Ляшко рассказал, как действовать при первых симптомах COVID-19: "Все на самом деле не так, как мы слышим в политических ток-шоу"

При появлении симптомов COVID-19 необходимо оставаться дома и обратиться к семейному врачу, а если декларации с врачом "первички" нет, то в НСЗУ или в контакт-центре Минздрава направят как его выбрать.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ежедневно в соцсетях можно прочитать огромное количество сообщений о том, что можно делать, а также что не нужно делать, когда вызвать семейного врача, а когда не вызывать, когда обращаться к экстренной медпомощи, а когда нет, в случае, если симптомы коронавирусной болезни. Попробуем разобраться в этих сообщениях", - сказал Ляшко.

По его словам, при появлении симптомов COVID-19 прежде всего надо оставаться дома и ни в коем случае не идти на работу или учебу, не посещать общественных зданий.

"Позвоните своему семейному врачу, подробно опишите ему симптомы болезни, а также сообщите другие важные детали, которые считаете нужным. Обязательно сообщите врачу, были ли вы в контакте с подтвержденным случаем COVID-19 и в дальнейшем слушайте и следуйте советам своего врача. И ни в коем случае не надо заниматься самолечением. Особенно не назначайте себе антибиотикотерапию. Антибиотик не по назначению может привести к развитию антибиотикорезистентности, и это будет иметь негативные отдаленные последствия как для вашего личного здоровья, так и для здоровья нации", - подчеркнул чиновник.

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Он добавил, что у семейного врача можно получить консультацию о том, как сделать бесплатный для пациента тест на COVID-19. Такие тесты делают мобильные бригады, которые на дому забирают образец и доставляют его в государственную лабораторию.

"Поверьте, все на самом деле не так, как мы это слышим в политических ток-шоу. Сегодня государство профинансировало работу мобильных бригад. Мобильная бригада должна приехать в ваш дом, забрать образец для исследования и передать результат исследования семейному врачу и вам лично в виде смс или по электронной почте", - сказал Ляшко.

В то же время главный государственный санитарный врач отметил, что в случае, если у гражданина нет декларации с семейным врачом, он должен сделать все, чтобы такую ​​декларацию заключить.

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"Во-первых, позвоните на горячую линию Национальной службы здоровья Украины - 1677 или 0 8700 60 20 19. Там оператор вам расскажет четкий алгоритм действий, что нужно сделать, чтобы подписать декларацию и у вас появился личный семейный врач, который поможет вам по всем вопросам, которые касаются здоровья, в том числе и по вопросам лечения, а также профилактики коронавирусной болезни. Именно этот семейный врач откроет больничный, закроет больничный и направит вас на бесплатное для вас тестирование методом ПЦР, которое происходит в государственных лабораториях", - рассказал Ляшко.