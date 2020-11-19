Враг за сутки один раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, открыв огонь вблизи Марьинки, - штаб

За прошедшие сутки, 18 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, в районе населенного пункта Марьинка враг применил стрелковое оружие.

"Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому огонь в ответ они не открывали", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 19 ноября, нарушений условий договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020, не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В зоне проведения ООС погиб воин 80-й ОДШБр Иван Горошко. ФОТО

"Подразделения Вооруженных Сил Украины, других составляющих сил обороны продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению в операции, проводимой на территории Донецкой и Луганской областей", - добавили в пресс-центре ОС.