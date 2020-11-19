За сутки в МВД выявили 370 новых случаев COVID-19, большинство в Киеве, Запорожской и Днепропетровской областях
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Состоянию на 19 ноября зарегистрировано 370 новых случаев COVID-19 среди сотрудников МВД.
Как информирет Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД.
Наибольшее количество больных COVID-19 зарегистрировано в Днепропетровской области (+18), в Запорожской области (27) и в г. Киеве (55).
С начала пандемии коронавирусной болезнью заболели 19 110 сотрудников МВД, выздоровели - 18155, умерли - 55.
"Берегите себя и своих родных. Не занимайтесь самолечением и сразу обращайтесь к семейному врачу, если почувствовали симптомы заболевания", - сказано в сообщении.
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показать весь комментарий19.11.2020 10:59 Ответить Мне нравится 0
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