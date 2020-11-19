Супер-розыгрыш 130 млн евро теперь и в Украине, уже в эту пятницу (реклама)

Пятничный супер-розыгрыш может сделать из вас нового украинского мультимиллионера – от вас требуется только обзавестись билетом и надеяться на наилучший исход.

Пока в этом году все джекпоты супер-тиражей ЕвроМиллионов доставались испанцам... Возможно ли, что следующий гарантированный джекпот в размере €130 миллионов выиграет кто-то из Украины?

В эту пятницу: супер-розыгрыш ЕвроМиллионов, уникальный тираж знаменитой панъевропейской лотереи, ждет участников из Украины. Крупнейший лотерейный тираж Европы разыграет грандиозный джекпот, 130 миллионов евро.

Супер-розыгрыш Евромиллионов – одна из самых захватывающих лотерей Европы, которая проходит всего несколько раз в году и гарантирует массивные девятизначные джекпоты. Следующий такой тираж состоится в пятницу 20 ноября, с гарантированным джекпотом €130,000,000. К слову, лотерея также предлагает 12 призовых категорий, что делает этот тираж еще более привлекательным для поклонников лотереи со всего мира

Предыдущий тираж в рамках супер-розыгрыша состоялся 25 сентября 2020 года, с аналогичным гарантированным джекпотом в 130 млн. евро. Если бы тот приз не был сорван с первого раза, джекпот продолжил бы расти до максимальной отметки в 200 миллионов евро. Но какой-то удачливый игрок из Испании сумел угадать выигрышную комбинацию с первого раза, и получил весь приз целиком.

Как жители Украины могут играть в супертираже?

Перейдем к главному. Да, билеты Евромиллионов продаются лишь в небольшом количестве стран, но благодаря сервису доставки лотерейных билетов theLotter.com, играть в Супертираже можно из любой страны мира. Всё, что для этого требуется – это подключение к интернету!

Для того, чтобы обеспечить ваше участие в Супертираже 20 ноября вам нужно:

Перейти на страницу супертиража Евромиллионов на theLotter.com Выбрать 5 основных и 2 дополнительных номера Пройти полную регистрацию на сайте

Что происходит после того, как вы оформите заказ?

На следующем этапе агент компании theLotter в одной из 9 стран, в которых продаются билеты Евромиллионов, купит от вашего имени билет в соответствии с выбранными вами игровыми опциями. Подчеркнем, что этот билет полностью принадлежит вам – соответственно, любой выигранный им приз также полностью ваш, без какой-либо комиссии.

Шанс выиграть €130 млн выпадает не каждый день. Обеспечьте свое участие в Супертираже Евромиллионов в эту пятницу, купив билет онлайн на сайте theLotter.com!

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