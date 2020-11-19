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МВФ (3297) Мокан Василий (44)

Два транша МВФ в этом году уже точно не получим. Сейчас речь идет о получении одного в конце этого года или в начале следующего, - "слуга народа" Мокан

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Два транша МВФ в этом году уже точно не получим. Сейчас речь идет о получении одного в конце этого года или в начале следующего, -

Украина расчитывает получить транш Международного валютного фонда до конца 2020 года или в начале следующего.

Об этом заявил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Василий Мокан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

"Действительно, два транша уже не получим. Это точно. Сейчас речь идет о получении транша в конце этого года или в начале следующего. Также к этому привязана макрофинансовая помощь ЕС, которая составляет 600 млн евро", - пояснил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ряд "структурных маяков" меморандума с МВФ остается невыполненным. Зеленский выдает желаемое за действительное, - Бутусов

Мокан опроверг информацию о том, что программа под угрозой:

"Идет взаимодействие и коммуникации. Министр финансов в течение дня до заседания правительства и после коммуницировал по поводу проекта бюджета ", - добавил представитель Кабинета Министров.
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Топ комментарии
+43
Два транша МВФ в этом году уже точно не получим. Сейчас речь идет о получении одного в конце этого года или в начале следующего, - "слуга народа" Мокан - Цензор.НЕТ 7997
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19.11.2020 09:55
+24
Нихрена Украина не получит пока Бенин обезьянник у власти
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19.11.2020 10:00
+17
Недоумкам бабла не дають.
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19.11.2020 09:59
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Два транша МВФ в этом году уже точно не получим. Сейчас речь идет о получении одного в конце этого года или в начале следующего, - "слуга народа" Мокан - Цензор.НЕТ 7997
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19.11.2020 09:55 Ответить
Який лохторат сам, таких і обирає у владу. Селяві.
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19.11.2020 10:02 Ответить
Як казав мАцковскій політехнолог ВАЗеленського: "Большинство голосов, это "протестные". Мы и сами не ожидали". Тепер "протестні" стануть улюбленою технологією кацапів.
Так ось вони були впевнені, що мАлАдой нарідний презЕдент поведе їх в ЄС та НАТО, тим більше, що Порошенко закріпив це в Конституції. Головне, що він поборе олігархів. І аргумент, що його хазяїн самий жадібний і безпринципний олігарх країни, не хотіли чути.
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19.11.2020 10:14 Ответить
Кансьтєтуцаю ці риб"ятки елементарно змінять.Яке там НАТО?Разсєю подавай...
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19.11.2020 10:30 Ответить
"Головне, що він поборе олігархів." - ну бред-же. Их поборол петя. Или Вы хотите сказать, что при нем олигархи управляли Украиной?
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19.11.2020 10:56 Ответить
При Пете олигархи зарабатывали деньги, не мешая другим и при этом не управляя страной как телегой. Фирташ продавал тихонько газ, Ахметов - э/э и метал, Пинчук - свои трубы. Кризиса в энергетике не было, по "зеленым" тарифам платили, газ по 10 грн. не стоил, дороги строились, экономика потихоньку росла. А что теперь? В энергетике бардак, "зеленые" инвесторы угрожают судами, Нафтогаз в убытках, Энергоатом в убытках, Центрэнерго в убытках, зато Ахметов коптит своими ТЭСами, облгазы Фирташа дерут втридорога за газ, дороги подорожали в два раза (привет битуму Коломойского), бениной Укрнафте списывают 30 млрд. долгов и еще дарят почти 3 млрд. за счет Нафтогаза. В общем экономика катится под откос, уже молчу о судах и борьбе с вирусом...
