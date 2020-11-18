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Волонтеры могут предоставить нуждающимся в кислороде больным концентраторы, - соучредитель фонда "Свои" Литвинова

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Соучредитель фонда "Свои" Леся Литвинова рассказала, кому волонтеры помогают с кислородными концентраторами.

Как информирует Цензор.НЕТ, в Facebook она детально ответила на "самые популярные вопросы":

"- Кому вы даете кислород?

- Пациентам, которые по какой-то причине не могут быть госпитализированы, либо находятся в тех больницах, где нет кислорода, либо выписаны из больницы, но нуждаются в кислородной поддержке.

- Вы помогаете только в Киеве?

- Нет. Как бы мне ни хотелось ограничиться Киевом, мы отправляем аппараты по всей стране. Ситуация в регионах намного страшнее, чем в столице.

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- Сколько я могу пользоваться аппаратом?

- До тех пор, пока не сможете обходиться без него. Кому-то нужен на один день дождаться госпитализации, кому-то - на долгие месяцы.

- А можно я потом аппарат передам другу, который тоже болеет?

- Нет. После каждого пациента мы обрабатываем аппарат, меняем фильтры, при необходимости отдаем в сервис. Давайте бережно относиться друг к другу и не делиться своими болячками.

- А можно я вам денег дам, но аппарат возьму прямо сейчас на случай, если он понадобится.

- Нет. И даже объяснять не буду почему.

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- Сколько мы вам должны?

- Ничего. Мы не продаем аппараты и не берем денег за аренду. Мало того, мы сильно не одобряем взносы в фонд до тех пор, пока у вас на руках больной родственник. Когда справитесь - помогайте другим, если захотите.

- А давайте я дам денег, вы купите концентратор и будете им пользоваться, а когда мне будет нужно - я заберу.

- Нет. При всей заманчивости предложения, я не могу гарантировать, что в нужный момент у меня будет свободный. А выдергивать аппарат из-под тяжелого пациента я не буду.

- А можно поучаствовать в вашей закупке? Я оплачу один аппарат вам, один себе?

- Нет. Извините. Поставщики возят нам аппараты практически по закупочной цене, зная, для чего они нам нужны. Я не могу просить такую же цену для всех желающих. Могу только поделиться контактами.

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- Вы даете аппараты только больным с ковидом?

- Нет, мы даем аппараты всем, у кого низкая сатурация и нет возможности дышать самостоятельно. Диагноз значения не имеет. Еще полгода назад это была онкология, ХОЗЛ, БАС и т.д. В ковид мы ввязались случайно.

- А как с вами связаться?

- Можно прямо под постом. В личку писать можно, но половина сообщений уходит в спам и я их не вижу. Можно по телефону 0666444550. Вечером, ночью и на выходные - Вайбер на этом же номере".

Литвинова также приложила к посту фото с наличными концентраторами, которых должно хватить на неделю.

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Волонтеры могут предоставить нуждающимся в кислороде больным концентраторы, - соучредитель фонда Свои Литвинова 01

