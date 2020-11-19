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До 2030 года планируем заменить весь общественный транспорт на электрический, - Криклий

Новости Цензор.НЕТ Общество

До 2030 года планируем заменить весь общественный транспорт на электрический, - Криклий

Украина поддерживает использование в городах экологических видов транспорта, поэтому в рамках Национальной транспортной стратегии до 2030 года планирует полностью заменить весь городской общественный транспорт на электрический и создать соответствующую инфраструктуру для этого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

"Мы поддерживаем использование в городах экологических видов транспорта, в частности, городского электрического и электромобилей. Национальной транспортной стратегией Украины до 2030 года предусмотрено, что города заменят свой автопарк на электробусы, и будет создана соответствующая зарядная инфраструктура для них", - отметил Криклий.

По словам министра, совместно с бизнесом и общественностью Мининфраструктуры разработало проект стратегии развития автомобильной промышленности в Украине, который предусматривает стимулы для отечественного производства электрокаров, а также учитывает популяризацию как частного, так и общественного электрического транспорта.

Криклий также добавил, что Министерство полностью поддерживает продление действия освобождения от уплаты НДС на ввоз в Украину электромобилей и в свое время приложил много усилий для отмены этой пошлины и НДС на электрокары. Кроме того, ведомство инициировало и активно присоединились к разработке ключевых изменений в государственные строительные нормы в части размещения электрозаправок на дорогах.

"Сегодня в Украине около 25 тыс. электрокаров, 25 тыс. гибридов и почти 9 тыс. пунктов электрозарядных станций, расположенных преимущественно в городах. Мы инициировали и уже работаем над внесением новых изменений в государственные строительные нормы по планированию и застройке территорий, которые бы позволили размещение электрозарядных станций на всех дорогах общего пользования, в том числе, и местных", - добавил Криклий.

Также читайте: Украина изучает вопрос сотрудничества с Италией в сфере развития скоростных поездов, - Криклий

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
До 2030 года планируем заменить весь общественный транспорт на электрический, - Криклий - Цензор.НЕТ 1252
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19.11.2020 12:52
+6
это как раз после роста экономики на 40%?!
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19.11.2020 12:50
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Правила форума Совет форумчан
До 2030 ещё нужно дожить…
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19.11.2020 12:47 Ответить
они столько не провисят!
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19.11.2020 13:09 Ответить
А как же гиперлуп???
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19.11.2020 12:47 Ответить
...вже ...
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19.11.2020 14:57 Ответить
это намёк на то, шо уже запасаются дубинками для производства электроэнергии к 2030 году )
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19.11.2020 12:48 Ответить
До 2030 года планируем заменить весь общественный транспорт на электрический, - Криклий - Цензор.НЕТ 1252
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19.11.2020 12:52 Ответить
ага. эбонитовыми дубинками. иначе к 2030 не удержаться. )
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19.11.2020 12:56 Ответить
Ви б подумали краще де ви будете до 2030р і в якій країні будете їздить на тому електротранспорті ,або на нарах без електрики.
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19.11.2020 12:48 Ответить
Бла бла бла
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19.11.2020 12:49 Ответить
это как раз после роста экономики на 40%?!
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19.11.2020 12:50 Ответить
О, у зеленой власти появился свой Гиперлупыч.
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19.11.2020 12:50 Ответить
А йому відомо скільки потрібно прокласти нових ліній для цього?
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19.11.2020 12:51 Ответить
в нас вже давно кілька електробусів курсує. Користуються тролєямі від тролейбусів: де є тролеї - "ціпляються" до лінії, треба далі по маршруту - "відціпляються"...Дуже зручно.
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19.11.2020 13:22 Ответить
... а скільки вкрасти , ніякого МВФу не вистачить
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19.11.2020 14:58 Ответить
В стране, что ни министр транспорта-то играет колерованного идиота! Один баловался байками про "гиперлупу". Другой парит лохам про элепстричество. А тем временем ж.д колеи разваливаются, тяга списывается, зато Серьлещ по 300 тыс ежемесячно, а Криклий в день такую сумму имеет.
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19.11.2020 12:53 Ответить
ну, там на Марс злітати, ввп у 10 разів підняти - то вже таке, дріб'язок
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19.11.2020 13:00 Ответить
Я планов наших люблю громадье (с)
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19.11.2020 13:02 Ответить
Я планов наших люблю громадьйо,

