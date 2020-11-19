"Слуга народа" Гетманцев объяснил, зачем строят дороги во время пандемии: "Больного человека надо довезти до больницы. Успеть"
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Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему государство продолжает строительство дорог во время пандемии коронавируса.
Об этом он рассказал в интервью "Главкому" отвечая на комментарий, что сам Гетманцев, тяжело переболев COVID-19, поддержал выделение половины средств из коронавирусного фонда бюджета на строительство дорог, передает Цензор.НЕТ.
"Здесь все очень просто. Коронавирусный фонд на сегодня использован на 60%, о чем можно узнать в онлайн-режиме на сайте Минфина. Там же можно увидеть, сколько средств недоиспользовал Минздрав, - ни одна статья не выбрана полностью. Кабмин на прошлой неделе перераспределил где-то до миллиарда на оборудование кислородом коек, забрав эти деньги с дорог. То есть мы не можем говорить о том, что деньги забрали у медицины и направили на дороги. Ибо средств, используемых сегодня в "Covid"-фонде, достаточно, чтобы выполнить те планы, которые Минздрав ставит для противодействия коронавирусу. Потребуются еще деньги - еще перераспределят, потому противодействие вирусу - абсолютный приоритет. Если речь идет о 25 млрд, которые остались в фонде, то все они могут быть использованы на медицинские цели, но запроса такого от Минздрава нет, мероприятий, спланированных на эти деньги, тоже нет.
По дорогам есть два момента. Первый - больного человека надо довезти до больницы. Успеть. И это не всегда возможно. А второй - в условиях тяжелого экономического кризиса, в которых находится Украина и весь мир, дороги - как раз то, во что мы вкладываем деньги, чтобы создать рабочие места, поддержать развитие нашей экономики. Инвестиции в инфраструктуру - это еще и создание рабочих мест. По статистике, за девять месяцев единственный сектор экономики, который вырос у нас с начала года, несмотря на коронакризис - строительство. И возросло оно как раз благодаря этим программам, беспрецедентно масштабным. За то, что мы в коронакризис не забываем о дорогах, думаю, спустя несколько лет нас добрым словом вспомнят", - пояснил Гетманцев.
Пожалуйста, подождите...
- Як це, навіщо?!!!... Щоб хворих зручніше було звозить до лікарень, а мертвих - на кладовище… Це, як анекдот, я опублікував ще влітку... Тепер питання - "Хто такий Гетьманцев?"
Померать под любимый сериал, Зе шобле будет намного спокойнее..
Простите, но в этом правительстве есть хоть один вменяемый человек?
Ведь после дефолта будет не с кого ответ спросить, они же будут только тупо улыбаться, прикидываться дурачками и нести вот такую вот ахинею.
Швидко привезти можна по ВЖЕ побудованій дорозі, а не по тій, яка перерита і тільки будується.
Навіть ця відмазка зебільна, чи на зебілів розрахована.
ВО ВТОРЫХ, - Я НЕ ЗНАЮ ТАКОЙ НАЦИИ, НАЦИОНАЛЬНОСТИ ИЛИ НАРОДА. НЕТ ТАКОГО ЭТНОСА. И НИ КОГДА НЕ БЫЛО.
Якщо добрим словом вважати мат то Гєтманцєв правий на сто відсотків. І на рахунок того, що поминати з тими словами будуть дуже довго - теж правда. Можливо, навіть довше, ніж про це думає сам Гєтманцєв.
а враховуючи, що зеленські більше ні на що не здатні, то ця злива й не припиняється.
Нужно его выпороть на конюшне.
Мы успели, в гости к Богу не бывает опозданий…
Чому МОЗ не зміг освоїти виділенні кошти ніхто не цікавився? Кругом у нас все настільки прекрасно з лікуванням і все в такому шоколаді що, вже ніхто не знає, як його покращити? Так охвігєнно працює медична індустрія що, медичним киснем вже зварювальники варять арматуру на будівництві? Чи може в міністерстві погризлися за потоки і заблокували всі проекти? Хоча, я особисто думаю що, чиновники просто виявилися не здатними розробити план використання наявних грошей. Особливо, в умовах перманентного падіння виробництва у всіх галузях, а виробники виявилися нездатними запропонувати виробництво необхідного обладнання та медичних препаратів.
Коли десятиліттями розвалюється виробництво і втрачаються кадри то, навіть запропонувавши великі гроші ви не зможете нізвідки взяти потужності і спеціалістів для забезпечення власних потреб.