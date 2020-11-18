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С начала протестов в Беларуси зафиксировано почти 25 тысяч задержаний и восемь смертей, - Тихановская

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

С начала протестов в Беларуси зафиксировано почти 25 тысяч задержаний и восемь смертей, - Тихановская

За несколько месяцев протестов в Беларуси были задержаны в общей сложности почти 25 тысяч человек, свыше 1,2 тыс. человек привлечены к уголовной либо административной ответственности, восемь человек убиты.

Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская на онлайн-конференции "Путь к Варшавскому форуму по вопросам безопасности", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"С момента старта президентской избирательной кампании до ноября 2020 года по меньшей мере 470 человек привлечены к административной ответственности, по меньшей мере 850 человек - к уголовной ответственности по политическим мотивам, 120 из них считаются политическими заключенными. Восемь человек убиты", - заявила Тихановская.

По её словам, с начала протестов в Беларуси наблюдаются беспрецедентные репрессии и насилие, в результате чего пострадали тысячи людей; за весь период было задержано почти 25 тыс. протестующих.

Тихановская подчеркнула, что режим Лукашенко пытается стереть следы своих преступлений, как в случае уничтожения стихийного мемориала в память об убитом несколько дней тому назад в Минске Романе Бондаренко. При этом она подчеркнула, что белорусы не дадут режиму избежать ответственности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 140 писателей Беларуси призывают Лукашенко прекратить репрессии

По словам Тихановской, белорусская революция не проевропейская либо пророссийская, а пробеларусская.

"Беларусь расположена в центре Европы, и мы хотим иметь нормальные отношения со всеми своими соседями. Наша борьба - за достоинство и право избирать своего лидера и своё будущее", - подчеркнула лидер оппозиции.

Она призвала международное сообщество оказать давление на режим Лукашенко. В частности, по её словам, должны действовать персональные санкции против активных деятелей режима, а также экономические санкции против Лукашенко и государственных компаний РБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тихановская добивается расширения санкционного списка ЕС до 200+ фамилий и "отключения режима Лукашенко от системы Swift"

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
До белорусов никак не дойдёт, что рукоположит всем этим цирком ***** через развальцованное очко куклы бульбофюрера, из которого торчит рука сами знаете чья... посему аппелировать к Лукашенко это всё равно что украинцам аппелировать к приснопамятному Мотороле...
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18.11.2020 23:44
+4
А чучело карлика будут возить по Беларуси и заставлять белорусов преклоняться перед хоругвеносной мумией и благодарить за распрекрасную жизнь.
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19.11.2020 00:53
+4
не, кацапы то мумие еще и кислотой пожгут, бо намечается развал лаптеунтии. НАм нужно поспешить мур соорудить вдоль границы с лаптестаном и ров с водой, пираньями и аллигаторами, бо кацапы опять хлынут в хлебные места.
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19.11.2020 01:08
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Ага. За все добре, проти всього поганого...
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18.11.2020 23:24 Ответить
Дивизию уже потеряли
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18.11.2020 23:28 Ответить
Это ещё ********** рожок к автомату не прицепил.
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18.11.2020 23:34 Ответить
Это только цветочки....
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18.11.2020 23:36 Ответить
И восемь смертей.. и восемь смертей.. тихо ответили жители...
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18.11.2020 23:42 Ответить
До белорусов никак не дойдёт, что рукоположит всем этим цирком ***** через развальцованное очко куклы бульбофюрера, из которого торчит рука сами знаете чья... посему аппелировать к Лукашенко это всё равно что украинцам аппелировать к приснопамятному Мотороле...
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18.11.2020 23:44 Ответить
Беларусь. 25 млн. задержанных/некоторые по пару раз/, 127 000 убитых. Шел 2045 год.
Санкции с картофельного дуче так и не были сняты. Тихановская в экзиле ездит по Латинской Америке с лекциями о диктатуре и нарушениях прав человека.
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18.11.2020 23:53 Ответить
25 млн? Там всего примерно 4 млн жителей, наверное их уже в тюрьмах будут повторно задерживать за нарушение режима Від початку протестів у Білорусі зафіксовано майже 25 тисяч затримань і вісім смертей, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 3891
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19.11.2020 02:45 Ответить
за четвертак они так не успеют размножиться - из-за процессий, задержаний и избитий... Від початку протестів у Білорусі зафіксовано майже 25 тисяч затримань і вісім смертей, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 9212
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19.11.2020 03:07 Ответить
Она призвала международное сообщество оказать давление

