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Ориентировочная стоимость полноценной прививки от COVID-19 составит 14 долларов, - главный санврач Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Ориентировочная стоимость полноценной прививки от COVID-19 составит 14 долларов, - главный санврач Ляшко

Одна доза вакцины от коронавируса для Украины может стоить семь долларов. А курс вакцинации, состоящий из введения двух доз - 14 долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом рассказал главный санврач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

"Сегодня на заседании озвучили, что одна доза вакцины через систему COVAX может стоить для Украины семь долларов. Полноценная прививка, две дозы - 14 долларов", - сказал Ляшко.

Он отметил, что договоренность по системе COVAX предусматривает выделение восьми миллионов доз для Украины. Это количество будет предоставлено бесплатно, но свыше него можно будет закупить еще дозы по специальной цене.

Ляшко подчеркнул, что заложенные в плане бюджета 2021 года 2,6 миллиарда гривен на закупку вакцины можно будет потратить на покупку дополнительных доз препаратов.

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Напомним, сегодня Ляшко заявил, что глобальный механизм COVAX подтвердил выделение Украине вакцины от коронавируса. Бесплатно вакцинироваться смогут 20% украинцев.

Ранее сообщалось, что Украина вошла в перечень стран, которым предложат специальную цену на вакцину от COVID-19, когда она появится. На ее закупки в бюджете-2021 был предусмотрен миллиард гривен.

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Топ комментарии
+15
Вакцины не существует а бабки уже пилят -- долбодятлы зеленные Ориентировочная стоимость полноценной прививки от COVID-19 составит 14 долларов, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8774
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19.11.2020 07:53
+11
Каждые 3 месяца Зеля, Ермак, Мендель и Квартал 95 будут в Феофании прививки за госсчет делать, а остальное население будет лапу сосать.
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19.11.2020 07:52
+10
Орієнтовна вартість повноцінного щеплення проти COVID-19 становитиме 14 доларів, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 9388
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19.11.2020 08:16
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Та хоть 30, где она?
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19.11.2020 07:47 Ответить
Вакцины не существует а бабки уже пилят -- долбодятлы зеленные Ориентировочная стоимость полноценной прививки от COVID-19 составит 14 долларов, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8774
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19.11.2020 07:53 Ответить
Каждые 3 месяца Зеля, Ермак, Мендель и Квартал 95 будут в Феофании прививки за госсчет делать, а остальное население будет лапу сосать.
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19.11.2020 07:52 Ответить
и последний без соли доедать Орієнтовна вартість повноцінного щеплення проти COVID-19 становитиме 14 доларів, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 3504
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19.11.2020 08:10 Ответить
Не зовсім лапу. А ось що точно буде населення робити, то це оплачувати вакцинування Мєндєль, Єрмака Зєлєнского і навіть Ажмєтки з Коломойським. Підозрюю, щ притомні країни вакцинуватимуть своїх громадян безкоштовно, бо для них це питання безпеки, а довбаний квартал - за гроші, бо для нього це питання мчмодерства на пандемії.
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19.11.2020 08:35 Ответить
Готов поспорить, что брешет как сивый мерин
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19.11.2020 07:54 Ответить
НЕ брашет. Просто оно, уже продает прививки которые обещали бесплатно поставить Украине. По факту поставки, цена может возрасти
А если денег не дашь прививка будет "неполноценная" - вколят тебе просроченную или вообще физраствор, а потом скажут чего мол хочешь эффективность не 100%!!!
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19.11.2020 09:08 Ответить
Розвакцинили...
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19.11.2020 07:58 Ответить
зачем нам вакцина, ты битума нам, битума побольше дай!
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19.11.2020 08:00 Ответить
14 баків це буде для України. А по якій ціні населенню цю вакцину продавать будуть?
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19.11.2020 08:04 Ответить
Уже вроде говорили - где-то 20$. Орієнтовна вартість повноцінного щеплення проти COVID-19 становитиме 14 доларів, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 6897
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19.11.2020 10:33 Ответить
Мрія Білла Гейтса збулась.
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19.11.2020 08:06 Ответить
Соромлюся запитати, а що там про мрію Піфагора та Ньютона? Є ідеї у Вашому селі? Орієнтовна вартість повноцінного щеплення проти COVID-19 становитиме 14 доларів, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 8073
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19.11.2020 08:16 Ответить
Я таки не понял,- о какой вакцине идёт речь, о российской? Тогда почему цена в баксах?
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19.11.2020 08:09 Ответить
юзеку и стефанчуку с ихними тушами сразу по пол литра вакцыны нада колоть Орієнтовна вартість повноцінного щеплення проти COVID-19 становитиме 14 доларів, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 4221
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19.11.2020 08:12 Ответить
Прям в моск.И не в спинной. Орієнтовна вартість повноцінного щеплення проти COVID-19 становитиме 14 доларів, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 7629
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19.11.2020 08:17 Ответить
100%
Орієнтовна вартість повноцінного щеплення проти COVID-19 становитиме 14 доларів, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 3494
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19.11.2020 08:18 Ответить
Не поняла, Ляшко собирается навариться на 'вакцине", выделенной Украине бесплатно?

