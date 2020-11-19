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Ляшко рассказал, как действовать при первых симптомах COVID-19: "Все на самом деле не так, как мы слышим в политических ток-шоу"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ляшко рассказал, как действовать при первых симптомах COVID-19: "Все на самом деле не так, как мы слышим в политических ток-шоу"

При появлении симптомов COVID-19 необходимо оставаться дома и обратиться к семейному врачу, а если декларации с врачом "первички" нет, то в НСЗУ или в контакт-центре Минздрава направят как его выбрать.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ежедневно в соцсетях можно прочитать огромное количество сообщений о том, что можно делать, а также что не нужно делать, когда вызвать семейного врача, а когда не вызывать, когда обращаться к экстренной медпомощи, а когда нет, в случае, если симптомы коронавирусной болезни. Попробуем разобраться в этих сообщениях", - сказал Ляшко.

По его словам, при появлении симптомов COVID-19 прежде всего надо оставаться дома и ни в коем случае не идти на работу или учебу, не посещать общественных зданий.

"Позвоните своему семейному врачу, подробно опишите ему симптомы болезни, а также сообщите другие важные детали, которые считаете нужным. Обязательно сообщите врачу, были ли вы в контакте с подтвержденным случаем COVID-19 и в дальнейшем слушайте и следуйте советам своего врача. И ни в коем случае не надо заниматься самолечением. Особенно не назначайте себе антибиотикотерапию. Антибиотик не по назначению может привести к развитию антибиотикорезистентности, и это будет иметь негативные отдаленные последствия как для вашего личного здоровья, так и для здоровья нации", - подчеркнул чиновник.

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Он добавил, что у семейного врача можно получить консультацию о том, как сделать бесплатный для пациента тест на COVID-19. Такие тесты делают мобильные бригады, которые на дому забирают образец и доставляют его в государственную лабораторию.

"Поверьте, все на самом деле не так, как мы это слышим в политических ток-шоу. Сегодня государство профинансировало работу мобильных бригад. Мобильная бригада должна приехать в ваш дом, забрать образец для исследования и передать результат исследования семейному врачу и вам лично в виде смс или по электронной почте", - сказал Ляшко.

В то же время главный государственный санитарный врач отметил, что в случае, если у гражданина нет декларации с семейным врачом, он должен сделать все, чтобы такую ​​декларацию заключить.

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"Во-первых, позвоните на горячую линию Национальной службы здоровья Украины - 1677 или 0 8700 60 20 19. Там оператор вам расскажет четкий алгоритм действий, что нужно сделать, чтобы подписать декларацию и у вас появился личный семейный врач, который поможет вам по всем вопросам, которые касаются здоровья, в том числе и по вопросам лечения, а также профилактики коронавирусной болезни. Именно этот семейный врач откроет больничный, закроет больничный и направит вас на бесплатное для вас тестирование методом ПЦР, которое происходит в государственных лабораториях", - рассказал Ляшко.

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Топ комментарии
+9
Нужно хватать белую простыню и бежать быстро быстро на ближайшее кладбище,да и не забудьте перед уходом позвонить в контакт-центр Минздрава
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19.11.2020 09:15
+9
Школяри та студенти - ось хто основні рушіі пандеміі. Як можна не заразитись в переповнених класах та коридорах. Діти та молодь дуже тісно спілкуються, а потім несуть вірус додому, заражаючи рідних, особливо родичів похилого віку, для кого це може стати останньою хворобою. Всі сусіди вже перевели дітей на дистанційну освіту, але наші яжематері піднял гвалт у фейсбуках: діти заважають ім сидіти в інстаграмах, ходити на манікюр та пліткувати із подругами. Після літа в нас стрімке збільшення хворих саме через дітей
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19.11.2020 09:17
+7
Ляшко рассказал, как действовать при первых симптомах COVID-19: "Все на самом деле не так, как мы слышим в политических ток-шоу"

----
То ти б ще пізніше розказав як все насправді, а не через рік від початку пандемії.
Чи звідки людям брати інформацію, якщо крім тріпатися на політичних ток-шоу зелена влада більше ні на що не здатна?
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19.11.2020 09:17
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Нужно хватать белую простыню и бежать быстро быстро на ближайшее кладбище,да и не забудьте перед уходом позвонить в контакт-центр Минздрава
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19.11.2020 09:15 Ответить
Майки, трусики берите
И на кладбище бегите,
Занимайте лучшие места.
Ха-ха.
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19.11.2020 09:36 Ответить
В перекладі на нормальну мову, це звучить так:
"Коли бачиш на клітці зі слоном напис - буйвол, не вір очам своїм"...
А всі знайомі, які захворіли, про процедуру "лікування" стверджують прямо протилежне Ляшковому трьопу. От брехуни!..
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19.11.2020 10:01 Ответить
Ляшко рассказал, как действовать при первых симптомах COVID-19: "Все на самом деле не так, как мы слышим в политических ток-шоу"

