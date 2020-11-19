Кабмин подаст в Раду проект бюджета на 2021 год до конца недели, - Мокан

Кабинет министров подаст в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2021 до конца этой недели.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан.

По его словам, сейчас правительство завершает работу над документом.

"Министр финансов в течение дня, до и после заседания правительства, коммуницирует с МВФ по поводу проекта бюджета. И до конца этой недели правительство планирует подать его ко второму чтению в ВР", - сказал Мокан.

Он также отметил, что правительство ведет активные переговоры по проекту государственного бюджета с Международным валютным фондом.

Напомним, что Кабинет министров на внеочередном заседании 13 сентября одобрил проект госбюджета на 2021-й год. В документе на сферу здравоохранения предполагается 156100000000 гривен. Всего в 2021 году правительство планирует потратить на сферу здравоохранения 4,2% ВВП. Объема финансирования в размере 5% ВВП планируют достичь в 2023 году.

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