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Данишевская: Судебная система нестабильна из-за отсутствия стратегии реформирования, судьи в стрессе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Данишевская: Судебная система нестабильна из-за отсутствия стратегии реформирования, судьи в стрессе

Судьи в Украине находятся в стрессовом состоянии из-за отсутствия четкого понимания стратегии реформирования судебной системы.

Об этом заявила глава Верховного Суда Валентина Данишевская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Хочу обратить внимание на то, что условия, в которых работает сегодня судебная система, не являются такими, которые бы способствовали достижению нашей общей цели. Судебная система чувствует нестабильность, нет фактически стратегии и четкого плана реформирования, каких-то ожидаемых изменений", - заявила Данишевская в ходе онлайн-конференции "Диалоги о реформах: на пути в Вильнюс" в четверг.

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При этом она подчеркнула: "Когда судьи находятся в стрессовом состоянии, то, как бы мы их не критиковали, вряд ли мы можем ожидать спокойного и взвешенного правосудия".

По ее словам, в таких условиях работы судьи не могут быть "образцовыми".

Также Данишевская отметила, что судебная система "чувствует вмешательство с позиции финансового обеспечения".

"У нас нет достаточно ресурсов, чтобы обеспечить те гарантии, которые установлены законами", - сказала она.

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Также Данишевская отметила, что есть уголовные дела, в которых фигурируют судьи Высшего антикоррупционного суда.

"Это ли не вмешательство в их деятельность? Как обеспечиваются возможности для непредвзятого правосудия?", - выразила недоумение глава Верховного Суда.
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Топ комментарии
+7
Они в стрессе, народ в шоке. А беня в прибылях. Каждому свое.
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19.11.2020 12:32
+4
в стрессах на лексуссах
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19.11.2020 12:37
+2
Покушайте селёдки и запейте молоком,стресс как рукой снимет,а лучше честно выполняйте свои обязанности,тогда и стрессов не будет,мрази продажные.
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19.11.2020 13:08
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Они в стрессе, народ в шоке. А беня в прибылях. Каждому свое.
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19.11.2020 12:32 Ответить
в стрессах на лексуссах
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19.11.2020 12:37 Ответить
І як при таких стресах далі жити?

Є вихід - надбавку у розмірі 100500% від зарплатні і їм полегшає.

Дама веде піготовку до введення ліків від стресу.
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19.11.2020 12:41 Ответить
Покушайте селёдки и запейте молоком,стресс как рукой снимет,а лучше честно выполняйте свои обязанности,тогда и стрессов не будет,мрази продажные.
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19.11.2020 13:08 Ответить
особенно Тупицкий!...аж распух от стресса!
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19.11.2020 13:19 Ответить
"ВИСИЛИЦА" - лечение от судейского стресса!.. И голова сразу не болит, и коррупция 0%!
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19.11.2020 13:22 Ответить
Вони не судять вони торгують рішеннями. А значить вони не судді, а торгаші. Гнила судова та правоохоронна система знищую державу з середини.
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19.11.2020 13:53 Ответить
Работа судьи- судить по закону, а не по звонкам сверху и занесённому баблу. И не будет, тогда, у тебя, ***** КРАШЕННАЯ, никаких стрессов.
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19.11.2020 14:19 Ответить
Звільнялися б з роботи, навіщо такі хворі судді зі стресом. Взагалі-то не бачу, щоб "стресонуло" суддів КС і "вовчого суду". Навпаки, вони шокують країну.
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19.11.2020 14:47 Ответить
Бідні судді, у них такий стресс! Стільки бабла вклали в мантії, а тут така нестабільність, чи встигнуть відбити?
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19.11.2020 14:53 Ответить
Судівський стрес лікується саджанням їх на палю.
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19.11.2020 18:17 Ответить
Це неправда, що у нас "судова система нестабільна".
Немає у нас судової системи.
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19.11.2020 18:24 Ответить
 
 