69 военнослужащих числятся пропавшими без вести с начала проведения АТО на Донбассе, - Минобороны

На сегодня неизвестна судьба 69 военных, пропавших на Донбассе, с начала боевых действий на востоке Украины.

Об этом говорится в ответе кадрового центра ВСУ Министерства обороны на запрос Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным персонального учета потерь личного состава Вооруженных сил Украины, который ведется в Кадровом центре ВСУ, с начала проведения Антитеррористической операции число пропавших без вести военнослужащих ВСУ составляло 526 человек, из этого количества найдено (живыми и мертвыми) 457 человек. По состоянию на 17.11.20 остаются не найдеными 69 человек ", - сообщили в Минобороны.

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