"Слуга народа" Гетманцев объяснил, зачем строят дороги во время пандемии: "Больного человека надо довезти до больницы. Успеть"

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему государство продолжает строительство дорог во время пандемии коронавируса.

Об этом он рассказал в интервью "Главкому" отвечая на комментарий, что сам Гетманцев, тяжело переболев COVID-19, поддержал выделение половины средств из коронавирусного фонда бюджета на строительство дорог, передает Цензор.НЕТ.

"Здесь все очень просто. Коронавирусный фонд на сегодня использован на 60%, о чем можно узнать в онлайн-режиме на сайте Минфина. Там же можно увидеть, сколько средств недоиспользовал Минздрав, - ни одна статья не выбрана полностью. Кабмин на прошлой неделе перераспределил где-то до миллиарда на оборудование кислородом коек, забрав эти деньги с дорог. То есть мы не можем говорить о том, что деньги забрали у медицины и направили на дороги. Ибо средств, используемых сегодня в "Covid"-фонде, достаточно, чтобы выполнить те планы, которые Минздрав ставит для противодействия коронавирусу. Потребуются еще деньги - еще перераспределят, потому противодействие вирусу - абсолютный приоритет. Если речь идет о 25 млрд, которые остались в фонде, то все они могут быть использованы на медицинские цели, но запроса такого от Минздрава нет, мероприятий, спланированных на эти деньги, тоже нет.

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По дорогам есть два момента. Первый - больного человека надо довезти до больницы. Успеть. И это не всегда возможно. А второй - в условиях тяжелого экономического кризиса, в которых находится Украина и весь мир, дороги - как раз то, во что мы вкладываем деньги, чтобы создать рабочие места, поддержать развитие нашей экономики. Инвестиции в инфраструктуру - это еще и создание рабочих мест. По статистике, за девять месяцев единственный сектор экономики, который вырос у нас с начала года, несмотря на коронакризис - строительство. И возросло оно как раз благодаря этим программам, беспрецедентно масштабным. За то, что мы в коронакризис не забываем о дорогах, думаю, спустя несколько лет нас добрым словом вспомнят", - пояснил Гетманцев.