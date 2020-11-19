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Российского актера Гребенщикова выдворили из Украины и запретили на три года въезд в Украину, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Российского актера Гребенщикова выдворили из Украины и запретили на три года въезд в Украину, - Госпогранслужба

Российскому актеру Кириллу Гребенщикову на три года запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.

Гражданин РФ, Кирилл Гребенщиков, прибыл в аэропорт "Борисполь" рейсом из Минска. По словам мужчины, в Украине он планировал присоединиться к телевизионным съемкам.

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Во время пограничного оформления сотрудники Государственной пограничной службы Украины установили, что россиянин незаконно посещал временно оккупированную территорию АР Крым, где принимал участие в съемках. Такими действиями он нарушил требования законодательства Украины о порядке въезда на ВОТ Украины и выезда с нее.

В то же время мужчина наотрез отказывался признать посещения оккупированной Россией украинской территории. Но и объяснить пограничникам Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" свое прошлогоднее пребывание в Крыму также не смог.

Как результат, пограничники отказали ему во въезде и вынесли решение о трехлетнем запрете на въезд в Украину.

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Сейчас россиянина вернули обратным рейсом в Беларусь.

Кирилл Гребенщиков - российский актер, снявшийся в многочисленных сериалах. Лауреат премии ФСБ России в номинации "Актерская работа" (2-я премия) - за роль офицера военной контрразведки подполковника Сергея Кочубея в телесериале "Фантом".
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Топ комментарии
+44
Хух! Я із заголовку вже подумав, що БГ. Российского актера Гребенщикова выдворили из Украины и запретили на три года въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7779
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19.11.2020 12:33
+34
Российского актера Гребенщикова выдворили из Украины и запретили на три года въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7451
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19.11.2020 12:41
+31
Лезут,как тараканы. Одно слово-кацапы.
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19.11.2020 12:34
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Хух! Я із заголовку вже подумав, що БГ. Российского актера Гребенщикова выдворили из Украины и запретили на три года въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7779
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19.11.2020 12:33 Ответить
А БГ вш чим кращий? Тим, що ТИХЕНЬКО підспівує *****? - ТАМ нормальних немає...
https://rg.ru/2018/11/27/putin-boris-grebenshchikov-vsegda-idet-osobym-tvorcheskim-putem.html
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19.11.2020 13:00 Ответить
Та ні. Мені з цим Бальшим Гавном давно все ясно...
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19.11.2020 13:13 Ответить
та и Шевчук таким же оказался, вата-ватой.
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19.11.2020 13:25 Ответить
вибач- шевчук по метері татарин
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19.11.2020 19:57 Ответить
Я ч"ївось та пом"ю,шо он начебто чуваш.
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19.11.2020 20:03 Ответить
Народився в родині ветерана Другої світової війни Юліана Сосфеновича Шевчука (1924-2013), уродженця села Лабунь (нині - Новолабунь), Хмельницької області.
Дід Юрія, реєстровий козак і військовий офіцер Російської імперії Сосфен Іванович Шевчук (1897-1937), теж уродженець і житель села Лабунь, був репресований і засланий у Красноярський край, де згодом розстріляний. Так сім'я музиканта опинилась на півночі. По матері п. Юрій має татарське коріння, його дід і прадід були муллами, тобто священнослужителями ісламу. Сам Юрій вважає себе православним християнином.Таки татарка.Правосравний,звичайно ж.Ще трішки--і християнином стане...
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19.11.2020 20:06 Ответить
крымський чи не?
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20.11.2020 12:35 Ответить
это ненаказуемо
а вот посещение оккупированного Крыма не через Украину - запрещено
ПНХ однофамилец БГ
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20.11.2020 07:15 Ответить
.
Про «собаку Павлова» знают все. Но не все знают (а российские историки не спешат оглашать ужасающую правду), что с начала 1920-х годов этот ученый-садист и ученики его школы проводили вивисекторские опыты не только над собачками, а над детьми!

Данные опыты ставились в детской клинике 1-го ЛМИ, в Филатовской больнице, в больнице им. Раухфуса, в отделе экспериментальной педиатрии ИЭМа, а также в нескольких детских домах. В качестве «лабораторного материала» использовались беспризорники в возрасте 6-15 лет, которых вдосталь наплодил большевистский переворот и красный террор.

