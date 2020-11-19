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Новости Политика Украины
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Феофания (79) Ермак Андрей (1185)

Глава Офиса президента Ермак провел неделю в "Феофании" на самоизоляции из-за невозможности дома установить защищенную связь

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава Офиса президента Ермак провел неделю в

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что поехал в больницу "Феофания", поскольку не смог у себя дома организовать необходимый уровень защищенности связи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ермак но своей официальной странице в Фейсбуке.

"Вот и я попробовал удаленную работу. Скажу вам, что лучше работать в офисе. Эту неделю провел в "Феофании". Самоизоляцию и медицинский уход при коронавирусе я планировал организовать дома, но необходимый уровень защищенности связи в жилом доме обеспечить невозможно. В противном случае, поверьте, я бы оставался дома и работал оттуда", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Офиса Президента Ермак заболел коронавирусом

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+67
Навіщо тобі захист зв'язку, якщо ти на ху#ла працюєш та сам йому доповідаєш? Так би одразу і сказав, що сам не хворів, а просто в Феофанії за янелохом присматрівал.
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19.11.2020 01:15
+37
накуя заведующему по скрепкам защищенная спецсвязь, они там вообще уху ели
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19.11.2020 01:23
+34
Ну как вам отмазка? 100500lvl по моему. Завхоз переживает про защищённую связь для себя. Умора.))
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19.11.2020 01:20
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Навіщо тобі захист зв'язку, якщо ти на ху#ла працюєш та сам йому доповідаєш? Так би одразу і сказав, що сам не хворів, а просто в Феофанії за янелохом присматрівал.
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19.11.2020 01:15 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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19.11.2020 01:38 Ответить
Находящемуся на стационарном лечении в КБ ГУД "Фефания" Зеленскому кроме периодических сеансов оксигенотерапии, назначены препараты гепатопротекторного действия и витамины группы В и Е. Никаких препаратов из перечня "Протоколу надання медичної допомоги для лікуванні короновірусної хвороби (COVID-19)" утвержденного приказом №762 от 02.04.2020 г. (последняя редакция приказ МОЗ №2583 от 11.11.2020 г.)" не назначалось и не применялось



