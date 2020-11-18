С начала года поступило более 8,5 тыс. жалоб на судей, - Высший совет правосудия
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С января по октябрь 2020 года Высший совет правосудия (ВСП) получил 8584 жалобы на судей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт органа.
"В течение этого периода дисциплинарные палаты и члены ВСП полностью завершили рассмотрение 11 438 дисциплинарных жалоб, включая те, что поступили в предыдущие годы", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, всего было вынесено 358 решений об открытии дисциплинарного дела и 103 - о привлечении 114 судей к дисциплинарной ответственности.
"По результатам рассмотрения дисциплинарных дел к судьям применены такие виды дисциплинарных взысканий: предупреждение - 57 судей; выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение одного месяца - 23 судьи; строгий выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение трех месяцев - 20 судей; представление о временном отстранении от правосудия - 4 судьи; представление об увольнении - 10 судей", - говорится в сообщении.
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