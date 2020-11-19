Ориентировочная стоимость полноценной прививки от COVID-19 составит 14 долларов, - главный санврач Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Общество
Одна доза вакцины от коронавируса для Украины может стоить семь долларов. А курс вакцинации, состоящий из введения двух доз - 14 долларов.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом рассказал главный санврач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".
"Сегодня на заседании озвучили, что одна доза вакцины через систему COVAX может стоить для Украины семь долларов. Полноценная прививка, две дозы - 14 долларов", - сказал Ляшко.
Он отметил, что договоренность по системе COVAX предусматривает выделение восьми миллионов доз для Украины. Это количество будет предоставлено бесплатно, но свыше него можно будет закупить еще дозы по специальной цене.
Ляшко подчеркнул, что заложенные в плане бюджета 2021 года 2,6 миллиарда гривен на закупку вакцины можно будет потратить на покупку дополнительных доз препаратов.
Напомним, сегодня Ляшко заявил, что глобальный механизм COVAX подтвердил выделение Украине вакцины от коронавируса. Бесплатно вакцинироваться смогут 20% украинцев.
Ранее сообщалось, что Украина вошла в перечень стран, которым предложат специальную цену на вакцину от COVID-19, когда она появится. На ее закупки в бюджете-2021 был предусмотрен миллиард гривен.
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А если денег не дашь прививка будет "неполноценная" - вколят тебе просроченную или вообще физраствор, а потом скажут чего мол хочешь эффективность не 100%!!!
"COVAX подтвердил выделение Украине бесплатной вакцины от COVID-19 для 20% населения, - Ляшко"
https://censor.net/ru/news/3231906/covax_podtverdil_vydelenie_ukraine_besplatnoyi_vaktsiny_ot_covid19_dlya_20_naseleniya_lyashko
Не боитесь, долбодятлы, что нарИд, избиратели ваши, вас таки повесят?
барановнаріда
Лучше заплатить больше за реальную защиту, чем получить бесполезный ЗЕленый физраствор за 14 баксов.
История с аптеками такая же, как с банками. Каждому свое.
Козломорды, запните, никого ваша ванючая вакцина не интересует! Люди собираються если делать прививки, то вакциной, которую производят нормальные страны Европы и Сша.
Никого ваш спутник не интересует, это вакцина для животных и скотов
tZE inform
@tZEinform
·8 мин
"COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусної хвороби на безоплатній основі для 20% населення" Ляшко "Сегодня на заседании озвучили, что одна доза вакцины через систему COVAX может стоить для Украины семь долларов. ЛяшкоНамек поняли? То же что и с тестами
Грузите тесты, Вова ! Они золотые !
Выходит, чтобы не болеть, надо минимум по 2 раза в год, до конца жизни, делать прививки?
Меня это сильно смущает.