буде ржачно, коли шмаркля, розумков та ермак дійсно підхоплять ковід19... а не як зараз - імітують "болен, но видосики запилю/интервью дам"))
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19.11.2020 01:48 Ответить
Звичайно, що підхоплять. Карму ще ніхто не відміняв. Вони сховались, їм страшно, Янелох же не здогадувався, що бути президентом так складно. Бо Бєня йому казав, що буде весело, ти собі командуй та підписуй все, що дають, а працювати за тебе будуть розумні люди, які знають як та що робити. А як з'ясувалося, то розумних людей навколо Янелоха і немає, а він сам в афігє .
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19.11.2020 01:59 Ответить
Ты неправа, товарищ! Все с точностью до наоборот! Для Вовы и его шобла президентское кресло является надежной защитой от суда за те дела, что успели натворить за полтора года и собираются продолжать творить дальше. Держись покрепче , Вова. за кресло президента, иначе - киздец! Боюсь, что папику Пете это не очень понравится, но у тебя своя опа и ее надо беречь! Да и папика ты же не станешь садить? Хотя, чем черт не шутит, а клоун играется!
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19.11.2020 06:46 Ответить
А вам Петя покоя не даёт ни днём , ни ночью ! О себе побеспокойтесь , товарищ , - в этой жизни всё может быть ....))
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19.11.2020 07:51 Ответить
Я уже перестал понимать, почему сбежал Янык . Может был слишком туп, чтоб понять - чтоб ни натворил презик, ему НИЧЕГО не будет за это в Украине...
Про каждого президента украинское население говорит "при нем стало еще хуже". Но ничего, население, придет следующий - и про Зеленского тоже начнут вспоминать, что при нем было лучше . Про петины парады-котлы-свинарчуков уже мало кто вспоминает - ну и про зешалости забудете.
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19.11.2020 08:03 Ответить
К сожалению оба не дают покоя! И не только мне! Вот Витя сидит себе в Ростове и даже мне не мешает!
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19.11.2020 08:16 Ответить
Та то він від СБУ захищався - мабуть там ще не всіх українців на малоросів поміняли.
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19.11.2020 09:49 Ответить
к любовнику переехал
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19.11.2020 01:19 Ответить
К гражданскому мужу .
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19.11.2020 03:05 Ответить
Він вийшов, бо 21 Листопада знаходитись там, де Вовка буде некомфортно .
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19.11.2020 04:40 Ответить
защищенности связи... кому ты мудак нужен
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19.11.2020 01:20 Ответить
На госдачу к зеленому лошарику переехал бы . Сидели бы там вдвоем голубки . Или там тоже - "невозможность установления" защищенной связи . Что же это за СВЯЗЬ такая что врачи должны эту СВЯЗЬ помогать устанавливать ?
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19.11.2020 03:13 Ответить
Несоответствие "органов"... государственных... Глава Офісу Президента Єрмак провів тиждень у "Феофанії" на самоізоляції через неможливість вдома встановити захищений зв'язок - Цензор.НЕТ 8128
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19.11.2020 09:30 Ответить
Ну как вам отмазка? 100500lvl по моему. Завхоз переживает про защищённую связь для себя. Умора.))
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19.11.2020 01:20 Ответить
Папрашу абєрєжнєй! Це не завхоз, а віце препіздєнт! Глава Офиса президента Ермак провел неделю в "Феофании" на самоизоляции из-за невозможности дома установить защищенную связь - Цензор.НЕТ 1167
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19.11.2020 01:29 Ответить
накуя заведующему по скрепкам защищенная спецсвязь, они там вообще уху ели
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19.11.2020 01:23 Ответить
Это не они а , как сказал папаша зеленского -« биомасса» , которая у него ещё остаётся и в пасть заглядывает «величайшему из лидеров»
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19.11.2020 04:47 Ответить
Всем кто дорываеться до государственного корыта, устанавливают дома "сотку" (спецсвязь), а на даче ЗЕбила, она вообще установлена штатно!
Насколько-ж они тупые, если не понимают что забрехались по самое немогу!
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19.11.2020 09:35 Ответить
ліпше б ти дєрьмак подох скоріше хоч вдома, хоч в феофанії, хоч зі зв'язком, хоч без нього - нам однаково
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19.11.2020 01:23 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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19.11.2020 01:47 Ответить
Глава Офиса президента Ермак провел неделю в "Феофании" на самоизоляции из-за невозможности дома установить защищенную связь - Цензор.НЕТ 3869 Глава Офиса президента Ермак провел неделю в "Феофании" на самоизоляции из-за невозможности дома установить защищенную связь - Цензор.НЕТ 3869 Глава Офиса президента Ермак провел неделю в "Феофании" на самоизоляции из-за невозможности дома установить защищенную связь - Цензор.НЕТ 3869 ну гоніт...
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19.11.2020 01:26 Ответить
Да уколите уже ему и зе наконец-то эту чудную кацапо-вакцину... Может хоть тогда заткнутся .. Глава Офиса президента Ермак провел неделю в "Феофании" на самоизоляции из-за невозможности дома установить защищенную связь - Цензор.НЕТ 4456
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19.11.2020 01:37 Ответить
Ну нарешти Президент Украини шось сказав...
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19.11.2020 01:45 Ответить
Та він відкритим текстом сказав, що не хворіє, а просто з янелохом вже не знають куди їм державні гроші дівати.
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19.11.2020 02:04 Ответить
Шапочку из фольги потелял Ермак.

