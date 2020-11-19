Российского актера Гребенщикова выдворили из Украины и запретили на три года въезд в Украину, - Госпогранслужба
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Российскому актеру Кириллу Гребенщикову на три года запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма.
Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.
Гражданин РФ, Кирилл Гребенщиков, прибыл в аэропорт "Борисполь" рейсом из Минска. По словам мужчины, в Украине он планировал присоединиться к телевизионным съемкам.
Во время пограничного оформления сотрудники Государственной пограничной службы Украины установили, что россиянин незаконно посещал временно оккупированную территорию АР Крым, где принимал участие в съемках. Такими действиями он нарушил требования законодательства Украины о порядке въезда на ВОТ Украины и выезда с нее.
В то же время мужчина наотрез отказывался признать посещения оккупированной Россией украинской территории. Но и объяснить пограничникам Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" свое прошлогоднее пребывание в Крыму также не смог.
Как результат, пограничники отказали ему во въезде и вынесли решение о трехлетнем запрете на въезд в Украину.
Сейчас россиянина вернули обратным рейсом в Беларусь.
Кирилл Гребенщиков - российский актер, снявшийся в многочисленных сериалах. Лауреат премии ФСБ России в номинации "Актерская работа" (2-я премия) - за роль офицера военной контрразведки подполковника Сергея Кочубея в телесериале "Фантом".
Пожалуйста, подождите...
https://rg.ru/2018/11/27/putin-boris-grebenshchikov-vsegda-idet-osobym-tvorcheskim-putem.html
Дід Юрія, реєстровий козак і військовий офіцер Російської імперії Сосфен Іванович Шевчук (1897-1937), теж уродженець і житель села Лабунь, був репресований і засланий у Красноярський край, де згодом розстріляний. Так сім'я музиканта опинилась на півночі. По матері п. Юрій має татарське коріння, його дід і прадід були муллами, тобто священнослужителями ісламу. Сам Юрій вважає себе православним християнином.Таки татарка.Правосравний,звичайно ж.Ще трішки--і християнином стане...
а вот посещение оккупированного Крыма не через Украину - запрещено
ПНХ однофамилец БГ
Про «собаку Павлова» знают все. Но не все знают (а российские историки не спешат оглашать ужасающую правду), что с начала 1920-х годов этот ученый-садист и ученики его школы проводили вивисекторские опыты не только над собачками, а над детьми!
Данные опыты ставились в детской клинике 1-го ЛМИ, в Филатовской больнице, в больнице им. Раухфуса, в отделе экспериментальной педиатрии ИЭМа, а также в нескольких детских домах. В качестве «лабораторного материала» использовались беспризорники в возрасте 6-15 лет, которых вдосталь наплодил большевистский переворот и красный террор.
Профессор Майоров, бывший официальным летописцем павловской школы, в своих воспоминаниях меланхолично отметил: «Некоторые из наших сотрудников расширили круг экспериментальных объектов и занялись изучением условных рефлексов у других видов животных; у рыб, асцидий, птиц, низших обезьян, а также детей» (Ф. П. Майоров, «История учения об условных рефлексах». М., 1954).
То есть, опыты на детях преступлением он не считал и воспринимал как обыденное явление.
Не отставали от него и другие изверги. Продолжал эксперименты учителя один из его учеников - Николай Красногорский.
Поясним специфику вмешательства. Тот канал, через который слюна, из околоушной железы попадает в ротовую полость, надо переместить наружу, на щеку. Причем не просто переместить, но и хорошенько приживить там, чтобы контролировать все истечения.
Павловцы делали это так: «В детскую клинику 1 Медицинского института была принята больная К.Х. 11 лет:
Мы прикрепили кругом фистулы менделеевской замазкой небольшую воронку, посредством которой обычно собирается слюна у оперированных животных, и получили возможность количественно измерять секрецию слюнной железы у этой больной. Сначала мы легко выработали естественный условный рефлекс, показывая ребенку различные пищевые вещества…» (Красногорский Н. И.).
Каждый раз, когда Красногорский звонил в колокольчик, у детей наблюдалось активное слюноотделение через фистулу, как у тех же собак… Операция выведения «стенонова протока» сама по себе не сложна, но болезненна и продолжительна.
А. А. Ющенко в труде «Условные рефлексы ребенка» (1928) достаточно откровенно описывает: «У одного из детей, на которых я работал (М. А. 13 лет, с состоянием порока сердца), уже после одначасового эксперимента от присоса оставалось кровавое кольцо, требовавшее для полного исчезновения 1-2 дней <…> Травма даже после одночасового опыта была настолько значительна, что иногда заставляет экспериментировать не чаще, как через день, даже два».
