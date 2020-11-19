Креативная индустрия из-за введенных карантиных мер потеряла 3 млрд долларов и 300 тыс. рабочих мест, - Ткаченко
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Из-за введенных карантинных мер в Украине креативная индустрия потеряла $3 млрд, что составляет 2% ВВП.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", такие цифры озвучил министр культуры и информполитики Александр Ткаченко во время международного форума "Креативная Украина".
"К чему привел карантин, если мы говорим о креативной экономике? Потери - $3 млрд, это 2% ВВП и еще 300 тыс. рабочих мест. Если мы и в дальнейшем будем продолжать двигаться в этом направлении, то нас ждет перспектива не очень утешительная: 10% потери ВВП или одна треть людей, которые потеряют работу", - сообщил он.
Министр объяснил, что сейчас вовлеченные в креативную индустрию государственные инвестиции расточаются, поскольку нет зрителя и слушателя.
Поэтому Ткаченко убежден, что сфокусироваться нужно на развитии и грантах для институциональной поддержки креативных индустрий.
Со своей стороны, президент Зеленский во время выступления на форуме отметил, что креативная экономика должна стать приоритетом стратегического развития Украины.
Он заверил, что государство сделает все, чтобы новая реальность для креативных индустрий была комфортной, а условия — максимально благоприятными.
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Volodymyr Ariev@VolodymyrAriev 53 мин
Післязавтра річниця Революції Гідності.
Сьогодні - обшук СБУ в Музеї Революції Гідності.
Вилучають документацію.
Співпадіння?
Вимагаю від @ServiceSsu негайно надати публічні пояснення своїх дій!
Бо смердить від цього обшуку.
ПреЗедент в курсе.
В Украине 16,9 млн экономически активных граждан. Из них в сферах креативной экономики работает около 470 тысяч. Это всего 2,8% работающего населения. Они приносят стране около 105 млрд грн (или 4,4% ВВП).
Новое и нужное никогда не пропадет.
Если не нужное - хрен с ним.
полюс 500 тыщ рабочих мест шмыгаля
можно на 2 работы устаиваться...