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Новости Политика Украины
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жалоба (123) судья (2576) Высший совет правосудия (544)

С начала года поступило более 8,5 тыс. жалоб на судей, - Высший совет правосудия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

С начала года поступило более 8,5 тыс. жалоб на судей, - Высший совет правосудия

С января по октябрь 2020 года Высший совет правосудия (ВСП) получил 8584 жалобы на судей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт органа.

"В течение этого периода дисциплинарные палаты и члены ВСП полностью завершили рассмотрение 11 438 дисциплинарных жалоб, включая те, что поступили в предыдущие годы", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, всего было вынесено 358 решений об открытии дисциплинарного дела и 103 - о привлечении 114 судей к дисциплинарной ответственности.

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"По результатам рассмотрения дисциплинарных дел к судьям применены такие виды дисциплинарных взысканий: предупреждение - 57 судей; выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение одного месяца - 23 судьи; строгий выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение трех месяцев - 20 судей; представление о временном отстранении от правосудия - 4 судьи; представление об увольнении - 10 судей", - говорится в сообщении.

Автор: Анна Судак
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А шо за жалобы? Судьи давят народ на улицах своими бентлями и геленвагенами?
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18.11.2020 19:50 Ответить
Одному мне грех на судей жаловаться.. не один, не два и не пять раз сталкивался с ними непосредственно в суде - всегда ставали на мою сторону, даже когда был не прав.. ни копейки им не давал, правда и было это 5-10-20 лет назад..
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18.11.2020 19:52 Ответить
ай как строгоооо!!!А в угол пробовали ставить?
уроды!👹
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18.11.2020 19:55 Ответить
Та не, це мало. Хароши судди. Пару футбольных суддив, скики жалоб за год сами соберуть. Не нада занимаця корупциею.
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18.11.2020 19:55 Ответить
 
 