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19.11.2020 14:00 Ответить
"При Пете олигархи зарабатывали деньги, не мешая другим и при этом не управляя страной как телегой." - не нужно выдавать желаемое за действительное.
"Фирташ продавал тихонько газ" - давайте цену для населения на 2014 год и на 2019 год.
"Ахметов - э/э" - давайте цену для населения на 2014 год и на 2019 год.
"дороги строились" - где?
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19.11.2020 15:08 Ответить
Если ты слепой и тупой, что тебе еще доказывать? Дорог оно не видело до 2020-го...
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19.11.2020 16:17 Ответить
Ну да, когда нет аргументов, или ума - то все вокруг тупые)))) Это от ограниченности мышления, не волнуйтесь, займитесь образованием.
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20.11.2020 10:24 Ответить
Зачем.Всё равно разворуют ещё до прихода в Украину.
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19.11.2020 09:56 Ответить
Недоумкам бабла не дають.
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19.11.2020 09:59 Ответить
Мокану что остается гутарить? Что такие как он "Моканы" за полтора года ухайдокали страну? Конешно оно будет сказки рассказывать.
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19.11.2020 10:00 Ответить
У єтав Мокана очінь переляканий писок.Знає,що коли лупцюють,то це боляче і чекає потроху.
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19.11.2020 10:32 Ответить
Нихрена Украина не получит пока Бенин обезьянник у власти
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19.11.2020 10:00 Ответить
я бы на месте МВФ вам и одного цента не дал
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19.11.2020 10:01 Ответить
Два транші МВФ цього року вже точно не отримаємо. Зараз ідеться про отримання одного наприкінці цього року або на початку наступного, - "слуга народу" Мокан - Цензор.НЕТ 3246
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19.11.2020 10:11 Ответить
тут должна была быть морда бубочки…. Два транші МВФ цього року вже точно не отримаємо. Зараз ідеться про отримання одного наприкінці цього року або на початку наступного, - "слуга народу" Мокан - Цензор.НЕТ 4222
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19.11.2020 14:09 Ответить
Наробылы разом фотографы,рестораторы,клоуны,корабельные сосны торговцы собаками, раздатчики презервативов.
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19.11.2020 10:04 Ответить
А нащо нам кредити? Хіба лавина інвестицій Україну ще не накрила?
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19.11.2020 10:09 Ответить
канхвети зеленої кожному із числа 73% лохів вистачить! під дебільні шоу та серіальчики , під тарифи на газ та електрику, під катастрофічну ситуацію в медицині - смоктатиметься гарно! і чим далі тим більше винен буде у всьому барига Два транші МВФ цього року вже точно не отримаємо. Зараз ідеться про отримання одного наприкінці цього року або на початку наступного, - "слуга народу" Мокан - Цензор.НЕТ 9990
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19.11.2020 10:11 Ответить
"Справді, два транші вже не отримаємо. Це точно." - а Клоун казав, що з МВФ все "на мазі". Невже Віслюк бреше? А що йому тоді там таке інтересне на самоізоляції колють, що він в якомусь паралельному світі порхає?
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19.11.2020 10:11 Ответить
Ничего вы уже не получите ни в этом году, ни в следующем.
Потому что кинуть кредитора можно только один раз.
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19.11.2020 10:21 Ответить
Та брасалє вже наші риб"яткє тих капіталістів.Обіцяли і дурили.Не раз.
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19.11.2020 10:33 Ответить
Зеленский не смог разжалобить МВФ даже своим нахождением в VIP-палате Феофании - Береза
Мнения / Общество 19-ноя, 03:249 1 145 0

