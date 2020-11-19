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Больная COVID-19 жительница интерната в Радомышле умерла - к ней не вызвали врачей. Офис Омбудсмена направил письмо Генпрокурору

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Больная COVID-19 жительница интерната в Радомышле умерла - к ней не вызвали врачей. Офис Омбудсмена направил письмо Генпрокурору

В Радомышле умерла жительница психоневрологического интерната с коронавирусной болезнью из-за возможного несвоевременного оказания медицинской помощи.

 Об этом сообщает издание Zmina, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что больную обнаружили 12 ноября во время визита мониторинговой группы Национального превентивного механизма (НПМ) из Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

"Несмотря на сопротивление руководства интерната они добились, чтобы к женщине вызвали скорую помощь, но время для эффективного лечения было уже потеряно", ─ говорится в сообщении.

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Журналист, присутствующий при мониторинговом визите, отмечает, что врач-терапевт Людмила Маркевич осматривала женщину за месяц до тогдашнего визита НПМ и не назначила надлежащего лечения, только по требованию мониторинговой группы она прописала консультацию хирурга.

"Одна из жительниц интерната лежала в комнате с пятью другими подопечными. Ее лицо было сильно покрасневшее, она тяжело дышала, смотрела в одну точку и не реагировала ни на мониторов НПМ, которые окружили ее, ни на других жителей интерната. Сотрудники Офиса омбудсмена, учитывая состояние женщины, попросили немедленно измерить ей температуру. Температура была 39,3 градуса, пульсоксиметр показал 89% концентрации кислорода в крови, тогда как нормальный показатель должен быть не ниже 95%. В ответ на вопрос, почему персонал не переместил больного в комнату-изолятор, санитарки сразу спустили подопечную в карантинную комнату, а где-то минут через 20 туда отправили и другую жительницу, у которой мониторы зафиксировали температуру 38,4. Персонал, очевидно, пытался скрыть высокую температуру женщины. Ведь через несколько минут к мониторам подошла медсестра и сказала, что она перемерила температуру, которая показала 36,7 градуса", - пишет издание.

По требованию мониторов в интернат приехала врач-терапевт Людмила Маркевич. Она пояснила, что 11 ноября осмотрела подопечную К. и назначила ей антибиотик.

- По вашим же записями, 6 ноября температура у нее была 38,7 градуса, - внимательно читает медицинскую книжку К. заместитель директора Департамента НПМ Екатерина Погорская . - Вы прописали, как здесь написано, аскорбинку ...

Врач сообщила, что подозревает левостороннюю пневмонию, мониторы же еще раз осмотрели женщину и вызвали для нее скорую.

Мониторы НПМ заглянули в медкарточку другой больной пожилой женщины. Она с 3 ноября принимает антибиотики, и у нее все равно сохраняется температура.

Не требуйте от нас то, чего мы не можем сделать, уважаемые. Не в то время. У меня человек (Людмила Маркевич. - Ред.) работает на полставки. У моей соседки через дорогу температура 39, и больница ее не приняла. Она сидит дома и лечится ... Мы не знаем, с чем вы это к нам приехали. У нас половина работников на больничном. Мы стараемся работать, - эмоционально реагировала директор интерната Светлана Охотенко. - Четыре тысячи зарплаты. Я и так прошу терапевта не увольняться. У меня за год три старших медсестры уволились. Рентген делают на пятый день, как и для всех. Что мы можем сделать?

- Да ведь девятый день болезни пошел! Поймите, у вас сотрудники могут самостоятельно передвигаться и добиваться тестирования на ковид, а эти люди - беспомощные. Я так понимаю, тесты работникам уже сделали, а подопечным - уже проблема, - отметила сотрудница Офиса омбудсмена Темченко.

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Мониторы обнаружили, что Светлана Охотенко не сообщила в свой департамент о подозрении на COVID-19, хотя у нее был алгоритм действий на случай выявления коронавируса и она информировала своих сотрудников о нем отдельным приказом.

"Персонал, очевидно, пытался скрыть высокую температуру женщины, однако вынужден был вызвать скорую. 15 ноября К. умерла в Коростышевской центральной районной больнице от осложнений, вызванных COVID-19", ─ говорится в сообщении.

Офис Омбудсмена направил официальное письмо Генпрокурору, где просит соответственно отреагировать. Также представители Омбудсмена направили отчет по результатам визита в Житомирскую облгосадминистрацию, в котором рекомендуют принять безотлагательные меры по предотвращению распространения коронавирусного заболевания в интернате, где проживает 211 подопечных. 
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Больная COVID-19 жительница интерната в Радомышле умерла - к ней не вызвали врачей. Офис Омбудсмена направил письмо Генпрокурору - Цензор.НЕТ 7131
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19.11.2020 12:18 Ответить
я уверена, что в этом диспансере пациентов за людей не считают..., а впрочем и почти во всех больницах так, за редким исключением..., у нас вообще страна не для людей, ну может для автомобилистов...
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19.11.2020 12:23 Ответить
Достойні онуки Менгеле.
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19.11.2020 12:40 Ответить
Можно всех "чертей" навесить на главврача диспансера. Но... Какое финансирование у диспансера, как использовались средства , текучка персонала и прочее.
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19.11.2020 12:42 Ответить
А це вже нікому не цікаво(
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19.11.2020 12:50 Ответить
Фінансування то, одна справа, а людяність зовсім інша.
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19.11.2020 14:38 Ответить
Садисты и убийцы, что в руководстве, что в госвласти.
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19.11.2020 12:48 Ответить
Навіщо генпрокурорші? Направляйте зразу в "Феофанію", там віце преЗедент єрмак, бо всі рішення приймає він. А генпрокурорша перераховує гроші, який отримав чоловік при звільнені, їй немає коли.
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19.11.2020 12:52 Ответить
Ездят поиграть в игру "я начальник - ты дурак" к работникам получающим 4тыщ)))
Эти идиоты даже не понимают, что сами себя "палят" нищебродским финансированием.
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19.11.2020 13:00 Ответить
Четыре тысячи зарплаты... а яка зарплата у "моніторів"?
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19.11.2020 13:14 Ответить
Час назад умер мой сосед. Прими, Господь, его душу. В доме больная его жена и дочь. Спаси и сохрани. Медицина беспомощна.
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19.11.2020 16:02 Ответить
 
 