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+19
Я бы рекомендовал волонтерам, наносить на аппараты яркую маркировку, видимую со всех ракурсов.
Придумать какой нибудь логотип.
Что бы все видели, что наличие этих аппаратов в больнице это не заслуга нашей гнилой власти.
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18.11.2020 22:29
+11
Тогда возникает вполне резонный вопрос -- А нахрена нам такая власть если ее прямые обязанности выполняют волонтеры.
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18.11.2020 22:48
+6
Вот эту с позволения сказать "владу" я не выбирал от слова совсем. Вернее выбирал, но совсем-совсем другую. Возможности зеленой власти я вполне ясно себе представлял с самого начала. Поэтому и задаю риторический вопрос избирателям Зели и его холуев.
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18.11.2020 23:21
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Правила форума Совет форумчан
Це ті що фонд Порошенко закупив?
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18.11.2020 22:29 Ответить
Ви, очевидно, не зрозуміли прочитаного Вами тексту. Фонд Порошенка ("фонд Порошенко" лише лишньохромосомні пишуть) розпочав процедуру закупівлі концентраторів, яка триватиме до кінця року. У Вас фальстарт, зачекайте до 1 січня, тоді й починайте кампанію "викриття". )))
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18.11.2020 22:48 Ответить
Це у вас фальшсарт, як завжди. Вже закупили 20. Все, що було в наявності. Інші будуть поставлятися до нового року, а не з нового року.
" Фонд Порошенка уклав угоду про поставки кисневих концентраторів"
https://www.youtube.com/watch?v=dQpR-sIUZOs
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18.11.2020 23:20 Ответить
Я бы рекомендовал волонтерам, наносить на аппараты яркую маркировку, видимую со всех ракурсов.
Придумать какой нибудь логотип.
Что бы все видели, что наличие этих аппаратов в больнице это не заслуга нашей гнилой власти.
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18.11.2020 22:29 Ответить
Осталось только одно выяснить. Где же так быстро наклепали этих в целом не сложных устройств и почему где работали на космос 50 лет даже хрен растёт всё хуже? Когда сам лежал с этой дрянью в конце августа, вроде были белорусские такие концентраторы. Но очень плохо переносил, досмотрется точно не смог, а распросить не кого было, медсестры с ног валились от нагрузки. Капец везде.
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18.11.2020 22:43 Ответить
Боря, ну шо ж ты космос сам про.бал а на кого то жалуешься теперь! Тебе кто то должен и хрен посадить, и аппаратов напроизводить? Ты дебилом псевдоумным весь совок прожил - теперь пожинай плоды! Волонтери можуть надати концентратори хворим, які потребують кисню, - співзасновник фонду "Свої" Литвинова - Цензор.НЕТ 9002 Нет никаких "белорусских концентраторов" (я за тебя этиекту прочитал) - есть китайские, с лукашенсковским шильдиком что сделано типа в Беларуси Волонтери можуть надати концентратори хворим, які потребують кисню, - співзасновник фонду "Свої" Литвинова - Цензор.НЕТ 5905
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18.11.2020 23:11 Ответить
Ту вообще то форум Полиграф Полиграфыч. Я ведь вдебилы тебя и других с 12 г часто сюда захожу, не обзывал. В космос не пришлось. Речь то шла от моего имени о том что например в моём городе есть и давно и стал университетом бывший институт радиоэлектроники, и даже была радиотехническая академия(военная) и другого много подобного. А как пришло это время, то все эти носители ромбов тогда даже не высрали сотовый тел для пенсов простой. Когда там лежал шильдики в реале мог любые читать---но не читал. Совок я не про-бал, может что у тебя не сложилось---так я не виноват. Плоды я пожинал на пас-лайнерах ЧМП с 1974 по 1985гг. Звонкая эпоха. Та и далее серпом и молотом не сильно увлекался. На флоте работал в службе ресторана, барменом случалось тоже. Не был только а Антарктиде. Тогда круизов туда не было. Не газуй сильно не знавши---мелькает сильно.
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19.11.2020 20:11 Ответить
Какой ты очень серьёзный, дед-мореман Волонтери можуть надати концентратори хворим, які потребують кисню, - співзасновник фонду "Свої" Литвинова - Цензор.НЕТ 8498
Аж не хочется дальше твой совок развенчивать Волонтери можуть надати концентратори хворим, які потребують кисню, - співзасновник фонду "Свої" Литвинова - Цензор.НЕТ 8553
Забудь уже за электронику - ее уже в 80-х было у Запада не догнать, не надо даже пытаться.
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20.11.2020 00:04 Ответить
Ну вот те на. Последним предложением своего комента моё утверждение что горе-инженеры с голубым ромбиком что шлялись--таковыми то и не были ни тогда, а тем более сейчас тобой же подтвердилось. К чему было киздеть? С морозу? Так рано ещё холодать! Если есть копейка, в смысле денежка приличная, сходи, купи *Кампари*, я его ******** с тех эпох с первой профессией что связано, совки такого не пили---выпей----я фуфло по этой части не порекомендую ни кому. И не развенчивай больше, тоже намекаю конечно---плохая то приметка---колокол может упасть на мокадеху, когда не ждёшь. Аривидерчи, Спать пора.
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20.11.2020 00:30 Ответить
Это ты уже перепил Кампари и пытаешься угрожать, намекатель? Волонтери можуть надати концентратори хворим, які потребують кисню, - співзасновник фонду "Свої" Литвинова - Цензор.НЕТ 97 У тебя колокол точно еще не отвалился? Волонтери можуть надати концентратори хворим, які потребують кисню, - співзасновник фонду "Свої" Литвинова - Цензор.НЕТ 1566