«Сегодня произошло событие, которое прекрасно иллюстрирует ситуацию в Украине и наши перспективы. Зеленский поговорил по телефону с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

Финал общения обе стороны озвучили дипломатично, но результат понятен. До конца этого года мы не получим денег от МВФ», - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет народный депутат ВР восьмого созыва Борислав Береза, информирует UAINFO.org.

«Зеленский подвел итог разговора словами: "На сегодня все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ, выполнены".

Сразу после этого вспоминается, как сменили руководство в Нацбанке, хотя МВФ просили этого не делать и продолжалась атака на антикоррупционные органы с целью взять их под контроль, хотя МВФ предупреждал, чтоб Зеленский и его камарилья это прекратила. Но они не прекратили.

"Наши команды имеют прочное доверие и тесно работают, чтобы как можно быстрее завершить переговоры и принять миссию МВФ", - добавил Зеленский.

После этой фразы он уже не похож на Голобородько из сериала "Слуга народа", который слал МВФ в ж*пу, а все больше напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых, и понятно, что он уже готов принять в любом количестве и с любой стороны.

Кристалина Георгиева после разговора с Зеленским написала в Твиттере: "Конструктивный телефонный разговор с президентом Украины Зеленским относительно реализации программы МВФ, независимости центрального банка и усилиях по борьбе с коррупцией. Пересмотру программы должно предшествовать полное взаимопонимание в шагах".

Ценя её дипломатичность можно перевести этот твит с официального языка на понятный Зеленскому:

- Вова, не пытайся взять под контроль НБУ, и не лезь своими корявый ручонками к антикоррупционным органам. Тогда будет о чем говорить. Пока не поймёшь эти простые вещи и не перестанешь факапить, то и на сотрудничество с пересмотром программы восстановления кредитования можешь не рассчитывать. А звонить друг другу можем и дальше. Мы же интеллигентные люди, а не лохи какие-то.

Так что Зеленский не смог разжалобить МВФ даже своим нахождением в VIP-палате Феофании.

И выбор у него теперь один - умнеть и слушать компетентных людей. Или довести все до коллапса в государстве. И это не только об МВФ», - завершает Береза.
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19.11.2020 10:25 Ответить
А знаете, кто виноват? Два транші МВФ цього року вже точно не отримаємо. Зараз ідеться про отримання одного наприкінці цього року або на початку наступного, - "слуга народу" Мокан - Цензор.НЕТ 9533

Правильно - Порошенко. При нем НБУ и Минфин неправильный меморандумс МВФ подписали. Нет, шоб просто так деньги брать и ничего взамен не давать...

