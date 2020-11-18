69 военнослужащих числятся пропавшими без вести с начала проведения АТО на Донбассе, - Минобороны
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На сегодня неизвестна судьба 69 военных, пропавших на Донбассе, с начала боевых действий на востоке Украины.
Об этом говорится в ответе кадрового центра ВСУ Министерства обороны на запрос Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
"По данным персонального учета потерь личного состава Вооруженных сил Украины, который ведется в Кадровом центре ВСУ, с начала проведения Антитеррористической операции число пропавших без вести военнослужащих ВСУ составляло 526 человек, из этого количества найдено (живыми и мертвыми) 457 человек. По состоянию на 17.11.20 остаются не найдеными 69 человек ", - сообщили в Минобороны.
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Раньше (если! не ошибаюсь) была организация, которая занималась пропавшими без вести.....
так как же может быть только 69 пропавших ???
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Останки собирали на местах боёв. Вполне и сепарско-парашинские останки, могут лежать у нас.
Тем более, СБУ, давно предлагало, запоребриковым родственникам, приехать и сдать анализ ДНК. И нашим тоже.
С той стороны, никто не собирается.
С нашей - в ожидании чуда.
В ожидании чуда - простой пример, о погибших бойцах 80 бригады, при взрыве автомобиля с боеприпасами.
Родственники 2 года, отказывались что-то сдавать.
Про их оружие и подчинённость.
Про выполняемые задачи и местонахождение.
Правильный подсчёт всегда верно вёлся в Вооружённых Силах. Подсчёт именно в потерях. Сами обстоятельства, да, иной раз реально замалчивались или писалось совсем другое. Но точность потерь, всегда правильная.
После прочтения, у Вас волосы дыбом встанут и икота начнётся, а меня могут к ***....ням забанить)))))