В субботу и воскресенье, к сожалению, в Ивано-Франковске будет карантин выходного дня, - мэр Марцинкив
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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городе будет действовать карантин выходного дня.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Марцинкив заявил в эфире радио "Западный полюс".
"В субботу и воскресенье, к сожалению, будет карантин выходного дня. Правительство не учитывает решения местных органов власти, трактует их по-своему", - сказал мэр.
По словам Марцинкива, "карантин выходного дня ничего не дает, ведь говорить о серьезных последствиях нельзя, потому что пять дней мы работаем в обычном режиме, а два дня не работаем".
"Сегодня бизнес правильно ставит вопрос, как компенсировать все потери субботы и воскресенья. Особенно субботы, потому что для тех, кто продает одежду, это самый прибыльный день. А сейчас на выходных магазины закрыты и другие заведения тоже. Они несут большие потери, потому что предпринимателям это никто не компенсирует", - добавил Марцинкив.
Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска заявил, что городская власть юридически поможет предпринимателям, которых будут штрафовать за нарушения карантина.
Позже полиция открыла производство против горисполкома Ивано-Франковска из-за объявления субботы и воскресенья рабочими днями
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