Профессор Майоров, бывший официальным летописцем павловской школы, в своих воспоминаниях меланхолично отметил: «Некоторые из наших сотрудников расширили круг экспериментальных объектов и занялись изучением условных рефлексов у других видов животных; у рыб, асцидий, птиц, низших обезьян, а также детей» (Ф. П. Майоров, «История учения об условных рефлексах». М., 1954).

То есть, опыты на детях преступлением он не считал и воспринимал как обыденное явление.

Не отставали от него и другие изверги. Продолжал эксперименты учителя один из его учеников - Николай Красногорский.

Поясним специфику вмешательства. Тот канал, через который слюна, из околоушной железы попадает в ротовую полость, надо переместить наружу, на щеку. Причем не просто переместить, но и хорошенько приживить там, чтобы контролировать все истечения.

Павловцы делали это так: «В детскую клинику 1 Медицинского института была принята больная К.Х. 11 лет:
Мы прикрепили кругом фистулы менделеевской замазкой небольшую воронку, посредством которой обычно собирается слюна у оперированных животных, и получили возможность количественно измерять секрецию слюнной железы у этой больной. Сначала мы легко выработали естественный условный рефлекс, показывая ребенку различные пищевые вещества…» (Красногорский Н. И.).

Каждый раз, когда Красногорский звонил в колокольчик, у детей наблюдалось активное слюноотделение через фистулу, как у тех же собак… Операция выведения «стенонова протока» сама по себе не сложна, но болезненна и продолжительна.

А. А. Ющенко в труде «Условные рефлексы ребенка» (1928) достаточно откровенно описывает: «У одного из детей, на которых я работал (М. А. 13 лет, с состоянием порока сердца), уже после одначасового эксперимента от присоса оставалось кровавое кольцо, требовавшее для полного исчезновения 1-2 дней <…> Травма даже после одночасового опыта была настолько значительна, что иногда заставляет экспериментировать не чаще, как через день, даже два».

Другими словами, траамы малышей даже после одночасового опыта были настолько значительны, что заставляли извергов экспериментировать не чаще, чем раз в два дня. Щеки, разумеется, уродуются на всю оставшуюся жизнь. Даже у собачек.

В своем первом труде Красногорский отмечал, что «опыты с пищевыми рефлексами в большинстве случаев весьма популярны среди детей; врачам часто приходится слышать: возьмите

меня в лабораторию есть клюкву и т. д.». Эта популярность легко объяснима. Несмотря на то, что опыты были очень болезнены и неприятны для беспризорников, многие из них с удовольствием соглашались на них.

Всё потому что суть опыта заключалась в том, что детям показывали и потом давали есть в конце опыта различные деликатесы, такие как клюква, шоколад и так далее. В то время, как рационы приютов были крайне скудны, а сироты - голодны.

Всецелое понимание во всех инстанциях обеспечивала ЧК. Порой павловцы перебирали с болевым воздействием. Последствия такого «перебора» нежным профессорским пером зафиксировал Иванов-Смоленский: «Наблюдались попытки к бегству, в особенности после ознакомления с оборонительным "электрокожным подкреплением"».
Если дело заходило слишком далеко, подключались комиссары - и порядок восстанавливался. Беглецов отлавливали, возвращали, усмиряли и направляли обратно в лаборатории.

Самое гуманное общество? Самая человечная медицина? Самая передовая наука? «Цель оправдывает средства» - стоит ли напоминать чей это девиз?
Цели СССР и РФ так и отались мифами. А цена уплачена. Цена - миллионы убитых и искалеченных людей, в т. ч. детей. И вы ужасались доктору Менгеле? Да он и другие нацистские палачи - всего лишь жалкие подражатели!.,!
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20.11.2020 12:24 Ответить
БГ себе некролог испоганил.
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19.11.2020 13:04 Ответить
это ОДНОФАМИЛЕЦ
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20.11.2020 07:16 Ответить
Гребенщиков заявив, що з великим задоволенням приїде в Крим, також готовий виступити в Донецьку і Луганську

