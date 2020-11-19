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Новости Общество Коронавирус и карантин
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Карантин выходного дня будет считаться действенным, если сохранится 12 тыс. случаев COVID-19 за сутки, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Карантин выходного дня будет считаться действенным, если сохранится 12 тыс. случаев COVID-19 за сутки, - Степанов

Министерство здравоохранения надеется "карантином выходного дня" удержать темпы заболеваемости коронавирусом в Украине на уровне до 12 тысяч новых больных в сутки.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос, сколько должно быть больных через неделю, чтобы делать выводы, сработал ли "карантин выходного дня", Степанов ответил:

"Каких результатов мы ожидаем от карантина выходного дня? Во-первых, мы хотим остановить ураганный рост количества больных COVID-19. Мы стараемся остановиться на цифрах - 12 тыс. больных в сутки. Во-вторых - для того чтобы оценить и до конца быть уверенными, что карантин выходного дня сработал, он должен быть введен не на бумаге, а его действительно должны соблюдать, а не так, что Нацполиция закрывает кафе, рестораны и т.д.".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Степанов о мужчине, который отдал кислород сыну и умер: Главврач больницы полностью опровергает эту информацию. ВИДЕО
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Топ комментарии
+4
Все Степашка, отменяй свой карантин, уже 13300.))
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19.11.2020 09:48
+2
Как надоела эта говорящая голова Карантин вихідного дня буде вважатися дієвим, якщо збережеться 12 тис. випадків COVID-19 за добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 4900
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19.11.2020 10:15
+1
Не сохранится!
И не нужны эксперименты.
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19.11.2020 11:51
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Все Степашка, отменяй свой карантин, уже 13300.))
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19.11.2020 09:48 Ответить
Та то ж инкубационный с прошлой недели, через пару-тройку дней должны цифры поменьше рисовать.
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19.11.2020 09:55 Ответить
По субботам у нас обычно максимум
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19.11.2020 10:21 Ответить
Вот так на авось, если и кабы всё летит в трамтарары.
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19.11.2020 09:50 Ответить
Нужно немедленно переписать новость, уже 13357
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19.11.2020 09:52 Ответить
А 15000 будет завтра или послезавтра, да и 300-350 летальных в ноябре тоже не фантастика, кислорода всем не хватит, врачи будут решать кому давать. кому не давать.
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19.11.2020 09:54 Ответить
слівайте воду, вже за 13тис Карантин вихідного дня буде вважатися дієвим, якщо збережеться 12 тис. випадків COVID-19 за добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 1818
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19.11.2020 10:07 Ответить
Как надоела эта говорящая голова Карантин вихідного дня буде вважатися дієвим, якщо збережеться 12 тис. випадків COVID-19 за добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 4900
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19.11.2020 10:15 Ответить
Не сохранится!
И не нужны эксперименты.
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19.11.2020 11:51 Ответить
Доктор Смерть выдал очередной ни к чему не обязывающий перл. Бгггг.... Карантин вихідного дня буде вважатися дієвим, якщо збережеться 12 тис. випадків COVID-19 за добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 9605
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19.11.2020 12:01 Ответить
И сколько надо времени, что бы это проверить? Так сказал, абы ляпнуть.
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19.11.2020 13:20 Ответить
 
 