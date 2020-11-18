Зеленский сообщил, что его повторный тест на COVID-19 пока оказался позитивным, но он чувствует себя все лучше
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его повторный тест на COVID-19 пока оказался позитивным, и он продолжает оставаться в режиме самоизоляции.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Мой повторный тест, к сожалению, пока что позитивный, но я продолжаю ежедневно работать. Это моя работа. И единственная разница, что я работаю не на Банковой, а на улице академика Заболотного (где находится больница "Феофания")", - сказал он в своем блоге в среду.
Зеленский отметил, что с каждым днем чувствует себя все лучше и лучше. "Запахи уже сегодня вернулись. Силы возвращаются. Температура снижается. А желание вернуться к живой работе поднимается", - указал он.
Зеленский выразил надежду, что следующее видео будет записывать уже не из больницы.
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Супутниковий інтернет в літак ПреЗЕдента встановлюють за 32 мільйони гривень.
Це майже СОРОК ЛІКАРЕНЬ залишаються без кисню!!!
Фонд Порошенка уклав угоду із США на постачання першої партії кисневих концентраторів і кисневих станцій для українських лікарень. Завозимо перші 20 апаратів - це все, що було на ринку.
На це нам було потрібно три дні. А в них було 9 місяців. Благодійники не можуть підмінити собою державу. Але саме внаслідок цієї допомоги будуть врятовані тисячі життів українців.
Вимагаємо від влади забезпечити подачу кисню до кожного ліжка хворого на коронавірус та необхідне реанімаційне обладнання.
https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2278588742275505
Що краще.
Це було б банально, в принципі.
Ти =заслужило= на інше.
Ю.Мендель 💩
Ххххххххххххххххххх
Тьі просто представить себе, чмо по имени Зеленский, с какой надеждой мьі следим за снижением твоей температурьі.
До температурьі окружающей средьі
До сих пор стоишь "на пороге экономического прорыва", чмо?
Ковідна інфекція з "приколами" раптовими іноді протікає.