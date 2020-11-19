Гендиректор киевского завода "Радар" подозревается в уничтожении госимущества на 3,6 млн
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Правоохранители уведомили генерального директора ОАО "Киевский завод "Радар" о подозрении в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшего тяжкие последствия.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
"Следствием установлено, что вследствие ненадлежащего исполнения генеральным директором служебных обязанностей по сохранению и эффективному использованию государственного имущества при проведении строительных работ по реконструкции имущественного комплекса застройщиком полностью уничтожено девять зданий, находящихся на балансе ОАО "Киевский завод "Радар", - указывается в сообщении.
В результате государственным интересам причинен ущерб на сумму более 3,6 млн грн.
Продолжается досудебное расследование. Устанавливаются обстоятельства правонарушения и лица, которые могут быть к нему причастны.
Киевский завод "Радар" - базовое предприятие авиапрома Украины по производству бортовых радиолокационных комплексов, метеонавигационных станций, аппаратуры специального назначения. Монополист по производству радиолокационных станций типа "Гроза", "Буран", "9Б-1101К".
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