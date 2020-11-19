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Новые тесты на коронавирус у футболистов сборной Украины оказались негативными, - УАФ

Новости Цензор.НЕТ Спорт Здоровье

Новые тесты на коронавирус у футболистов сборной Украины оказались негативными, - УАФ

У всех членов украинской делегации, которые выезжали на матч Лиги наций со Швейцарией тесты на коронавирус оказались негативными. В том числе у игроков, ранее получивших положительный результат

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола.

"По прибытии в Борисполь 18 ноября все члены украинской делегации сдали ПЦР-тесты на COVID-19 в специально отведенном для этого помещении аэропорта. Процедура проводилась специалистами лаборатории, сертифицированной УЕФА в Украине. После обработки тестов Украинской ассоциации футбола сообщили, что все результаты отрицательные, в том числе - у футболистов Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса", - говорится в сообщении.

Напомним, матч Швейцария – Украина был отменен в связи с тем, что врач швейцарского кантона Люцерн поместил сборную Украины на карантин из-положительных тестов у трех игроков украинской команды.

Позже директор сборной Швейцарии по футболу Тами назвал "позором" решение отменить матч с Украиной из-за коронавируса.

Читайте: Директор сборной Швейцарии по футболу Тами назвал "позором" решение отменить матч с Украиной из-за коронавируса

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
Якось довіри до швейцарських медиків трохи більше.
крім того, - негативний ПЛР-тест може бути помилковим а позитивний 99% що вірний.
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19.11.2020 12:19
+2
ну-ну. а процент ошибочности негативных тестов где? или тоже 99%? Новые тесты на коронавирус у футболистов сборной Украины оказались негативными, - УАФ - Цензор.НЕТ 5804
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19.11.2020 12:28
+2
Илон Маск сдал четыре теста в один день. 2 позитивных, 2 негативных. по его данным - не менее 50%. Нові тести на коронавірус у футболістів збірної України виявилися негативними, - УАФ - Цензор.НЕТ 9740
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19.11.2020 13:14
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Якось довіри до швейцарських медиків трохи більше.
крім того, - негативний ПЛР-тест може бути помилковим а позитивний 99% що вірний.
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19.11.2020 12:19 Ответить
ну-ну. а процент ошибочности негативных тестов где? или тоже 99%? Новые тесты на коронавирус у футболистов сборной Украины оказались негативными, - УАФ - Цензор.НЕТ 5804
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19.11.2020 12:28 Ответить
Илон Маск сдал четыре теста в один день. 2 позитивных, 2 негативных. по его данным - не менее 50%. Нові тести на коронавірус у футболістів збірної України виявилися негативними, - УАФ - Цензор.НЕТ 9740
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19.11.2020 13:14 Ответить
Попытка номер 2?
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19.11.2020 12:29 Ответить
И ФСЁ БЕСПЛАТНО ((((((((((((
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19.11.2020 12:35 Ответить
Если у Илона Маска 2 отрицательных, два положиельных теста
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19.11.2020 12:57 Ответить
таким образом Швейцария расправилась с Украиной... хочет техническоее поражение нам и остаться в высшем дивизионе гарантировано
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19.11.2020 16:17 Ответить
Правильно сделали, что сдали в аэропорту тесты и получили негативные результаты сертфицированной УЕФА лаборатории. Это может быть использовано для апелляции на возможно негативное для нашей сборной решение той же УЕФА
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19.11.2020 17:39 Ответить
 
 