Борис Гребенщиков розповів, що щороку їздить в Україну, бо там "живуть мільйони людей, вихованих на російській культурі".
Гребенщиков додав: "Яке ми маємо право позбавляти їх того, що ріднить із Росією?" - і підкреслив, що особисто він "не готовий під цим підписатися".
Відповідаючи на запитання, чи був він протягом останніх чотирьох років у Криму, Гребенщиков сказав, що після березня 2014-го групі "Аквариум" не надійшло "жодної розумної пропозиції щодо гастролей".
Він додав, що тільки-но таку пропозицію буде зроблено, "поїде з великим задоволенням".
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19.11.2020 13:17 Ответить
это не тот Гребенщиков - не Борис, а Кирилл в этой новости - читайте внимательно
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19.11.2020 16:15 Ответить
Таке саме совково-кацапське лайно, що не вміє грати на гітарі.
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19.11.2020 15:13 Ответить
КєРРіл--це наче їхній поп-батьєшька підлий брехун мордвин-мільярдер-гомик Гундяйка.
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19.11.2020 17:42 Ответить
ти Зін на грубость нариваєшся
ти все обидеть норовиш, т
ут за день так накувиркаешся ,
придеш домой там ти сидиш
(В.Висоцкий "диалог в цирке")
цікаво, що мордва (мокша и ерзя) стали православними аж у 19 столітті. Однак вони дали світу супостата - патріарха Нікона (17 століття), який вніс в церкву смуту і який спочив в монастирі. Кирилл вже збудував собі монастир. Ждемо схими (покаяння).
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19.11.2020 20:07 Ответить
Парадокс:правасравния,але-не християни.Там і тепер поганство присутнє.Схоже у нас:українські манкурти-яничари часто більш русккєє,аніж кацапи з кацапстану.
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19.11.2020 20:22 Ответить
Та якого ж біса ви сюди лізете...
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19.11.2020 12:34 Ответить
тут їм маслом намазано, сало покладено та горілка ллється з крану
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19.11.2020 12:40 Ответить
Коли кацапня лізла сюди на поч. 20-го ст.,то єхидненько поспівувала:"Єсьць чьо шамать,єсьць чьо піть--как Украйну ні любіть?"
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19.11.2020 20:24 Ответить
А чего сюда не лезть? Мы добрые, толерантные. Нас можно дурить, убивать поколениями и мы за это ничего не сделаем, а если и попробуем что то сделать то нас сразу можно легко одернуть антисимитизмом, и прочими выдуманыыми, перевернутыми понятиями противоречащим национальной идеи. Но поедь нашему брату в ТЕ страны.... Там быстро научат тому, что у нас уже считается пороком. Вспомните слова столыпина- Народ, не имеющий национального самосознания, есть навоз, на котором произрастают другие народы.
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19.11.2020 13:03 Ответить
Лезут,как тараканы. Одно слово-кацапы.
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19.11.2020 12:34 Ответить
Нужно по голове надавать и тем, кто их сюда завет, привлекать к ответственности, к примеру, к штрафу в кругленькую сумму.
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19.11.2020 12:45 Ответить
А потому,что их сюда массово приглашают и у них приоритет на главные роли!!
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19.11.2020 14:20 Ответить
Свой-кь сваїму--за сваїмь.Русккєє тут і там.Отож.
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19.11.2020 17:43 Ответить
нехай щастить
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19.11.2020 12:35 Ответить
Как они там в мордоре говорили, пусть кормятся у себя Российского актера Гребенщикова выдворили из Украины и запретили на три года въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1536
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19.11.2020 12:36 Ответить
тепер знатиму є такий актор гребенщиков.В росії,на 3 роки. І це є добре.
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19.11.2020 12:38 Ответить
чому така вибірковість до порушників,одним "акторам-артистам" дозволяють іншім ні,один закон для всіх?нажаль це не про нашу країну..
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19.11.2020 12:39 Ответить
Та не, Дмитрий, артисты то такое, а вот то что сыновья русских кадровых военных в ОП это уже показатель....
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19.11.2020 12:45 Ответить
Видимо он не сделал предоплату в ЗЕленую кассу. Жлоб.
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19.11.2020 12:58 Ответить
Нє катаріхь кацапафь-порушників ЗЄ впустив на нашу землю.
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19.11.2020 17:44 Ответить
И как бы мы вообще узнали, что, оказывается, такой актер есть...
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19.11.2020 12:39 Ответить
Эта фамилия распространена в орде. Гребенщиковых среди ордынских артистов много.
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19.11.2020 15:27 Ответить
Зараз кловун подзвонить літінанту щоб розібрався який чорт заборонив калєгє приїхати на гастролі.
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19.11.2020 12:39 Ответить
Российского актера Гребенщикова выдворили из Украины и запретили на три года въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7451
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19.11.2020 12:41 Ответить
дааа. Бессмертная классика Російського актора Гребенщикова видворили з України і заборонили на три роки в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9234 Російського актора Гребенщикова видворили з України і заборонили на три роки в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 67
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19.11.2020 20:32 Ответить
ФеСеБешных клоунов тут ещё не хватало...
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19.11.2020 12:44 Ответить
Российского актера Гребенщикова выдворили из Украины и запретили на три года въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 937 Российского актера Гребенщикова выдворили из Украины и запретили на три года въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5907
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19.11.2020 12:46 Ответить
Кацапы еще про что-нибудь снимают фильмы,кроме связанного с деятельностью ФСБ и прочей пургометины,которая реально крутая только именно в этих сериалах?
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19.11.2020 12:46 Ответить
Очень немного.У них главные херои - "честные" менты и прочие выдуманные персонажи, которые ловят одних бандитов, которые хотят взять власть, по указанию других, которые сидят во власти и не желают с ней расстаться. Російського актора Гребенщикова видворили з України і заборонили на три роки в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8726
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19.11.2020 15:30 Ответить
Давайте для начала определимся с терминами.
Называть его актером... прям актером... имхо - поспешили.
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19.11.2020 12:48 Ответить
ну и нахер он здесь нужен?
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19.11.2020 12:50 Ответить
Що ж тій нечисті на кацапщині не сидиться? Лізе, лізе до нас - треба для всіх москалів призначити один тест: "повторіть на диктофон фразу "путін - *****" - зразу ж стане легше дихати в Україні.
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19.11.2020 12:54 Ответить
" то же время мужчина наотрез отказывался признать посещения оккупированной Россией украинской территории. Но и объяснить пограничникам Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" свое прошлогоднее пребывание в Крыму также не смог.Источник: https://censor.net/ru/n3232024"

