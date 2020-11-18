Кабмин в ближайшие дни представит комплексную программу поддержки бизнеса в условиях карантина, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров в ближайшие дни предоставить комплексную программу поддержки бизнеса, который несет убытки в условиях карантина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.

"Я поручил правительству, и в ближайшие дни мы ждем действительно комплексную, очень важную программу мер, которые будут включать налоговые послабления, кредитные каникулы по существующим обязательствам, возможности новых кредитов на льготных условиях, секторальную поддержку бизнеса, который пострадал в результате карантина, программу поддержки людей, которые из-за карантина потеряли заработок или были вынуждены прекратить свою деятельность", - сказал Зеленский в своем видеообращении.

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