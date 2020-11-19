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Новости Политика Украины
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НАБУ (4030) взятка (5956) земля (1920) Черниговщина (1342) Бутусов Юрий (3904) Дмитренко Олег (2) Тимошенко_Кирилл (421) Офис Президента (1690) Мотовиловец (40) Баум (5) Халимон Павел (17)

Произошла утечка, кто-то на самом верху спас главу "слуг" Черниговщины Халимона от позорного ареста за вымогательство взятки, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Произошла утечка, кто-то на самом верху спас главу

Обратите внимание, какой напряженный июль 2020-го был у Офиса Президента - провалили операции ГУР МО в Донецке, провалили операцию по задержанию "вагнеровцев", провалили операцию НАБУ по задержанию народного депутата

Об этом в своей статье пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Народный депутат, "слуга народа" Павел Халимон, является доверенным лицом президента Зеленского и главой партийной организации в Черниговской области "слуги народа". В Черниговской области есть большое госпредприятие "Ивковцы", 5 тысяч гектаров земли которого была взята в аренду структурами бывшего народного депутата Блока Порошенко Олегом Дмитренко, который сейчас стал кандидатом в депутаты партии "За майбутнє", близкой к Игорю Коломойскому. Халимон - тоже аграрный бизнесмен, и в июле 2020-го он решил взять "Ивковцы" под свой контроль - как раз накануне сбора урожая. Для этого на пост замдиректора "Ивковцы" он поставил директора своей компании "Прометей-Газ" Инну Лещенко. По оценкам Дмитренко, чистая прибыль после сбора урожая этого года, который он выращивал в "Ивковцах", составляет около 80 миллионов гривен - огромный куш, который достаточно просто собрать", - рассказал журналист.

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"На контроле госпредприятий по-прежнему основана политическая коррупция власти, бизнесмены рвутся во власть просто чтобы отжать у государства дешевую аренду земли, и без всяких инвестиций в экологию, без больших затрат, собирать урожаи и получать сверхприбыли без особого риска", - отмечает он.

"Халимон требует от Дмитренко своей доли - по словам Дмиренко - 50%, то есть 40 миллионов гривен, и приглашает на встречу", - добавил Бутусов.

"15 июля Халимон для демонстрации своей власти приглашает Дмитренко на встречу прямо в... Офис Президента! Встреча происходит в кабинете 350 - это кабинет Бориса Баума, советника заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко. Баум - темная личность, работавший в структурах российского бизнеса, который внезапно стал куратором игорного бизнеса в системе ОП, настолько близким к самому Зеленскому и его окружению, что ему дали кабинет рядом с главой государства! Представляете, какие лоббисты у "игорки"! И кто завел Баума и чем он на самом деле еще занимается? На встречу в кабинет этого теневого лоббиста, Халимон вызвал и "слугу народа" Андрея Мотовиловца. Мотовиловец и Халимон факт встречи с Дмитренко подтвердили. Хотя с какой стати народный депутат вообще смеет вести переговоры по аренде земли госпредприятия в Офисе Президента? С какой стати - причем тут народный депутат к аренде земли? Если депутат видит правонарушение, он не договаривается о сотрудничестве с бизнесменом, а подает обращение в правоохранительные органы! 19-22 июля Халимон, его доверенное лицо Сергей Селютин и Дмитренко несколько раз встречались и созванивались, и из записанных разговоров ясно, что говорят они о получении о Дмитренко неких бумаг, и требуют "хотя бы 10% сразу". Но требовали от Дмитренко очень много - по его словам, половину урожая. Послушайте записи разговоров по ссылке вверху", - рассказал Бутусов.

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"21 июля Дмитренко с записями этих разговоров обратился в Национальное антикоррупционное бюро. Детективы не колебались - "Вивчення зазначених аудіозаписів підтвердило вказані у заяві про вчинення кримінального правопорушення обставини вимагання неправомірної вигоди у сумі 40 000 000 гривень народним депутатом України", официально заявило НАБУ. И НАБУ начало готовить операцию по задержанию Халимона при получении взятки. 22 июля Дмитренко должен был под контролем передать деньги, и Халимона и всех вымогателей должны были задержать с поличным. Казалось бы, "слуги народа" проголосовали отмену депутатской неприкосновенности, президент Зеленский постоянно об этом говорит, вперед! Но... на самом деле это обман - неприкосновенность-то не отменили, "слуги народа" вписали в закон норму, что НАБУ может задержать депутата только с санкции генерального прокурора, которого назначает президент Зеленский", - пояснил журналист.

"Утром 22 июля Дмитренко позвонил Халимону, и пообещал принести все, о чем договаривались. А НАБУ 22 июля утром обратилось за санкцией на арест Халимона в Генпрокуратуру. Но после обеда Халимон перестал брать трубку. А на следующий день в компаниях Дмитренко прошли обыски полиции. Операция по аресту взяточника, который решает свои дела в кабинете Баума в самом Офисе Президента оказалась провалена. Сотрудники НАБУ, с которыми я общался уверены - произошла утечка информации, и кто-то очень влиятельный на самом верху спас главу "слуг" Черниговской области Халимона от позорного ареста накануне местных выборов. Обратите внимание, какой напряженный июль 2020-го был у Офиса Президента - провалили операции ГУР МО в Донецке, провалили операцию по задержанию "вагнеровцев", провалили операцию НАБУ по задержанию народного депутата", - констатировал Бутусов.

