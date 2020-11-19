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"Слуга народа" Гетманцев объяснил, зачем строят дороги во время пандемии: "Больного человека надо довезти до больницы. Успеть"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему государство продолжает строительство дорог во время пандемии коронавируса.

Об этом он рассказал в интервью "Главкому" отвечая на комментарий, что сам Гетманцев, тяжело переболев COVID-19, поддержал выделение половины средств из коронавирусного фонда бюджета на строительство дорог, передает Цензор.НЕТ.

"Здесь все очень просто. Коронавирусный фонд на сегодня использован на 60%, о чем можно узнать в онлайн-режиме на сайте Минфина. Там же можно увидеть, сколько средств недоиспользовал Минздрав, - ни одна статья не выбрана полностью. Кабмин на прошлой неделе перераспределил где-то до миллиарда на оборудование кислородом коек, забрав эти деньги с дорог. То есть мы не можем говорить о том, что деньги забрали у медицины и направили на дороги. Ибо средств, используемых сегодня в "Covid"-фонде, достаточно, чтобы выполнить те планы, которые Минздрав ставит для противодействия коронавирусу. Потребуются еще деньги - еще перераспределят, потому противодействие вирусу - абсолютный приоритет. Если речь идет о 25 млрд, которые остались в фонде, то все они могут быть использованы на медицинские цели, но запроса такого от Минздрава нет, мероприятий, спланированных на эти деньги, тоже нет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Кабмин перенаправил более $3,5 млн грн с выделенных на главную онколабораторию Украины на ремонт дорог. ВИДЕО

По дорогам есть два момента. Первый - больного человека надо довезти до больницы. Успеть. И это не всегда возможно. А второй - в условиях тяжелого экономического кризиса, в которых находится Украина и весь мир, дороги - как раз то, во что мы вкладываем деньги, чтобы создать рабочие места, поддержать развитие нашей экономики. Инвестиции в инфраструктуру - это еще и создание рабочих мест. По статистике, за девять месяцев единственный сектор экономики, который вырос у нас с начала года, несмотря на коронакризис - строительство. И возросло оно как раз благодаря этим программам, беспрецедентно масштабным. За то, что мы в коронакризис не забываем о дорогах, думаю, спустя несколько лет нас добрым словом вспомнят", - пояснил Гетманцев.
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Топ комментарии
+41
"Слуга народа" Гетманцев объяснил, зачем строят дороги во время пандемии: "Больного человека надо довезти до больницы. Успеть" - Цензор.НЕТ 2694
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19.11.2020 10:48
+30
Учимтывая ситуацию в больницах, дороги лучше сразу в морг строить.
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19.11.2020 10:49
+29
Господи прости идиотов которые выбирают ради прикола, ибо они не ведают, что творят.
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19.11.2020 10:51
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"Слуга народа" Гетманцев объяснил, зачем строят дороги во время пандемии: "Больного человека надо довезти до больницы. Успеть" - Цензор.НЕТ 2694
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19.11.2020 10:48 Ответить
А лікувати чим?
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19.11.2020 10:49 Ответить
- Володимир Олександрович, а навіщо Ви витрачаєте кошти, які направлені на боротьбу з КОВІД-19, на ремонт доріг?
- Як це, навіщо?!!!... Щоб хворих зручніше було звозить до лікарень, а мертвих - на кладовище… Це, як анекдот, я опублікував ще влітку... Тепер питання - "Хто такий Гетьманцев?"
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19.11.2020 10:55 Ответить
Па ч"їму Ви так очінь русккєхь ні любіті??
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19.11.2020 11:22 Ответить
Асфальтом і відосіками. Хоча основне питання - у яку лікарню? І навіщо, коли у тій лікарні не вистачає ні ліжок, ні кисню, ні ліків, ні лікарів?
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19.11.2020 11:02 Ответить
Кожен божий день зєдятли пробивають чергове дно своєю тупістю.
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19.11.2020 11:05 Ответить
Але ж піпли-кретини досі хавають?
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19.11.2020 11:23 Ответить
Сватами, кварталом , и конечно слугой народа..
Померать под любимый сериал, Зе шобле будет намного спокойнее..
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19.11.2020 11:16 Ответить
ну, і украсть тоже нужно успєть

"Слуга народа" Гетманцев объяснил, зачем строят дороги во время пандемии: "Больного человека надо довезти до больницы. Успеть" - Цензор.НЕТ 4185
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19.11.2020 10:50 Ответить
"Слуга народа" Гетманцев объяснил, зачем строят дороги во время пандемии: "Больного человека надо довезти до больницы. Успеть" - Цензор.НЕТ 9610
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19.11.2020 10:49 Ответить
Учимтывая ситуацию в больницах, дороги лучше сразу в морг строить.
