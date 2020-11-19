Ляшко рассказал, как действовать при первых симптомах COVID-19: "Все на самом деле не так, как мы слышим в политических ток-шоу"
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При появлении симптомов COVID-19 необходимо оставаться дома и обратиться к семейному врачу, а если декларации с врачом "первички" нет, то в НСЗУ или в контакт-центре Минздрава направят как его выбрать.
Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Ежедневно в соцсетях можно прочитать огромное количество сообщений о том, что можно делать, а также что не нужно делать, когда вызвать семейного врача, а когда не вызывать, когда обращаться к экстренной медпомощи, а когда нет, в случае, если симптомы коронавирусной болезни. Попробуем разобраться в этих сообщениях", - сказал Ляшко.
По его словам, при появлении симптомов COVID-19 прежде всего надо оставаться дома и ни в коем случае не идти на работу или учебу, не посещать общественных зданий.
"Позвоните своему семейному врачу, подробно опишите ему симптомы болезни, а также сообщите другие важные детали, которые считаете нужным. Обязательно сообщите врачу, были ли вы в контакте с подтвержденным случаем COVID-19 и в дальнейшем слушайте и следуйте советам своего врача. И ни в коем случае не надо заниматься самолечением. Особенно не назначайте себе антибиотикотерапию. Антибиотик не по назначению может привести к развитию антибиотикорезистентности, и это будет иметь негативные отдаленные последствия как для вашего личного здоровья, так и для здоровья нации", - подчеркнул чиновник.
Он добавил, что у семейного врача можно получить консультацию о том, как сделать бесплатный для пациента тест на COVID-19. Такие тесты делают мобильные бригады, которые на дому забирают образец и доставляют его в государственную лабораторию.
"Поверьте, все на самом деле не так, как мы это слышим в политических ток-шоу. Сегодня государство профинансировало работу мобильных бригад. Мобильная бригада должна приехать в ваш дом, забрать образец для исследования и передать результат исследования семейному врачу и вам лично в виде смс или по электронной почте", - сказал Ляшко.
В то же время главный государственный санитарный врач отметил, что в случае, если у гражданина нет декларации с семейным врачом, он должен сделать все, чтобы такую декларацию заключить.
"Во-первых, позвоните на горячую линию Национальной службы здоровья Украины - 1677 или 0 8700 60 20 19. Там оператор вам расскажет четкий алгоритм действий, что нужно сделать, чтобы подписать декларацию и у вас появился личный семейный врач, который поможет вам по всем вопросам, которые касаются здоровья, в том числе и по вопросам лечения, а также профилактики коронавирусной болезни. Именно этот семейный врач откроет больничный, закроет больничный и направит вас на бесплатное для вас тестирование методом ПЦР, которое происходит в государственных лабораториях", - рассказал Ляшко.
Пожалуйста, подождите...
И на кладбище бегите,
Занимайте лучшие места.
Ха-ха.
"Коли бачиш на клітці зі слоном напис - буйвол, не вір очам своїм"...
А всі знайомі, які захворіли, про процедуру "лікування" стверджують прямо протилежне Ляшковому трьопу. От брехуни!..
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То ти б ще пізніше розказав як все насправді, а не через рік від початку пандемії.
Чи звідки людям брати інформацію, якщо крім тріпатися на політичних ток-шоу зелена влада більше ні на що не здатна?
Согласно исследованию, одно из девяти инфицирований коронавирусом приходится на детей или подростков до 20 лет. При этом учебные заведения не являются эпицентром заражения, в основном они подхватывают болезнь вне учреждений.Источник: https://censor.net/ru/n3231972- лукавий знищить дітей .Діти не заважають їм сидіти в інстаграмах і фейсбуках позаяк мают робити уроки онлайн ,Не мели дурниць.Бог створив дітей і створив школу і вчителів.лукавий ,придумавши вірус,створив онлайн концентраційний табір
"Бог створив дітей і створив школу і вчителів.лукавий ,придумавши вірус,створив онлайн концентраційний табір"
потом,как и большинство украинцев,занёс 800 гривасов в приватну лабораторию..
все не так как в шоу???? а шо это шоу-мэно делает в больничке??? кроме второго теста у него есть какие-то необходимые для госпитализации симптомы??? у него есть какие-то сопутствующие (ну нарциссизм, слабоумие и ломку - не считать))) заболевания?...
Читаешь этого сумасброда Ляшко и думаешь, помогите ему приземлиться, его мнимое воображение полностью потеряло берег...