Приметы оставь соотечественикам-совкам - они для вас специально и придумывались. Волонтери можуть надати концентратори хворим, які потребують кисню, - співзасновник фонду "Свої" Литвинова - Цензор.НЕТ 200
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22.11.2020 15:33 Ответить
Всё, больше не буду---в смысле Кампари буду, а угрожать и намекать нет. То коленей жалко на старости, дрожат от страха.Приметы пересмотрю. И чуть частного. С Кампари в реале перепить сложно стало. Та бутылка что 05, похоже где то научились квасить. А та что 07---тут конечно его величество пока Италия. НО! Но такая дорогая у нас, примерноо 1000-1200гр. А в зоне *Дъюти фри* что в обычно в аэропортах базовых в ЕС где тоже такая от 35-45 евро я уже не бываю. Прошу чтоб привезли---не упьёшся. Подают к Кампари по классике вишню спелую---так принято. Это без намёка. Пить всё равно не станешь. Просто коменты подаёшь, скучно-вато, на совках ведёт почему то. Как рекомендовал один недавно умерший---тщетильней ребята надо---тщетильней!
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23.11.2020 21:07 Ответить
Тогда возникает вполне резонный вопрос -- А нахрена нам такая власть если ее прямые обязанности выполняют волонтеры.
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18.11.2020 22:48 Ответить
Волонтери багато чого зробили за останні роки замість обраної НАМИ влади. Волонтерів не обирають, а владу регулярно обираємо ми з вами. Отже, до кого повинні виникати запитання?
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18.11.2020 23:17 Ответить
Вот эту с позволения сказать "владу" я не выбирал от слова совсем. Вернее выбирал, но совсем-совсем другую. Возможности зеленой власти я вполне ясно себе представлял с самого начала. Поэтому и задаю риторический вопрос избирателям Зели и его холуев.
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18.11.2020 23:21 Ответить
Я бачу ти й Пороха не обирав у 2014-му, бо його владі дуже сильно допомагали волонтери, а він їх періодично посилав у ЖП.
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19.11.2020 12:41 Ответить
Врешь.
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19.11.2020 13:28 Ответить
Брешу, що допомагали? Ви, порохоботики, такі неконкретні, ніби вам кудись терміново бігти, а ви тут не живете.
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19.11.2020 13:39 Ответить
Волонтери можуть надати концентратори хворим, які потребують кисню, - співзасновник фонду "Свої" Литвинова - Цензор.НЕТ 1427
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19.11.2020 14:06 Ответить
Давай більше патріотизму. Такий плакат написав і кацапською, фу... Кацапчик, гоу хом.
Гаразд, щоб ти більш не пижився:
Ми перемогли б і без волонтерів, але «було б набагато важче», - Порошенко Президент України заявив, що держава могла б забезпечити армію і без допомоги волонтерів, однак потім вибачився за свої слова.
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19.11.2020 17:39 Ответить
Правда глаза колет? Правда на разных языках и даже в Африке -- все равно правда. Поэтому я и сказал что ты тупо врешь. Ты только подтвердил.
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19.11.2020 22:17 Ответить
Ваша кацапська правда завжди якась особлива, так кацапчику?
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20.11.2020 00:52 Ответить
Волонтери можуть надати концентратори хворим, які потребують кисню, - співзасновник фонду "Свої" Литвинова - Цензор.НЕТ 6707
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20.11.2020 01:43 Ответить
Підтверджую кожне слово Лесі. Це абсолютна правда. З перших чисел січня до кінця лютого 2020 теща вмирала від 4-ї стадії онкології. Леся сама привезла нам додому концентратор, напальчник, трубки і навіть дисциліровану воду. Забрали концентратор після мого дзвінка у фонд, коли теща померла. Не взяли навіть копійчини. Схиляю свої коліна перед цими людьми. Я сам бачив і майже відчув, яку допомогу надав концентратор людині, що була приречена задихатися від нестачі повітря в легенях. Вони полегшали моїй тещі страшну і тягнучу смерть. І за це я називаю цих людей благодійниками від Бога. Дай Боже їм здоров"я і сили бути такими, якими вони є.
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18.11.2020 23:09 Ответить
"Не взяли навіть копійчини" - а ти видимо не сильно и настаивал? Хоть чаем-кофэ людей напоил, которые прибор забирали? Печенюшек им на дорогу отсыпал? Или токо "колени склонил"?
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18.11.2020 23:14 Ответить
Якби не, твоє дитинку, "кофэ", я би тобі відповів. Тобі ще довго ходити в школу. Тож, зичу тобі успіхів у навчанні і у справі вирости до рівня "Людини".
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18.11.2020 23:22 Ответить
Вместо благодарности волонтерам все ищут выгоду. Спасибо что ВЫ есть, волонтеры!
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18.11.2020 23:22 Ответить
Знаю лично руководителя одного такого известного фонда, на букву "Т" - ведет шикарный образ жизни благодаря "волонтерству". До вируса по заграницам каждый месяц регулярно Волонтери можуть надати концентратори хворим, які потребують кисню, - співзасновник фонду "Свої" Литвинова - Цензор.НЕТ 8469 Плюс в недвижимость вкладывается неслабо на этапе строительства (двойной подъём, если застройщик не кинет конечно).
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18.11.2020 23:33 Ответить
 
 