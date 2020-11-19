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ОБСЕ зафиксировала два нарушения режима "тишины" на Донбассе за сутки 17 ноября

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

ОБСЕ зафиксировала два нарушения режима

СММ ОБСЕ зафиксировала за прошедшие сутки два нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и не нашла ни одного такого нарушения на Луганщине.

Об этом сообщается в ежедневном отчете № 275/2020, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 18 ноября 2020,  передает Цензор.НЕТ

"В Донецкой области СММ зафиксировала 2 нарушения режима прекращения огня (неопределенные боеприпасы) к югу от Донецкой фильтровальной станции (ДФС, 15 км к северу от Донецка)", - говорится в отчете.

Отмечается, что в течение предыдущего отчетного периода в этой области также было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

"В Луганской области Миссия не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня, как и на протяжении предыдущего отчетного периода", - сообщили в СММ.

Последний раз нарушение режима прекращение огня на Луганщине фиксировалось миссией 14 ноября.

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Автор: Роман Свиридович
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Глухоніма та сліпа ОБСЄ щось побачила та почула. Мабуть ху#ло зарплатню затримує, от вони його і шантажують.
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19.11.2020 01:38 Ответить
несистемные же, норм для зелохов
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19.11.2020 02:37 Ответить
 
 