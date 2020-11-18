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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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ЦИК (3635) Батькивщина (2004) Слуга народа (2547) Европейская Солидарность (997) Оппозиционная платформа - За жизнь (440) За Майбутнє (26)

Больше 10% мандатов в местных советах получают "Слуга народа", "Батькивщина", ОПЗЖ, "За майбутнє" и "ЕС", - ЦИК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Больше 10% мандатов в местных советах получают

Представители партии "Слуга народа" получили 17,59% мандатов (5809) из общего количества избранных на прошедших 25 октября местных выборах депутатов, выдвинутых местными организациями политических партий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает во вторник пресс-служба Центральной избирательной комиссии по результатам обработки сведений о результатах выборов в 96,2% (1517) местных советах.

Более 12,39% избранных депутатов местных советов (4093 человека) представляют "Всеукраинское объединение" Батькивщина", 11,75% (3881 человек) - партию "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ), 11,42% мандатов (3773 человек) получили представители партии "За будущее", 10,73% (3543 человек) – партии "Европейская солидарность".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Местные выборы на Донбассе на мажоритарной основе могут пройти только после деоккупации, - "слуга народа" Корниенко

Партия "Наш край" получает 5,13% мандатов (1694 человек), "Всеукраинское объединение "Свобода"- 2,61% (863), "Украинская стратегия Гройсмана" - 1,72% (567), "Пропозиция" - 1,66% (549), "Радикальная партия Олега Ляшко" - 1,62% (535).

Кроме того, ЦИК получила информацию о более 98% избранных сельских, поселковых, городских головах. Из общего количества таких голов 30,74% (225 человек) представляют партию "Слуга народа".

Еще 12,43% (92 человека) представляют партию "За будущее", 7,24% (53 человека) - "Всеукраинское объединение "Батькивщина", 7,1% (52 человека) – партию "Оппозиционная платформа - за жизнь", 6,15% (45 человек) - "Наш край", 5,6% (41 человек) - "Европейская солидарность".

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Партию "Украинская стратегия Гройсмана" представляют 3,83% избранных сельских, поселковых, городских голов (28 человек), партию "Доверие" - 3,14% (23 человека). Остальные партии по результатам выборов делегировали на должности председателей различных уровней менее 20 человек каждая.

В ЦИК отметили, что сведения о результатах местных выборов еще продолжают поступать в ЦИК от территориальных избирательных комиссий, поэтому приведенные данные еще не являются окончательными.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+24
характерно шщо упоротим зебілам муля виключно ЕС)
жопоже то ж свої люди
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18.11.2020 20:07
+22
Для мене оце беніно "за майбутнє" це маркер.
Епітафія країні.
Це кількість ідіотів яких можна купити на блєстящі буси вкрадені у них же.
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18.11.2020 20:13
+21
Не даремно так довго рахували! 😁 Поки одні спостерігали за Нагірний Карабах ом, інші за Трампом з Байденом, а ще інші - за "хворим" Зєлєнскім, зелений адмінресурс зробив свою роботу.
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18.11.2020 20:20
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Из общего количества таких голов 30,74% (225 человек) представляют партию "Слуга народа".

???
Сайт ЦВК подає наступну інформацію:




Відомості про обраних на посади міських, селищних, сільських голів
Самовисуванці - 662 (47,46%)
Слуга народу - 226 (16,20%)
За майбутнє - 92 (6,59%)
Батьківщина - 53 (3,80%)
Опзж - 52 (3,73)
ЄС - 41 (2,92%)
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm003pt001f01=695pt00_t001f01=695.html

Партійність обраних депутатів сільських, селищних, міських рад (тер. громад з кількістю виборців до 10 тис.), висунутих шляхом самовисування.
Безпартійні - к-сть депутатів 6323 (95,99%)
Батьківщина - 60 (0,91%)
ЄС - 36 (0,55%)
Свобода - 22 (0,33%)
Нацкорпус - 5 (0,08%)
Опзж - 5 (0,08%)
За майбутнє - 2 (0,03%)
Слуга народу - 2 (0,03%)