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"Халимон, конечно, отомстил Дмитренко, и весь урожай, выращенный арендатором, убрали уже новые руководители госпредприятия. Куда пошли средства от сбора урожая? Об этом ни Халимон ни Баум ни Тимошенко почему-то не сообщают - а ведь могли бы сказать, что перечислили на борьбу с коронавирусом или на постройку дорог. Но нет", - добавил он.

"Самое циничное в этой истории, что ни фракция "Слуг народа", ни президент Зеленский, которые так много и так красноречиво рассказывают о своей готовности бороться с коррупцией, готовности карать коррупционеров, и даже спрашивают граждан, надо ли коррупционеров осуждать на пожизненные сроки, просто молчат. Халимон вышел на пресс-конференцию, все, конечно, опроверг, но подлинность записей признал, а там все понятно. То есть улики и факты встречи признают, никто ничего не скрывает. И с какой стати он обсуждает аренду, и с какой стати его помощник требует им что-то передать от арендатора? Неужели антикоррупционный комитет ВР, фракция "слуг", правоохранительные органы так просто позволят народному депутату откровенно использовать свое служебное положение для решения коммерческих вопросов? Неужели это не является очевидной коррупцией, которая недостойна ни статуса депутата, ни статуса главы партийной организации? В чей карман пошли 80 миллионов чистой прибыли от собранного урожая?" - резюмировал Бутусов.

Более подробно читайте в статье Юрия Бутусова "Операция НАБУ по аресту на взятке "слуги народа" Павла Халимона провалена после обращения детективов за санкцией на арест" здесь.
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Топ комментарии
+30
Произошла утечка, кто-то на самом верху спас главу "слуг" Черниговщины Халимона от позорного ареста за вымогательство взятки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4373
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19.11.2020 10:28
+19
мафия сн - неприкасаемые, чтобы не навредить главарю
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19.11.2020 10:24
+18
я знаю хто.....

Произошла утечка, кто-то на самом верху спас главу "слуг" Черниговщины Халимона от позорного ареста за вымогательство взятки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3915
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19.11.2020 10:25
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мафия сн - неприкасаемые, чтобы не навредить главарю
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19.11.2020 10:24 Ответить
Зеленые бандиты уже все провалили и страну провалили, сейчас активно готовятся к уничтожению населения ложнопандемией,( на самом деле эпидемией, дополненной преднамеренными химическими отравлениями солями тяжелых металлов) и вакцинацией отравой. Сейчас подали в Раду фашистский законопроект, чтобы людей без QR кода не пускать в госучреждения и магазины.То есть хотят убить, выморить голодом все население, которое не имеет мобилок с интернетом и кодом и не хочет иметь. А остальных с кодами сделать рабами на время, а потом заставят рабов привиться отравой-вакциной и они все идут на кладбища. Они думают,что их самих эта участь минует? Нет. И они пойдут под вакцинацию и смерть. Ублюдки.
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19.11.2020 10:34 Ответить
я знаю хто.....

Произошла утечка, кто-то на самом верху спас главу "слуг" Черниговщины Халимона от позорного ареста за вымогательство взятки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3915
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19.11.2020 10:25 Ответить
Стався витік, хтось на самісінькому верху врятував главу "слуг" Чернігівщини Халімона від ганебного арешту за вимагання хабаря, - Бутусов - Цензор.НЕТ 725
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19.11.2020 11:23 Ответить
А помните, как Майкл меченый, тоже сидел, у старого радиоприемника....
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19.11.2020 10:49 Ответить
ні.
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19.11.2020 10:51 Ответить
Так вот что такое борьба со взяточничеством. Браво, брависсимо.
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19.11.2020 10:26 Ответить
какая утечка может быть у вещей которые не имеют дна?
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19.11.2020 10:27 Ответить
Активное бурление ЗЕленого говна выплескивает его через края.
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19.11.2020 10:43 Ответить
Произошла утечка, кто-то на самом верху спас главу "слуг" Черниговщины Халимона от позорного ареста за вымогательство взятки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4373
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19.11.2020 10:28 Ответить

@freeukrman

- Володимире Олександровичу, у нас діра в бюджеті 300млрд, у нас люди ПОМИРАЮТЬ бо кисню в лікарнях не вистачає, кількість хворих вже більше 12 тисяч за добу, лікарні переповнені! Що будемо робити?

- Так, давай, записуємо черговий ролик про Порошенка.

