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Креативная индустрия из-за введенных карантиных мер потеряла 3 млрд долларов и 300 тыс. рабочих мест, - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Креативная индустрия из-за введенных карантиных мер потеряла 3 млрд долларов и 300 тыс. рабочих мест, - Ткаченко

Из-за введенных карантинных мер в Украине креативная индустрия потеряла $3 млрд, что составляет 2% ВВП.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", такие цифры озвучил министр культуры и информполитики Александр Ткаченко во время международного форума "Креативная Украина".

"К чему привел карантин, если мы говорим о креативной экономике? Потери - $3 млрд, это 2% ВВП и еще 300 тыс. рабочих мест. Если мы и в дальнейшем будем продолжать двигаться в этом направлении, то нас ждет перспектива не очень утешительная: 10% потери ВВП или одна треть людей, которые потеряют работу", - сообщил он.

Министр объяснил, что сейчас вовлеченные в креативную индустрию государственные инвестиции расточаются, поскольку нет зрителя и слушателя.

Поэтому Ткаченко убежден, что сфокусироваться нужно на развитии и грантах для институциональной поддержки креативных индустрий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бизнес в сфере культуры и туризма недополучит 50% доходов из-за карантина выходного дня, - Ткаченко

Со своей стороны, президент Зеленский во время выступления на форуме отметил, что креативная экономика должна стать приоритетом стратегического развития Украины.

Он заверил, что государство сделает все, чтобы новая реальность для креативных индустрий была комфортной, а условия — максимально благоприятными.
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Топ комментарии
+12
Ай яй яй, в укрпинском селп нк смогли поодолжить стемку телесериала "Скоты" для умственно отсталый в развитии людей?
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19.11.2020 12:20
+6
Да все норм запишем видос чтоб люди скинулись на казну а то за державу обидно брать нечего
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19.11.2020 12:19
+6
Кто бы мог подумать, что банальная ********** не только "креативная", так еще и "индустрия"?
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19.11.2020 12:29
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Правила форума Совет форумчан
Да все норм запишем видос чтоб люди скинулись на казну а то за державу обидно брать нечего
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19.11.2020 12:19 Ответить
Ай яй яй, в укрпинском селп нк смогли поодолжить стемку телесериала "Скоты" для умственно отсталый в развитии людей?
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19.11.2020 12:20 Ответить
откорректируйте текст, слишком много опечаток
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19.11.2020 12:26 Ответить
Смартфон. Глаза уже не те, а клава мелкая. Не получается.
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19.11.2020 12:37 Ответить
Главное что Бенямойский и Вазелинский только "нашли"...
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19.11.2020 12:24 Ответить
крєатівниє крєтіни...



Volodymyr Ariev@VolodymyrAriev 53 мин

Післязавтра річниця Революції Гідності.
Сьогодні - обшук СБУ в Музеї Революції Гідності.
Вилучають документацію.
Співпадіння?
Вимагаю від @ServiceSsu негайно надати публічні пояснення своїх дій!
Бо смердить від цього обшуку.
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19.11.2020 12:24 Ответить
Креативная индустрия из-за введенных карантиных мер потеряла 3 млрд долларов и 300 тыс. рабочих мест, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 818
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19.11.2020 12:27 Ответить
Креативная индустрия из-за введенных карантиных мер потеряла 3 млрд долларов и 300 тыс. рабочих мест, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2006
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19.11.2020 12:30 Ответить
Он чё, накуренный?? Какие 3млрд. долларов???? Они за 30 лет независимости столько не заработали..
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19.11.2020 12:24 Ответить
Заработать может и заработали, но налоги почти не платили, особенно те, кто выступал на корпоративах, на днях рождениях коломойских, суркисов, медведчуков.
ПреЗедент в курсе.
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19.11.2020 12:27 Ответить
Он может и накуренный, а ты точно отсталый. Вот официальные данные
В Украине 16,9 млн экономически активных граждан. Из них в сферах креативной экономики работает около 470 тысяч. Это всего 2,8% работающего населения. Они приносят стране около 105 млрд грн (или 4,4% ВВП).
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19.11.2020 12:28 Ответить
Граматей, 3млрд. долларов - это десятая часть бюджета УКРАИНЫ.. И это не оружием торгуют, и не золото добывают - это креативная чудо-экономика, которой "рулит" министр культуры, они на датациях живут.. или Голливудом с силиконовой долиной перепутали?(
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19.11.2020 12:34 Ответить
Та..он далеко не дурак..а голимый манипулятор..потери от карантинных мер а не от пандемии,а то шо без этих мер станет сектор реальной экономики то похрен,и потери индустрии креативщиков, а не бюджета...а таки карман Оли Поляковой и бюджет это два разных кармана.Вот и выходит шо раньше страну кормил Бамбас, а теперь фигляры...
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19.11.2020 13:09 Ответить
Бюджет Украины 131 млрл. $ Креативна індустрія через запровадження карантинних заходів втратила 3 ​​млрд доларів і 300 тис. робочих місць, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 3219 Мокша, дальше можешь не продолжать, с тобой и так все ясно
Креативна індустрія через запровадження карантинних заходів втратила 3 ​​млрд доларів і 300 тис. робочих місць, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5258
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19.11.2020 13:16 Ответить
чем больше попросишь, тем больше получишь. С учетом скидки.
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19.11.2020 13:07 Ответить
Я думаю людство без його "Скотів" та іншого трешу нічого не втратило... Креативная индустрия из-за введенных карантиных мер потеряла 3 млрд долларов и 300 тыс. рабочих мест, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 8511
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19.11.2020 12:27 Ответить
Креатив - create - создавать новое!
Новое и нужное никогда не пропадет.
Если не нужное - хрен с ним.
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19.11.2020 12:27 Ответить
А как процентов 90 "креативной индустрии" рвались на британский флаг, топя за своего коллегу, когда он ломанулся в президенты!
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19.11.2020 12:29 Ответить
Кто бы мог подумать, что банальная ********** не только "креативная", так еще и "индустрия"?
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19.11.2020 12:29 Ответить
оці вже накрєатівілі на три покоління вперед

Креативная индустрия из-за введенных карантиных мер потеряла 3 млрд долларов и 300 тыс. рабочих мест, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4493
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19.11.2020 12:30 Ответить
Не в ті міністри сунувся внучок та утриманець БЄбушки!
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19.11.2020 12:50 Ответить
как ему не стыдно? в больницах не хватает кислорода, а он требует кучу бабла для попсы. Проживем мы без них. Пусть в больницы идут волонтерами, популярность заодно повысят. Креативна індустрія через запровадження карантинних заходів втратила 3 ​​млрд доларів і 300 тис. робочих місць, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9182
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19.11.2020 13:10 Ответить
впрочем, ему точно не стыдно.
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19.11.2020 13:11 Ответить
чел деньги теряет ... до лампы, что во время чумы .
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19.11.2020 13:30 Ответить
Предурок брехливый.Ты хоть знаешь сколько это 3 миллиарда долларов? Откуда они взялись? На сватах с голобородько или 95 анал с г+г заработал.Цирк идиотов.
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19.11.2020 13:24 Ответить
Весілля та корпоративчики не забули включити? Хоч, що заважає архітекторам і модельєрам працювати я не розумію. Деякі на гламурних масочках так і піднялися. Крім карантину важливо враховувати що, деякі гастролі були відмінені зовсім по іншим причинам. "Нє всьо так однозначно".
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19.11.2020 14:51 Ответить
есть рабочие места в больницах говорили
полюс 500 тыщ рабочих мест шмыгаля
можно на 2 работы устаиваться...
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19.11.2020 15:11 Ответить
 
 