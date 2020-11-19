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Новости За рубежом
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Протесты в Ереване: армяне блокируют улицы, требуя отставки Пашиняна из-за соглашения по Карабаху

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Протесты в Ереване: армяне блокируют улицы, требуя отставки Пашиняна из-за соглашения по Карабаху

Требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна после подписания им соглашения по Карабаху перекрыли перекресток улиц Амиряна и проспекта Маштоца в Ереване.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости-Армения".

Отмечается, что спустя некоторое время полицейские оттеснили на тротуар перекрывших движение на перекрестке улица Амиряна-проспект Маштоца участников акции.

Однако после этого протестующие перекрыли проспект Исакова, поблизости от Посольства США в Армении. Представив свою позицию, они разблокировали движение и пообещали проводить аналогичные акции по всему городу.

Также поступает информация о временном прекращении движения в разных частях столицы Армении.

Читайте также: Трехстороннее соглашение по Карабаху - документ о прекращении военных действий, а не политического урегулирования, - Пашинян

В ночь на 10 ноября РФ, Азербайджан и Армения приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану. Будет действовать также российско-турецкий мониторинговый центр.

После этого в Ереване начался митинг за отставку премьера Пашиняна из-за подписания им соглашения по Карабаху.
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Топ комментарии
+14
Карабахский клан 30 лет грабил Карабах а виноват Пашинян все логично
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19.11.2020 12:52
+13
ну а що ви чекали? кремляді пашиняну його "майдан" не пробачать, тепер саркісяна-януковоча будуть проштовхувати
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19.11.2020 12:52
+11
Ну что, армяне? Помогла вам рашка? Допраздновались "возвращения Крыма" в родную говень? Докидались в посольство Украины борщем? Теперь почувствуете все и в полной мере. Так вам и надо! Захватывать и аннексировать чужие территории - зло. Карабах - это Азербайджан. Крым - Украина!!
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19.11.2020 12:55
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Правила форума Совет форумчан
От вам і результат "революції" під братським крилом гебнявої.
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19.11.2020 12:50 Ответить
Сегодня ночью один из комитетов Генеральной Ассамблеи ООН принял резолюцию Украины, которая осуждает нарушение прав человека в оккупированном Крыму. Информационные агентства сообщают, что соавторами проекта выступили традиционные украинские союзники Киева, в том числе Грузия, Германия, США, Великобритания, Франция, Латвия, Литва, Эстония и ряд других государств. Резолюцию поддержали 63 страны, 85 воздержались. Однако журналисты обратили внимание на 22 государства, которые выступили против. Примечательно, что среди них давние союзники России, а также 4 страны СНГ. Против выступили Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Никарагуа, Судан, Иран, Куба, Сирия, Венесуэла и другие "лидеры" демократии, зависящие от Кремля.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/219335_1605777895
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19.11.2020 17:46 Ответить
а чем тот пашинян виноват? Просто интересно)
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19.11.2020 12:50 Ответить
А кто сейчас в ООН за кауцапию голосует? А?
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19.11.2020 13:17 Ответить
Там уже начался разгон и аресты, быстро Пашинян забыл что сам пришел к власти на волне протестов и его же криков о беспределе властей.
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19.11.2020 12:51 Ответить
Самый хитрый из армян,
Это Коля Пашиня!