Правда правительству Порошенко МВФ деньги выделял без проблем. Но то такое - это для зебилов не аргумент, как и рост экономики с ВВП при Порошенко.
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19.11.2020 10:26 Ответить
Яка похабна брехня про "рост экономики с ВВП при Порошенко", на яку здатний виключно кацап. При тому, що усі 5 років влади Порошенка падіння економіки не припинялось ні на мить!
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19.11.2020 10:30 Ответить
А їшь чьйо він брата свого вбив.І ноги у нього смердять...............
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19.11.2020 10:34 Ответить
Цьго не чув, а про "зріст економіки при Порошенку" відверта брехня.
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19.11.2020 10:38 Ответить
Про зростання ВВП на 40% --це відверта правда? Про війну чули? Зараз-мир,кажуть ЗЄлюби.
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19.11.2020 10:51 Ответить
Яке "зростання ВВП"...!? Ви чокнутий, чи що?
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19.11.2020 10:58 Ответить
Абь єта казалє ЗЄ-Ганчярукі-ГєтЬманцавіє? Ні слишалє? Лє?
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19.11.2020 11:01 Ответить
Мені однаково, ХТО бреше - Зеленський, Гетьманцев, Порошенко, Супрун чи Степанов. Я бачу лише брехню, про що й кажу.
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19.11.2020 11:15 Ответить
Егеж.За півтора року брехня зникла? Риб"яти ср.ки рвуть за Україну?
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19.11.2020 11:22 Ответить
Заспокойтесь, брехня продовжується і після вашого просеру влади.
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19.11.2020 11:44 Ответить
Злой Ви очінь.Усьйо будіть--харашьо.
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19.11.2020 12:03 Ответить
В бан бота! І не кормити!
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19.11.2020 10:50 Ответить
эээ... МВФ фиксировал рост ВВП на 3.4% в 2018, другие (Блумберг) тоже на этом уровне.
Врут, капиталисты проклятые?
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19.11.2020 10:46 Ответить
Номінальний ВВП гівна вартий, бо враховує інфляцію. Фізично економіка безупинно згорталась. Я навіть не кажу про особисту провину Порошенка, хоча, на мою особисту думку, вона безумовна. Просто пишу про ФАКТ - економіка 5 років президентства Порошенка безупинно падала.
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19.11.2020 10:50 Ответить
Факт - це те що ВВП рахується у доларах. Інфляція в доларах не буда 3,4%. Для порівняння, в Австрії було 0% зріст ВВП, у країн Балтіх навіть зниження.
Те що економіка за Петра зростала - то ФАКТ з яким згодні міжнародні експерти.
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19.11.2020 11:06 Ответить
Звиздуйте на "п'ятий анал" безсоромно брехати, там таке **********. Щоча ось вже й наскрізь продажній усе бачивший Микола Вересень не витримав шокуючого рівня вашої партійної пропагандонської брехні Два транші МВФ цього року вже точно не отримаємо. Зараз ідеться про отримання одного наприкінці цього року або на початку наступного, - "слуга народу" Мокан - Цензор.НЕТ 8861
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19.11.2020 11:10 Ответить
МВФ, Блумберг, Standard&Poor - шоколадные пропагандисты?
Кто бы мог подумать!
"Все эти годы они искуссно маскировались под порядочных людей".
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19.11.2020 11:14 Ответить
Як там, Порошенко переміг на місцевих виборах, як нахабно брехав на "Швободі шлова", чи ще ні? Два транші МВФ цього року вже точно не отримаємо. Зараз ідеться про отримання одного наприкінці цього року або на початку наступного, - "слуга народу" Мокан - Цензор.НЕТ 4396 P.S. Ви з вашою тотальною партійно-пропагандонською брехнею втратите останніх, найтупіших прихильників. Може, воно й до кращого.
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19.11.2020 11:18 Ответить
Це не до мене, то ж вищеназвані міжнародні інституції брешуть. Сорос клятий тобі в штанці надзюрив, доречі.
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19.11.2020 11:24 Ответить
Ви серйозно вважаєте, що тільки Зеленський може покінчити з борошнами України?
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19.11.2020 11:39 Ответить
Хоч якась добра новина. Сидіти на "голці" кредитів це дуже погано, до того ж побачимо справжній управлінський рівень зеленої плісняви - без зовнішньої знищуючої власну економіку і майбутнє "допомоги" у борг, якою так "славний" був шоколадний папірєднік, що у цьому повністю наслідував свого однопартійця Януковича.
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19.11.2020 10:28 Ответить
Деньги под 1% в год - это "зовнішня знищуюча власну економіку і майбутнє "допомога"???
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19.11.2020 10:47 Ответить
Невіглас, МВФ під 1 відсоток не давав ніколи і нікому, це не благодійна, а комерційна організація. Хоча відсоток у них дійсно низький. Але будь-яке кредитування НЕСПЛАТОПРОМОЖНОГО ЗЛИДНЯ - це безумовне зло. Це я про Україну, яку я кохаю, як рідну мати.
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19.11.2020 10:53 Ответить
ну ок, 2% там. Це краще ніж брати внутрішню позику під 14%.
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19.11.2020 11:03 Ответить
