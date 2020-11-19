Степанов: Наблюдаем ситуацию, когда больные COVID-19 занимаются самолечением и обращаются к врачу слишком поздно

Сегодня в Украине наблюдается ситуация, когда больные COVID-19 обращаются за медицинской помощью очень поздно.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге.

"Мы сейчас в наших больницах наблюдаем много таких случаев, когда люди очень поздно уже обращаются за медицинской помощью, не в больницу, а сами начинают лечить и наблюдать за этой болезнью. То есть даже к семейному врачу обращаются на седьмой-восьмой день при этом заболевании", - сказал министр.

Степанов призвал граждан звонить в контактный центр Минздрава, если возникают какие-то вопросы или если не удалось дозвониться к семейному врачу.

Читайте также: Пациента с коронавирусом могут лечить и без наличия декларации с семейным врачом, - Степанов