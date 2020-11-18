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Зеленский сообщил, что его повторный тест на COVID-19 пока оказался позитивным, но он чувствует себя все лучше

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский сообщил, что его повторный тест на COVID-19 пока оказался позитивным, но он чувствует себя все лучше

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его повторный тест на COVID-19 пока оказался позитивным, и он продолжает оставаться в режиме самоизоляции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мой повторный тест, к сожалению, пока что позитивный, но я продолжаю ежедневно работать. Это моя работа. И единственная разница, что я работаю не на Банковой, а на улице академика Заболотного (где находится больница "Феофания")", - сказал он в своем блоге в среду.

Зеленский отметил, что с каждым днем чувствует себя все лучше и лучше. "Запахи уже сегодня вернулись. Силы возвращаются. Температура снижается. А желание вернуться к живой работе поднимается", - указал он.

Зеленский выразил надежду, что следующее видео будет записывать уже не из больницы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тодуров обратился к украинцам: "Оденьте эти чертовы маски и носите их не снимая! Больных уже некуда класть". ВИДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+43
Зеленский сообщил, что его повторный тест на COVID-19 пока оказался позитивным, но он чувствует себя все лучше - Цензор.НЕТ 9881
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18.11.2020 21:55
+36
Конечно чувствуешь себя лучше. Особенно, если не болеешь.
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18.11.2020 21:50
+30
а вот кацапская медбоярыня чего советует Зеленський повідомив, що його повторний тест на COVID-19 наразі виявився позитивним, але він почувається дедалі краще - Цензор.НЕТ 248.кучера говорит за репой посылать надо

Зеленський повідомив, що його повторний тест на COVID-19 наразі виявився позитивним, але він почувається дедалі краще - Цензор.НЕТ 3851
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18.11.2020 22:10
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Страница 3 из 3
Дебил а как ты определяешь ворует или не ворует?
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19.11.2020 00:56 Ответить
Алминреформу и земельную реформу кстати ещё Порошенко начинал если что.
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19.11.2020 00:58 Ответить
Убитых меньше за счёт капитуляции.
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19.11.2020 00:59 Ответить
Одна киснева станція в лікарню для забезпечення дихання хворих на Ковід19 коштує 834 тисячі гривень.
Супутниковий інтернет в літак ПреЗЕдента встановлюють за 32 мільйони гривень.
Це майже СОРОК ЛІКАРЕНЬ залишаються без кисню!!!

Фонд Порошенка уклав угоду із США на постачання першої партії кисневих концентраторів і кисневих станцій для українських лікарень. Завозимо перші 20 апаратів - це все, що було на ринку.
На це нам було потрібно три дні. А в них було 9 місяців. Благодійники не можуть підмінити собою державу. Але саме внаслідок цієї допомоги будуть врятовані тисячі життів українців.
Вимагаємо від влади забезпечити подачу кисню до кожного ліжка хворого на коронавірус та необхідне реанімаційне обладнання.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2278588742275505
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19.11.2020 01:19 Ответить
"На жаль..." (с) Юлія Мендель
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19.11.2020 02:57 Ответить
Зеленский и пустота. Трамп подсиживает Байдена. Лукашенко топит протест в крови. Карабах наш! - стрім Березовця
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19.11.2020 04:00 Ответить
Шкода.... Реально шкода...
Що краще.
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19.11.2020 06:21 Ответить
Жаль.
Це було б банально, в принципі.
Ти =заслужило= на інше.
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19.11.2020 06:32 Ответить
Та не хворий він. Від бухла відкрапували.
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19.11.2020 08:04 Ответить
Будет что вспомнить в Ростове: жил в гос.резиденции, занимал кабинет на Банковой, отдыхал в Феофании. Это вам не "все включено" в Турции. Успешный, нелох!
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19.11.2020 07:44 Ответить
Нужно пройти ещё последний этап - Межигорье.
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19.11.2020 09:49 Ответить
Жаль, очень жаль…
Ю.Мендель 💩
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19.11.2020 07:53 Ответить
Сциклива істота. Сховалося в лікаренці і даве на жаль. Чмо Коли тебе вже викрутить.
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19.11.2020 08:16 Ответить
Температура снижается
Ххххххххххххххххххх
Тьі просто представить себе, чмо по имени Зеленский, с какой надеждой мьі следим за снижением твоей температурьі.
До температурьі окружающей средьі
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19.11.2020 08:32 Ответить
Зеленський повідомив, що його повторний тест на COVID-19 наразі виявився позитивним, але він почувається дедалі краще - Цензор.НЕТ 2943
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19.11.2020 09:24 Ответить
Зеленський повідомив, що його повторний тест на COVID-19 наразі виявився позитивним, але він почувається дедалі краще - Цензор.НЕТ 9565
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19.11.2020 09:26 Ответить
Какая живая работа? Рожи корчить по видосикам?
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19.11.2020 09:29 Ответить
Хреново - "...він почувається дедалі краще", якщо добре Віслюку, то погано Україні.
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19.11.2020 09:36 Ответить
Спрятался от Ленки, и еще долго симулировать будет.
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19.11.2020 10:08 Ответить
ага, также, как ты "готово" было платить учителям по 4 тысячи долларов зарплаты, создать 500 тысяч рабочих мест, и т.д. и т.п.
До сих пор стоишь "на пороге экономического прорыва", чмо?
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19.11.2020 11:24 Ответить
Ну що ж, якась слабенька надія все ж залишається.
Ковідна інфекція з "приколами" раптовими іноді протікає.
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19.11.2020 11:54 Ответить
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