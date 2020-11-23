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COVID-19: Второй день подряд в мире фиксируют рекордное количество смертей за сутки - 10,9 тысяч. Всего инфицированы 56,3 млн

Новости Цензор.НЕТ Общество

COVID-19: Второй день подряд в мире фиксируют рекордное количество смертей за сутки - 10,9 тысяч. Всего инфицированы 56,3 млн

По состоянию на утро 19 ноября в мире зарегистрировали 611 213 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 977 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 56 564 475 случаев инфицирования, из них 611 213 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 354 821 человек, из них 10 977 за минувшие сутки.

COVID-19: Второй день подряд в мире фиксируют рекордное количество смертей за сутки - 10,9 тысяч. Всего инфицированы 56,3 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 39,3 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия. Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе.

COVID-19: Второй день подряд в мире фиксируют рекордное количество смертей за сутки - 10,9 тысяч. Всего инфицированы 56,3 млн 02

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COVID-19: Второй день подряд в мире фиксируют рекордное количество смертей за сутки - 10,9 тысяч. Всего инфицированы 56,3 млн - Цензор.НЕТ 1653
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19.11.2020 08:23 Ответить
CLOUN-19 про COVID-19.
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19.11.2020 08:29 Ответить
не треба триндіти, точних даних по іспанці ні в кого і ніде нема
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19.11.2020 09:02 Ответить
В Монголии за все это время ни один не умер, и никто туда за опытом не рвется.
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19.11.2020 09:12 Ответить
Лет через 20-30, внуки будут спрашивать: "деда, а куда ты водил бабушку на свидание?" А ты такой: "в атб, а на выходных - в эпицентр".
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19.11.2020 09:02 Ответить
 
 