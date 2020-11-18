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Кабмин в ближайшие дни представит комплексную программу поддержки бизнеса в условиях карантина, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Кабмин в ближайшие дни представит комплексную программу поддержки бизнеса в условиях карантина, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров в ближайшие дни предоставить комплексную программу поддержки бизнеса, который несет убытки в условиях карантина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.

"Я поручил правительству, и в ближайшие дни мы ждем действительно комплексную, очень важную программу мер, которые будут включать налоговые послабления, кредитные каникулы по существующим обязательствам, возможности новых кредитов на льготных условиях, секторальную поддержку бизнеса, который пострадал в результате карантина, программу поддержки людей, которые из-за карантина потеряли заработок или были вынуждены прекратить свою деятельность", - сказал Зеленский в своем видеообращении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада обязала правительство предупреждать об усилении карантина за 7 дней

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+16
Кабмин в ближайшие дни представит комплексную программу поддержки бизнеса в условиях карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1275
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18.11.2020 22:46
+16
Кабмин в ближайшие дни представит комплексную программу поддержки бизнеса в условиях карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 412
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18.11.2020 22:47
+14
Кабмин в ближайшие дни представит комплексную программу поддержки бизнеса в условиях карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8763
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18.11.2020 22:50
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Кабмин в ближайшие дни представит комплексную программу поддержки бизнеса в условиях карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2789
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18.11.2020 22:40 Ответить
Підгорає?
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18.11.2020 22:49 Ответить
Зеля, а тебе умные люди правильные вещи говорили.Надо было прислушаться.
https://www.youtube.com/watch?v=NK5HCo5Xrfg
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18.11.2020 22:52 Ответить
Кабмин в ближайшие дни представит комплексную программу поддержки бизнеса в условиях карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2271

..
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18.11.2020 22:59 Ответить
Я не могла смотреть на рожу Януковича, когда он выступал, выключала ТВ, сейчас не могу смотреть выступления Зеленского, воротит больше, чем от Януковича. Что за рвотных президентов постоянно избирают? Зачем людям портить себе здоровье? Тем более с приходом зеленых о здоровье уже вообще нету речи, одни маски-шоу, карантин и истерия Степанова, который удосужился за 10 мес уничтожить весь кислород в больницах страны. Хорошее достижение для зеленой сатаны.
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18.11.2020 23:19 Ответить
аналогично.. этого ваще не могу слушать... хрипло-сипло-блатной...как под**бка (пардон)
плюс абизянкины ужимки...
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18.11.2020 23:27 Ответить
А гаварили год назад, что сгодится нам этот фраерок.
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18.11.2020 23:55 Ответить
а хто вам такое гаварил?
плюньте ему в рожу!
(ибо я такое и под пытками не мог сказать!)))))
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19.11.2020 08:48 Ответить
Я не про Вас, а про тех других инакомыслящих)
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19.11.2020 09:19 Ответить
пардон!
а те..которые другие, инакокакбымыслящие))) не только говорили, они идиоты еще в это и верили....а галабародько их зазомбировал до слабоумия ))
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19.11.2020 09:41 Ответить
Медицину уничтожали десятилетиями! Вы бы уже определились с Клоуном. Он способен на что то, или нет.
Поставь Вас Министром здравоохранения, или Президентом, сколько времени нужно, восстановить институты государства? Тут взяться за что угодно страшно. Все прогнило. С чего начать, чтобы Украина не рухнула?
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18.11.2020 23:57 Ответить
ну надо тебе какая вазелину непруха. именно на нем все сломалось нахер. да?
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19.11.2020 00:16 Ответить
ха-ха, из каких запасов зелена шмаркля будет поддерживать бизнес?))
гнусавый зеЛох-42 снова ссыт зебилам в очи, как чувак-популист))
Кабмин в ближайшие дни представит комплексную программу поддержки бизнеса в условиях карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5222
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18.11.2020 22:50 Ответить
Из денег на Армию и Министерство Здравоохранения за 2020 это и есть "Ковид Фонд" который уже разграбили на "Большой Стройке". То есть по заказу российских оккупантов разваливают Армию во время войны и Здравоохранение во время Эпидемии.
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19.11.2020 00:22 Ответить
А він збирається їх підтримувати? Це вкидалово для насєлєнія і черговий распіл бабла!
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19.11.2020 01:10 Ответить
Кабмин в ближайшие дни представит комплексную программу поддержки бизнеса в условиях карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1833
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18.11.2020 22:41 Ответить
Шо ето за набор слов...в мене планшет завис...
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18.11.2020 22:44 Ответить
А может дети в нем есть ?
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18.11.2020 22:45 Ответить
Ага ...всім йти медсестрами і медбратами....вони вже давно сказали😊
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18.11.2020 22:42 Ответить
зеЛенин - "Я поручил Кабинету Министров в ближайшие дни предоставить комплексную программу поддержки бизнеса"

Кабмин в ближайшие дни представит комплексную программу поддержки бизнеса в условиях карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4541
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18.11.2020 22:43 Ответить
Деньги печатаются ,денег будет много, теперь каждый украинец сможет за один доллар купить больше украинских денег,а это большой успех Кабмин в ближайшие дни представит комплексную программу поддержки бизнеса в условиях карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6772
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18.11.2020 22:48 Ответить
И это совсем не шутка. Это реальность. За 17 месяцев объем денежной массы вырос на более 150 млрд.грн.

