Экс-спецназовец США Деббинс признался в работе на российскую разведку, ему грозит пожизненное заключение
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Бывший спецназовец армии США Питер Деббинс признался в сговоре с российской разведкой.
Об этом сообщает пресс-служба Минюста США, передает Цензор.НЕТ.
По данным следователей, бывший "зеленый берет" сотрудничал с российской разведкой с конца 1995 по начало 2011 года. Он передавал конфиденциальные данные о нацбезопасности Соединенных Штатов, полученные во время службы, включая информацию об американских войсках химзащиты и спецназе.
Обвинение утверждает, что Деббинса завербовали еще в возрасте 19 лет. Он был студентом Университета Миннесоты и проходил стажировку в Челябинске. Там он познакомился со своей будущей женой, дочерью полковника российских военно-воздушных сил.
В 2008 году Деббинс закончил службу и передал россиянам имена своих сослуживцев, потенциально интересных для вербовки, говорится в сообщении Минюста.
Деббинсу грозит пожизненное заключение. Суд огласит приговор в начале 2021 года, пишет Радио Свобода.
Напомним, в августе отставной военнослужащий подразделения специального назначения армии США Питер Деббинс был арестован по подозрению в передаче данных оперативным сотрудникам российской разведки.
Пожалуйста, подождите...
Чому в нас зрадників не карають ???
У війну це має бути розстріл.
И никто его менять не собирается.
Тк это гражданин США, хоть и мудак.
А кротов ловят по принципу старому, как мир: 1000 человек имела доступ к информации "а", из них 500 человек имели доступ к информации "б" и так далее.
Долго, нудно, трудно, но зато работает.
Она не всесильна и частенько дает промахи.
В 2015 году окончил Институт мировой политики, в котором читал лекции о кибербезопасности и неоднократно критически высказывался «о попытках России подорвать международный порядок». По данным Института, Деббинс имел 20-летний опыт и знания во множестве областей, занимал пост кибер-аналитика при правительстве США и был инструктором по кибероперациям (программа Cyber Intelligence Initiative)[7], работая в 2017-2020 годах в Европейском командовании США (EUCOM) и НАТО инструктором по региональным исследованиям и гибридным войнам[3][6].
Также Деббинс работал подрядчиком компаний оборонной промышленности CACI, Booz Allen Hamilton и CoSolutions (предприятия, специализирующиеся на кибербезопасности)[5]. Некоторое время проживал в Великобритании на базе Олконбери (англ.)русск. британских ВВС, а также в городах Хантингдон и Сент-Ниотс (англ.)русск. (графство Кембриджшир)[6]. По данным Министерства юстиции США, Деббинс тесно общался с сотрудниками президентской администрации Трампа[5].
В Украине СБУ кацап, депутаты кацапы, люди в комитетах ВР с доступом к гос тайне кацапы, глава ОП сливает антикацапские операциии.
И для 73% патриотов, ВСЕ ХОРОШО, ПРОБЛЕМЫ НЕТ!
у нас УК и УПК выписаны под преступников, и все молчат.. ***..
Боїться поворухнуться, бо випаде в черевик.
В стиле полного реализьму
У мене однокласник одружився з кацапкою з Луганська. Давно, ще до всіх подій. Але в неї батько виявився ************** полковником. Зрештою, однокласник став сєпаром...
Ніколи б не міг подумати. Знав його з глибокого дитинства. Гм... - він навіть кацапів завжди називав кацапами. А от гляди ж ти... Шо кацапська піська з чоловіком зробила...
Также Деббинс работал подрядчиком компаний оборонной промышленности CACI, Booz Allen Hamilton и CoSolutions (предприятия, специализирующиеся на кибербезопасности)[5]. Некоторое время проживал в Великобритании на базе Олконбери (англ.)русск. британских ВВС, а также в городах Хантингдон и Сент-Ниотс (англ.)русск. (графство Кембриджшир)[6]. По данным Министерства юстиции США, Деббинс тесно общался с сотрудниками президентской администрации Трампа[5].
Той Полний Поц винищив третину власного народу.
Можу побажати Пол Пота тільки вашим кацапам, - у світі стане чистіше.
От бісові кацапи, - спасу від них нема. Всюди свою гомосятину пхають...
В 2008 году Деббинс закончил службу и передал россиянам имена своих сослуживцев, потенциально интересных для вербовки, говорится в сообщении Минюста.
Деббинсу грозит пожизненное заключение.",
- Зато в захваченной российской агентурой Украине получил бы не пожизненное заключение а пожизненное финансирование и почет от предателей. А может быть даже Президентом стал.
Це касається і американців, майже крепко сасанула студенту із Мінесоти, і він зійшов з розуму.