==
Ага. Призывайте. Они вам посоветуют дать особый статус семье Лукашенко, а омонвцам, которые убили ваших протестантов - места в вашем же парламенте.
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18.11.2020 23:54 Ответить
должны действовать персональные санкции

====
Пазвани Штайнмаеру, СветиК!! Он тебе всё объяснит, причом популярно, на пальтцах!
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18.11.2020 23:57 Ответить
Списки адресов ментов-извергов на каждые столбы и стены домов!
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19.11.2020 00:04 Ответить
пора устраивать "Ночь коротких ножей"!
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19.11.2020 00:06 Ответить
тафай.
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19.11.2020 00:07 Ответить
списки в палате под подушкой?
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19.11.2020 00:10 Ответить
так их же публиковалы. ты пропустил.
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19.11.2020 00:13 Ответить
то списки не хвамилий полицейских...
то над раздаточной висят списки таблеток на против фамилий их глотающих...
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19.11.2020 00:25 Ответить
Один козел, никак не может успокоиться и отказаться от власти.
Другая коза, строит из себя лидера нации, призывая белорусов принять участие в протестах.
При этом сидит в Литве и в Белорусию ехать не планирует.
Просто театр абсурда.
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19.11.2020 00:07 Ответить
Юля не такой сцыкливой была в свое время, не побоялась вернуться из Европы, что бы гарантированно попасть в колонию. а эта курица просто шлак
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19.11.2020 00:20 Ответить
А сябры всё хороводят. Странное у них веселье. Мазохистские пляски!
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19.11.2020 00:25 Ответить
а че, одному менту уже зарядили в дюндель.
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19.11.2020 00:40 Ответить
лет через тридцать у них пойдет мазута.
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19.11.2020 00:41 Ответить
я уже о беларусбахине и забывать стал, на тебе, из нафталина нарисовалась.
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19.11.2020 00:32 Ответить
не в то время родилась, ей бы при Махно покуралесить (в тачанке)...
Від початку протестів у Білорусі зафіксовано майже 25 тисяч затримань і вісім смертей, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 9286
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19.11.2020 00:34 Ответить
И какая она оппозиционерка , подельница пыни, как и бацька. Бо Рыгорач рассказывал, шо лично посодействовал ей выехать за поребрик.
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19.11.2020 00:38 Ответить
Elvis2 ты на все 99 % ПРАВ !!! Но до тому времение лукаку будет лежат в мовзолее (в Минске построют) а его сын будет правит страной ))))
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19.11.2020 00:49 Ответить
А чучело карлика будут возить по Беларуси и заставлять белорусов преклоняться перед хоругвеносной мумией и благодарить за распрекрасную жизнь.
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19.11.2020 00:53 Ответить
не, кацапы то мумие еще и кислотой пожгут, бо намечается развал лаптеунтии. НАм нужно поспешить мур соорудить вдоль границы с лаптестаном и ров с водой, пираньями и аллигаторами, бо кацапы опять хлынут в хлебные места.
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19.11.2020 01:08 Ответить
))))) Elvis 2 .в этот раз без комментр. )))))))))))
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19.11.2020 01:10 Ответить
Беларусские ежики плакали, кололись, но продолжали упорно сосать дубинки местного "Беркута", чтобы не дай бог не было Майдана. Чисто спортивный интерес: сколько на мирных акциях протеста должно умереть беларусов, чтобы до них смутно начало доходить, то, что за 3 месяца поняли украинцы в 2014-м?
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19.11.2020 02:44 Ответить
30 лет на переосмысление
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19.11.2020 02:50 Ответить
Наверное уже пора брать Бастилию.
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19.11.2020 07:29 Ответить
медленно но верно приближаемся к Небесной Сотне.
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19.11.2020 09:04 Ответить
 
 