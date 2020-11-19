Протесты в Ереване: армяне блокируют улицы, требуя отставки Пашиняна из-за соглашения по Карабаху
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна после подписания им соглашения по Карабаху перекрыли перекресток улиц Амиряна и проспекта Маштоца в Ереване.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости-Армения".
Отмечается, что спустя некоторое время полицейские оттеснили на тротуар перекрывших движение на перекрестке улица Амиряна-проспект Маштоца участников акции.
Однако после этого протестующие перекрыли проспект Исакова, поблизости от Посольства США в Армении. Представив свою позицию, они разблокировали движение и пообещали проводить аналогичные акции по всему городу.
Также поступает информация о временном прекращении движения в разных частях столицы Армении.
В ночь на 10 ноября РФ, Азербайджан и Армения приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану. Будет действовать также российско-турецкий мониторинговый центр.
После этого в Ереване начался митинг за отставку премьера Пашиняна из-за подписания им соглашения по Карабаху.
Пожалуйста, подождите...
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/219335_1605777895
Это Коля Пашиня!
Хитрее него только Арсенчик Аваков.
Зараз козломорді у Вірменії набирають очки, і радіти цьому, як мінімум, наївно.
В них сказали, що вибору не було. Але і капітуляцію не визнавали, це так.