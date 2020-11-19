Число заболевших COVID-19 в ВСУ превысило 2,5 тыс. человек, за сутки выявлено 202 новых случая, - Командование Медсил

В ВСУ за минувшие сутки лабораторно подтверждены 202 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 202 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 38 человек.Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - указывается в сообщении.

На лечении дома под контролем медицинской службы находятся 165 человек, в том числе 41 военнослужащий и 15 работников ВСУ в Киевской области, 29 военнослужащих и 5 работников ВСУ во Львовской области, и 28 военнослужащих в Житомирской области.

Всего по состоянию на 10:00 19 ноября в ВСУ острым респираторным заболеванием COVID-19 болеют 2525 человек. Выздоровели за период пандемии 5 839 человек, летальных случаев – 25. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 390 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течение ближайших трех суток - 105 человек.

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