----
То ти б ще пізніше розказав як все насправді, а не через рік від початку пандемії.
Чи звідки людям брати інформацію, якщо крім тріпатися на політичних ток-шоу зелена влада більше ні на що не здатна?
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19.11.2020 09:17 Ответить
Школяри та студенти - ось хто основні рушіі пандеміі. Як можна не заразитись в переповнених класах та коридорах. Діти та молодь дуже тісно спілкуються, а потім несуть вірус додому, заражаючи рідних, особливо родичів похилого віку, для кого це може стати останньою хворобою. Всі сусіди вже перевели дітей на дистанційну освіту, але наші яжематері піднял гвалт у фейсбуках: діти заважають ім сидіти в інстаграмах, ходити на манікюр та пліткувати із подругами. Після літа в нас стрімке збільшення хворих саме через дітей
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19.11.2020 09:17 Ответить
"Нестабильная работа ключевых учреждений и рост уровня бедности - факторы, которые больше всего влияют на детей. Чем дольше длится кризис, тем глубже он влияет на образование, здоровье, питание и благополучие детей. Будущее целого поколения находится под угрозой", - сообщила Генриетта Форе, исполнительный директор UNISEF.
Согласно исследованию, одно из девяти инфицирований коронавирусом приходится на детей или подростков до 20 лет. При этом учебные заведения не являются эпицентром заражения, в основном они подхватывают болезнь вне учреждений.Источник: https://censor.net/ru/n3231972- лукавий знищить дітей .Діти не заважають їм сидіти в інстаграмах і фейсбуках позаяк мают робити уроки онлайн ,Не мели дурниць.Бог створив дітей і створив школу і вчителів.лукавий ,придумавши вірус,створив онлайн концентраційний табір
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19.11.2020 10:04 Ответить
Андрей бредятину пишет, а вы в ответ еще большую бредятину. Перестанье смотреть телевизор и читать стремные сайты в интернете.
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19.11.2020 17:44 Ответить
с прискорбием и озабоченностю давай ответ где бред? занятия детей и лечение вирусни все онлайн без телевизора и стремных сайтов.
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19.11.2020 19:24 Ответить
А ты сам не видешь свой бред?

"Бог створив дітей і створив школу і вчителів.лукавий ,придумавши вірус,створив онлайн концентраційний табір"
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20.11.2020 10:53 Ответить
,,,ты в школу не ходил,учится не учился , детей у тебья нет ,они уроки онлайн не делают,учителей у Тебья и в помине небыло,матери с отцом у Тебя нет ,одно бредовое прискорбие и озабоченность . Ляшко розповів, як діяти за перших симптомів COVID-19: "Усе насправді не так, як ми чуємо в політичних ток-шоу" - Цензор.НЕТ 4279
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20.11.2020 12:31 Ответить
Ловите наркомана!
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24.11.2020 12:48 Ответить
Думаю, что ничего бы не случилось, если бы эти долбаные школы, а младшие классы точно, вообще закрыть на год
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19.11.2020 10:05 Ответить
знакомый делал тест в держ лаборатории почти месяц назад,результат ждёт по сегодняшний день..
потом,как и большинство украинцев,занёс 800 гривасов в приватну лабораторию..
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19.11.2020 09:26 Ответить
деньги некуда девать: ну сделал ему стало легче?
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19.11.2020 10:04 Ответить
стало,т.к. без теста родной коллектив не пускал его на работу..
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19.11.2020 10:42 Ответить
Якщо хтось ще не зрозумів - 95 Квартал, це політичне ток шоу.
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19.11.2020 09:40 Ответить
Ляшко розповів, як діяти за перших симптомів COVID-19: "Усе насправді не так, як ми чуємо в політичних ток-шоу" - Цензор.НЕТ 7759

все не так как в шоу???? а шо это шоу-мэно делает в больничке??? кроме второго теста у него есть какие-то необходимые для госпитализации симптомы??? у него есть какие-то сопутствующие (ну нарциссизм, слабоумие и ломку - не считать))) заболевания?...
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19.11.2020 09:47 Ответить
Короновірус чітко показав існування сімейних лікарів є помилкою. Ці спеціалісти широкого профілю повністю самоусунулись. Лише одиниці працюють як того вимагає ситуація. Решта шукає способи здихатись подібних пацієнтів, перенаправити до когось іншого і т.п.
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19.11.2020 09:53 Ответить
Вчора моя знайома впала на дорозі ,з допомогою людей добралась до дому ,зателефонувала на Швидку проживає Дарницькму районі м.Києва,їй відповіли Швидка приїзжає якщо ви лежача, а так беріть таксі і приїзжайте ,хочеться подякувати мешканцям Дарницького району які так голосували за "слугу" Головного лікаря "БОРИСА" Перебийніс ,що до сімейного не дозвонитись,впав капут,КОВІД смерть,лікарні на Червоному хуторі забиті,а в ВР розглядають оголених жінок ,і ПОСИЛАЮТЬ ВІДОСИКИ,про своє перебування в супер комфортних умовах.
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19.11.2020 09:55 Ответить
как раз все что рассказал-то не делается. позвонили семейному врачу-все симптомы короны, а он типа хорошо -идите на прием, и так 2 недели, а уже потом сделали тест. сколько людей мы заразили такими походами по поликлинникам хз. отака статистика малята
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19.11.2020 10:00 Ответить
поздно пить антибиотик, когда уже началась пневмония.
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19.11.2020 10:07 Ответить
Ляшко - пи@_абол. Врачи не ходят по домам, ни какие бригады тоже не ездят. Пока у вас температура, максимум, если у вас врач адекватный, в не приёмное время по симптомам расскажет что нужно купить в аптеке. Тест сделали только через неделю после регистрации болезни (результата нет до сих пор!). Все лекарства покупали сами, своими ногами, порою и с 38,8" в аптеках, т.к. доставками по известным причинам они сейчас не занимаются. Поскольку заболели все, то и за едой в магазины ходили с температурой. Уже все выздоровели, а врача кроме как в Фейсбуке никто так и не видел. Но больничный не закроют пока не прийдут результаты тестов и я так понимаю что по результатам мы и врача увидим.
Читаешь этого сумасброда Ляшко и думаешь, помогите ему приземлиться, его мнимое воображение полностью потеряло берег...
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19.11.2020 11:01 Ответить
Нахрен тех семейных врачей.В городе должна быть горячая линия и они должны фиксировать и руководить действиями больного,а так же отвечать за свои действия.
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19.11.2020 19:37 Ответить
 
 