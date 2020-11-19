Два транша МВФ в этом году уже точно не получим. Сейчас речь идет о получении одного в конце этого года или в начале следующего, - "слуга народа" Мокан
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Украина расчитывает получить транш Международного валютного фонда до конца 2020 года или в начале следующего.
Об этом заявил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Василий Мокан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.
"Действительно, два транша уже не получим. Это точно. Сейчас речь идет о получении транша в конце этого года или в начале следующего. Также к этому привязана макрофинансовая помощь ЕС, которая составляет 600 млн евро", - пояснил он.
Мокан опроверг информацию о том, что программа под угрозой:
"Идет взаимодействие и коммуникации. Министр финансов в течение дня до заседания правительства и после коммуницировал по поводу проекта бюджета ", - добавил представитель Кабинета Министров.
Топ комментарии
+43 саша паламарчук
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Пожалуйста, подождите...
Так ось вони були впевнені, що мАлАдой нарідний презЕдент поведе їх в ЄС та НАТО, тим більше, що Порошенко закріпив це в Конституції. Головне, що він поборе олігархів. І аргумент, що його хазяїн самий жадібний і безпринципний олігарх країни, не хотіли чути.
"Фирташ продавал тихонько газ" - давайте цену для населения на 2014 год и на 2019 год.
"Ахметов - э/э" - давайте цену для населения на 2014 год и на 2019 год.
"дороги строились" - где?
Потому что кинуть кредитора можно только один раз.
Мнения / Общество 19-ноя, 03:249 1 145 0
«Сегодня произошло событие, которое прекрасно иллюстрирует ситуацию в Украине и наши перспективы. Зеленский поговорил по телефону с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.
Финал общения обе стороны озвучили дипломатично, но результат понятен. До конца этого года мы не получим денег от МВФ», - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет народный депутат ВР восьмого созыва Борислав Береза, информирует UAINFO.org.
«Зеленский подвел итог разговора словами: "На сегодня все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ, выполнены".
Сразу после этого вспоминается, как сменили руководство в Нацбанке, хотя МВФ просили этого не делать и продолжалась атака на антикоррупционные органы с целью взять их под контроль, хотя МВФ предупреждал, чтоб Зеленский и его камарилья это прекратила. Но они не прекратили.
"Наши команды имеют прочное доверие и тесно работают, чтобы как можно быстрее завершить переговоры и принять миссию МВФ", - добавил Зеленский.
После этой фразы он уже не похож на Голобородько из сериала "Слуга народа", который слал МВФ в ж*пу, а все больше напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых, и понятно, что он уже готов принять в любом количестве и с любой стороны.
Кристалина Георгиева после разговора с Зеленским написала в Твиттере: "Конструктивный телефонный разговор с президентом Украины Зеленским относительно реализации программы МВФ, независимости центрального банка и усилиях по борьбе с коррупцией. Пересмотру программы должно предшествовать полное взаимопонимание в шагах".
Ценя её дипломатичность можно перевести этот твит с официального языка на понятный Зеленскому:
- Вова, не пытайся взять под контроль НБУ, и не лезь своими корявый ручонками к антикоррупционным органам. Тогда будет о чем говорить. Пока не поймёшь эти простые вещи и не перестанешь факапить, то и на сотрудничество с пересмотром программы восстановления кредитования можешь не рассчитывать. А звонить друг другу можем и дальше. Мы же интеллигентные люди, а не лохи какие-то.
Так что Зеленский не смог разжалобить МВФ даже своим нахождением в VIP-палате Феофании.
И выбор у него теперь один - умнеть и слушать компетентных людей. Или довести все до коллапса в государстве. И это не только об МВФ», - завершает Береза.
Правильно - Порошенко. При нем НБУ и Минфин неправильный меморандумс МВФ подписали. Нет, шоб просто так деньги брать и ничего взамен не давать...
Правда правительству Порошенко МВФ деньги выделял без проблем. Но то такое - это для зебилов не аргумент, как и рост экономики с ВВП при Порошенко.
Врут, капиталисты проклятые?
Те що економіка за Петра зростала - то ФАКТ з яким згодні міжнародні експерти.
Кто бы мог подумать!
"Все эти годы они искуссно маскировались под порядочных людей".
Правительство Яценюка 2014-2016
В момент принятия полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 132 800 гривен.
На момент передачи полномочий остатки бюджетных средств составляли 89.770 млрд. гривен.
Правительство Гройсмана 2016-2019
В момент принятия полномочий остатки государтвенных средств в бюджете составляли 89.770 млрд. гривен
На момент передачи полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 131.770 млрд. гривен
Президент Зеленский
Правительство Гончарука август 2019- март 2020
На момент принятия полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 131.770 млрд. гривен
На момент передачи полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 12.144 млрд. гривен
Правительство Шмыгаля март 2020 - по нынешнее время
На момент принятия полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 12.144 млрд. гривен
Состоянием на По состоянию на 01.11.2020 г., не профинансированными является 320,88 млрд. гривен расходов государственного бюджета, из которых 136, 88 млрд - планируемые зарплаты, пенсии и социальные выплаты за ноябрь-декабрь. Вероятный дефицит бюджета на конец 2020 года - 300-330 млрд. гривен. timeze2019.blogspot.com
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