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19.11.2020 10:49 Ответить
Не погоджуся. Краще зразу на кладовище, бо морги якраз пи лікарнях.
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19.11.2020 11:03 Ответить
Больница-морг-кладбище.
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19.11.2020 11:27 Ответить
Господи прости идиотов которые выбирают ради прикола, ибо они не ведают, что творят.
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19.11.2020 10:51 Ответить
Как раз они знают что творят. Просто "лепят горбатого" и оправдывают себя бредом!
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19.11.2020 10:55 Ответить
надеюсь, эти добрые слова воспоминаний согреют вас на нарах...
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19.11.2020 10:51 Ответить
та й до цвинтаря йому приємніше буде везтись по новій дорозі...?
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19.11.2020 10:52 Ответить
А если в МОЗ одни дебилы и не способны сформировать потребность медицины для борьбы с пандемией,тогда ,что вообще не выделять деньги,по логике зедебилов ,получается ТАК!
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19.11.2020 10:53 Ответить
та ні. Мутка із ковідним фондом потрібна була зебілам, щоби уникнути тендерів при будівництві доріг. Якби вони ці гроші не провели через цей фонд, вони би не змогли так багато на них вкрасти.
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19.11.2020 10:55 Ответить
Вт так, под всеми парусами, судно с ненормальным капитаном "бубочкой" смело идет ко дну - дефолту.
Простите, но в этом правительстве есть хоть один вменяемый человек?
Ведь после дефолта будет не с кого ответ спросить, они же будут только тупо улыбаться, прикидываться дурачками и нести вот такую вот ахинею.
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19.11.2020 10:53 Ответить
и нафиг дороги если больниц готовых нету?
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19.11.2020 10:56 Ответить
Я бы сказал так: строят потому, что хотят украсть. Больные здесь ни при чем.
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19.11.2020 10:56 Ответить
Да и строят ли? Руками "построенное" отрывают и уносят в неизвестном направлении. А потому смотри п.1: "строят" потому что крадут. Вот и все.
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19.11.2020 10:57 Ответить
Сепар медведчуковский.
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19.11.2020 10:56 Ответить
дЕГЕНЕРАТ!
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19.11.2020 10:56 Ответить
шоб катафалк ресору не зламав,бовдури...
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19.11.2020 10:58 Ответить
ДИбіл.
Швидко привезти можна по ВЖЕ побудованій дорозі, а не по тій, яка перерита і тільки будується.
"Слуга народа" Гетманцев объяснил, зачем строят дороги во время пандемии: "Больного человека надо довезти до больницы. Успеть" - Цензор.НЕТ 3091Навіть ця відмазка зебільна, чи на зебілів розрахована.
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19.11.2020 10:59 Ответить
Боже, какой лицемер! Да вы скоро на этим дорогах будете одни катафалки видеть.
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19.11.2020 11:00 Ответить
Па ч"їму Ви так очінь русккєхь ні любіті??
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19.11.2020 11:26 Ответить
Два пианиста вошли в историю своей игрой на пианино "УКРАИНА".Один на майдане исполнял Гимн, второй... Стыдно и унизительно вспоминать.
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19.11.2020 11:01 Ответить
Они реально упоротые... обдолбанные гкарталом.
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19.11.2020 11:01 Ответить
"Слуга народа" Гетманцев объяснил, зачем строят дороги во время пандемии: "Больного человека надо довезти до больницы. Успеть" - Цензор.НЕТ 2282
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19.11.2020 11:02 Ответить
Ось сова. А ось глобус. Натягуємо сову на глобус- отримуємо пояснення дерибану ковід фонду.
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19.11.2020 11:02 Ответить
Гетманцев,кратко - одна извилина и та прямая.
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19.11.2020 11:03 Ответить
Что ни слугв народо или представитель ЗЕленой шоблы то и воровитый дебил. Совпадение? Не думаю. "Слуга народа" Гетманцев объяснил, зачем строят дороги во время пандемии: "Больного человека надо довезти до больницы. Успеть" - Цензор.НЕТ 8587
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19.11.2020 11:03 Ответить
Па ч"їму Ви так очінь русккєхь ні любіті??
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19.11.2020 11:27 Ответить
ВО ПЕРВЫХ, - А ЗА ЧТО ЖЕ ИХ ЛЮБИТЬ?
ВО ВТОРЫХ, - Я НЕ ЗНАЮ ТАКОЙ НАЦИИ, НАЦИОНАЛЬНОСТИ ИЛИ НАРОДА. НЕТ ТАКОГО ЭТНОСА. И НИ КОГДА НЕ БЫЛО.
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19.11.2020 11:28 Ответить
Судячи з Вашої їзікі--ви іспанський ідальго.
