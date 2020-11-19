До 2030 года планируем заменить весь общественный транспорт на электрический, - Криклий
Новости Цензор.НЕТ Общество
Украина поддерживает использование в городах экологических видов транспорта, поэтому в рамках Национальной транспортной стратегии до 2030 года планирует полностью заменить весь городской общественный транспорт на электрический и создать соответствующую инфраструктуру для этого.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.
"Мы поддерживаем использование в городах экологических видов транспорта, в частности, городского электрического и электромобилей. Национальной транспортной стратегией Украины до 2030 года предусмотрено, что города заменят свой автопарк на электробусы, и будет создана соответствующая зарядная инфраструктура для них", - отметил Криклий.
По словам министра, совместно с бизнесом и общественностью Мининфраструктуры разработало проект стратегии развития автомобильной промышленности в Украине, который предусматривает стимулы для отечественного производства электрокаров, а также учитывает популяризацию как частного, так и общественного электрического транспорта.
Криклий также добавил, что Министерство полностью поддерживает продление действия освобождения от уплаты НДС на ввоз в Украину электромобилей и в свое время приложил много усилий для отмены этой пошлины и НДС на электрокары. Кроме того, ведомство инициировало и активно присоединились к разработке ключевых изменений в государственные строительные нормы в части размещения электрозаправок на дорогах.
"Сегодня в Украине около 25 тыс. электрокаров, 25 тыс. гибридов и почти 9 тыс. пунктов электрозарядных станций, расположенных преимущественно в городах. Мы инициировали и уже работаем над внесением новых изменений в государственные строительные нормы по планированию и застройке территорий, которые бы позволили размещение электрозарядных станций на всех дорогах общего пользования, в том числе, и местных", - добавил Криклий.
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Ідіть у сраку, адьйо
Президент Порошенко
Правительство Яценюка 2014-2016
В момент принятия полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 132 800 гривен.
На момент передачи полномочий остатки бюджетных средств составляли 89.770 млрд. гривен.
Правительство Гройсмана 2016-2019
В момент принятия полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 89.770 млрд. гривен
На момент передачи полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 131.770 млрд. гривен
Президент Зеленский
Правительство Гончарука август 2019- март 2020
На момент принятия полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 131.770 млрд. гривен
На момент передачи полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 12.144 млрд. гривен
Правительство Шмыгаля март 2020 - по нынешнее время
На момент принятия полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 12.144 млрд. гривен
По состоянию на 01.11.2020 г., непрофинансированными являются 320,88 млрд. гривен расходов государственного бюджета, из которых 136, 88 млрд - планируемые зарплаты, пенсии и социальные выплаты за ноябрь-декабрь. Вероятный дефицит бюджета на конец 2020 года - 300-330 млрд. гривен.
На момент передачи полномочий остатки государственных средств в бюджете составляли 131.770 млрд. гривен...
заодно написавби за рахунок кого і чого такі остатки ...
Ціна на газ піднялася більш ніж в 7 раз.
Ціна на бензин піднялася більш ніж в 3 рази.
Курс гривні опустився більш ніж в 3 рази.
Ще багато такого подібного...
За чий рахунок банкет?
Що ховається за "Великим будівництвом" Зеленського?
Якщо відняти кошти на штучні споруди, викуп землі та інші супутні витрати, то на будівництво одного кілометра самої дороги залишається 270 мільйонів гривень.
Ціна такої ж ділянки в Польщі складає 35 мільйонів злотих або 250 мільйонів гривень. До цього слід зазначити, що в Україні значно нижча вартість робочої сили, ніж у сусідній державі.
Отже, коли нам починають показувати гарні картинки "Великого будівництва", пам'ятайте, за ними зазвичай ховається значне завищення цін та ймовірні розтрати бюджетних коштів, за які можна збудувати ще десятки кілометрів доріг.
Програму "Велике будівництво" координує заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
Саме його можна першим побачити на відкритті нових доріг спільно з очільником "Укравтодору" - Олександром Кубраковим.
Можливо, саме цей тандем дозволяє регіональним "укравтодорівцям" нехтувати приписи АМКУ, завищувати ціни, ігнорувати виявлені порушення Держаудитслужби та в результаті організувати тендер так, щоб виграла потрібна компанія.
А найцікавіше у всьому цьому проєкті, що під найменування "Велике будівництво" потрапили навіть ті об'єкти, де ремонт розпочався ще задовго до президентства Володимира Зеленського.
🤣🤣
Это в Китае почти 600 тыс. и кричат "мало".
Попробуйте у себя во дворе установить. Плата за разрешение - мало не покажется.