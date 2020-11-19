В девяти областях Украины загрузка коек в больницах не превышает 50%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Общество
По состоянию на 19 ноября загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 не превышает 50% в девяти областях Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь не превышает 50% в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Тернопольской и Херсонской областях.
Загруженность коек по Украине составляет 52,8%.
Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.
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Т.е. кол-во областей с загруженностью более 50% - сокращается в то время как эпидемия растет? Кто-то лжет...
12 ноября
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https://censor.net/ru/news/3230603/zagruzka_koek_v_bolnitsah_ne_prevyshaet_50_v_shesti_oblastyah_ukrainy_minzdrav_infografika
Вчера, 18 ноября
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Как так? Кто-то врет.