Вопрос в том, что от ФСБ этому ублюдку скрывать какраз нечего. Сами понимаете, кого он боится на самом деле.
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19.11.2020 02:00 Ответить
Какая там Феофания? Опять в Оман встречаться с цапами полетели.
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19.11.2020 02:27 Ответить
А еще в самолете Зеленского установят интернет за 32 миллиона гривен. Тендер выиграла компания, принадлежащая правительству Абу-Даби (ОАЭ). А вы держитесь там... и не балейте, ЗЕбіли Глава Офиса президента Ермак провел неделю в "Феофании" на самоизоляции из-за невозможности дома установить защищенную связь - Цензор.НЕТ 8739
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19.11.2020 02:43 Ответить
За эти деньги можно было купить под ключ 40 станций производства медицинского кислорода.
Зеленскому его интернет важнее жизни умирающих украинцев.
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19.11.2020 06:23 Ответить
Ага , так я и думал ,не смогли установить защищенную связь с Москвой!
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19.11.2020 02:56 Ответить
Ермак знает о себе уже все, что знают о нем все - и нагло выходит с заявками ? А как там Вовка- пишется на рейтингоубийственные ролики и дальше? Ну такие.....Слов нет - опять забанят!
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19.11.2020 03:54 Ответить
Зеленский и пустота. Трамп подсиживает Байдена. Лукашенко топит протест в крови. Карабах наш!- стрим Березовца
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19.11.2020 03:57 Ответить
"Связистов" из ФСБ РФ светить на дому не хочет Глава Офиса президента Ермак провел неделю в "Феофании" на самоизоляции из-за невозможности дома установить защищенную связь - Цензор.НЕТ 1376
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19.11.2020 04:48 Ответить
Прикинь!!!!!!!!!!!
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19.11.2020 05:33 Ответить
Глава Офиса президента Ермак провел неделю в "Феофании" на самоизоляции из-за невозможности дома установить защищенную связь - Цензор.НЕТ 8450
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19.11.2020 06:03 Ответить
Прокурорша поперлась в президентскую дачу жить (типа там спокойнее), завхоз по скрепкам поехал в Феофанию лечить насморк (типа дома у него телефон не работает).
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19.11.2020 06:28 Ответить
Та ви сховались у Феофанії від епідемії.
Брехунці...
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19.11.2020 06:37 Ответить
"...В противном случае, ПОВЕРЬТЕ, я бы оставался дома...''- ****!!! Я якось зразу повірив. Як шльндрі з 20річним стажем, яка каже, що вона береже цноту!
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19.11.2020 07:07 Ответить
А що тут такого, є таке.
Наприклад баба Вона, мать-девственница... Глава Офісу Президента Єрмак провів тиждень у "Феофанії" на самоізоляції через неможливість вдома встановити захищений зв'язок - Цензор.НЕТ 3326
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19.11.2020 09:39 Ответить
И где же это Ермак с Зеленским заразились короновирусом? На рынок они не ходят, в маршрутках не ездят ...😉
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19.11.2020 07:12 Ответить
А вот Филарет утверждает, что на коронавирус болеют только садомиты. Правда и сам переболел. Но теория остроумна и интересна, и в данном случае имеет право на жизнь.
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19.11.2020 07:41 Ответить
У них другой путь передачи.
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19.11.2020 09:24 Ответить
Мог бы почтовыми голубями пользоваться.
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19.11.2020 07:22 Ответить
И Мендель могла бы поработать в качестве курьера, всеравно без дела осталась.
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19.11.2020 09:10 Ответить
скоро в цих чортів буда спеціальний звязок -- малява називається.
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19.11.2020 07:37 Ответить
Странно, оказывается завхозу, для организации вывоза использованной сортирной бумаги, нужна зашищенная связь! Глава Офиса президента Ермак провел неделю в "Феофании" на самоизоляции из-за невозможности дома установить защищенную связь - Цензор.НЕТ 2506
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19.11.2020 07:38 Ответить
Від кого захист? Від журналістів, чи патріотів? Бо всі інформацію ху@ло знає раніше за Найсвітлішого. Навіть та інформація, що була до цих малоросів відома ворогам, яку озвучував ще один ворог деркач. Чи ви нарід за велике бидло вважаєте?
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19.11.2020 08:53 Ответить



tZE inform

@tZEinform

·4 ч

Из "прекрасного далеко" (Феофании) донесся голос "выздоравливающего" Ермака, который оказывается, валяется в больнице исключительно потому, что дома нет спецсвязи.
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19.11.2020 08:56 Ответить
Опять лапша для тупых зебилов..
А вайбером ты скот зеленый не пробовал воспользоваться??

