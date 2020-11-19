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Степанов: Наблюдаем ситуацию, когда больные COVID-19 занимаются самолечением и обращаются к врачу слишком поздно

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Степанов: Наблюдаем ситуацию, когда больные COVID-19 занимаются самолечением и обращаются к врачу слишком поздно

Сегодня в Украине наблюдается ситуация, когда больные COVID-19 обращаются за медицинской помощью очень поздно.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге.

"Мы сейчас в наших больницах наблюдаем много таких случаев, когда люди очень поздно уже обращаются за медицинской помощью, не в больницу, а сами начинают лечить и наблюдать за этой болезнью. То есть даже к семейному врачу обращаются на седьмой-восьмой день при этом заболевании", - сказал министр.

Степанов призвал граждан звонить в контактный центр Минздрава, если возникают какие-то вопросы или если не удалось дозвониться к семейному врачу.

Читайте также: Пациента с коронавирусом могут лечить и без наличия декларации с семейным врачом, - Степанов
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Топ комментарии
+13
Пиши ще, палдо.

Відмовили в госпіталізації: 53-річна жінка померла під лікарнею в Боярці. ВIДЕО
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19.11.2020 11:18
+12
Понятно. И тут люди виноваты.
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19.11.2020 11:17
+12
А що ж робити , коли хворі , до лікарів не можуть навіть додзвонитися . Про - потрапити на прийом , я вже й зовсім мовчу . Степанов: Наблюдаем ситуацию, когда больные COVID-19 занимаются самолечением и обращаются к врачу слишком поздно - Цензор.НЕТ 2653 .
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19.11.2020 11:20
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Понятно. И тут люди виноваты.
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19.11.2020 11:17 Ответить
Якась погана країна слюгам попалась....
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19.11.2020 11:20 Ответить
А вони клоунів по приколу навибирали, а тепер по приколу здихають. Тільки **** і нам, притомним, куди діватися. Більше зелеублюдков, ненавиджу його виборців
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19.11.2020 12:05 Ответить
Коли мені скучно, я у фейсбуці добавляюсь в якусь зє групу, правда не на довго, але дуже цікаво проводжу там час. Степанов: Спостерігаємо ситуацію, коли хворі на COVID-19 займаються самолікуванням і звертаються до лікаря надто пізно - Цензор.НЕТ 3313 Степанов: Спостерігаємо ситуацію, коли хворі на COVID-19 займаються самолікуванням і звертаються до лікаря надто пізно - Цензор.НЕТ 4727
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19.11.2020 12:10 Ответить
а ви знатний мазохіст
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19.11.2020 12:20 Ответить
Степанов: Спостерігаємо ситуацію, коли хворі на COVID-19 займаються самолікуванням і звертаються до лікаря надто пізно - Цензор.НЕТ 8663

Та яке там! Тільки вчуся.
Але прокльони та дим з їхніх пердаків ще довго йдуть.
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19.11.2020 12:24 Ответить
Степанов: Спостерігаємо ситуацію, коли хворі на COVID-19 займаються самолікуванням і звертаються до лікаря надто пізно - Цензор.НЕТ 5896
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19.11.2020 12:28 Ответить
Пиши ще, палдо.