Хитрее него только Арсенчик Аваков.
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19.11.2020 12:53 Ответить
Арсен "Бе-бе-бе" Рюкзáков. Протести в Єревані: вірмени блокують вулиці, вимагаючи відставки Пашиняна через угоду щодо Карабаху - Цензор.НЕТ 2591
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19.11.2020 14:18 Ответить
Да какая отставка? Вешайте. И вам приятно и мы посмеемся.
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19.11.2020 12:52 Ответить
Карабахский клан 30 лет грабил Карабах а виноват Пашинян все логично
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19.11.2020 12:52 Ответить
ну а що ви чекали? кремляді пашиняну його "майдан" не пробачать, тепер саркісяна-януковоча будуть проштовхувати
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19.11.2020 12:52 Ответить
так той пашинян сам нефігова кремлядь,нє?)
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19.11.2020 12:55 Ответить
Нє. Тому ***** його і знімає.
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19.11.2020 12:59 Ответить
Вище в новинах - Арменія голосувала проти резолюції по Криму. Разом з козломордими і бацькою Якщо це не кремляді то хто отді кремляді?
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19.11.2020 13:02 Ответить
А який у нього був вибір?
Зараз козломорді у Вірменії набирають очки, і радіти цьому, як мінімум, наївно.
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19.11.2020 13:53 Ответить
Це тільки початок тієї епохи хаосу й безладу, котра приходить у Вірменію після нищівного розгрому від Азербайджану . Гіркою та кривавою буде розплата Вірменії за вірменський нацизм.
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19.11.2020 12:53 Ответить
Ну что, армяне? Помогла вам рашка? Допраздновались "возвращения Крыма" в родную говень? Докидались в посольство Украины борщем? Теперь почувствуете все и в полной мере. Так вам и надо! Захватывать и аннексировать чужие территории - зло. Карабах - это Азербайджан. Крым - Украина!!
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19.11.2020 12:55 Ответить
Пашинян - открой военкоматы!!!
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19.11.2020 12:56 Ответить
100%. Тогда протестующих и разгонять не надо будет. Сами разбегутся. Протести в Єревані: вірмени блокують вулиці, вимагаючи відставки Пашиняна через угоду щодо Карабаху - Цензор.НЕТ 7654
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19.11.2020 13:12 Ответить
надо бы хашем армянское посольство облить..ну в знак солидарности!)))
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19.11.2020 12:57 Ответить
Зеленский
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19.11.2020 13:14 Ответить
После последнего голосования монописуарно,что там творится. И в Беларуссии тоже.
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19.11.2020 13:18 Ответить
Так Азербайджан, Конго та Есватіні з Малаві взагалі не голосували.
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19.11.2020 15:03 Ответить
Украину ожидает тоже самое.
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19.11.2020 13:23 Ответить
Торгаши с базаров требуют отправить их в армию?
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19.11.2020 13:23 Ответить
Угу, на сбор неразорвавшихся БП. Протести в Єревані: вірмени блокують вулиці, вимагаючи відставки Пашиняна через угоду щодо Карабаху - Цензор.НЕТ 9109
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19.11.2020 13:43 Ответить
Бесконечный круговорот майданов. Странно что Украина отстает.
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19.11.2020 13:49 Ответить
в нас подібне було - капітуляцію преподнесли як перемогу
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19.11.2020 13:53 Ответить
В них так не "преподносили".
В них сказали, що вибору не було. Але і капітуляцію не визнавали, це так.
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19.11.2020 13:55 Ответить
Пашинян правильно поступил. Он спас жизни этих же долбодятлов. Просто армянское радио говорило, что скоро будут всем платить контрибуцию , а , оказалось, что подписали капитуляцию. А то, 'побеждали-побеждали', а тут такое.
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19.11.2020 14:04 Ответить
симонян уже на барикадах ?
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19.11.2020 14:42 Ответить
Ні, вона віршики еротичні пише.
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19.11.2020 15:05 Ответить
Важливо пам'ятати що, не тільки Арменія проголосувала проти, а й Казахстан, Киргистан з Білорусією, Китай з Північною Кореєю, Індією та Іраном, Філіпіни з Сирією...
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19.11.2020 15:12 Ответить
Ну, выгонят Пашиняна или не выгонят, какая теперь разница. Нагорный Карабах возвратился домой в Азербайджан. Наши поздравления Азербайджану, который между прочим поддержал украинский проект резолюции Генассамблеи ООН по ситуации с правами человека в Крыму.
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19.11.2020 16:23 Ответить
Практично всі армянини на Донбасі активно закликали путлера прийти на Донеччину. Це я сам бачив.
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19.11.2020 17:18 Ответить
 
 