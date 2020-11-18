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69 военнослужащих числятся пропавшими без вести с начала проведения АТО на Донбассе, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

69 военнослужащих числятся пропавшими без вести с начала проведения АТО на Донбассе, - Минобороны

На сегодня неизвестна судьба 69 военных, пропавших на Донбассе, с начала боевых действий на востоке Украины.

Об этом говорится в ответе кадрового центра ВСУ Министерства обороны на запрос Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным персонального учета потерь личного состава Вооруженных сил Украины, который ведется в Кадровом центре ВСУ, с начала проведения Антитеррористической операции число пропавших без вести военнослужащих ВСУ составляло 526 человек, из этого количества найдено (живыми и мертвыми) 457 человек. По состоянию на 17.11.20 остаются не найдеными 69 человек ", - сообщили в Минобороны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Родственники пропавших без вести на Донбассе пикетируют Кабмин: комиссия по розыску пропавших так и не заработала. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Ну у зелёных МО заявляет про еденицы погибших с начала "перемирия"...
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18.11.2020 21:08 Ответить
Подозреваю, что больше чем 69........
Раньше (если! не ошибаюсь) была организация, которая занималась пропавшими без вести.....
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18.11.2020 21:17 Ответить
А ще у вас, на доМбасі, всього 2100 кацапів і 40 одиниць кацапської воєнної техніки.
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18.11.2020 21:18 Ответить
около 100 могил "Временно неустановленного защитника Украины" только на Краснопольском кладбище в Днепре (еще около 20 уже нашли родственники и перезахоронили "дома" и еще около 20-30 с фамилиями Героев)... подобные захоронения есть в Запорожье и...еще где-то...
так как же может быть только 69 пропавших ???
69 військовослужбовців вважаються зниклими безвісти від початку проведення АТО на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 773 69 військовослужбовців вважаються зниклими безвісти від початку проведення АТО на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 174569 військовослужбовців вважаються зниклими безвісти від початку проведення АТО на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 762469 військовослужбовців вважаються зниклими безвісти від початку проведення АТО на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7401
...
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18.11.2020 21:32 Ответить
А Вы не подумали что, под такими табличками лежат и сепары-парашинцы.
Останки собирали на местах боёв. Вполне и сепарско-парашинские останки, могут лежать у нас.
Тем более, СБУ, давно предлагало, запоребриковым родственникам, приехать и сдать анализ ДНК. И нашим тоже.
С той стороны, никто не собирается.
С нашей - в ожидании чуда.
В ожидании чуда - простой пример, о погибших бойцах 80 бригады, при взрыве автомобиля с боеприпасами.
Родственники 2 года, отказывались что-то сдавать.
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18.11.2020 22:22 Ответить
такая мысль иногда приходит... так же как и сомнение в правильности подсчетов погибших и пропавших (вернее в сокрытии этих данных)...например, добровольцы, которые не задумываясь шли во все горячие точки в первые дни-недели-месяцы настоящей войны, их полных списков нет и не было и не будет...
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18.11.2020 22:28 Ответить
Я Вам могу увлекательную историю рассказать про добровольцев и их учёт.
Про их оружие и подчинённость.
Про выполняемые задачи и местонахождение.
Правильный подсчёт всегда верно вёлся в Вооружённых Силах. Подсчёт именно в потерях. Сами обстоятельства, да, иной раз реально замалчивались или писалось совсем другое. Но точность потерь, всегда правильная.
После прочтения, у Вас волосы дыбом встанут и икота начнётся, а меня могут к ***....ням забанить)))))
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18.11.2020 22:37 Ответить
 
 