А как можно объяснить то, что ты наотрез отрицаешь?
Вопрос в другом: смогли ли пограничники объяснить, откуда у них сведения о пребывании Гребенщикова в Крыму?
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19.11.2020 12:54 Ответить
оттуда
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19.11.2020 13:31 Ответить
соц. сети, выпуски новостей и т.д.
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19.11.2020 21:23 Ответить
Не х..й шастать.
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19.11.2020 12:56 Ответить
Шо и связитс Главбубочкой не помогли? Да, видать рейтигу совсем не стало....
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19.11.2020 12:57 Ответить
каждый кацап при въезде должен на камеру сказать, что Крым временно оккупирован.
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19.11.2020 13:07 Ответить
Не думаю что это для них окажется проблемой.
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19.11.2020 19:20 Ответить
Також як сказала Глюкоза
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20.11.2020 12:43 Ответить
Да уж, каментаторы как всегда, накинулись на пену на поверхности и не заметили главного.
Чувак приехал на съемки фильма. Вряд ли фильм снимается для Украины, не стали бы звать захудалого актеришку из Раши - у нас своих полно.
Так что фильм снимался раша-компанией (или украинской по заказу для Раши).
До 2014 раша-кинокомпании любили снимать фильмы в Украине - дешево, и договориться легче чтобы для съемок перекрыть улицу\арендовать помещение.
Похоже они возвращаются - Раша опять снимает фильмы в Украине.
Вот суть новости.
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19.11.2020 13:33 Ответить
Вы абсолютно правы.Допускаю, что снимает говно для паРаши неутомимый "95 квартал"....
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19.11.2020 15:55 Ответить
Та ви просто не в курсі. Цих російсько-українських серіалів ніхто і не переставав знімати. Я іноді поглядую на екран телевізора, який дивиться моя жінка, яка дуже ******** серіали - російських акторів повно, а номери на машинах - київські. Ахметовський канал "Україна" постійно крутить ці серіали, як і пінчуківське "СТБ". На "1+1" теж проскакують в перервах між програмами "95 - го кварталу". При чому, в російських ЗМІ ці стрічки подаються, як російські.
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19.11.2020 19:17 Ответить
"Лауреат премии ФСБ"

