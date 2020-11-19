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Новости ПроисшествияКиевские новости
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Киев (24531) минирование (1408) патрульная полиция (1790)

Приняли за взрывчатку: девушка вернула подаренный бывшим парнем телефон, примотав его скотчем к автомобилю в центре Киева. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

В Киеве обнаружили автомобиль с примотанным к нему скотчем телефоном.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции в Facebook.

"Вчера на линию "102" поступил вызов по поводу подозрительного предмета. Прохожий заметил, что к автомобилю Porsche примотан скотчем посторонний предмет. ЧП произошло на улице Станиславского", - сказано в сообщении.

На место прибыли патрульные, спасатели и взрывотехники.

Приняли за взрывчатку: девушка вернула подаренный бывшим парнем телефон, примотав его скотчем к автомобилю в центре Киева 01

Патрульные ограничили доступ пешеходов и движение автомобилей к месту происшествия для безопасности граждан.

"Позже на место пришел владелец автомобиля и объяснил, что таким образом бывшая девушка, вероятно, вернула его подарок - мобильный телефон.

Хорошо то, что хорошо заканчивается. Если вы обнаружили подозрительный предмет - обращайтесь на линию "102"", - добавили в полиции.

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Приняли за взрывчатку: девушка вернула подаренный бывшим парнем телефон, примотав его скотчем к автомобилю в центре Киева 02
Фото: патрульная полиция

Приняли за взрывчатку: девушка вернула подаренный бывшим парнем телефон, примотав его скотчем к автомобилю в центре Киева 03
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Топ комментарии
+28
Наша Галя балувана Приняли за взрывчатку: девушка вернула подаренный бывшим парнем телефон, примотав его скотчем к автомобилю в центре Киева - Цензор.НЕТ 8197
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19.11.2020 12:50
+24
она его за порше полюбила, а он её телефоном кинул )
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19.11.2020 12:47
+11
рогуль, з Кривого Рога навірно. Там за теліфон всьо рішается.А тут -Київ!
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19.11.2020 12:51
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она его за порше полюбила, а он её телефоном кинул )
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19.11.2020 12:47 Ответить
Нада было обезвредить методом подрыва!
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19.11.2020 17:17 Ответить
Наша Галя балувана Приняли за взрывчатку: девушка вернула подаренный бывшим парнем телефон, примотав его скотчем к автомобилю в центре Киева - Цензор.НЕТ 8197
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19.11.2020 12:50 Ответить
Так он ей наверно без коробки и зарядки подарил, ворованный, как и Порш.
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19.11.2020 17:18 Ответить
рогуль, з Кривого Рога навірно. Там за теліфон всьо рішается.А тут -Київ!
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19.11.2020 12:51 Ответить
ага, и голосовал за зелинского Подумали, що вибухівка: дівчина повернула подарований колишнім хлопцем телефон, примотавши його скотчем до автомобіля в центрі Києва - Цензор.НЕТ 8696
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19.11.2020 13:00 Ответить
ага рогуль с Кривога Рога ёпта гыгыгы какое назваение горада стремнае это в рассеи где-то?)))
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19.11.2020 14:41 Ответить
Способа вернуть попроще конечно не придумала, еще удивляюсь как его не сперли.
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19.11.2020 12:53 Ответить
возможно это была взятка полицейским за неправильную парковку, но они его не так поняли)
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19.11.2020 12:54 Ответить
почему без упаковки? секондовский?
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19.11.2020 13:14 Ответить
китайская подделка.
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19.11.2020 13:44 Ответить
а слабО было гвоздём к крыше прибить? Подумали, що вибухівка: дівчина повернула подарований колишнім хлопцем телефон, примотавши його скотчем до автомобіля в центрі Києва - Цензор.НЕТ 6148
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19.11.2020 13:19 Ответить
...она давала по любви , а он ей телефон... Подумали, що вибухівка: дівчина повернула подарований колишнім хлопцем телефон, примотавши його скотчем до автомобіля в центрі Києва - Цензор.НЕТ 4323
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19.11.2020 13:27 Ответить
Шо опять жинка-*********?
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19.11.2020 13:43 Ответить
Порш что праворульный, как она расчитывала что он его обнаружит садясь в салон с левой стороны, блондинка?
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19.11.2020 13:46 Ответить
видно богачка... под такого не леч..((
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19.11.2020 14:10 Ответить
а ты бы лег под такого?
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19.11.2020 15:28 Ответить
Э, коробку верни! Подумали, що вибухівка: дівчина повернула подарований колишнім хлопцем телефон, примотавши його скотчем до автомобіля в центрі Києва - Цензор.НЕТ 4143
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19.11.2020 14:13 Ответить
Посмотри в глаза, я хочу сказать:
"Я забуду тебя, я не буду рыдать"
Я хочу узнать, на кого ты меня променял
Но больше не звони и меня не зови
Я забуду про всё, что ты говорил
Я верну тебе всё, что ты подарил. Когда то пела Наталья Ветлицкая.
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19.11.2020 14:24 Ответить
Дура! Нужно было примотать презерватитом к тому (его) месту за удовлетврение потребности которого и был подарен телефон! Она хотела "большой и чистой любви" (с брюликамм, шубками и модными сапожками), а он какиобычно оказался "козлом и жлобом" (не дарил того, что предполагалось) или удовлетворял саою похоть с другими (штрейбрейхершами, за меньшую мзду, а то и вообще за даром)!
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19.11.2020 16:19 Ответить
С каких пор телефон является подозрительным предметом?
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19.11.2020 16:40 Ответить
Надо было Porsche с непонятным предметом,похожем на телефон отвезти на пустырь и подорвать к Е.М.,еще до прихода хозяина!Вот радости то было бы!
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19.11.2020 17:09 Ответить
тупая звизда.
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19.11.2020 20:22 Ответить
 
 