Нардеп "Слуги народа" Совгиря подтвердила, что будет участвовать в конкурсе на должность судьи КС
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Народный депутат "Слуги народа" и заместитель председателя парламентского комитета по вопросам правовой политики Ольга Совгиря подтвердила, что планирует участвовать в конкурсе на вакантную должность судьи Конституционного Суда.
Об этом она сообщила "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.
"Желание принять участие в конкурсе у меня есть. Я буду подавать свою кандидатуру. Думаю, что сделаю это в ближайшее время", - отметила Совгиря.
Ранее о намерении выдвинуть Совгирю как кандидатку от "Слуги народа" сообщила Цензор.НЕТ нардеп "СН" Галина Янченко. Также об этом заявляли первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко и представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.
Топ комментарии
+14 саша паламарчук
показать весь комментарий19.11.2020 12:02
+10 Alexey Chernyavsky
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+8 ледокол С Бандэра
показать весь комментарий19.11.2020 12:17
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Но большие шансы на победу имеет её
подельникоднопартиец Федя Вениславский.
Он так глубоко и смачно умеет бубочке лизнуть,что у того аж зеленые мурашки от удовольствия по телу разбегаются.
«Змилуйся, матінко-рибко!
Що робити з клятою бабою?
Вже не хоче вона буть служницею*,
Хоче буть суддею конституційного суду,
Щоб їй і ..уя не робити,
і зарплата ішла о..уєнна
і звільнити не могли аж до смерті
І щоб всі її поважали!»
*народу
Борьбы за свободу страны.
За ними другие приходят -
Они будут тоже трудны…
- … Ну теперь, стало быть, пошло. Пропал дом. Всё будет как по маслу: вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замёрзнут трубы, потом лопнет паровое отопление и так далее.
- Вы слишком мрачно смотрите на вещи, Филипп Филиппыч! Они теперь резко изменились.
- Голубчик! Я уже не говорю о паровом отоплении! Пусть!...
Разруха, Филипп Филиппыч.
- А что означает эта Ваша «разруха»? Старуха с клюкой? Ведьма, которая вышибла все стёкла, потушила все лампы? Да её вовсе не существует, доктор. Что Вы подразумеваете под этим словом, а? А это вот что: когда я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной у меня начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат: «Долой разруху!» - я смеюсь. Ей-Богу, мне смешно! Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот когда он выбьет из себя все эти, понимаете, галлюцинации и займётся чисткой сараев - прямым своим делом, - разруха исчезнет сама собой. Двум богам служить нельзя, дорогой доктор. Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то иностранных оборванцев.
Мы сегодня ничего делать не будем: во-первых, кролик издох, а во-вторых, в Большом - «Аида». А я давно не слышал. Помните дуэт? (напевает) Ко второму акту поеду!