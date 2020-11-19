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Гендиректор киевского завода "Радар" подозревается в уничтожении госимущества на 3,6 млн

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Гендиректор киевского завода

Правоохранители уведомили генерального директора ОАО "Киевский завод "Радар" о подозрении в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшего тяжкие последствия.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"Следствием установлено, что вследствие ненадлежащего исполнения генеральным директором служебных обязанностей по сохранению и эффективному использованию государственного имущества при проведении строительных работ по реконструкции имущественного комплекса застройщиком полностью уничтожено девять зданий, находящихся на балансе ОАО "Киевский завод "Радар", - указывается в сообщении.

В результате государственным интересам причинен ущерб на сумму более 3,6 млн грн.

Продолжается досудебное расследование. Устанавливаются обстоятельства правонарушения и лица, которые могут быть к нему причастны.

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Киевский завод "Радар" - базовое предприятие авиапрома Украины по производству бортовых радиолокационных комплексов, метеонавигационных станций, аппаратуры специального назначения. Монополист по производству радиолокационных станций типа "Гроза", "Буран", "9Б-1101К".
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Топ комментарии
+3
Надо действительно разкрыть, обрисовать ситуацию, а уж потом давать оцэнку действиям на публику. Больно уж много фэйков обсасывается .
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19.11.2020 11:26
+3
Поясню для не місцевих: територія заводу Радар знаходиться в центрі міста (між метро Олімпійська та Палац Спорту), і земля там коштує просто нереальних грошей. Ясна річ, в умовах дикого капіталізму такий актив довго простоювати просто так не міг за визначенням. Ось його і прибрали до рук, побудувавши великий житловий масив преміум-класу "Бульвар фонтанів".
Аналогічна ситуація в Києві ще з декількома підприємствами ВПК, що були доведені до банкрутства з метою будівництва житлової нерухомості на їхніх площах. Зокрема, НВО "Сатурн".
Все це робилося ще в 2005-2010 роки, дивно що тільки зараз це почали рощкручувати
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19.11.2020 11:31
+2
пол завода вообще по какой-то схеме продали Гавришу и там теперь строят очередной ЖК.
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19.11.2020 11:24
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А зачем нам вообще радары? параша ж никогда не нападет на Украину и не применит авиацию!!!! Да, зебобы? Гендиректор киевского завода "Радар" подозревается в уничтожении госимущества на 3,6 млн - Цензор.НЕТ 4388
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19.11.2020 10:46 Ответить
Вообще-то тут не "ненадлежащее исполнение обязанностей", а явное вредительство с целью подрыва обороноспособности страны.
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19.11.2020 10:57 Ответить
Интересно, что это было за 9 снесенных "зданий", если каждое в среднем по цене, как паркоместо в гараже? В 2008 на Радаре было 320 000 м2 площадей, для производства хватало 20 000, остальные по тогдашним ценам стоили 1 000 000 000 баксов, но дохода вообще не давали и при этом никто не судил директоров за ненадлежащее использование капитала.
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19.11.2020 11:01 Ответить
що за метушня ментівська? ну розвалили декілька руїн нікому не потрібних, то відразу справу шиють? Всі ознаки рейдерства
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19.11.2020 11:01 Ответить
Поясню для не місцевих: територія заводу Радар знаходиться в центрі міста (між метро Олімпійська та Палац Спорту), і земля там коштує просто нереальних грошей. Ясна річ, в умовах дикого капіталізму такий актив довго простоювати просто так не міг за визначенням. Ось його і прибрали до рук, побудувавши великий житловий масив преміум-класу "Бульвар фонтанів".
Аналогічна ситуація в Києві ще з декількома підприємствами ВПК, що були доведені до банкрутства з метою будівництва житлової нерухомості на їхніх площах. Зокрема, НВО "Сатурн".
Все це робилося ще в 2005-2010 роки, дивно що тільки зараз це почали рощкручувати
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19.11.2020 11:31 Ответить
І ви хочете сказати що, директор заводу з власної волі, власним розпорядженням відчужив половину території державного підприємства і передав їх у чиюсь власність? Не смішіть.
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19.11.2020 13:06 Ответить
А де я написав, що директор діяв один?
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19.11.2020 15:19 Ответить
Бульвар Фонтанів побудований на місці колишнього військомату та Київського виноробного заводу. Там вул. Саперне поле. Радар трохи в стороні, ближче до "України"..
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19.11.2020 15:21 Ответить
пол завода вообще по какой-то схеме продали Гавришу и там теперь строят очередной ЖК.
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19.11.2020 11:24 Ответить
Надо действительно разкрыть, обрисовать ситуацию, а уж потом давать оцэнку действиям на публику. Больно уж много фэйков обсасывается .
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19.11.2020 11:26 Ответить
Указанная сума 100крат занижена.
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19.11.2020 11:31 Ответить
Тю, на АТЕКу вже років з 10 у пейнтбол на руїнах цехів грають і усім до сраки.
На Реле та автоматики набудували житлових будинків замість цехів.
На Київтрактородеталі, Точелектроприладі, Станкозаводі від виробництва залишилися лише ріелтори з оренди та бухгалтерія.
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19.11.2020 11:54 Ответить
зато там теперь ЖК Престиж Холл
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19.11.2020 12:03 Ответить
Це, по 400 000 грн за будівлю? Він що, зніс вагончики на базі відпочинку? Мені зараз просто важко уявити 9 будівель по ціні в 400 000 на підприємстві в м. Київ.
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19.11.2020 13:00 Ответить
Читаю вікі: В июне 2020 «Укроборонпром» разрешил продажу площадей киевского завода «Радар», расположенного в центральном районе украинской столицы. Вместе с планами застройки покупатель получит военный архив и остатки производства все еще уникальной техники.

Это что шутка? Зачем оставлять производственные линии?
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19.11.2020 20:24 Ответить
 
 