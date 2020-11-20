COVID-19: В Киеве и на Днепропетровщине новые рекорды по смертности - 34 и 39 человек, и заболеваемости - 1348 и 1128

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в г. Киев (1348), Днепропетровской (1128) и Киевской (786) областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 19 ноября в Киеве коронавирусом заболели 1348 человека, что является рекордным показателем для столицы и с начала пандемии.

Общее количество инфицированных составляет 55 203 человека.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1047 человек, за прошедшие сутки - 34. С начала эпидемии выздоровели 19 556 пациентов.

По состоянию на 19 ноября количество активных больных в Киеве составляет 34 634 человека.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 18 ноября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1 143 человека.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Днепропетровской и Киевской областях.

Так, в Днепропетровской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 1128 человек. Общее количество инфицированных - 25 028. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 658 человек, за минувшие сутки - 39. С начала эпидемии выздоровели 9 855 пациентов. Количество активных больных на Днепропетровщине - 14 515.

В Киевской области коронавирусом заболел 786 человек, это рекордный показатель для области с начала пандемии. Общее количество инфицированных составляет 27 347 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 600 человек, за минувшие сутки - 14. С начала эпидемии выздоровели 10 346 пациентов. Количество активных больных на Киевщине составляет 16 401 человек.