С начала протестов в Беларуси зафиксировано почти 25 тысяч задержаний и восемь смертей, - Тихановская
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
За несколько месяцев протестов в Беларуси были задержаны в общей сложности почти 25 тысяч человек, свыше 1,2 тыс. человек привлечены к уголовной либо административной ответственности, восемь человек убиты.
Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская на онлайн-конференции "Путь к Варшавскому форуму по вопросам безопасности", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"С момента старта президентской избирательной кампании до ноября 2020 года по меньшей мере 470 человек привлечены к административной ответственности, по меньшей мере 850 человек - к уголовной ответственности по политическим мотивам, 120 из них считаются политическими заключенными. Восемь человек убиты", - заявила Тихановская.
По её словам, с начала протестов в Беларуси наблюдаются беспрецедентные репрессии и насилие, в результате чего пострадали тысячи людей; за весь период было задержано почти 25 тыс. протестующих.
Тихановская подчеркнула, что режим Лукашенко пытается стереть следы своих преступлений, как в случае уничтожения стихийного мемориала в память об убитом несколько дней тому назад в Минске Романе Бондаренко. При этом она подчеркнула, что белорусы не дадут режиму избежать ответственности.
По словам Тихановской, белорусская революция не проевропейская либо пророссийская, а пробеларусская.
"Беларусь расположена в центре Европы, и мы хотим иметь нормальные отношения со всеми своими соседями. Наша борьба - за достоинство и право избирать своего лидера и своё будущее", - подчеркнула лидер оппозиции.
Она призвала международное сообщество оказать давление на режим Лукашенко. В частности, по её словам, должны действовать персональные санкции против активных деятелей режима, а также экономические санкции против Лукашенко и государственных компаний РБ.
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Санкции с картофельного дуче так и не были сняты. Тихановская в экзиле ездит по Латинской Америке с лекциями о диктатуре и нарушениях прав человека.
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Ага. Призывайте. Они вам посоветуют дать особый статус семье Лукашенко, а омонвцам, которые убили ваших протестантов - места в вашем же парламенте.
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Пазвани Штайнмаеру, СветиК!! Он тебе всё объяснит, причом популярно, на пальтцах!
то над раздаточной висят списки таблеток на против фамилий их глотающих...
Другая коза, строит из себя лидера нации, призывая белорусов принять участие в протестах.
При этом сидит в Литве и в Белорусию ехать не планирует.
Просто театр абсурда.