Другими словами, траамы малышей даже после одночасового опыта были настолько значительны, что заставляли извергов экспериментировать не чаще, чем раз в два дня. Щеки, разумеется, уродуются на всю оставшуюся жизнь. Даже у собачек.
В своем первом труде Красногорский отмечал, что «опыты с пищевыми рефлексами в большинстве случаев весьма популярны среди детей; врачам часто приходится слышать: возьмите
меня в лабораторию есть клюкву и т. д.». Эта популярность легко объяснима. Несмотря на то, что опыты были очень болезнены и неприятны для беспризорников, многие из них с удовольствием соглашались на них.
Всё потому что суть опыта заключалась в том, что детям показывали и потом давали есть в конце опыта различные деликатесы, такие как клюква, шоколад и так далее. В то время, как рационы приютов были крайне скудны, а сироты - голодны.
Всецелое понимание во всех инстанциях обеспечивала ЧК. Порой павловцы перебирали с болевым воздействием. Последствия такого «перебора» нежным профессорским пером зафиксировал Иванов-Смоленский: «Наблюдались попытки к бегству, в особенности после ознакомления с оборонительным "электрокожным подкреплением"».
Если дело заходило слишком далеко, подключались комиссары - и порядок восстанавливался. Беглецов отлавливали, возвращали, усмиряли и направляли обратно в лаборатории.
Самое гуманное общество? Самая человечная медицина? Самая передовая наука? «Цель оправдывает средства» - стоит ли напоминать чей это девиз?
Цели СССР и РФ так и отались мифами. А цена уплачена. Цена - миллионы убитых и искалеченных людей, в т. ч. детей. И вы ужасались доктору Менгеле? Да он и другие нацистские палачи - всего лишь жалкие подражатели!.,!
Борис Гребенщиков розповів, що щороку їздить в Україну, бо там "живуть мільйони людей, вихованих на російській культурі".
Гребенщиков додав: "Яке ми маємо право позбавляти їх того, що ріднить із Росією?" - і підкреслив, що особисто він "не готовий під цим підписатися".
Відповідаючи на запитання, чи був він протягом останніх чотирьох років у Криму, Гребенщиков сказав, що після березня 2014-го групі "Аквариум" не надійшло "жодної розумної пропозиції щодо гастролей".
Він додав, що тільки-но таку пропозицію буде зроблено, "поїде з великим задоволенням".
ти все обидеть норовиш, т
ут за день так накувиркаешся ,
придеш домой там ти сидиш
(В.Висоцкий "диалог в цирке")
цікаво, що мордва (мокша и ерзя) стали православними аж у 19 столітті. Однак вони дали світу супостата - патріарха Нікона (17 століття), який вніс в церкву смуту і який спочив в монастирі. Кирилл вже збудував собі монастир. Ждемо схими (покаяння).
Называть его актером... прям актером... имхо - поспешили.
А как можно объяснить то, что ты наотрез отрицаешь?
Вопрос в другом: смогли ли пограничники объяснить, откуда у них сведения о пребывании Гребенщикова в Крыму?
Чувак приехал на съемки фильма. Вряд ли фильм снимается для Украины, не стали бы звать захудалого актеришку из Раши - у нас своих полно.
Так что фильм снимался раша-компанией (или украинской по заказу для Раши).
До 2014 раша-кинокомпании любили снимать фильмы в Украине - дешево, и договориться легче чтобы для съемок перекрыть улицу\арендовать помещение.
Похоже они возвращаются - Раша опять снимает фильмы в Украине.
Вот суть новости.
Да только за одно это его уже не пускать к нам.
Десь з-за Поребрика донісся вигук "Лох!" і дикий регіт актора з ЗЕ-серіалу "Свати" Федора Добронравова...
листопад 2017 (при Пороху) - Служба безпеки заборонила в'їзд російському актору Федору Добронравову за неодноразове відвідування АР Крим та публічну підтримку анексії півострова
липень 2019 (при Зе) - СБУ дозволила в'їзд в Україну актору зі «Сватів» Добронравову
Про ************* шкури не питаю - вони обидва такі є.
Схоже на те, шо Зе-СБУ не дозволило в'їзд Грєбєнщікову через те, шо, на відміну від "свата" Добронравова, він поки не дотягує до почесного звання "гамадріл".
Поки Верховна Рада не прийме закон, що тим хто відвідував Крим в незаконний спосіб заборона в'їзду в Україну навічно, толку не буде.