Кабмін найближчими днями представить комплексну програму підтримки бізнесу в умовах карантину, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7488
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18.11.2020 23:07 Ответить
Кабмін найближчими днями представить комплексну програму підтримки бізнесу в умовах карантину, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8040
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18.11.2020 23:21 Ответить
Вся эта масса скоро как бабахнет. Мало не будет.
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18.11.2020 23:24 Ответить
Только по состоянию на 1-е июля 2020г. уже было напечатано 60,2 млрд. гривен:
Кабмін найближчими днями представить комплексну програму підтримки бізнесу в умовах карантину, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4748
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18.11.2020 23:27 Ответить
Не пройшло і півгодіка...
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19.11.2020 01:11 Ответить
Кабмин в ближайшие дни представит комплексную программу поддержки бизнеса в условиях карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5322
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18.11.2020 22:43 Ответить
аааа...чето ору....помню про 500 тис. рабочих мест
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18.11.2020 22:45 Ответить
И зарплата для медиков в 4000$
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18.11.2020 22:49 Ответить
Знаем мы вашу поддержку,взяточник гетьманович все нам рассказал уже.
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18.11.2020 22:45 Ответить
Поддерживать уже некого будет. И какая поддержка? Кредит? Пусть он этот кредит у себя на шее зашморгнет.
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18.11.2020 22:45 Ответить
Кабмин в ближайшие дни представит комплексную программу поддержки бизнеса в условиях карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1275
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18.11.2020 22:46 Ответить
наверное крылья пристегнут мелкому бизнесмену. Кабмин в ближайшие дни представит комплексную программу поддержки бизнеса в условиях карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5996
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18.11.2020 22:51 Ответить
Предпринимателя понесли в больницу устраивать на работу медбратом.
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18.11.2020 22:57 Ответить
У этой птицы - говоруна концентратор с веселящим газом.
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18.11.2020 22:46 Ответить
Кабмин в ближайшие дни представит комплексную программу поддержки бизнеса в условиях карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 412
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18.11.2020 22:47 Ответить
Блазень не лох, лохи зебіли.
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18.11.2020 22:49 Ответить
Это еще надо учитывать, что Порошенко пришлось реально останавливать российское вторжение, строить армию фактически с нуля,собирая для обороны все доступные ресурсы. Украина потеряла в результате российской агрессии большой промышленный потенциал, почти весь коксующийся уголь. Несмотря на это удалось восстановить рост экономики, предотвратить дефолт.
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18.11.2020 23:07 Ответить
А про шо ти думав раніше? Нюхав кокс?
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18.11.2020 22:48 Ответить
Наиболее пострадавшим окажется квартал95 и иже с ними Кабмин в ближайшие дни представит комплексную программу поддержки бизнеса в условиях карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5602
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18.11.2020 22:48 Ответить
Це картинка для вас підприємці.Звісно,не всі голосували за зелених,але більшість.

Кабмин в ближайшие дни представит комплексную программу поддержки бизнеса в условиях карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7832
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18.11.2020 22:48 Ответить
Багато таких, та нащо ЄС голосував вчора проти, а сьогодні збирає Раду розібратися з фопами? Я відповідь, здається, знаю і мені це дуже не подобається. Це стосується і боротьби з вірусом. І це все може закінчитись не Порохом в президентах.
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18.11.2020 23:08 Ответить
Меркава Я як виборець Порошенка кажу,що він президентом не буде.За нього не проголосує населення.А що до фопів,то мені теж не подобається,що ЄС це підтримує.
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18.11.2020 23:13 Ответить
...він президентом не буде... І я так кажу. Кого вони нам тулять? Страшно уявити.
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18.11.2020 23:17 Ответить
Меркава Я не знаю,в зажопінців також немає електорату.Може два строки зеленого президента.
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18.11.2020 23:33 Ответить
Кабмин в ближайшие дни представит комплексную программу поддержки бизнеса в условиях карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8763
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18.11.2020 22:50 Ответить
Кабмін найближчими днями представить комплексну програму підтримки бізнесу в умовах карантину, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9422
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18.11.2020 23:12 Ответить
Кабмін найближчими днями представить комплексну програму підтримки бізнесу в умовах карантину, - Зеленський - Цензор.НЕТ 12
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18.11.2020 23:39 Ответить
від Гетьмана

Кабмин в ближайшие дни представит комплексную программу поддержки бизнеса в условиях карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 16
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18.11.2020 22:58 Ответить
три минуты назад в мордокниге порох написал

Це вже агонія, Володимире Олександровичу.