Ідіть у сраку, адьйо
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19.11.2020 13:04 Ответить
Надеюсь это Вы Маяковскому , а не мне До 2030 року плануємо замінити весь громадський транспорт на електричний, - Криклій - Цензор.НЕТ 3152
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22.11.2020 12:46 Ответить
Так тебя уже хотят заменить, а ты про транспорт. Впрочем, вас всех уже нужно менять, не только тебя.
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19.11.2020 13:04 Ответить
Только цифры
Президент Порошенко
Правительство Яценюка 2014-2016
В момент принятия полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 132 800 гривен.
На момент передачи полномочий остатки бюджетных средств составляли 89.770 млрд. гривен.
Правительство Гройсмана 2016-2019
В момент принятия полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 89.770 млрд. гривен
На момент передачи полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 131.770 млрд. гривен
Президент Зеленский
Правительство Гончарука август 2019- март 2020
На момент принятия полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 131.770 млрд. гривен
На момент передачи полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 12.144 млрд. гривен
Правительство Шмыгаля март 2020 - по нынешнее время
На момент принятия полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 12.144 млрд. гривен
По состоянию на 01.11.2020 г., непрофинансированными являются 320,88 млрд. гривен расходов государственного бюджета, из которых 136, 88 млрд - планируемые зарплаты, пенсии и социальные выплаты за ноябрь-декабрь. Вероятный дефицит бюджета на конец 2020 года - 300-330 млрд. гривен.
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19.11.2020 13:11 Ответить
...Правительство Гройсмана 2016-2019В момент принятия полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 89.770 млрд. гривен
На момент передачи полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 131.770 млрд. гривен...
заодно написавби за рахунок кого і чого такі остатки ...
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19.11.2020 15:04 Ответить
Ага. Також тільки цифри:
Ціна на газ піднялася більш ніж в 7 раз.
Ціна на бензин піднялася більш ніж в 3 рази.
Курс гривні опустився більш ніж в 3 рази.
Ще багато такого подібного...
За чий рахунок банкет?
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19.11.2020 15:49 Ответить
...И ездить он будет сугубо на кладбище
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19.11.2020 13:13 Ответить
Девіз теперішньої влади - "кіздеть - не мешки таскать".
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19.11.2020 13:18 Ответить
До 2030 року плануємо замінити весь громадський транспорт на електричний, - Криклій - Цензор.НЕТ 8180 Песіглавці геть подуріли від лиха програшу...Буде чи ні автоелектрофікація міст - цілком залежіть від міської влади! Треба меньше красти та працювати на користь громади - і буде вам щастя!
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19.11.2020 13:34 Ответить
Новий проект "Великого крадівництва".

Що ховається за "Великим будівництвом" Зеленського?
Якщо відняти кошти на штучні споруди, викуп землі та інші супутні витрати, то на будівництво одного кілометра самої дороги залишається 270 мільйонів гривень.
Ціна такої ж ділянки в Польщі складає 35 мільйонів злотих або 250 мільйонів гривень. До цього слід зазначити, що в Україні значно нижча вартість робочої сили, ніж у сусідній державі.
Отже, коли нам починають показувати гарні картинки "Великого будівництва", пам'ятайте, за ними зазвичай ховається значне завищення цін та ймовірні розтрати бюджетних коштів, за які можна збудувати ще десятки кілометрів доріг.
Програму "Велике будівництво" координує заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
Саме його можна першим побачити на відкритті нових доріг спільно з очільником "Укравтодору" - Олександром Кубраковим.
Можливо, саме цей тандем дозволяє регіональним "укравтодорівцям" нехтувати приписи АМКУ, завищувати ціни, ігнорувати виявлені порушення Держаудитслужби та в результаті організувати тендер так, щоб виграла потрібна компанія.
А найцікавіше у всьому цьому проєкті, що під найменування "Велике будівництво" потрапили навіть ті об'єкти, де ремонт розпочався ще задовго до президентства Володимира Зеленського.
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19.11.2020 14:05 Ответить
Нє, буде "пєдально-самокатний"...
🤣🤣
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19.11.2020 14:20 Ответить
9 тыс зарядных? Ха-ха 3 раза.
Это в Китае почти 600 тыс. и кричат "мало".
Попробуйте у себя во дворе установить. Плата за разрешение - мало не покажется.
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19.11.2020 14:33 Ответить
А межгалактический шахматный турнир на когда анонсирован?
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19.11.2020 14:56 Ответить
 
 