Назва політичної партії, місцева організація якої висунула кандидата у депутати, або самовисування.
Самовисування - обрано депутатів - 6587 (16,55%)
СН - 5838 (14,67%)
Батьківщина - 41,10 (10,33%)
ОПЗЖ - 3928 (9,87%)
За майбутнж - 3790 (9,52%)
ЄС - 3555 (8,93%)
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm002pt001f01=695pt00_t001f01=695.html#
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18.11.2020 23:22 Ответить
Старайся, але біляш з соєвою начинкою все рівно не отримаєш. Більш ніж 10% мандатів у місцевих радах отримують "Слуга народу", "Батьківщина", ОПЗЖ, "За майбутнє" і "ЄС", - ЦВК - Цензор.НЕТ 4779
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19.11.2020 09:57 Ответить
Новий відосік від клоуна ти вже отримав.
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19.11.2020 13:52 Ответить
і слуги народу рахують,відкинувши самовисуванців Більш ніж 10% мандатів у місцевих радах отримують "Слуга народу", "Батьківщина", ОПЗЖ, "За майбутнє" і "ЄС", - ЦВК - Цензор.НЕТ 8741 ,хоча і так можна,але необхідно уточнювати -що СЕРЕД ПАРТІЙ..


там йдеться про голів, а не загалом обраних депутатів :

Самовисування 662 47.46
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 226 16.20(друга)
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" 92 6.59
політична партія Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" 53 3.80
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" 52 3.73
Політична партія "НАШ КРАЙ" 44 3.15
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" 41 2.94(сьома)
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" 28 2.01
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19.11.2020 12:19 Ответить
Більш ніж 10% мандатів у місцевих радах отримують "Слуга народу", "Батьківщина", ОПЗЖ, "За майбутнє" і "ЄС", - ЦВК - Цензор.НЕТ 152 "Батьківщина" на 3м месте! "ЕС" на шестом! Більш ніж 10% мандатів у місцевих радах отримують "Слуга народу", "Батьківщина", ОПЗЖ, "За майбутнє" і "ЄС", - ЦВК - Цензор.НЕТ 6136, пропустив вперед даже пророссийские партии. Більш ніж 10% мандатів у місцевих радах отримують "Слуга народу", "Батьківщина", ОПЗЖ, "За майбутнє" і "ЄС", - ЦВК - Цензор.НЕТ 5732
Ылилта явно дебелувата. Политтехнологи молдаванина не понимают очевидных вещей, что если тупо обзывать 73% потенциальных избирателей зебилами, то они могут обидеться и не будут точно голосовать за тех, кто их обзывает без причины. Выбор у избирателей не велик среди проукраиских партий. Смотрим на результаты выбора народа.
Поздравляю ЕС с ее почетным 6м местом по Украине! Більш ніж 10% мандатів у місцевих радах отримують "Слуга народу", "Батьківщина", ОПЗЖ, "За майбутнє" і "ЄС", - ЦВК - Цензор.НЕТ 6319
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18.11.2020 23:28 Ответить
Зато ЕС единственная представлена во ВСЕХ советах)))
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19.11.2020 01:04 Ответить
Это говорит о том, что адекватные люди есть везде, но по естественным причинам они в меньшинстве... А быдлобольшинство рулит, как всегда)))
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19.11.2020 01:06 Ответить
и про Киевраду не забульте. А как хотели зажоп..цы и Слуги вообще выкинуть ЕС, такая бешеная была антиагитаци.я даже жульку так не чморили. многие уехали за границу , кто мог бы проголосовать за Пецю.
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19.11.2020 17:25 Ответить
ОЧЕРЕДНАЯ ПАТУЖНА ПЭРЭМОГА ОД ПэсЫКИВ. 😂
ВСЁ ТАКИ НЕМНОГО ЖАЛЬ ПЕТРУШКУ И ЕГО 8% ПРОЦЕНТОВУЮ НАСТОЙКУ ЫЛИТЫ... НЕПОВЕЗЛО ИМ СО СТРАНОЙ И НАРОДОМ. 😅🤣😂😛🤩
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19.11.2020 03:23 Ответить
С математикой у свидетелей секты святого питра тоже плохо, как оказалось. Юля ещё на шустере пыталась объяснить, что ес не выиграл местные выборы, а проиграл Батькивщине в том числе, но порошенко и говорить правду - это понятия не совместимые. Интересно, как выходить из очередного зашквара и серии визгов о тотальной перемоге. Наверное, план такой- статистику по боку- все равно порошенко победил.
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19.11.2020 07:08 Ответить
Більш ніж 10% мандатів у місцевих радах отримують "Слуга народу", "Батьківщина", ОПЗЖ, "За майбутнє" і "ЄС", - ЦВК - Цензор.НЕТ 3423
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19.11.2020 10:00 Ответить
цікаво.."Свобода" підтримала Синютку,А "Баба яГА" Фаріон проти...)))))
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19.11.2020 12:21 Ответить
что 10% что 12 % разница небольшая. а Жулька не выиграла, а набрала всего лишь 12%, и то за счет Сумской области.
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19.11.2020 17:22 Ответить
Зато ЕС единственная представлена во ВСЕХ советах)))
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19.11.2020 17:26 Ответить
Никто это и не оспаривает.
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19.11.2020 20:41 Ответить
а що ви хотіли в країні де повністю відсутня будь-яка ідеологія? Місцеві князьки заради збереження своєї годівниці швидко міняють партійні прапори. Всі оті рейтинги повне фуфло. Краще покажіть скільки змінилося вельмишановних осіб у владі. Показники партій, як каже моя теща: ні про що.
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19.11.2020 10:32 Ответить
Хто підтримав Синютку у другому турі мерських виборів у Львові, - перелік
НОВИНИ 18 ЛИСТОПАДА, 2020 2 099 0

