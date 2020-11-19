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Предоставленный Украине пакет поддержки ЕС в 190 млн евро охватывает здравоохранение, бизнес и креативный сектор, - Маасикас

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Предоставленный Украине пакет поддержки ЕС в 190 млн евро охватывает здравоохранение, бизнес и креативный сектор, - Маасикас

Предоставленный Европейским союзом Украине пакет поддержки в EUR190 млн охватывает в том числе поддержку культуры и креативного сектора Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, отмечает глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"ЕС продемонстрировал солидарность с Украиной перед лицом кризиса пандемии, быстро мобилизировав пакет поддержки на 190 млн евро, охватывающий кризис в области здравоохранения и облегчение социально-экономического положения, в частности для малых и средних предприятий, который также охватывает креативный сектор, уязвимые группы и гражданское общество", - сказал Маасикас на форуме "Креативная Украина" в Киеве в четверг.

"Культура и креативность останутся в центре нашего сотрудничества, как сам сектор, так и как набор взглядов и ценностей, которые, я уверен, мы разделяем с украинским народом", - добавил глава представительства ЕС.

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Какие 190 млн.
Только в Бюджете дыра 200 млрд.! На эти деньги будут недофинансированы ... практически все.
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19.11.2020 11:43 Ответить
В США виділено в пакеті підтримки $484 мільярдів на підтримку американського бізнесу тож порівняйте.
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19.11.2020 11:56 Ответить
Османскому ослу на таблеточки выделили !
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19.11.2020 12:02 Ответить
какая разница, что охватывает. Украдут всё!
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19.11.2020 15:43 Ответить
 
 