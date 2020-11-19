Глубина засухи превзошла все ожидания: в оккупированном Крыму рассказали, сколько осталось воды в хранилищах

Глубина засухи, которая пришла в оккупированный Крым, превзошла все ожидания. Воды в водохранилищах осталось крайне мало.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Радио Крым" заявил Директор по производству ГУП РК "Вода Крыма" Игорь Данилович.

"Глубина засухи, которая постигла наш Крым, она превзошла все ожидания. Здесь и мы – организация, которая эксплуатирует эти сети, и наука, и всё население Симферополя, все, конечно, не ожидали, что настолько будет засуха", - сказал он.

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На сегодня основными источниками водоснабжения Симферополя являются Аянское, Симферопольское и Партизанское водохранилища.

"Сегодня при проектном объёме 36 млн Симферопольского водохранилища осталось 4,9 млн. Партизанское – 34 млн проектного, осталось 5 млн кубов. И в Аянском – 3,9 млн проектный объём. Осталось всего лишь 300 тысяч метров кубических", - сообщил Данилович.

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