"COVAX подтвердил выделение Украине бесплатной вакцины от COVID-19 для 20% населения, - Ляшко"
https://censor.net/ru/news/3231906/covax_podtverdil_vydelenie_ukraine_besplatnoyi_vaktsiny_ot_covid19_dlya_20_naseleniya_lyashko

Не боитесь, долбодятлы, что нарИд, избиратели ваши, вас таки повесят?
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19.11.2020 08:14 Ответить
А чому б і ні? Ці зелені мародер заробляють на всьому, до чого дотягують руками - масках, дорогах, кисневих концентратори і т.д.
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19.11.2020 08:36 Ответить
Нет, не боятся - проверено историей и поведением баранов наріда Орієнтовна вартість повноцінного щеплення проти COVID-19 становитиме 14 доларів, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 9644
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19.11.2020 10:34 Ответить
Орієнтовна вартість повноцінного щеплення проти COVID-19 становитиме 14 доларів, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 9388
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19.11.2020 08:16 Ответить
Бесплатно вакцинироваться смогут 20% украинцев. Это депутаты всех уровней, работники министерств и ведомств, администрации президента, судов и прокуратуры, и прочая малоимущая часть населения.
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19.11.2020 08:19 Ответить
Обещают дать 8 млн доз, но нужно 2 дозы каждому так что это коснется если не врут только 4 млн человек а это 10%
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19.11.2020 09:34 Ответить
Орієнтовна вартість повноцінного щеплення проти COVID-19 становитиме 14 доларів, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 8474
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19.11.2020 11:38 Ответить
перехворівший ковідом втрачає імунітет через пів року, значить якщо ця вакцина і існуватиме, то максимум на пів року.....нам що - на голці все життя сидіти? як клован?
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19.11.2020 08:19 Ответить
Да на людей плевать. Посчитайте доходы фармкомпаний-производителей Орієнтовна вартість повноцінного щеплення проти COVID-19 становитиме 14 доларів, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 5134
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19.11.2020 10:35 Ответить
Даунито думает что он живёт в США, или ему только в долларах заносят.
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19.11.2020 08:20 Ответить
російський Спутник?
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19.11.2020 08:24 Ответить
В школах вчителі - смертники. Діти сидять в переповнених класах бо забудовники думають лише про класи, а не школи. Учні заражають один одного і несуть ковід додому, заражаючи рідних. Спалах саме зумовили учні та студенти після канікул. Дуде багато вчителів заразились та померли, а більшість з них в категоріі ризику 45-65 років із купою хронічних захворювань від нервовоі роботи
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19.11.2020 08:28 Ответить
Вангую. Мінімум 35! І то, по блату...
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19.11.2020 08:37 Ответить
а за скільки зелені Крадуцькі будуть втюхувати вакцину наріду??
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19.11.2020 08:40 Ответить
Зарплата десь 200$,податки - 50$,а вакцину купуй сам, пане українцю!
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19.11.2020 08:45 Ответить
А я бы не стал расчитывать на Ляшко и ЗЕкоманду. Ждите нормальных вакцин в частных лабораториях.

