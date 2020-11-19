Преподаватель из Житомира Грабарь умерла не из-за недостатка кислорода в больнице, у нее были сопутствующие заболевания, - Степанов
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Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о том, что 39-летний педагог Ольга Грабарь умерла в больнице Житомира из-за нехватки кислорода.
Об этом глава Минздрава заявил во время онлайн-трансляции, информирует Цензор.НЕТ.
"Что касается той женщины, которая ушла из жизни из-за COVID-19, которую не удалось спасти нашим врачам. Она находилась в достаточно тяжелом состоянии, была переведена в реанимацию, в палату интенсивной терапии, находилась на аппарате ИВЛ, на высокопотоковом кислороде, была интубирована, но к сожалению осложнения, которые дает вирус, кроме того, сопутствующие заболевания, которые были у этой женщины, не позволили спасти ее жизнь. Но даже намека на то, что ей не была предоставлена кислородная терапия в необходимом объеме, не было", - подчеркнул Степанов.
Кроме того, министр здравоохранения добавил, что в Житомирской городской больнице №1, в которой находилась Грабарь, 106 коек обеспечены кислородом. Всего сейчас в больнице находятся 67 пациентов, нуждающихся в кислородной терапии, все получают ее.
Напомним, преподаватель из Житомира Ольга Грабарь умерла от COVID-19: накануне она сообщала об отсутствии в больнице кислорода.
Пожалуйста, подождите...
Наверное, не любила Бубочку - больной человек одним словом. Любила бы, умерла с его именем на устах!
Отсюда и "самая низкая смертность в мире" от ковид19
тем временем шмаркля, степанов, ермак и прочие - попрятались по больничкам - в вип-палатах и получают .. лечение витаминами))
Находящемуся на стационарном лечении в КБ ГУД "Фефания" Зеленскому кроме периодических сеансов оксигенотерапии, назначены препараты гепатопротекторного действия и витамины группы В и Е. Никаких препаратов из перечня "Протоколу надання медичної допомоги для лікуванні короновірусної хвороби (COVID-19)" утвержденного приказом №762 от 02.04.2020 г. (последняя редакция приказ МОЗ №2583 от 11.11.2020 г.)" не назначалось и не применялось
Кто верит зеленожопым? проголосуйте тут)))
Хто цього не бачить, той сраний порохобот!
"Для людей в реанимации уже нет кислорода. Сегодня реанимация работала через раз, а это - единственный наш шанс на спасение, я не знаю, как нам сейчас пережить ночь, а на утро кислорода нет вообще! Я сейчас сама здесь лежу, кислород отключали за сегодня уже 8 раз. Бедные врачи в реанимации, не знают что делать. Самое страшное, что у нас нет времени ", - написала Грабарь 15 ноября в 21.12.
а 17 ноября она умерла
"...даже намека на то, что ей не была предоставлена кислородная терапия в необходимом объеме, не было", - подчеркнул Степанов.
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так кто тут врет?
Совести нет, на умерших наговаривать((
"накануне она сообщала об отсутствии в больнице кислорода" Источник: https://censor.net/ru/n3232014
Чи, за логікою цього довбня, вона спеціально, знаючи що помирає, обмовила найпрофесіональнішу команду "новьіх лиц" Всесвіту на чолі з найвеличнішим плтерпілим бо порохоботка???
срок избрали- всех спасет, если че! Прм под зонтиком спрячет!
Да что там говорить? Помнишь, что хвастались низкой летальностью? Так оно и было, пока всего хватало. Но сейчас она начинает расти. Цифры не лгут, а Степанов может говорить все, что угодно.
Либо пусть предоставят копии обращений за необходимым оборудованием.
Цена одного концентратора 5 литров, до 20 тысяч гривен.Неужели город не мог решить эту проблему.
А я вам скажу,воровать меньше надо,и если описанная ситуация реальна,то нахрена такие мэры нужны.Если ситуация не решается вверху,то не такие это и большие деньги,что бы не решить отцу города такой вопрос.Нельзя поливать только Киев,решите вопрос,а потом поливайте сколько хотите.
Я майже впевнена, вона, як і 90% вчителів Житомира голосувала за Зєлєнскава. Вона була впевнена, "хуже нє будет"!
Цікаво, вона хоч в останню хвилину щось зрозуміла?
А не хотите проверить, господин Министр?
уроды чертовы