Да только за одно это его уже не пускать к нам.
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19.11.2020 14:05 Ответить
А лучше впустить, арестовать, мариновать в СИЗО 2 месяца, а потом осудить и обменять....И больше к нам перехочется ездить всякой кацапской швали и биомусору....
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19.11.2020 15:58 Ответить
"Російському акторові Кирилу Гребенщикову на три роки заборонили в'їзд в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму." ©
Десь з-за Поребрика донісся вигук "Лох!" і дикий регіт актора з ЗЕ-серіалу "Свати" Федора Добронравова...
листопад 2017 (при Пороху) - Служба безпеки заборонила в'їзд російському актору Федору Добронравову за неодноразове відвідування АР Крим та публічну підтримку анексії півострова
липень 2019 (при Зе) - СБУ дозволила в'їзд в Україну актору зі «Сватів» Добронравову
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19.11.2020 14:12 Ответить
Пропутинская шкура! Как-то во время съемок в Эстонии этот гамадрил, пьянствуя вместе с путинским патриотом Говорухиным, напал на гражданку Украины , повалил на землю и начал душить - еле отбили ее у урода.
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19.11.2020 15:25 Ответить
Хто той гамадріл? Грєбєнщіков чи Добронравов?
Про ************* шкури не питаю - вони обидва такі є.
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19.11.2020 15:49 Ответить
Этот гамадрил - Добронравов, Гребенщикова не знаю.Уроды во главе с Говорухиным снимали какой-то фильм, а после - пьянствовали в кафе. Украинка подошла к двум уродам и что-то сказала про ордынскую агрессию в Крыму и на Донбассе и про их главаря Путина - уроды напали на нее и сбили с ног, а Добронравов пытался ее задушить: не понравилась правда уродам.
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19.11.2020 15:58 Ответить
это было в Таллине в 2015 году, кажется. на съемках фильма.. Шовиниста Говорухина бог прибрал к себе.
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19.11.2020 16:11 Ответить
Ви.Ув"єріни лє ,що саме Бог?
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19.11.2020 17:47 Ответить
Зрозуміло. Дякую.
Схоже на те, шо Зе-СБУ не дозволило в'їзд Грєбєнщікову через те, шо, на відміну від "свата" Добронравова, він поки не дотягує до почесного звання "гамадріл".
Російського актора Гребенщикова видворили з України і заборонили на три роки в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6756
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19.11.2020 16:53 Ответить
Говорухин уже в аду.
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19.11.2020 16:42 Ответить
"...Российскому актеру Кириллу Гребенщикову на три года запретили въезд в Украину..."

Поки Верховна Рада не прийме закон, що тим хто відвідував Крим в незаконний спосіб заборона в'їзду в Україну навічно, толку не буде.
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19.11.2020 15:31 Ответить
Какой ты нахрен танкист (Фантом), если не смог через границу пройти?
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19.11.2020 15:53 Ответить
москаляке-по мардяке! Російського актора Гребенщикова видворили з України і заборонили на три роки в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7009
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19.11.2020 15:56 Ответить
Несмотря на то, что , по версии кацап тв, здесь сплошные бандеровцы, которые 'убивают за русский язык', прут сюда со всех щелей. Их в дверь, они в окно.
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19.11.2020 16:40 Ответить
Зьдєся всє-усє русккєє.
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19.11.2020 17:48 Ответить
ща бубачька рєгульньот...
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19.11.2020 19:28 Ответить
Во дела! Еврейцу,который из Беларуси пытался через болота пробраться в Украну Умань к Цадику Нахману на могилу,влепили запрет на 5 лет. А кацапу,который пробрался в Крым,любимцу ФСБ, всего на 3 года!
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19.11.2020 19:30 Ответить
Хлопці, якийсь гребенщиков ( толи брат, толі сват, толі друг) набиває собі ціну. що за перець, сам не може пояснити. Ще раз хочу звернутись до класика В.Висоцького " он тебе расскажет, что говорил Гришка самозванец отцу Варлааму на Брест-литовской границе"
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19.11.2020 20:15 Ответить
Гребенщиков гриби в паРАШУ до фуйла, розносиш тут ватну інфекцію по Україні.
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19.11.2020 20:53 Ответить
Постойте, а разве у нас нет уголовного наказания за незаконное пересечение границы??? Почему всех этих кацапских уродов вместо ареста выпроваживают из Украины? нам что, не нужен обменный фонд для вытаскивания наших пленных? Хотя о чем это я, тут нужно радоваться что пархатый клоун им еще медали с премиями не выдает.
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19.11.2020 20:55 Ответить
Не то Гребегнщиков, который в фильме Асса главную роль играл? И песни классыне были.
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20.11.2020 10:25 Ответить
Вопрос снят. Тот Борис, а этот Кирилл.
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20.11.2020 10:29 Ответить
Російського актора Гребенщикова видворили з України і заборонили на три роки в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5645
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20.11.2020 12:31 Ответить
 
 