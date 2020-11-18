Кабмин в ближайшие дни представит комплексную программу поддержки бизнеса в условиях карантина, - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров в ближайшие дни предоставить комплексную программу поддержки бизнеса, который несет убытки в условиях карантина.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.
"Я поручил правительству, и в ближайшие дни мы ждем действительно комплексную, очень важную программу мер, которые будут включать налоговые послабления, кредитные каникулы по существующим обязательствам, возможности новых кредитов на льготных условиях, секторальную поддержку бизнеса, который пострадал в результате карантина, программу поддержки людей, которые из-за карантина потеряли заработок или были вынуждены прекратить свою деятельность", - сказал Зеленский в своем видеообращении.
Пожалуйста, подождите...
https://www.youtube.com/watch?v=NK5HCo5Xrfg
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плюс абизянкины ужимки...
плюньте ему в рожу!
(ибо я такое и под пытками не мог сказать!)))))
а те..которые другие, инакокакбымыслящие))) не только говорили, они идиоты еще в это и верили....а галабародько их зазомбировал до слабоумия ))
Поставь Вас Министром здравоохранения, или Президентом, сколько времени нужно, восстановить институты государства? Тут взяться за что угодно страшно. Все прогнило. С чего начать, чтобы Украина не рухнула?
гнусавый зеЛох-42 снова ссыт зебилам в очи, как чувак-популист))
Це вже агонія, Володимире Олександровичу.
А про «повернути вкрадене з бюджету», тут ви абсолютно праві. Ваш міністр Уманський якраз сьогодні розповів про ваше Велике крадівництво.
Этот идиет хоть понял, что сказал то?
Неисправимый Мизантроп
@gladenkoa
·42 мин
Малий бізнес - Коломойський. Середній бізнес - Ахметов.
Подозреваю, что скоро нам по вечерам президент будет транслировать стриптиз в собственном исполнении.
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
В начале декабря зеленые ублюдки хотят деньги фонда соц.страхования и фонда безработицы забрать в бюджет. А это означает,что автоматом фонды перестанут существовать ,а деньги мгновенно разворуют! А далее напрашивается вывод,что все эти падальщики с наворованным свалят из страны.
Формула проста. Работаешь - платишь налоги. Не работаешь - не платишь.
Есть запрет на работу из за карантина - работодатель освобождается от налогов по очевидным причинам и от платы аренды во время не работы. Нет работы, нет дохода- нет налогов. Вот и вся помощь от государства, которая ему доступна и поможет людям!
Семпионом в борьбе с Ковидом мы уже побыли. Теперь будем чемпионами по поддержке бизнеса.
Весь Мир замер и завидует.
МВФ бежит пешком через Атлантику, шоб предложить ЗЕ кредиты.
Инвесторы толкаются у международных телефонов-автоматов, чтобы дозвониться до Феофании.
А дыра в бюджете все больше. И латать ее нечем от слова совсем. Шкурками ФОПов залатать явно не получится.