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КС (2130) Совгиря (51)

Нардеп "Слуги народа" Совгиря подтвердила, что будет участвовать в конкурсе на должность судьи КС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп

Народный депутат "Слуги народа" и заместитель председателя парламентского комитета по вопросам правовой политики Ольга Совгиря подтвердила, что планирует участвовать в конкурсе на вакантную должность судьи Конституционного Суда.

Об этом она сообщила "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Желание принять участие в конкурсе у меня есть. Я буду подавать свою кандидатуру. Думаю, что сделаю это в ближайшее время", - отметила Совгиря.

Ранее о намерении выдвинуть Совгирю как кандидатку от "Слуги народа" сообщила Цензор.НЕТ нардеп "СН" Галина Янченко. Также об этом заявляли первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко и представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада готовит изменения в Конституцию в части децентрализации, - "слуга народа" Совгиря
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Топ комментарии
+14
Тільки почую назву слуга народу , мене тіпать починає.
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19.11.2020 12:02
+10
Та давайте перетаскивайте туда весь Квартал, Юзика главой КСУ, чего уж там.
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19.11.2020 12:06
+8
На "Эспрессо" журналист два раза спросил ее, считает ли она конституционным проект закона Зеленского о роспуске КС. Эта курица так и не ответила Нардеп "Слуги народа" Совгиря подтвердила, что будет участвовать в конкурсе на должность судьи КС - Цензор.НЕТ 2240 Такая вот будущая судья КС Нардеп "Слуги народа" Совгиря подтвердила, что будет участвовать в конкурсе на должность судьи КС - Цензор.НЕТ 8781
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19.11.2020 12:17
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Тільки почую назву слуга народу , мене тіпать починає.
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19.11.2020 12:02 Ответить
На "Эспрессо" журналист два раза спросил ее, считает ли она конституционным проект закона Зеленского о роспуске КС. Эта курица так и не ответила Нардеп "Слуги народа" Совгиря подтвердила, что будет участвовать в конкурсе на должность судьи КС - Цензор.НЕТ 2240 Такая вот будущая судья КС Нардеп "Слуги народа" Совгиря подтвердила, что будет участвовать в конкурсе на должность судьи КС - Цензор.НЕТ 8781
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19.11.2020 12:17 Ответить
Риб"яткє абь Вас пікудца,а Ви єтава ні пойнєлє.
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19.11.2020 12:27 Ответить
Тіпає всю країну...
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19.11.2020 12:02 Ответить
Надеюсь, юриспруденцию она не только в Трускавце учила.
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19.11.2020 12:04 Ответить
Ну слуг народу посилають вчитись тільки в найкращі заклади, а не в якусь Могилянку чи Гарвард занюханий. Нардеп "Слуги народа" Совгиря подтвердила, что будет участвовать в конкурсе на должность судьи КС - Цензор.НЕТ 3585
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19.11.2020 12:06 Ответить
А ч"їво? Всім ззя,а їй --ні ззя?"Тавар"єшьчь сралєн,ви ба-а-а-альшьой учьйоний..."
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19.11.2020 12:26 Ответить
Самое главное,что у неё есть желание.У "слуг урода" наступило время исполнения желаний.
Но большие шансы на победу имеет её подельник однопартиец Федя Вениславский.
Он так глубоко и смачно умеет бубочке лизнуть,что у того аж зеленые мурашки от удовольствия по телу разбегаются. Нардепка "Слуги народу" Совгиря підтвердила, що братиме участь у конкурсі на посаду судді КС - Цензор.НЕТ 3518
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19.11.2020 14:06 Ответить
Та давайте перетаскивайте туда весь Квартал, Юзика главой КСУ, чего уж там.
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19.11.2020 12:06 Ответить
зебіли знищили виконавчу, потім законодавчу і полізли вже в судову гілку влади
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19.11.2020 12:12 Ответить
"солодка привабливість малини"... Нардепка "Слуги народу" Совгиря підтвердила, що братиме участь у конкурсі на посаду судді КС - Цензор.НЕТ 5381
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19.11.2020 12:28 Ответить
казка про Золоту Рибку мала би закінчуватись так :

«Змилуйся, матінко-рибко!
Що робити з клятою бабою?
Вже не хоче вона буть служницею*,
Хоче буть суддею конституційного суду,
Щоб їй і ..уя не робити,
і зарплата ішла о..уєнна
і звільнити не могли аж до смерті
І щоб всі її поважали!»

*народу
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19.11.2020 12:32 Ответить
Слуги ліпше йдіть на три координати, ніж в Суді КС там засідати!
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19.11.2020 12:41 Ответить
Ну раз планирует, тогда вперед !!!! Длч слуг у нас все двери открыты !!!!
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19.11.2020 13:00 Ответить
Та ми розумію навіщо Зеленський намагається перезапустити суд. Не ліквідувати негідників, а перезапустити. Щоби таких як ця туди напхати.
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19.11.2020 13:20 Ответить
,,Совгиря,,-карма женщина с отличным чуством юмора. Нардепка "Слуги народу" Совгиря підтвердила, що братиме участь у конкурсі на посаду судді КС - Цензор.НЕТ 811
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19.11.2020 13:29 Ответить
Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны.
За ними другие приходят -
Они будут тоже трудны…
- … Ну теперь, стало быть, пошло. Пропал дом. Всё будет как по маслу: вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замёрзнут трубы, потом лопнет паровое отопление и так далее.
- Вы слишком мрачно смотрите на вещи, Филипп Филиппыч! Они теперь резко изменились.
- Голубчик! Я уже не говорю о паровом отоплении! Пусть!...

Разруха, Филипп Филиппыч.
- А что означает эта Ваша «разруха»? Старуха с клюкой? Ведьма, которая вышибла все стёкла, потушила все лампы? Да её вовсе не существует, доктор. Что Вы подразумеваете под этим словом, а? А это вот что: когда я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной у меня начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат: «Долой разруху!» - я смеюсь. Ей-Богу, мне смешно! Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот когда он выбьет из себя все эти, понимаете, галлюцинации и займётся чисткой сараев - прямым своим делом, - разруха исчезнет сама собой. Двум богам служить нельзя, дорогой доктор. Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то иностранных оборванцев.
Мы сегодня ничего делать не будем: во-первых, кролик издох, а во-вторых, в Большом - «Аида». А я давно не слышал. Помните дуэт? (напевает) Ко второму акту поеду!
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19.11.2020 13:57 Ответить
 
 