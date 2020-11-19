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Глава Офиса президента Ермак провел неделю в "Феофании" на самоизоляции из-за невозможности дома установить защищенную связь
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что поехал в больницу "Феофания", поскольку не смог у себя дома организовать необходимый уровень защищенности связи.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ермак но своей официальной странице в Фейсбуке.
"Вот и я попробовал удаленную работу. Скажу вам, что лучше работать в офисе. Эту неделю провел в "Феофании". Самоизоляцию и медицинский уход при коронавирусе я планировал организовать дома, но необходимый уровень защищенности связи в жилом доме обеспечить невозможно. В противном случае, поверьте, я бы оставался дома и работал оттуда", - написал он.
Топ комментарии
+67 irenka ko
показать весь комментарий19.11.2020 01:15
+37 Vadym Tsyrkalyuk
показать весь комментарий19.11.2020 01:23
+34 Garry Grant
показать весь комментарий19.11.2020 01:20
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Пожалуйста, подождите...
буде ржачно, коли шмаркля, розумков та ермак дійсно підхоплять ковід19... а не як зараз - імітують "болен, но видосики запилю/интервью дам"))
Про каждого президента украинское население говорит "при нем стало еще хуже". Но ничего, население, придет следующий - и про Зеленского тоже начнут вспоминать, что при нем было лучше . Про петины парады-котлы-свинарчуков уже мало кто вспоминает - ну и про зешалости забудете.
Насколько-ж они тупые, если не понимают что забрехались по самое немогу!
Вопрос в том, что от ФСБ этому ублюдку скрывать какраз нечего. Сами понимаете, кого он боится на самом деле.
Зеленскому его интернет важнее жизни умирающих украинцев.
Брехунці...
Наприклад баба Вона, мать-девственница...
tZE inform
@tZEinform
·4 ч
Из "прекрасного далеко" (Феофании) донесся голос "выздоравливающего" Ермака, который оказывается, валяется в больнице исключительно потому, что дома нет спецсвязи.
А вайбером ты скот зеленый не пробовал воспользоваться??
Сквозное шифрование гарантирует, что только участники чата смогут прочитать сообщения или услышать собеседника во время вызова. ... Ключи для шифрования/дешифрования сообщений находятся только на устройствах отправителя и получателя. Никто, даже Viber, не сможет взломать шифрование и подслушать ваш разговор.
По сути ОП, это только патронатная служба, которая обеспечивает работу президента - организационную, правовую, информационную и др.
При "величайшем", начальник этого уникального органа, стал вторым лицом в государстве и даже имеет доступ к защищенной спецсвязи.