Відмовили в госпіталізації: 53-річна жінка померла під лікарнею в Боярці. ВIДЕО
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19.11.2020 11:18 Ответить
А вы тесты месяцами делайте, чтобы результаты в некрологах хоть узнавали..
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19.11.2020 11:19 Ответить
Степанов: Наблюдаем ситуацию, когда больные COVID-19 занимаются самолечением и обращаются к врачу слишком поздно - Цензор.НЕТ 7483
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19.11.2020 11:19 Ответить
Звідти ще можуть рости руки.
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19.11.2020 12:07 Ответить
Як у *********** та його шобли? Степанов: Спостерігаємо ситуацію, коли хворі на COVID-19 займаються самолікуванням і звертаються до лікаря надто пізно - Цензор.НЕТ 3189
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19.11.2020 12:12 Ответить
Помиляєтеся, у них не руки, а граблі.
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19.11.2020 13:14 Ответить
какаяразница
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19.11.2020 13:15 Ответить
А и действительно!
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19.11.2020 13:51 Ответить
А что если сопли потекли нада бежать сломя голову делать тест, что бы там цепануть врусняк уже по настоящему?
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19.11.2020 11:19 Ответить
Головна мета - заплатити за тест не Алі бабки. Бо безкоштовних для всіх нема.
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19.11.2020 11:21 Ответить
Ти досі не знаєш, що сопельки - це не ознака Ковіду? Коли ж ти вже до плінтусу доростеш?
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19.11.2020 13:43 Ответить
А що ж робити , коли хворі , до лікарів не можуть навіть додзвонитися . Про - потрапити на прийом , я вже й зовсім мовчу . Степанов: Наблюдаем ситуацию, когда больные COVID-19 занимаются самолечением и обращаются к врачу слишком поздно - Цензор.НЕТ 2653 .
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19.11.2020 11:20 Ответить
Все врачи на дистанционке, тест и рентген назначили дистанционно, правда тест через неделю, как заболели а рентген аж на 30.11 Набрали в контакт центр минздрава, а те отфуттболили к семейному врачу. Замкнутый круг
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19.11.2020 12:20 Ответить
До якого "врачу"? До того, якому не видали ні захисного костюма, ині засобів для лікування хворого, евюі потрібну кількість лвжкомісць у лікарні, ні кисню, ні навіть шаманського бубна?
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19.11.2020 11:20 Ответить
Я бы еще добавил - нет единой Схемы лечения ковида. Врачи выдумывают и изворачиваются кто во что горазд. Чего только не выписывают с переляку! Степанов: Спостерігаємо ситуацію, коли хворі на COVID-19 займаються самолікуванням і звертаються до лікаря надто пізно - Цензор.НЕТ 8049
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19.11.2020 12:53 Ответить
Наблюдается ситуация что не к кому обращаться ! Даже если ты подписал с врачем декларацию и он взял трубку то услышав серьезные симптомы сразу говорит вызывать скорую, а там катание по 5-10 часов по ночному городу и в лучшем случае место в коридоре в больнице где на 100 тяжелых больных один дежурный врач ! И то чтоб кто то индивидуально и оперативно контролировал твои анализы крови-речи не идет, от того где умрет тяжелый пациент дома или в вонючей муниципальной инфекционке разницы нет !
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19.11.2020 11:21 Ответить
Є. Бо вдома хоч рідні за руку потримають і очі закриють. Та й поховають, як людину, а не у мішку, як собаку.
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19.11.2020 11:24 Ответить
Що вдома, що в лікарні - результат одинаковий, - або організм переборе, або ні.
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19.11.2020 12:15 Ответить
Согласен. Схемы лечения нет. врачи назначают при лечении ковида разную херню в виде экспериментов!
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19.11.2020 12:54 Ответить
Наблюдаю ситуацию-злые люди скоро Степановна и всю зе шайку на куски рвать будут
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19.11.2020 11:21 Ответить
Але все ше 18 відсотків голосує на місцевих виборах.
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19.11.2020 11:25 Ответить
нарiд у нас "неправильный" - такой диагноз Минздрава. и то правда, за такую "боротьбу з вiрусом" правильный народ повесил бы степашку на фонарном столбе - напротив остальных "хрюшей" из того минздрава.
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19.11.2020 11:21 Ответить
Моя сімейна лікарка тупо не брала телефон, коли я хворів
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19.11.2020 11:27 Ответить
Министр здравохранения, который не способен сохранить себя, должен быть уволен немедленно вместе со всем кабмином.
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19.11.2020 11:59 Ответить
Странно, что не обвинил во всем порошенка
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19.11.2020 13:12 Ответить
Ну, а яких ще пояснень чекати від людини, яка виявилася не здатною навіть організувати освоєння коштів з ковідного фонду? Людині дали купу грошей, а вона навіть не знала що з ними робити для розвитку медицини.
Тепер залишається тільки паціентів козлити.
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19.11.2020 13:51 Ответить
 
 