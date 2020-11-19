49% украинцев поддерживают введение карантина выходного дня, столько же против, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Общество
85% украинцев знают о том, что Правительство ввело "карантин выходного дня", 15% - что-то слышали или вообще слышат впервые об этом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные опроса социологической группы "Рейтинг".
Отношение к введению "карантина выходного дня" полярное: 49% опрошенных поддерживают, столько же против. В то же время, только 35% ожидают, что в результате реализации проекта распространение коронавируса уменьшится, зато 62% - не согласны с этим.
61% считают нецелесообразным введение "жесткого карантина" (локдауна), (36% поддерживают). При этом, его эффективность оценивают значительно выше, чем "карантина выходного дня": 55% считают, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится, 42% - имеют противоположное мнение.
75% опрошенных поддерживают введение штрафов за пребывание в общественных местах и транспорте без масок, 24% - против этого. Чаще штрафы поддерживают женщины и пожилые люди, самая высокая поддержка в Киеве, меньше всего - на Юге.
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І так, сенс закривати на вихідних магазини одягу чи побутової техніки? В Ашані все одно скупчення народу БІЛЬШЕ!
За їх версією, бубочка робить все правильно і нарід сам прагне "карантину вихідного дня".
Бо я знайшла лише падіння бубочки з п'єдисталу.
11.11.20 Рейтинг Зеленского за полгода упал до 33,3%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА.
Кто то моделировал ситуацию? Пусть даже на примитивном уровне.
Или все действия берутся из руководства Стеля?