Лучше заплатить больше за реальную защиту, чем получить бесполезный ЗЕленый физраствор за 14 баксов.
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19.11.2020 08:47 Ответить
А уверен что ты и за 50$ подделку не купишь? Сводка недавно была - около 30% лекарств в аптеках подделка Орієнтовна вартість повноцінного щеплення проти COVID-19 становитиме 14 доларів, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 3390
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19.11.2020 10:36 Ответить
Уверен.

История с аптеками такая же, как с банками. Каждому свое.
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19.11.2020 10:47 Ответить
Забанила козломордого на ветке. А сколько их еще появистся в теме?
Козломорды, запните, никого ваша ванючая вакцина не интересует! Люди собираються если делать прививки, то вакциной, которую производят нормальные страны Европы и Сша.

Никого ваш спутник не интересует, это вакцина для животных и скотов
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19.11.2020 08:48 Ответить
БОльшую часть из этих восьми миллионов доз для Украины по спеццене $7 зеленая плесень продаст з бугор по реальной цене $37, как уже было с масками и прочим. А что, довольно доходный бизнес.
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19.11.2020 08:48 Ответить


tZE inform
@tZEinform
·8 мин
"COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусної хвороби на безоплатній основі для 20% населення" Ляшко "Сегодня на заседании озвучили, что одна доза вакцины через систему COVAX может стоить для Украины семь долларов. ЛяшкоНамек поняли? То же что и с тестами

Грузите тесты, Вова ! Они золотые !
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19.11.2020 08:57 Ответить
В Украіні вже держ. грош. одиниця долар ? А чому не японська іена чи шведська крона ?
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19.11.2020 09:18 Ответить
Знаю семью которые переболели 2 раза. 1-й раз в конце февраля (заразились в одном из очагов в Италии), 2-й раз в августе, уже в Украине. В обоих случаях был подтвержден Ковид.
Выходит, чтобы не болеть, надо минимум по 2 раза в год, до конца жизни, делать прививки?
Меня это сильно смущает.
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19.11.2020 09:43 Ответить
Тепер тільки маєм сподіватись, що Крадуцький зарання не скупить всю вакцину по 14$ і не стане продавати по 140$... бо злодій!
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19.11.2020 09:43 Ответить
Це дуже цікаво... Якщо умовних 80% українців платять податки до бюджету, за які потім покупається ця вакцина, але чомусь ця вакцина тільки для 20% українців... при чому не факт що ці 20% працюють взагалі(чи працювали) і відповідно платять податки... 80% чесно працюючих українців будуть вимушені все одно купувати цю вакцину за власні кошти! От тут і настає питання - а навіщо цим 80% платити взагалі податки, якщо ця вакцина все одно не надійде до них і їх рідних? Якось не комільфо за свої гроші покупали ліки для сусіда і його отприсків, який все життя тільки крав бюджентні кошти і буде це робити й далі... НІ, краще "заощадити" на податках... а потім купити(якщо знадобиться) за ці гроші ліки, може і в цього сусіда... а яка різниця???
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19.11.2020 09:55 Ответить
надо посчитать сколько у нас в процентах к населению чиновников, депутатов и их семей, ну еще мвд, сбу, судьи и сразу получится ответ на вопрос, кто 20% счастливчиков для бесплатной прививки, остальные, приготовить от 100 баксов и выше...
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19.11.2020 11:53 Ответить
 
 