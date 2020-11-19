До 2030 года планируем заменить весь общественный транспорт на электрический, - Криклий

Украина поддерживает использование в городах экологических видов транспорта, поэтому в рамках Национальной транспортной стратегии до 2030 года планирует полностью заменить весь городской общественный транспорт на электрический и создать соответствующую инфраструктуру для этого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

"Мы поддерживаем использование в городах экологических видов транспорта, в частности, городского электрического и электромобилей. Национальной транспортной стратегией Украины до 2030 года предусмотрено, что города заменят свой автопарк на электробусы, и будет создана соответствующая зарядная инфраструктура для них", - отметил Криклий.

По словам министра, совместно с бизнесом и общественностью Мининфраструктуры разработало проект стратегии развития автомобильной промышленности в Украине, который предусматривает стимулы для отечественного производства электрокаров, а также учитывает популяризацию как частного, так и общественного электрического транспорта.

Криклий также добавил, что Министерство полностью поддерживает продление действия освобождения от уплаты НДС на ввоз в Украину электромобилей и в свое время приложил много усилий для отмены этой пошлины и НДС на электрокары. Кроме того, ведомство инициировало и активно присоединились к разработке ключевых изменений в государственные строительные нормы в части размещения электрозаправок на дорогах.

"Сегодня в Украине около 25 тыс. электрокаров, 25 тыс. гибридов и почти 9 тыс. пунктов электрозарядных станций, расположенных преимущественно в городах. Мы инициировали и уже работаем над внесением новых изменений в государственные строительные нормы по планированию и застройке территорий, которые бы позволили размещение электрозарядных станций на всех дорогах общего пользования, в том числе, и местных", - добавил Криклий.

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