Проект "Без цензуры" в прямом эфире: Катимся! В пропасть или "ніт" | Вторые туры | Что ждет страну. ВИДЕО

Новые "ковиднные" рекорды, протесты ФЛП и очередные нездоровые предложения правительства - все это обсудим вечером на стриме "Без цензуры" с Богданом Буткевичем и Мариной Данилюк-Ярмолаевой.

Итак, присоединяйтесь в 20:45, поговорим о следующем:

- Над пропастью и в шоке. Почему читать новости становится все страшнее?

- Что будет, когда обанкротившиеся предприниматели послушаются Ирину Микичак и массово пойдут работать в больнице? А сама бы она хотела попасть под опеку таких медсестер и хирургов?

- Новые старые мэры: как получилось, что Кернес и Труханов - снова на коне, то есть победители выборов?

- Карантин выходного дна. Как умирает малый бизнес, а ночные клубы должностных лиц (в том числе - Нацполиции) нормально работают?!

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