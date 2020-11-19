В девяти областях Украины загрузка коек в больницах не превышает 50%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 19 ноября загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 не превышает 50% в девяти областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь не превышает 50% в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Тернопольской и Херсонской областях.

Загруженность коек по Украине составляет 52,8%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин выходного дня будет считаться действенным, если сохранится 12 тыс. случаев COVID-19 за сутки, - Степанов