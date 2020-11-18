Больше 10% мандатов в местных советах получают "Слуга народа", "Батькивщина", ОПЗЖ, "За майбутнє" и "ЕС", - ЦИК
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Представители партии "Слуга народа" получили 17,59% мандатов (5809) из общего количества избранных на прошедших 25 октября местных выборах депутатов, выдвинутых местными организациями политических партий.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает во вторник пресс-служба Центральной избирательной комиссии по результатам обработки сведений о результатах выборов в 96,2% (1517) местных советах.
Более 12,39% избранных депутатов местных советов (4093 человека) представляют "Всеукраинское объединение" Батькивщина", 11,75% (3881 человек) - партию "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ), 11,42% мандатов (3773 человек) получили представители партии "За будущее", 10,73% (3543 человек) – партии "Европейская солидарность".
Партия "Наш край" получает 5,13% мандатов (1694 человек), "Всеукраинское объединение "Свобода"- 2,61% (863), "Украинская стратегия Гройсмана" - 1,72% (567), "Пропозиция" - 1,66% (549), "Радикальная партия Олега Ляшко" - 1,62% (535).
Кроме того, ЦИК получила информацию о более 98% избранных сельских, поселковых, городских головах. Из общего количества таких голов 30,74% (225 человек) представляют партию "Слуга народа".
Еще 12,43% (92 человека) представляют партию "За будущее", 7,24% (53 человека) - "Всеукраинское объединение "Батькивщина", 7,1% (52 человека) – партию "Оппозиционная платформа - за жизнь", 6,15% (45 человек) - "Наш край", 5,6% (41 человек) - "Европейская солидарность".
Партию "Украинская стратегия Гройсмана" представляют 3,83% избранных сельских, поселковых, городских голов (28 человек), партию "Доверие" - 3,14% (23 человека). Остальные партии по результатам выборов делегировали на должности председателей различных уровней менее 20 человек каждая.
В ЦИК отметили, что сведения о результатах местных выборов еще продолжают поступать в ЦИК от территориальных избирательных комиссий, поэтому приведенные данные еще не являются окончательными.
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Сайт ЦВК подає наступну інформацію:
Відомості про обраних на посади міських, селищних, сільських голів
Самовисуванці - 662 (47,46%)
Слуга народу - 226 (16,20%)
За майбутнє - 92 (6,59%)
Батьківщина - 53 (3,80%)
Опзж - 52 (3,73)
ЄС - 41 (2,92%)
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm003pt001f01=695pt00_t001f01=695.html
Партійність обраних депутатів сільських, селищних, міських рад (тер. громад з кількістю виборців до 10 тис.), висунутих шляхом самовисування.
Безпартійні - к-сть депутатів 6323 (95,99%)
Батьківщина - 60 (0,91%)
ЄС - 36 (0,55%)
Свобода - 22 (0,33%)
Нацкорпус - 5 (0,08%)
Опзж - 5 (0,08%)
За майбутнє - 2 (0,03%)
Слуга народу - 2 (0,03%)
Назва політичної партії, місцева організація якої висунула кандидата у депутати, або самовисування.
Самовисування - обрано депутатів - 6587 (16,55%)
СН - 5838 (14,67%)
Батьківщина - 41,10 (10,33%)
ОПЗЖ - 3928 (9,87%)
За майбутнж - 3790 (9,52%)
ЄС - 3555 (8,93%)
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm002pt001f01=695pt00_t001f01=695.html#
там йдеться про голів, а не загалом обраних депутатів :
Самовисування 662 47.46
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 226 16.20(друга)
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" 92 6.59
політична партія Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" 53 3.80
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" 52 3.73
Політична партія "НАШ КРАЙ" 44 3.15
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" 41 2.94(сьома)
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" 28 2.01
Ылилта явно дебелувата. Политтехнологи молдаванина не понимают очевидных вещей, что если тупо обзывать 73% потенциальных избирателей зебилами, то они могут обидеться и не будут точно голосовать за тех, кто их обзывает без причины. Выбор у избирателей не велик среди проукраиских партий. Смотрим на результаты выбора народа.
Поздравляю ЕС с ее почетным 6м местом по Украине!
ВСЁ ТАКИ НЕМНОГО ЖАЛЬ ПЕТРУШКУ И ЕГО 8% ПРОЦЕНТОВУЮ НАСТОЙКУ ЫЛИТЫ... НЕПОВЕЗЛО ИМ СО СТРАНОЙ И НАРОДОМ. 😅🤣😂😛🤩
НОВИНИ 18 ЛИСТОПАДА, 2020 2 099 0
Голову Львівської міської ради Андрія Садового не підтримує жодна партія, крім власної.
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав Роман Куницький, повідомляє "Четверта студія".
"Серед політичних партій і конкурентів на виборах підтримали Синютку:
- Руслан Кошулинский, «Свобода», 9,7% в першому турі.
- Володимир Гірняк, «Громадянська позиція».
- Ігор Зінкевич, «Варта» (підписали меморандум з «Європейською Солідарністю» про спільну роботу).
- Ігор Васюник («є 2 Львова», 2 рази балотувався в мери), 3% в першому турі.
- Ігор Кузьмак, «Народний Рух»
- Дмитро Ярош, «Дія». І цілий ряд дрібних партій.
«Голос» взяв паузу на роздуми і точно визначиться з підтримкою вже 23 листопада", - йдеться у дописі.
За словами Романа Куницького, чинного мера Львова Андрія Садового не підтримала жодна політична сила.
"Ніби все ясно і без коментарів. Коли ти мер 14 років, але тебе не підтримує жодна партія крім власної, ти трохи пересидів на посаді.
Це вже геть вважати людей ідіотами і спрацювало воно прогнозовано проти самого Садового, десь як «Буняк - негр» (якщо хтось це пам'ятає). ЗМІ Садового почали спішно цю новину терти в Інтернеті, але в «Фейсбуці і далі висить рекламою ця новина проплачена "Західнетом".
Таке враження, що в штабі Садового почалась істерика і вони вже не розуміють, що далі робити.