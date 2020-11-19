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Враг за сутки один раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, открыв огонь вблизи Марьинки, - штаб

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Враг за сутки один раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, открыв огонь вблизи Марьинки, - штаб

За прошедшие сутки, 18 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, в районе населенного пункта Марьинка враг применил стрелковое оружие.

"Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому огонь в ответ они не открывали", - сказано  в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 19 ноября, нарушений условий договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020, не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

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"Подразделения Вооруженных Сил Украины, других составляющих сил обороны продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению в операции, проводимой на территории Донецкой и Луганской областей", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки один раз нарушил режим тишины на Донбассе, открыв огонь вблизи Марьинки, - штаб 01

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Ворог за добу один раз порушив режим "тиші" на Донбасі, відкривши вогонь поблизу Мар'їнки, - штаб - Цензор.НЕТ 1446
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19.11.2020 08:06 Ответить
Та не пи..ди, щтаб ООС! Люди звонили,что сепары обстреляли из Горловки канал,и Торецк( бывш. Дзержинск) опять без воды
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19.11.2020 08:49 Ответить
 
 