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19.11.2020 11:30 Ответить
Да нет, я украинец. "Слуга народу" Гетманцев пояснив, навіщо будують дороги під час пандемії: "Хвору людину треба довезти до лікарні. Встигнути" - Цензор.НЕТ 8991
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19.11.2020 11:38 Ответить
Щиро радий,земляче.Одразу видно українця-патріота.А у нас не з кацапами війна?
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19.11.2020 12:02 Ответить
С ними, с ним.
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19.11.2020 12:05 Ответить
От якби Ви у час Бальшьой Атьєчь свінай вайни німецькою щебетали.....
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19.11.2020 12:10 Ответить
Не уподобляйтесь коммунистке Фарион. Це вам не личить.
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19.11.2020 12:17 Ответить
Ще б всі були такі як вона.Чому її ненавидять вороги України?А чому-Ви?Лише захищаючи "насільствінаукраїньїзірививанихь"?
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19.11.2020 12:24 Ответить
Вони хворих в іншу область будуть возити??? Ремонтують ж траси між містами!
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19.11.2020 11:03 Ответить
"Слуга народа" Гетманцев объяснил, зачем строят дороги во время пандемии: "Больного человека надо довезти до больницы. Успеть" - Цензор.НЕТ 541
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19.11.2020 11:05 Ответить
По ступеню цинізму цей ЗЕлуплений гетьманцев міг би позмагатись з ригівським "генієм" фінансизму Пахлом Азіровим Бімбою.
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19.11.2020 11:06 Ответить
Ну, довезли.... Дальше что? Сдох без кислорода, и с комфортом на кладбище, по прекрасной дорожке, с ветерком? Пи@...ры зеленые.
"Слуга народа" Гетманцев объяснил, зачем строят дороги во время пандемии: "Больного человека надо довезти до больницы. Успеть" - Цензор.НЕТ 6623


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19.11.2020 11:14 Ответить
Должен признать, что даже Партия Регионов не издевалась и стебалась над наридом так, как это делают зеленые тридварасы.
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19.11.2020 11:08 Ответить
За то, что мы в коронакризис не забываем о дорогах, думаю, спустя несколько лет нас добрым словом вспомнят", - пояснил Гетманцев.Источник: https://censor.net/ru/n3231990
Якщо добрим словом вважати мат то Гєтманцєв правий на сто відсотків. І на рахунок того, що поминати з тими словами будуть дуже довго - теж правда. Можливо, навіть довше, ніж про це думає сам Гєтманцєв.
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19.11.2020 11:09 Ответить
его ещё не уволили?
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19.11.2020 11:09 Ответить
Такіє русккєє людє--на цєну какаїну.
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19.11.2020 11:28 Ответить
Зелёные барыги соревнуются в дебилизме между собой. Всех остальных они уже победили.
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19.11.2020 11:13 Ответить
Гетманцев решил откосить по дурке.
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19.11.2020 11:16 Ответить
А у тебя есть, чем довезти и куда довезти в сельской местности, гнида ты зеленая?!
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19.11.2020 11:17 Ответить
Боже, скільки вмісті з Віслюком дурнів залізло у владу.
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19.11.2020 11:23 Ответить
"Тигры" с "Той стороны" не любят плохих дорог. На "поребрик" заехать не могут. Им нуны карошай дорога. Пльохой дорога - оберст пуф-пуф.
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19.11.2020 11:24 Ответить
Ни одного обосратого зефилитика в ленте...
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19.11.2020 11:26 Ответить
Гетманцев, учитывая, что в Украине 169 тыс. км. дорог, а Укравтодорог отчитался о ремонте порядка 4 тыс. км., то у тех, кто проживает на оставшихся 97% дорог нет шансов доехать до больницы?
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19.11.2020 11:27 Ответить
сцання в очі не має припинятися.
а враховуючи, що зеленські більше ні на що не здатні, то ця злива й не припиняється.
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19.11.2020 11:28 Ответить
"За то, что мы в коронакризис не забываем о дорогах, думаю, спустя несколько лет нас добрым словом вспомнят" - пояснил Гетманцев. До вас тоже был один, тот термосом попытался откупиться за все свои грехи, но на выборах это ему не помогло. Делайте выводы, начинайте работать. Если хотите на следующих выборах что-то получить то откупиться дорогами не выйдет, Украинцы все видят и все прекрасно понимают, будете посланы как и свиночол.
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19.11.2020 11:29 Ответить
Зелёненькие с ума совсем выживают... такую куйню даже вовочкиному избирателю должно быть стыдно людям говорить..
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19.11.2020 11:30 Ответить
По уровню интеллекта, Гетманцев находится рядом с тем придурком, который рекомендовал продавать домашних животных для оплаты коммунальных услуг.
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19.11.2020 11:35 Ответить
Ну да.Довезли,якщо дозвонишся.Далі шо?У нас в Золотоноші на весь район-1(один,матьперемать) апарат швл.Якщо подивиться ціну доріг при клоуні,то за один км. зєліної дороги можна купить сотню+ швл середньої ціни 500 000грн.
