Преподаватель из Житомира Грабарь умерла не из-за недостатка кислорода в больнице, у нее были сопутствующие заболевания, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о том, что 39-летний педагог Ольга Грабарь умерла в больнице Житомира из-за нехватки кислорода.

Об этом глава Минздрава заявил во время онлайн-трансляции, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается той женщины, которая ушла из жизни из-за COVID-19, которую не удалось спасти нашим врачам. Она находилась в достаточно тяжелом состоянии, была переведена в реанимацию, в палату интенсивной терапии, находилась на аппарате ИВЛ, на высокопотоковом кислороде, была интубирована, но к сожалению осложнения, которые дает вирус, кроме того, сопутствующие заболевания, которые были у этой женщины, не позволили спасти ее жизнь. Но даже намека на то, что ей не была предоставлена кислородная терапия в необходимом объеме, не было", - подчеркнул Степанов.

Кроме того, министр здравоохранения добавил, что в Житомирской городской больнице №1, в которой находилась Грабарь, 106 коек обеспечены кислородом. Всего сейчас в больнице находятся 67 пациентов, нуждающихся в кислородной терапии, все получают ее.

Напомним, преподаватель из Житомира Ольга Грабарь умерла от COVID-19: накануне она сообщала об отсутствии в больнице кислорода.

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