 19:48 Ответить
та ні, це тести на антиген а не на антитіла
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18.11.2020 19:53 Ответить
І яка різниця?
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18.11.2020 20:01 Ответить
антиген є тільки коли хворієш
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18.11.2020 21:50 Ответить
У жовтні Тайвань відсвяткував 200 днів без передачі коронавірусу усередині країни. Своїм успіхом держава завдячує не лише розташуванню, але й напрочуд вдалій стратегії боротьби із хворобою.tayvan-mayzhe-peremig-koronavirus
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18.11.2020 19:58 Ответить
Очень умело играет в игру - Ковид, ху из ит?! А вы думали Тестування медиків і вчителів на антиген до коронавірусу почалося у Львові - Цензор.НЕТ 8945
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18.11.2020 20:09 Ответить
вчителів кинули на заклання в переповнені класи до учнів бещ масок.
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18.11.2020 21:05 Ответить
ну вважається, що український учень не може окучити мозком носіння маски, тому їм їх відмінили. у той час, коли і литсадкові діти улітку з мамками по місту ходили у масках.
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18.11.2020 23:28 Ответить
Поясніть , що це дасть в цілому. Яка доцільність та важливість.
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18.11.2020 21:07 Ответить
він швидше робиться і показує навність тих антитіл, які виникають якщо вірус є у організмі. якщо вірусу немає, нічого не покаже, якщо вірус є, то покаже антитіла боротьби з ним, якщо перехворів покаже ще якийсь вид, який виникає після поборення хвороби.
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18.11.2020 23:32 Ответить
 
 