"Брати". Це все, чим займався Порошенко усю каденцію. І крав би ще довго, якби не забув ще й "ділитись" Два транші МВФ цього року вже точно не отримаємо. Зараз ідеться про отримання одного наприкінці цього року або на початку наступного, - "слуга народу" Мокан - Цензор.НЕТ 8308
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19.11.2020 11:12 Ответить
ну все, Порошенка нет, теперь никто не мешает Зеле послать МВФ в дупу.
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19.11.2020 11:16 Ответить
Нікого він не посилає, йому просто не дають. Тому що тупий, і не зміг обдурити обіцянками судової реформи і створенням антикорупційних органів, як це зробив брехун міжнародного класа Порошенко. Але, в принципі, зараз тупа Зелень отримує в основному за гріхи Порошенка, у випадку свідомо спотвореної Порошенком судової гілки влади це безумовно.
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19.11.2020 11:23 Ответить
А можно вопрос? Порошенко-вор, брехун, Зеленский-тупой, кого вы видите президентом Украины, который наведет порядок в стране?
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19.11.2020 11:30 Ответить
путєна он видит...это ольгинский глист
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19.11.2020 11:40 Ответить
Взагалі то того неповажного пана в Україні звуть <*******. А не "путєн", дєд", "обнульонний" та інші кацапські меми. Тож іще питання, хто тут "ольгинский глист".
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19.11.2020 11:46 Ответить
И все таки...?
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19.11.2020 12:08 Ответить
ггг) погонялы дед и обнуленньій в Украине не используют, кацапик)) учи матчасть. Так все же, как там пагодка в Ольгино?
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19.11.2020 15:21 Ответить
Рост экономики-это когда увеличивается казна государства.И это происходило всего три раза за время независимости.1) 1997-1999.после введения гривны в 1996.2)2005г. с апреля по ноябрь.отмена бартера и изменения на таможне.3)2015-2018 отказ от газовой зависимости от рашки и началось реформирование государственных институтов.Кредиты брались любой властью всегда!!! Без них на данный период времени и ранее Украине не обойтись!!! Наше общество не реформировано, а представители власти(более 90%) отстаивают совковый подход к преобразованиям.С приходом зелени(выбор совкового рабского безмозглого народа) совок ещё сильнее начал проявляться.Причём более цинично и вульгарно чем при союзе._Зеленский глубочайший совок,которому уж очень хочется авторитарного управления.Экономика начнёт стремительно развиваться после того, когда в стране будет выпускаться ТОВАР. А товар- это то что продаётся и покупается и не зависимо от того кто является собственником и какая форма собственности.Это не ВВП о котором часто говорят политики без разъяснений(особенно любил азиров).И для этого в стране должны быть созданы определённые условия.Это первостепенная задача государства.А если их нет,то и без кредитов не обойтись кто-бы не приходил к власти.На сегодня ГЛАВНЕЙШЕМ не в коем случае их нельзя брать у РФ. (Азаров с яником уже брали и другие страны) Результат сплошная жопа.Даже под 0%!!!!!!
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19.11.2020 11:45 Ответить
Работают слуги народа по-дебильному, вот вам денег никто и не даст.
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19.11.2020 10:57 Ответить
Злізти з голки кредитів - першочергове завдання. Не буде кредітів - не буде масового казнокрадства.
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19.11.2020 11:02 Ответить
Оце точно, бо як Кучмі перший раз дали кредит МВФ, який миттєво розікрали при прем'єрі Ющенко, що був міжнародний шкандаль, так і продовжувалось і при Ющенку-президенті, і при Януковичі, і при Порошенку, і при Зеленському - розкрадали повністю або частково усі кредити, "патріотично" не роблячи жодної різниці між кацапськими, американськими, китайськими чи европейськими грошима Два транші МВФ цього року вже точно не отримаємо. Зараз ідеться про отримання одного наприкінці цього року або на початку наступного, - "слуга народу" Мокан - Цензор.НЕТ 434
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19.11.2020 11:07 Ответить
А может лучший вариант - это посадить казнокрадов?
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19.11.2020 11:26 Ответить
Для цього потрібно змінити владу, а влада бере кредити і платить зарплатню мєнтам, бюрократам, суддям, прокурорам, військовим - за рахунок усього населення, якому ці кредити доведеться віддавати. Треба залишити владу без грошей. Це аксіома, яку розуміє навіть така дилетантка, як пані Тихановська в Білорусі.
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19.11.2020 11:34 Ответить
Тогда и к вам вопрос. На кого поменять?
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19.11.2020 11:55 Ответить
Как вы считаете, при лечении тяжелобольного стоит отказываться от дорогих лекарств, которые все равно не дойдут до больного из-за вороватых врачей и медперсонала или все таки лучше отстранить от лечения воров в белых халатах?
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19.11.2020 12:05 Ответить