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19.11.2020 11:35 Ответить
Хреновый он слуга!
Нужно его выпороть на конюшне.
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19.11.2020 11:38 Ответить
Черный юмор, стеб?
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19.11.2020 11:38 Ответить
Ну привезли и что дальше? А по дороге на кладбище мне все равно, будет дорога асфальтированная или нет.
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19.11.2020 11:42 Ответить
Если человек идиот, то это надолго ! (с) Лёлик
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19.11.2020 11:50 Ответить
Не могу не процитировать
Мы успели, в гости к Богу не бывает опозданий…
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19.11.2020 11:53 Ответить
пришло время закупить спорткары, чтобы с ветерком!
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19.11.2020 11:57 Ответить
Теперь известно как выглядит черная дыра, куда исчезают бюджетные деньги, похожа на дыру в асфальте.
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19.11.2020 12:00 Ответить
Эта очкасто-проффесорское ЧМО действительно считает народ Украины настолько тупым, что можно впаривать такую ЧУШЬ? Разве только младенцы не в курсе какой распил бабла происходит при строительстве наших дорог !!!! И о каких рабочих местах блеиит этот баран? Дороги строят китайцы, турки, азербайджанцы и т.д......
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19.11.2020 12:01 Ответить
так завжди бурчали але хавали.
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19.11.2020 13:43 Ответить
Да нет, ты - тупорылое животное, дороги фугучат потому, что на сегодня это самое коррупционное дело в Украине, крадут миллиардами.
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19.11.2020 12:06 Ответить
на каких идиотов рассчитаны подобные объяснения?На зеленых?Даже они не поверят!
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19.11.2020 12:16 Ответить
"Слуга народу" Гетманцев пояснив, навіщо будують дороги під час пандемії: "Хвору людину треба довезти до лікарні. Встигнути" - Цензор.НЕТ 376
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19.11.2020 12:17 Ответить
Успеть довезти, как женщину из Радомышля???
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19.11.2020 12:27 Ответить
Спасти рядового Раяна.
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19.11.2020 13:42 Ответить
очень актуально, когда больницы закрываются и до ближайшей 100 км "Слуга народу" Гетманцев пояснив, навіщо будують дороги під час пандемії: "Хвору людину треба довезти до лікарні. Встигнути" - Цензор.НЕТ 4653
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19.11.2020 12:34 Ответить
И нахрен, умирающему от нехватки кислорода человеку,хорошая дорога? Его привезут в задрыпаную и ничем не оборудованную палату и он там умрёт, потому,что власть, за полгода пандемии, не подвела кислород,а направила деньги на залатывание выбоин. Гореть вам скотам в аду.
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19.11.2020 12:39 Ответить
Ох и смешные же эта зелень, ну чисто 95 квартал.
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19.11.2020 12:55 Ответить
**********! Но не из денег на борьбу с эпидемией.
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19.11.2020 12:55 Ответить
Мда.......ну а ШО - железная «логика».......😁
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19.11.2020 12:55 Ответить
Н-да, когда слишком много клоунов - это уже пандемия, а вселенская катастрофа
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19.11.2020 13:04 Ответить
А що хворих возять "швидкі" з міста в місто, чи з області в область? Бо в місті дороги будують мери і вони їх будували завжди. Для кого це Ви сказали?
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19.11.2020 13:08 Ответить
Пояснення дуже просте: ми будували дороги бо, плануванням і розбудовою лікарень та медицини не має кому займатися, а ось дорогами є.
Чому МОЗ не зміг освоїти виділенні кошти ніхто не цікавився? Кругом у нас все настільки прекрасно з лікуванням і все в такому шоколаді що, вже ніхто не знає, як його покращити? Так охвігєнно працює медична індустрія що, медичним киснем вже зварювальники варять арматуру на будівництві? Чи може в міністерстві погризлися за потоки і заблокували всі проекти? Хоча, я особисто думаю що, чиновники просто виявилися не здатними розробити план використання наявних грошей. Особливо, в умовах перманентного падіння виробництва у всіх галузях, а виробники виявилися нездатними запропонувати виробництво необхідного обладнання та медичних препаратів.
Коли десятиліттями розвалюється виробництво і втрачаються кадри то, навіть запропонувавши великі гроші ви не зможете нізвідки взяти потужності і спеціалістів для забезпечення власних потреб.
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19.11.2020 13:40 Ответить
на все попилить, успеть
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19.11.2020 15:08 Ответить
Він просто глузує зі свого зєлєктората. Він не дурний, він свідомо та злонавмисно глузує. Коли людина почуває себе безвідповідально та безкарно, вона може нахамити або просто глузувати як він. Йому начхати.
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19.11.2020 18:22 Ответить
 
 