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Вирус испытывает нашу медсистему на прочность, пока что мы ему проигрываем, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Вирус испытывает нашу медсистему на прочность, пока что мы ему проигрываем, - Степанов

Нагрузка на медицинскую систему растет каждым днем. Важно соблюдать правила карантина, чтобы облегчить давление на медсистему.

Об этом в ходе онлайн-трансляции заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Вирус продолжает испытывать нас на прочность, продолжает испытывать нашу медицинскую систему. Нам действительно очень трудно, нагрузка на медицинскую систему только растет. Сейчас как никогда важно бороться с ним, в том числе и противоэпидемических мероприятий ... Сейчас, исходя из цифр, пока что мы ему проигрываем. Нам очень важно соблюдать правила карантина выходного дня и остальные установленные правила", - отметил Степанов.

По словам главы Минздрава, количество людей, которым медицинская помощь необходима в условиях стационара, растет.

Именно поэтому, подчеркнул Степанов, необходимо уменьшить нагрузку на медицинскую систему и не допустить ее коллапса, а это возможно только при соблюдении противоэпидемических ограничений, в частности карантина выходного дня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в МВД выявили 370 новых случаев COVID-19, большинство в Киеве, Запорожской и Днепропетровской областях

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+14
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19.11.2020 11:04
+12
А еще полгода назад осел говорил что вы мастера спорта по борьбе с вирусом...😃
Оказалось что вы мастера по издежу...большие мастера...
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19.11.2020 11:06
+11
Вирус испытывает нашу медсистему на прочность, пока что мы ему проигрываем, - Степанов - Цензор.НЕТ 2158
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19.11.2020 11:09
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19.11.2020 11:04 Ответить
Что бы победить коронавирус - нужно положить больше асфальта. Тогда мы выиграем и победим Вирус испытывает нашу медсистему на прочность, пока что мы ему проигрываем, - Степанов - Цензор.НЕТ 7610
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19.11.2020 11:07 Ответить
програєм не МИ а ви, дятли зебілні Вирус испытывает нашу медсистему на прочность, пока что мы ему проигрываем, - Степанов - Цензор.НЕТ 2700
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19.11.2020 11:10 Ответить
пойди асфальта поешь!
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19.11.2020 11:04 Ответить
вместо того, чтобы улучшать и упрочнять систему, лучше ввести максимум ограничений на индивидов, так?...
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19.11.2020 11:06 Ответить
А еще полгода назад осел говорил что вы мастера спорта по борьбе с вирусом...😃
Оказалось что вы мастера по издежу...большие мастера...
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19.11.2020 11:06 Ответить
Вирус испытывает нашу медсистему на прочность, пока что мы ему проигрываем, - Степанов - Цензор.НЕТ 2158
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19.11.2020 11:09 Ответить
Да неужели!
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19.11.2020 11:06 Ответить
Була б моя воля, я б закатав всю цю зелену шоблу в асфальт в перемішку з криворізьким шлаком.
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19.11.2020 11:08 Ответить
а якщо менше красти ?
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19.11.2020 11:12 Ответить
Если действовать вопреки здравому смыслу то победить можно только его!!!
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19.11.2020 11:14 Ответить
У преЗЕрвативов было 9 месяцев и фантастические 65 млрд гривен, для восстановления инфекционной медицины и недопущения роста больных! А что они сделали за это время и за эти деньги? Сняли видосики и положили асфальт к кладбищам, ну и хорошенько затарили свои офшоры короновирусными деньгами. Так что винить в этой ситуации нужно тех, кто привел к власти этих мародеров
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19.11.2020 11:16 Ответить
Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.
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19.11.2020 11:19 Ответить
ответ в сказанном: вирус проводит испытания на прочность, а они воспринимают это как свою виртуальную игру, да ещё, как и всегда, с краплёными картами. понятно шо пасьянс не сложится.
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19.11.2020 11:22 Ответить
По ходу степашка решил вирус заговорить..
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19.11.2020 11:28 Ответить
А що на це скажуть "майстриспорту" Вовік і Дєнік?
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19.11.2020 11:28 Ответить
Что бы что-то испытать, нужно это иметь в наличии!
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19.11.2020 11:36 Ответить
так вроде ж говорил, что европейские страны берут с нас пример?
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19.11.2020 11:37 Ответить
Дайте Вирусу взятку , запишите видосик о его полезности и какой он Хороший , - Больше же ничего не умеете.
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19.11.2020 11:48 Ответить
Як в анекдоті доки існує МВС існує і злочинність... А де була клепка у влади коли розікрали фонд боротьби з ковидлою, чи ба не в сідничних м'язах?
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19.11.2020 11:49 Ответить
А как же "мы чемпионы мира по борьбе с Ковид"?
Апять вас ниправильна поняли?
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19.11.2020 11:59 Ответить
Треба карантин для шкіл і садочків ввести, тоді зупините пандемію .. Але ви зедебілам, тому придумали дебільно неефективний карантин вихідного дня.
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19.11.2020 12:00 Ответить
Наверно не проигрывали если денег влажили бы туда (дороги важнее)
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19.11.2020 12:01 Ответить
Население, да проигрывает, умирая, а чиновники выигрывают, наживаясь на этом.
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19.11.2020 12:04 Ответить
ВОТ ГОНІТ СІСТЕМНИЙ!
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19.11.2020 12:52 Ответить
..та уже лучше б заткнулся и молчал , "министр" куев..
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19.11.2020 13:18 Ответить
 
 