Экс-спецназовец США Деббинс признался в работе на российскую разведку, ему грозит пожизненное заключение

Бывший спецназовец армии США Питер Деббинс признался в сговоре с российской разведкой.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста США, передает Цензор.НЕТ.

По данным следователей, бывший "зеленый берет" сотрудничал с российской разведкой с конца 1995 по начало 2011 года. Он передавал конфиденциальные данные о нацбезопасности Соединенных Штатов, полученные во время службы, включая информацию об американских войсках химзащиты и спецназе.

Обвинение утверждает, что Деббинса завербовали еще в возрасте 19 лет. Он был студентом Университета Миннесоты и проходил стажировку в Челябинске. Там он познакомился со своей будущей женой, дочерью полковника российских военно-воздушных сил.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Проект "Без цензуры": Родственники в России. Как глава СБУ потенциальных шпионов " отмазывает". ВИДЕО

В 2008 году Деббинс закончил службу и передал россиянам имена своих сослуживцев, потенциально интересных для вербовки, говорится в сообщении Минюста.

Деббинсу грозит пожизненное заключение. Суд огласит приговор в начале 2021 года, пишет Радио Свобода.

Напомним, в августе отставной военнослужащий подразделения специального назначения армии США Питер Деббинс был арестован по подозрению в передаче данных оперативным сотрудникам российской разведки.