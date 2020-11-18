Для проведения повторного голосования ЦИК выделил 50 млн грн для 8 областей

Центральная избирательная комиссия для повторного голосования 22 ноября с местных выборов выделила более 51 млн грн для 8 областных государственных администраций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В сообщении отмечается: "18 ноября состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого Комиссия утвердила дополнительное распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение повторного голосования 22 ноября 2020 по местным выборам 25 октября 2020 на общую сумму 51 млн 378 тыс. 600 гривен для 8 областных государственных администраций.

Кроме того, ЦИК утвердила средние нормы расходов территориальных и участковых избирательных комиссий на подготовку и проведение повторных местных выборов, избирательный процесс которых начинается в 2020 году".

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