Произошла утечка, кто-то на самом верху спас главу "слуг" Черниговщины Халимона от позорного ареста за вымогательство взятки, - Бутусов

Обратите внимание, какой напряженный июль 2020-го был у Офиса Президента - провалили операции ГУР МО в Донецке, провалили операцию по задержанию "вагнеровцев", провалили операцию НАБУ по задержанию народного депутата

Об этом в своей статье пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Народный депутат, "слуга народа" Павел Халимон, является доверенным лицом президента Зеленского и главой партийной организации в Черниговской области "слуги народа". В Черниговской области есть большое госпредприятие "Ивковцы", 5 тысяч гектаров земли которого была взята в аренду структурами бывшего народного депутата Блока Порошенко Олегом Дмитренко, который сейчас стал кандидатом в депутаты партии "За майбутнє", близкой к Игорю Коломойскому. Халимон - тоже аграрный бизнесмен, и в июле 2020-го он решил взять "Ивковцы" под свой контроль - как раз накануне сбора урожая. Для этого на пост замдиректора "Ивковцы" он поставил директора своей компании "Прометей-Газ" Инну Лещенко. По оценкам Дмитренко, чистая прибыль после сбора урожая этого года, который он выращивал в "Ивковцах", составляет около 80 миллионов гривен - огромный куш, который достаточно просто собрать", - рассказал журналист.

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"На контроле госпредприятий по-прежнему основана политическая коррупция власти, бизнесмены рвутся во власть просто чтобы отжать у государства дешевую аренду земли, и без всяких инвестиций в экологию, без больших затрат, собирать урожаи и получать сверхприбыли без особого риска", - отмечает он.

"Халимон требует от Дмитренко своей доли - по словам Дмиренко - 50%, то есть 40 миллионов гривен, и приглашает на встречу", - добавил Бутусов.

"15 июля Халимон для демонстрации своей власти приглашает Дмитренко на встречу прямо в... Офис Президента! Встреча происходит в кабинете 350 - это кабинет Бориса Баума, советника заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко. Баум - темная личность, работавший в структурах российского бизнеса, который внезапно стал куратором игорного бизнеса в системе ОП, настолько близким к самому Зеленскому и его окружению, что ему дали кабинет рядом с главой государства! Представляете, какие лоббисты у "игорки"! И кто завел Баума и чем он на самом деле еще занимается? На встречу в кабинет этого теневого лоббиста, Халимон вызвал и "слугу народа" Андрея Мотовиловца. Мотовиловец и Халимон факт встречи с Дмитренко подтвердили. Хотя с какой стати народный депутат вообще смеет вести переговоры по аренде земли госпредприятия в Офисе Президента? С какой стати - причем тут народный депутат к аренде земли? Если депутат видит правонарушение, он не договаривается о сотрудничестве с бизнесменом, а подает обращение в правоохранительные органы! 19-22 июля Халимон, его доверенное лицо Сергей Селютин и Дмитренко несколько раз встречались и созванивались, и из записанных разговоров ясно, что говорят они о получении о Дмитренко неких бумаг, и требуют "хотя бы 10% сразу". Но требовали от Дмитренко очень много - по его словам, половину урожая. Послушайте записи разговоров по ссылке вверху", - рассказал Бутусов.

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"21 июля Дмитренко с записями этих разговоров обратился в Национальное антикоррупционное бюро. Детективы не колебались - "Вивчення зазначених аудіозаписів підтвердило вказані у заяві про вчинення кримінального правопорушення обставини вимагання неправомірної вигоди у сумі 40 000 000 гривень народним депутатом України", официально заявило НАБУ. И НАБУ начало готовить операцию по задержанию Халимона при получении взятки. 22 июля Дмитренко должен был под контролем передать деньги, и Халимона и всех вымогателей должны были задержать с поличным. Казалось бы, "слуги народа" проголосовали отмену депутатской неприкосновенности, президент Зеленский постоянно об этом говорит, вперед! Но... на самом деле это обман - неприкосновенность-то не отменили, "слуги народа" вписали в закон норму, что НАБУ может задержать депутата только с санкции генерального прокурора, которого назначает президент Зеленский", - пояснил журналист.

"Утром 22 июля Дмитренко позвонил Халимону, и пообещал принести все, о чем договаривались. А НАБУ 22 июля утром обратилось за санкцией на арест Халимона в Генпрокуратуру. Но после обеда Халимон перестал брать трубку. А на следующий день в компаниях Дмитренко прошли обыски полиции. Операция по аресту взяточника, который решает свои дела в кабинете Баума в самом Офисе Президента оказалась провалена. Сотрудники НАБУ, с которыми я общался уверены - произошла утечка информации, и кто-то очень влиятельный на самом верху спас главу "слуг" Черниговской области Халимона от позорного ареста накануне местных выборов. Обратите внимание, какой напряженный июль 2020-го был у Офиса Президента - провалили операции ГУР МО в Донецке, провалили операцию по задержанию "вагнеровцев", провалили операцию НАБУ по задержанию народного депутата", - констатировал Бутусов.

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"Халимон, конечно, отомстил Дмитренко, и весь урожай, выращенный арендатором, убрали уже новые руководители госпредприятия. Куда пошли средства от сбора урожая? Об этом ни Халимон ни Баум ни Тимошенко почему-то не сообщают - а ведь могли бы сказать, что перечислили на борьбу с коронавирусом или на постройку дорог. Но нет", - добавил он.

"Самое циничное в этой истории, что ни фракция "Слуг народа", ни президент Зеленский, которые так много и так красноречиво рассказывают о своей готовности бороться с коррупцией, готовности карать коррупционеров, и даже спрашивают граждан, надо ли коррупционеров осуждать на пожизненные сроки, просто молчат. Халимон вышел на пресс-конференцию, все, конечно, опроверг, но подлинность записей признал, а там все понятно. То есть улики и факты встречи признают, никто ничего не скрывает. И с какой стати он обсуждает аренду, и с какой стати его помощник требует им что-то передать от арендатора? Неужели антикоррупционный комитет ВР, фракция "слуг", правоохранительные органы так просто позволят народному депутату откровенно использовать свое служебное положение для решения коммерческих вопросов? Неужели это не является очевидной коррупцией, которая недостойна ни статуса депутата, ни статуса главы партийной организации? В чей карман пошли 80 миллионов чистой прибыли от собранного урожая?" - резюмировал Бутусов.

Более подробно читайте в статье Юрия Бутусова "Операция НАБУ по аресту на взятке "слуги народа" Павла Халимона провалена после обращения детективов за санкцией на арест" здесь.