А про «повернути вкрадене з бюджету», тут ви абсолютно праві. Ваш міністр Уманський якраз сьогодні розповів про ваше Велике крадівництво.
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18.11.2020 23:04 Ответить
Поддержка людей, которые прекратили свою деятельность?
Этот идиет хоть понял, что сказал то?
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18.11.2020 22:59 Ответить
а деньги у тебя есть? все на асфальт и пиар пустил
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18.11.2020 22:59 Ответить
обещаю обещать
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18.11.2020 23:00 Ответить
в житті воно удає президента ще гірше ніж на екрані
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18.11.2020 23:04 Ответить
Надо СБУ занятся этим **********, избиратели за Голобородько голосовали, а подсунули ненастоящего президента.
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19.11.2020 00:03 Ответить








Неисправимый Мизантроп

@gladenkoa

·42 мин

Малий бізнес - Коломойський. Середній бізнес - Ахметов.
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18.11.2020 23:04 Ответить
Вот на шо только не пойдешь, чтобы не возвращать ворованные в деньги в Ковидный фонд.
Подозреваю, что скоро нам по вечерам президент будет транслировать стриптиз в собственном исполнении.
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18.11.2020 23:05 Ответить
в поддержку бизнеса зелец будет выпускать видосики каждый день
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18.11.2020 23:07 Ответить
Осталось еще Организму рассказать о скорых многомиллиардных инвестициях от западного бизнеса и можно ложиться спать Кабмін найближчими днями представить комплексну програму підтримки бізнесу в умовах карантину, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6809
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18.11.2020 23:08 Ответить
хватить скиглити, берите лопату и гребите бабло, скоро с вертолета разбрасывать начнут
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18.11.2020 23:13 Ответить
Кловун забацав новий відосик кривляючись.
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18.11.2020 23:15 Ответить
поддержка чьего бизнеса...?? бени и ахметки..!? Кабмін найближчими днями представить комплексну програму підтримки бізнесу в умовах карантину, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2633
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18.11.2020 23:17 Ответить



jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1


В начале декабря зеленые ублюдки хотят деньги фонда соц.страхования и фонда безработицы забрать в бюджет. А это означает,что автоматом фонды перестанут существовать ,а деньги мгновенно разворуют! А далее напрашивается вывод,что все эти падальщики с наворованным свалят из страны.
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18.11.2020 23:19 Ответить
Вот уже восьмой месяц подряд власти начмнают писать программу поддержки людей-то РРО введут для алигархав с базара, то заробитчанам карманы выворачивают, то тарифы поднимут. Маладцы!
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18.11.2020 23:20 Ответить
Бизнес несет потери. Арендодатели нет. Это не есть справедливо.
Формула проста. Работаешь - платишь налоги. Не работаешь - не платишь.
Есть запрет на работу из за карантина - работодатель освобождается от налогов по очевидным причинам и от платы аренды во время не работы. Нет работы, нет дохода- нет налогов. Вот и вся помощь от государства, которая ему доступна и поможет людям!
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18.11.2020 23:49 Ответить
кули только щас представлять планы если КОВИД уже год свирепствуети половина бизнеса в шопе!
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18.11.2020 23:55 Ответить
Живуть одним днем! В останніх алкашів і то планування життя має тактику і стратегію - а в цих - одні відосіки і як в амеби - реакція на подразники!
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19.11.2020 01:16 Ответить
Конееееечно.

Семпионом в борьбе с Ковидом мы уже побыли. Теперь будем чемпионами по поддержке бизнеса.

Весь Мир замер и завидует.
МВФ бежит пешком через Атлантику, шоб предложить ЗЕ кредиты.
Инвесторы толкаются у международных телефонов-автоматов, чтобы дозвониться до Феофании. Кабмін найближчими днями представить комплексну програму підтримки бізнесу в умовах карантину, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7205

А дыра в бюджете все больше. И латать ее нечем от слова совсем. Шкурками ФОПов залатать явно не получится.
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19.11.2020 01:49 Ответить
"Не прошло и два года" - "...Зеленський доручив Кабінету міністрів найближчими днями надати комплексну програму підтримки бізнесу,". Так ти виявляється не тільки Віслюк - ти ще й Жираф-довгодоходяга.
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19.11.2020 09:42 Ответить
 
 