Більш ніж 10% мандатів у місцевих радах отримують "Слуга народу", "Батьківщина", ОПЗЖ, "За майбутнє" і "ЄС", - ЦВК - Цензор.НЕТ 2924
Голову Львівської міської ради Андрія Садового не підтримує жодна партія, крім власної.
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав Роман Куницький, повідомляє "Четверта студія".

"Серед політичних партій і конкурентів на виборах підтримали Синютку:
- Руслан Кошулинский, «Свобода», 9,7% в першому турі.
- Володимир Гірняк, «Громадянська позиція».
- Ігор Зінкевич, «Варта» (підписали меморандум з «Європейською Солідарністю» про спільну роботу).
- Ігор Васюник («є 2 Львова», 2 рази балотувався в мери), 3% в першому турі.
- Ігор Кузьмак, «Народний Рух»
- Дмитро Ярош, «Дія». І цілий ряд дрібних партій.
«Голос» взяв паузу на роздуми і точно визначиться з підтримкою вже 23 листопада", - йдеться у дописі.

За словами Романа Куницького, чинного мера Львова Андрія Садового не підтримала жодна політична сила.
"Ніби все ясно і без коментарів. Коли ти мер 14 років, але тебе не підтримує жодна партія крім власної, ти трохи пересидів на посаді.
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19.11.2020 12:50 Ответить
Є МОВЧАЗНА ПІДТРИМКА СЛУГ НАРОДУ(Є договір про співпрацю "слуг Народу і "Сампомочі),але Садовий попросив їх це не афішувати до виборів ,бо знає,що тоді точно програє.
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19.11.2020 12:52 Ответить
Садовий вчора по своїх ЗМІ запустив фейк про те, що за Синютку агітує «ОПЗЖ».
Це вже геть вважати людей ідіотами і спрацювало воно прогнозовано проти самого Садового, десь як «Буняк - негр» (якщо хтось це пам'ятає). ЗМІ Садового почали спішно цю новину терти в Інтернеті, але в «Фейсбуці і далі висить рекламою ця новина проплачена "Західнетом".
Таке враження, що в штабі Садового почалась істерика і вони вже не розуміють, що далі робити. Більш ніж 10% мандатів у місцевих радах отримують "Слуга народу", "Батьківщина", ОПЗЖ, "За майбутнє" і "ЄС", - ЦВК - Цензор.НЕТ 1203
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19.11.2020 12:54 Ответить
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