Який п...
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19.11.2020 10:45 Ответить
Произошла утечка, кто-то на самом верху спас главу "слуг" Черниговщины Халимона от позорного ареста за вымогательство взятки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8268
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19.11.2020 10:47 Ответить
Двойника ему уже подыскали, а Вольдемар? Произошла утечка, кто-то на самом верху спас главу "слуг" Черниговщины Халимона от позорного ареста за вымогательство взятки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7477
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19.11.2020 10:52 Ответить
Какая же гнусавая рожа у этого зебиленского
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19.11.2020 10:28 Ответить
Па ч"їму Ви так очінь русккєхь ні любіті??
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19.11.2020 11:18 Ответить
Відчуваю, що скоро нам доведеться у поляків взяти в оренду "Освенцім" років на двадцять.
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19.11.2020 10:28 Ответить
Произошла утечка, кто-то на самом верху спас главу "слуг" Черниговщины Халимона от позорного ареста за вымогательство взятки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5
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19.11.2020 10:32 Ответить
Произошла утечка, кто-то на самом верху спас главу "слуг" Черниговщины Халимона от позорного ареста за вымогательство взятки, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1742
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19.11.2020 10:46 Ответить
какие-то 80 млн.грн. - тьфу, неприлично даже писать о такой мелочи.
По сравнению с 30 млрд. которые слямзили и продолжают лямзить на дорогах.
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19.11.2020 10:30 Ответить
У чому проблема? За це проголосували 73% виборців. Значить мають право грабувати.
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19.11.2020 10:32 Ответить
Зеленський обіцяв повісити в коридорах ВР фото загиблих хлопців Небесної сотні, щоб депутати бачили ці очі, ці обличчя і не сміли красти. Але як бачимо президент і його найближче оточення і далі крадуть мільйони і мільярди гривень з казни держави. Тому я хочу спитати клептоманів Зеленського і його депутатів. "За що загинула небесна сотня?"
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19.11.2020 10:34 Ответить
А в себе повісив картинки із шаурмою та пінгвінами...

Офіс президента причепурили новими картинами: з шаурмою та пінгвінами-депутатами.

Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/ofis-prezidenta-prichepurili-novimi-kartinami-z-shaurmoyu-ta-pingvinami-deputatami-618369.html
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19.11.2020 10:50 Ответить
ЗєлохДаун чекає прямої вказівки ЄС щодо подружжя вєнєдіктових?
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19.11.2020 10:34 Ответить
Вадим Фолькер

1 ч. ·

Зеленский пригрозил Порошенко: "Будем возвращать в бюджет то, что вы украли".

Владимир Александрович, у вас было достаточно времени, а у назначенных вами генпрокуроров достаточно инструментов и полномочий, что бы и украденное вернуть и виновного посадить (ещё весной).

Если до сих пор не вернули и не посадили, то не вернёте и не посадите. И никаких "будем". Единственное, что будете - публично извиняться, так же как и угрожали. Кстати, сможете сказать, что это была шутка, типа юмористическая миниатюра " очень грозный президент".

Перед Пашинским тоже нужно будет извинится и тоже публично. Согласен, это унизительно извиняться перед Пашинским, но надо. Ведь или бандит сидит в тюрьме или извиняться.
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19.11.2020 10:37 Ответить
Зебобыс, а ну клиенты в студию поржать уже охота.
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19.11.2020 10:41 Ответить
Чи й не новость.Типа без этой "утечки" сложно было догадаться
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19.11.2020 10:42 Ответить
Ой, і хто ж це міг бути? Хто зливає наші спецопереції проти кацапів, спецоперації по боротьбі з корупцією? Думаєте Бубочка та його мАладая команда? Це ж виходить, що він кришує злочинність. Та "не може" такого бути.
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19.11.2020 10:42 Ответить
Когда уже эти мерзкие рожи уйдут в небытие?
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19.11.2020 10:45 Ответить
Самостійно не підуть.
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19.11.2020 11:11 Ответить
Па ч"їму Ви так очінь русккєхь ні любіті??
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19.11.2020 11:19 Ответить
ЗЕворы и ЗЕбандиты всегда прикроют своего ЗЕжопого.
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19.11.2020 10:50 Ответить
Обещал Клован одно, делает другое. Вот поетому его и ненавидит 80 % населения. Таколй же лузер ка Ющ. Гореть ему в аду.
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19.11.2020 11:20 Ответить
Дурак ты, Ваня. И Ющенко Виктора не тебе оценивать.
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19.11.2020 12:00 Ответить
Ющенко був добрим президентом! Українці дика нація.
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19.11.2020 12:38 Ответить
Так это что, опять Венедиктова слила информацию?
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19.11.2020 11:29 Ответить
Коли кажу європейцям, що я оригінально з України на мене дивно дивляться і говорять про корупцію.
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19.11.2020 12:39 Ответить
Ну- все, як завжди. Назвіть мені хоч одного прібліжонного к тєлу, якого посадили в історично досяжному для обзіру минулому.
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19.11.2020 12:52 Ответить
Зеля на снимке такой молодой, радостный....
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19.11.2020 13:34 Ответить
Фейкомет.
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19.11.2020 16:07 Ответить
Стався витік, хтось на самісінькому верху врятував главу "слуг" Чернігівщини Халімона від ганебного арешту за вимагання хабаря, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8340
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20.11.2020 00:33 Ответить
 
 