Сквозное шифрование гарантирует, что только участники чата смогут прочитать сообщения или услышать собеседника во время вызова. ... Ключи для шифрования/дешифрования сообщений находятся только на устройствах отправителя и получателя. Никто, даже Viber, не сможет взломать шифрование и подслушать ваш разговор.
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19.11.2020 08:57 Ответить
А поштові голуби навіщо?А "Укрпошта",що не працює?Гнила відмазка "віце-прєЗЕдент")))
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19.11.2020 08:57 Ответить
Та для спецов ФСБ проблем со связью в Украине не существует, не скромничал бы. Он второе лицо государства Разумков и тот дома сидит, а тут какой-то завхоз-не госслужащий о защищенной связи бредит.
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19.11.2020 09:05 Ответить
Шоб врах не знав які скрепки та кнопки закупляє для канцелярії.
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19.11.2020 09:09 Ответить
Судячи по проекту Бюджета вони з якихось рідкісних дорогоцінних металів, якщо збільшується фінансування ОПи.
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19.11.2020 09:59 Ответить
" Мы с Тамарой ходим в паре." )
По сути ОП, это только патронатная служба, которая обеспечивает работу президента - организационную, правовую, информационную и др.
При "величайшем", начальник этого уникального органа, стал вторым лицом в государстве и даже имеет доступ к защищенной спецсвязи.
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19.11.2020 09:08 Ответить
Ермак не имеет доступа к гостайне, поскольку не является даже госслужащим. Зачем ему тогда защищённая связь?
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19.11.2020 09:10 Ответить
Он даже не обязан подавать декларацию, потому что не является чиновником.
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19.11.2020 09:17 Ответить
А это, товарищ П.П.своим "завхозам" организовал, не будем называть его по имени а тут об этом господине можна говорить только в сладком контексте...
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19.11.2020 09:46 Ответить
Это вопрос к черту бакланову?
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19.11.2020 09:29 Ответить
ни в одном коменте нет поддержки Андрюшке.... а чувак так старается....
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19.11.2020 09:32 Ответить
Глава Офісу Президента Єрмак провів тиждень у "Феофанії" на самоізоляції через неможливість вдома встановити захищений зв'язок - Цензор.НЕТ 3649

Глава Офісу Президента Єрмак провів тиждень у "Феофанії" на самоізоляції через неможливість вдома встановити захищений зв'язок - Цензор.НЕТ 3305
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19.11.2020 09:33 Ответить
Защищенная связь Нужна прежде всего от Журналистов , но тайное всегда станет Явным и не одна защищенная связь не поможет.
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19.11.2020 10:01 Ответить
защищённая связь в первую очередь от Дяди Сема а америкосы уже сливаю инфу журналистам
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19.11.2020 10:13 Ответить
А как Вы себе представляете , - Апаратура защищенной связи Американская и их же опасаться, что бы не прослушали, - Где логика?. Или придумали , - Аналогов Нету.
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19.11.2020 11:42 Ответить
глава ОП в Украине это смотрящий за президентом и назначается теми кто контролирует президента и так было всегда, только ющенко пытался что то изменить но.., на примере бубочки сначала был богдан от бени потом стал дерьмак от пуйла, так же легко проанализировать и всех остальных
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19.11.2020 10:02 Ответить
та курча мать, керівник офісу президента, це курча мать грубо кажучи секретарка, яка повинна організовувати якісь зустрічі якісь святкування... хто такий ***** ерамак ? це премєр мінстр ? нахера йому захищений звязок... зеленодибіли кого ви понавибирали...
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19.11.2020 11:34 Ответить
А в цей час, доки він займав лікарняне ліжко з додатковими умовами, хтось помер не отримавши відповідної медичної жопомоги.
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19.11.2020 12:16 Ответить
Він мабуть боявся Зеленського залишити без нагляду і контролю.
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19.11.2020 12:17 Ответить
 
 