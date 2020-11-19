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"Мы просим о помощи": в Минздраве объяснили совет предпринимателям идти работать в больницы

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Министерстве здравоохранения Украины объяснили совет предпринимателям искать работу в больницах во время пандемии коронавируса. Сейчас медицинская отрасль нуждается в помощи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак в интервью hromadske.

Она заметила, что ее предыдущее заявление вызвало значительный резонанс и "это хорошо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав - предпринимателям: Ищите дополнительные источники дохода. Больницы с радостью предоставят рабочие места

"Люди услышали, что есть потребность в помощи. Часть общества находится в непонимании, что на самом деле происходит в больницах", - сказала Микичак.

Она отметила, что не призывала людей "идти искать себе работу".

"Мое предложение было в том, чтобы помочь. Мы просим - помогите. У нас в больницах нужны и компьютерщики, и строители, и технологи, и просто разнорабочие и охранники. Десятки профессий всегда были в дефиците в больницах, а сейчас особенно", - сказала заместитель министра.

Микичак добавила, что работа предлагается на контрактной основе. А на ремарку, что в медицинской отрасли низкие зарплаты, она ответила, что "в ресторанном бизнесе также низкие зарплаты".

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+38
гнида жирная
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19.11.2020 00:24
+36
вввввввввввввввввввот ты ЗАМ МИНИСТРА и иди работать по больницам в которых нищенская зарплата и в случае заболевания лечение и похороны за свой счёт.
ИДИ И ПОДАЙ ПРИМЕР .
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19.11.2020 00:34
+35
Ага, снова "нас не так поняли". А врачам платить положенное не пробовали?
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19.11.2020 00:29
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Т.е. предлагать медикам, которых вы уволили унизительно?
Почему министерство не пошло туда, куда их послали предприниматели?
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19.11.2020 09:37 Ответить
" в МОЗ пояснили пораду підприємцям іти працювати в лікарні" - а касові апарати їм свої брати, чи ними лікарні вже забезпечені?
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19.11.2020 09:47 Ответить
Если предприниматели пойдут в больницы, то эта РожаКрасная@Co подохнет не от ковида...
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19.11.2020 10:05 Ответить
Просрали время, просрали миллиарды и теперь просят помощи!!! За геноцид на пожизненное с конфискацией !!! Это - лучшая вам помощь!
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19.11.2020 10:31 Ответить
«Є тільки дві нескінченні речі: Всесвіт і дурість. Хоча щодо Всесвіту я не цілком впевнений ». © Альберт Эйнштейн
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19.11.2020 10:39 Ответить
Ця істота на керуючих посадах у медицині з 2000х. Тобто сама руки до її розладу й доклала. ****.
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19.11.2020 10:45 Ответить
то есть в 40 лет на керуючих посадах, Учитывая, что мединститут заканчивают в 23-24 года (с интернатурой), поработала по специальности аж 15 ле т (и то наверно минус декрет) = еще меньше.
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19.11.2020 16:47 Ответить
Мадам, а вы в КабМин за помощью обращались? Или в нем заседают только тогда, когда есть что украсть?
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19.11.2020 10:56 Ответить
Люди почули і зрозуміли, що Микичак диб.лка
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19.11.2020 11:06 Ответить
и она это второй раз подтвердила. Лікар-педіатр, а скільки дітей вона вилікувала і як? Вторая Багатірева. Страшно далеки они от народа.
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19.11.2020 16:43 Ответить
1. Так нахабно -не просять, а ви**буются!
2. Скільки податків ви здираєте зі свого народу на протязі 30 років незалежності. Скільки ви продали держпідприємств за 30 років, і обленерго? Скільки надр ви віддали в приватні руки, за відкати і тіньові схеми? Ви просите?!! Ви можете тільки просити - "вибачення", що у вас така медицина.
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19.11.2020 11:06 Ответить
Отож бо й воно, бери слугоуродівська курва свинопика ноги у руки і шуруй сама у лікарні працювати та покращувати стан у лікуванні корони. Поради ця свиня кому-сь дає
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19.11.2020 11:08 Ответить
Там, где предлагают работу опубликованы вакансии минздрава?
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19.11.2020 11:37 Ответить
Знову вирвали контєкст? Чи нєправільно понялі? Проффесіонали при владі...
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19.11.2020 11:45 Ответить
ти на наши налоги училась 7лет,сейчас сидиш на шее у предпринимателей,иди и мой унатази в брльницах, а ти занялася трудоустройством народа ,он всю жизнь вас сук кормит,не пора ли ,поставить виселици вдоль дорог,хоть для страховки,,,
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19.11.2020 12:01 Ответить
Міністр соловейком почав співати про недофінансування медицини, його помічниці про якусь допомогу волають. "Добродії" ви напевне на кінець зрозуміли, що не в той вагон "прискореного життя" сіли і хочете одягнути нові МАСКИ для нових шоу. Не вийде! Ви собі вирок уже підписали.....
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19.11.2020 12:10 Ответить
Ну що ви хотіли почути від професійного бюрократа з провінції, яка присв'ятила життя кар'єрному зростанню в управлінській сфері? Стартова освіта, як і у більшості чиновників значення не має.
Ірина Микичак (заслужений лікар України) народилася 11 червня 1961 року у Львові, за освітою є лікарем-педіатром, магістром державного управління. З квітня 2017 року по грудень 2019 року Ірина Микичак була керівницею департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації. Є співзасновницею та координатором реалізації низки успішних міжнародних проектів співпраці зі Світовим Банком, ВООЗ, Агентства США з міжнародного розвитку, Дитячого Фонду ООН ЮНІСЕФ та інших проектів у сфері реформи перинатальної допомоги, сімейної медицини, онкопревенції, громадського здоров`я. Також є засновницею унікальної регіональної освітньої програми Школа успішного медичного менеджера.
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19.11.2020 12:11 Ответить
видно что она далека от реальной работы - только бы керувати, менеджериха.
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19.11.2020 16:40 Ответить
"є засновницею унікальної регіональної освітньої програми Школа успішного медичного менеджера" - в чем эта конкретная программа заключается?
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19.11.2020 17:02 Ответить
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