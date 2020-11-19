"Мы просим о помощи": в Минздраве объяснили совет предпринимателям идти работать в больницы
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В Министерстве здравоохранения Украины объяснили совет предпринимателям искать работу в больницах во время пандемии коронавируса. Сейчас медицинская отрасль нуждается в помощи.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак в интервью hromadske.
Она заметила, что ее предыдущее заявление вызвало значительный резонанс и "это хорошо".
"Люди услышали, что есть потребность в помощи. Часть общества находится в непонимании, что на самом деле происходит в больницах", - сказала Микичак.
Она отметила, что не призывала людей "идти искать себе работу".
"Мое предложение было в том, чтобы помочь. Мы просим - помогите. У нас в больницах нужны и компьютерщики, и строители, и технологи, и просто разнорабочие и охранники. Десятки профессий всегда были в дефиците в больницах, а сейчас особенно", - сказала заместитель министра.
Микичак добавила, что работа предлагается на контрактной основе. А на ремарку, что в медицинской отрасли низкие зарплаты, она ответила, что "в ресторанном бизнесе также низкие зарплаты".
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Почему министерство не пошло туда, куда их послали предприниматели?
2. Скільки податків ви здираєте зі свого народу на протязі 30 років незалежності. Скільки ви продали держпідприємств за 30 років, і обленерго? Скільки надр ви віддали в приватні руки, за відкати і тіньові схеми? Ви просите?!! Ви можете тільки просити - "вибачення", що у вас така медицина.
Ірина Микичак (заслужений лікар України) народилася 11 червня 1961 року у Львові, за освітою є лікарем-педіатром, магістром державного управління. З квітня 2017 року по грудень 2019 року Ірина Микичак була керівницею департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації. Є співзасновницею та координатором реалізації низки успішних міжнародних проектів співпраці зі Світовим Банком, ВООЗ, Агентства США з міжнародного розвитку, Дитячого Фонду ООН ЮНІСЕФ та інших проектів у сфері реформи перинатальної допомоги, сімейної медицини, онкопревенції, громадського здоров`я. Також є засновницею унікальної регіональної освітньої програми Школа успішного медичного менеджера.