Глубина засухи превзошла все ожидания: в оккупированном Крыму рассказали, сколько осталось воды в хранилищах
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Глубина засухи, которая пришла в оккупированный Крым, превзошла все ожидания. Воды в водохранилищах осталось крайне мало.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Радио Крым" заявил Директор по производству ГУП РК "Вода Крыма" Игорь Данилович.
"Глубина засухи, которая постигла наш Крым, она превзошла все ожидания. Здесь и мы – организация, которая эксплуатирует эти сети, и наука, и всё население Симферополя, все, конечно, не ожидали, что настолько будет засуха", - сказал он.
На сегодня основными источниками водоснабжения Симферополя являются Аянское, Симферопольское и Партизанское водохранилища.
"Сегодня при проектном объёме 36 млн Симферопольского водохранилища осталось 4,9 млн. Партизанское – 34 млн проектного, осталось 5 млн кубов. И в Аянском – 3,9 млн проектный объём. Осталось всего лишь 300 тысяч метров кубических", - сообщил Данилович.
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Но не все потеряно. Если ЗЕ будет продолжать отводить ВСУ и херить отношения с Западом, то ручку от чемодана заберут.
Ветер там может быть только в прибрежных районах не являющихся бухтами
Джанкойи Красноперекопск - степной Крым с ветрами и засуой.
Субтропики они южнее - узкая полоска Абхазии и Аджарии.
География 6 или 7 класс.
"Глубина засухи постигла" - это шо? Так даже наше потерпевшее не смогло бы сформулировать.
🤣
А сам дефицит воды очень даже может помочь вернуть Крым. Во первых: у самих Крымчан в головах наконец то прояснится, где было лучше...А во вторых у самих расеян появится мысль, что Крым весьма болезненно давит на их карманы и вообще он им не очень то и был нужен!!!