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В девяти областях Украины загрузка коек в больницах не превышает 50%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

В девяти областях Украины загрузка коек в больницах не превышает 50%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 19 ноября загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 не превышает 50% в девяти областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь не превышает 50% в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Тернопольской и Херсонской областях.

Загруженность коек по Украине составляет 52,8%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

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В девяти областях Украины загрузка коек в больницах не превышает 50%, - Минздрав 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Шота странно. На той неделе было вроде 4. Вчера то ли 5 то ли 7. Сегодня 9.
Т.е. кол-во областей с загруженностью более 50% - сокращается в то время как эпидемия растет? Кто-то лжет...
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19.11.2020 10:20 Ответить
Правильно. Там где территории чистые и не распыляют соли тяжелых металлов, нет 5G, нет и химических пульмонитов, то есть отравлений солями тяжелых металлов. Химические пульмонити похожи на коронавирусные тяжелые пневмонии, поэтому их под одну гребенку с короновирусом регистрируют. Хватит дурить людей и травить гадостью, сатанисты зеленые.
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19.11.2020 10:24 Ответить
Вот.
12 ноября
6 областей
https://censor.net/ru/news/3230603/zagruzka_koek_v_bolnitsah_ne_prevyshaet_50_v_shesti_oblastyah_ukrainy_minzdrav_infografika

Вчера, 18 ноября
8 областей
https://censor.net/ru/news/3231706/zagruzka_koek_v_bolnitsah_ne_prevyshaet_50_v_vosmi_oblastyah_ukrainy_minzdrav_infografika

Сегодня 9.
Кол-во ежедневных случаев растет ото дня ко дню.
Как так? Кто-то врет.
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19.11.2020 10:22 Ответить
"Непредсказуемая" вещь статистика, особенно статистика Минздрава В девяти областях Украины загрузка коек в больницах не превышает 50%, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4131
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19.11.2020 10:23 Ответить
И не говори. Вот недавно госстат опубликовал данные по смертности. В условиях терзающей страну пандемии... на 9к меньше прошлого, здорового, года...
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19.11.2020 10:26 Ответить
Когда людей с ковид и пневмонией не принимают ни в одну больницу города потому, что нет мест, Минздрав рапортует , что загрузка "не превышает 50% ". Успокаивают оставшихся в живіх
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19.11.2020 10:41 Ответить
- А это опять-таки случай так называемого вранья! (c)
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19.11.2020 11:14 Ответить
То есть в багдаде все спокойно?!
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19.11.2020 11:20 Ответить
 
 