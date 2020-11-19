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49% украинцев поддерживают введение карантина выходного дня, столько же против, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

49% украинцев поддерживают введение карантина выходного дня, столько же против, - опрос

85% украинцев знают о том, что Правительство ввело "карантин выходного дня", 15% - что-то слышали или вообще слышат впервые об этом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные опроса социологической группы "Рейтинг".

Отношение к введению "карантина выходного дня" полярное: 49% опрошенных поддерживают, столько же против. В то же время, только 35% ожидают, что в результате реализации проекта распространение коронавируса уменьшится, зато 62% - не согласны с этим.

61% считают нецелесообразным введение "жесткого карантина" (локдауна), (36% поддерживают). При этом, его эффективность оценивают значительно выше, чем "карантина выходного дня": 55% считают, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится, 42% - имеют противоположное мнение.

75% опрошенных поддерживают введение штрафов за пребывание в общественных местах и транспорте без масок, 24% - против этого. Чаще штрафы поддерживают женщины и пожилые люди, самая высокая поддержка в Киеве, меньше всего - на Юге.

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49% украинцев поддерживают введение карантина выходного дня, столько же против, - опрос Рейтинга 01
49% украинцев поддерживают введение карантина выходного дня, столько же против, - опрос Рейтинга 02
49% украинцев поддерживают введение карантина выходного дня, столько же против, - опрос Рейтинга 03
49% украинцев поддерживают введение карантина выходного дня, столько же против, - опрос Рейтинга 04
49% украинцев поддерживают введение карантина выходного дня, столько же против, - опрос Рейтинга 05
49% украинцев поддерживают введение карантина выходного дня, столько же против, - опрос Рейтинга 06

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
А какой смысл в этих опросах? Шо, у нас 73-нарид в своей голове может построить математическую модель влияния карантина ВД на уменьшение числа зараженных? Если этого не может сделать даже шмыгаль и все его объяснения сводились только к бла-бла-бла.
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19.11.2020 10:52
+6
Карантин выходного дня бред. Это абсолютно ничего не даёт. Правильно поступали шведы, которые никаких каратнитон не обявляли. Наша зеплесень наделала связи с ковидом максимальное количечтво ошибок. Таких ошибок нигде в мире не совершали.
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19.11.2020 10:55
+5
Яскравий приклад маніпуляцій, брехні соцопитувальщиків.
За їх версією, бубочка робить все правильно і нарід сам прагне "карантину вихідного дня".
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19.11.2020 11:05
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А какой смысл в этих опросах? Шо, у нас 73-нарид в своей голове может построить математическую модель влияния карантина ВД на уменьшение числа зараженных? Если этого не может сделать даже шмыгаль и все его объяснения сводились только к бла-бла-бла.
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19.11.2020 10:52 Ответить
Якщо вже поводять опитування, т я вважаю, що їх потрібно імплементувати у рішення. Тому для тих, хто підтримує карантин вихідного дня, його потрібно ввести, а для тих, хт не підтримує - не вводити. Правда не зрозуміло, що робити з тими двома відсотками, які ні те, ні се. 😊
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19.11.2020 11:16 Ответить
Карантин выходного дня бред. Это абсолютно ничего не даёт. Правильно поступали шведы, которые никаких каратнитон не обявляли. Наша зеплесень наделала связи с ковидом максимальное количечтво ошибок. Таких ошибок нигде в мире не совершали.
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19.11.2020 10:55 Ответить
Ага. «Пока что стратегия Швеции оказывается поразительным провалом. Четыре дня назад у нас было в восемь раз больше случаев [заражения] на душу населения, чем в Финляндии, и в 3,5 раза больше, чем в Норвегии. А у них ситуация осенью должна была быть хуже, потому что у нас должен был появиться иммунитет», - сказала вирусолог Лена Эйнхорн
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19.11.2020 11:02 Ответить
В швеции количество трупов в 10 раз больше чем в дании, и в 20 раз больше чем в Норвегии. Ну такой себе успех шведской модели
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19.11.2020 11:10 Ответить
У чому логіка карантину на вихідних??? У неділю в ресторані, де по 2 між столиками, шанс заразитися менший, ніж у будень в переповненій маршрутці в годину пік!
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19.11.2020 11:01 Ответить
по 2 метри між столиками*

І так, сенс закривати на вихідних магазини одягу чи побутової техніки? В Ашані все одно скупчення народу БІЛЬШЕ!
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19.11.2020 11:02 Ответить
В 40 милионной Украине больше новых случаев ковида на душу чем в рашке + просто дикие кол-ва китайских тестов. Дания, Финляндия и Норвегия гонят откровенно отфонарную стату, в Дании вемерли все норки и домашнии животные, а людям пофиг - никто не болеет и не умирает. Самая честная стата у немцев, шведов, итальянцев...
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19.11.2020 11:02 Ответить
Яскравий приклад маніпуляцій, брехні соцопитувальщиків.
За їх версією, бубочка робить все правильно і нарід сам прагне "карантину вихідного дня".
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19.11.2020 11:05 Ответить
опять "Рейтинг" соврал. недавно был опрос КМИС - за 48%, против 27%
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19.11.2020 16:38 Ответить
І ви посилання на цей рейтинг КМІС дасте?
Бо я знайшла лише падіння бубочки з п'єдисталу.
11.11.20 Рейтинг Зеленского за полгода упал до 33,3%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА.
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19.11.2020 17:11 Ответить
Главная беда зеленого дурантина заключается в его ущербности, как и всей зеМанды. Почему рынок закрыт, а атб - работает? Почему торговые центры закрыты, а ашан, который больше многих тц - торгует? Почему парикмахерская/кафе/ресторан/кинотеатр/спортзал не может работать на выходных, а заводы-пароходы-телеканалы ахметовых-каломойских-пинчуков рубят бабло не смотря на день недели? Где справедливость?!!! Если карантинить, то всем, а не только нищесбродам которые еле сводят концы с концами.
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19.11.2020 11:08 Ответить
А давайте в больнице будем проводить опрос при острой боли в животе от апендицита...,делать операцию или потавить примочки,сплошной сюр какой то,клоуны зебильные...
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19.11.2020 11:12 Ответить
Опросами решаем проблемы пандемии? В таком русле - вам к гадалке.
Кто то моделировал ситуацию? Пусть даже на примитивном уровне.
Или все действия берутся из руководства Стеля?
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19.11.2020 11:42 Ответить
Страна напуганых идиотов
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19.11.2020 12:11 Ответить
2 последних вопроса противоречат друг другу, как и результаты опроса.
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19.11.2020 14:15 Ответить
 
 