Два транші МВФ цього року вже точно не отримаємо. Зараз ідеться про отримання одного наприкінці цього року або на початку наступного, - "слуга народу" Мокан - Цензор.НЕТ 6364 хто їх посадить? Була особа, котра почала руйнувати "круговую поруку" - але цю особу швідко відсторонили від влади та зацькувало насєлєніє...
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19.11.2020 11:56 Ответить
Цэ хто?
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19.11.2020 11:59 Ответить
ЮВТ
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19.11.2020 12:02 Ответить
Да ну нах? Два транші МВФ цього року вже точно не отримаємо. Зараз ідеться про отримання одного наприкінці цього року або на початку наступного, - "слуга народу" Мокан - Цензор.НЕТ 1913
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19.11.2020 12:06 Ответить
Два транші МВФ цього року вже точно не отримаємо. Зараз ідеться про отримання одного наприкінці цього року або на початку наступного, - "слуга народу" Мокан - Цензор.НЕТ 8794 Ото ж! Щоби це зрозуміти потрібно хоч би прочитати Вікі, не кажучи вже про матеріали, коли була віце - прем*єром по ТЕКу ...Донецькі бандюки аж візжали від нєгодованія та до Кучми побігли жалобитись, коли вона відібрала бартерний "схематоз" у енергетіці....Єдиний держдіяч, котрий відібрав у бандюків та повернув у казну майже 32 мільярди грн.!
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19.11.2020 12:18 Ответить
Президент Порошенко
Правительство Яценюка 2014-2016
В момент принятия полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 132 800 гривен.
На момент передачи полномочий остатки бюджетных средств составляли 89.770 млрд. гривен.
Правительство Гройсмана 2016-2019
В момент принятия полномочий остатки государтвенных средств в бюджете составляли 89.770 млрд. гривен
На момент передачи полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 131.770 млрд. гривен
Президент Зеленский
Правительство Гончарука август 2019- март 2020
На момент принятия полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 131.770 млрд. гривен
На момент передачи полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 12.144 млрд. гривен
Правительство Шмыгаля март 2020 - по нынешнее время
На момент принятия полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 12.144 млрд. гривен
Состоянием на По состоянию на 01.11.2020 г., не профинансированными является 320,88 млрд. гривен расходов государственного бюджета, из которых 136, 88 млрд - планируемые зарплаты, пенсии и социальные выплаты за ноябрь-декабрь. Вероятный дефицит бюджета на конец 2020 года - 300-330 млрд. гривен. timeze2019.blogspot.com
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19.11.2020 11:04 Ответить
До влади прийшло зелене брехливо бидло ,але як себе рекламувало--найкращі,найрозумніші,найкрасивіши. Порошенко передав країну яку поважав весь світ (крім фашистів росіян),без України нічого не вирішувалось, економіка поступово підіймалась,і ішли до ЄС і НАТО. А зараз на всіх напрямках провали,але євреї скрізь кричать--все хорошо. Народ,коли ти почнеш думати головою,а не бупою?
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19.11.2020 11:15 Ответить
А що ще цьому Мокану говорити? Що не те, що траншу, а й навіть самої місії не чекати! ? Той меле, що попало! Гароно було в ...ОПУ посилати МВФ у відосіках, гарно було кричати на стадіоні про "понабирали кредити" - так можна говорити, коли ніх..на не знаєш в економіці! Насєлєнію це сподобалось... І махльожі - з НБУ, з антикорупційними органами, з ковідним фондом, отриманим під "чєсноє благародноє слово"... А тепер - на колінах готові повзати, бо і в цьому році - повна ... ОПУ, а на 21 рік верстають бюджет з врахуванням кредитів МВФ, які можуть тупо не отримати!
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19.11.2020 11:32 Ответить
Правда в том, что в этом году никакого транша Украине не видать. Зелупни думают, что могут любые враки европейцам тереть, раз те в рожу не плюют. А на деле европейцы таких лживых подонков уйму перевидали, просто воспитание и протокол не позволяют прямо в лицо послать
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19.11.2020 11:42 Ответить
И шо?
Новогодние Мальдивы - тю-тю?
Два транші МВФ цього року вже точно не отримаємо. Зараз ідеться про отримання одного наприкінці цього року або на початку наступного, - "слуга народу" Мокан - Цензор.НЕТ 2449
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19.11.2020 11:50 Ответить
Они предпочитают Оман.
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19.11.2020 11:58 Ответить
Два транші МВФ цього року вже точно не отримаємо. Зараз ідеться про отримання одного наприкінці цього року або на початку наступного, - "слуга народу" Мокан - Цензор.НЕТ 2223
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19.11.2020 12:22 Ответить
нє, нє, нє! Сракобородько сказав в серіалі без МВФ - значить без МВФ!!!
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19.11.2020 12:23 Ответить
нужно сделать все что-бы этот малоПИД,,,роский , бенин нарко-Дегенерат со своим Сбродом не получил ни копейки, потому что эти бабки будут в кармане у бени и ахмета, а их отсутствие ускорит конец этого ********* цирка.....
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19.11.2020 12:27 Ответить
«Репутація держави найточніше визначається сумою, яку вона здатна взяти в борг».© Сер Вінстон Черчілль.
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19.11.2020 13:22 Ответить
 
 